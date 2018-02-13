 В суд подано ходатайство о содержании под стражей экс-мэра Славянска Штепы, обвиняемой в сепаратизме, - прокуратура

Как сообщил прокурор Харьковской области Юрий Данильченко, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода, прокуратура подала ходатайство об избрании Штепе меры пресечения в виде содержания под стражей.

Он выразил надежду, что на ближайшем судебном заседании, 28 января, суд сможет рассмотреть это ходатайство.

Суд 22 января во делу в отношении Нелли Штепы удовлетворил самоотвод судьи Владимира Курило. Это уже пятое начало рассмотрения этого дела.

Штепу задержали в июле 2014 года. 8 октября 2014-го ей объявили окончательное подозрение в совершении уголовных преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, повлекших гибель людей) и части 1 статьи 258-3 (создание террористической группы или организации) Уголовного кодекса Украины.

В сентябре 2017 Ленинский районный суд Харькова изменил меру пресечения для Штепы с содержания под стражей на круглосуточный домашний арест с обязанностью носить электронное средство контроля.

В прокуратуре отмечают, что экс-мэру Славянска Штепе грозит пожизненное заключение. Она обвинения прокуратуры отвергает.