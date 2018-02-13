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Все про:прокуратура (2961) сепаратизм (11068) суд (20464) Харьков (3742) Штепа (111)

 В суд подано ходатайство о содержании под стражей экс-мэра Славянска Штепы, обвиняемой в сепаратизме, - прокуратура

В Октябрьский районный суд Харькова подали ходатайство об избрании меры пресечения экс-мэру Славянска Неле Штепе, обвиняемой в сепаратизме.

Как сообщил прокурор Харьковской области Юрий Данильченко, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода, прокуратура подала ходатайство об избрании Штепе меры пресечения в виде содержания под стражей.

Он выразил надежду, что на ближайшем судебном заседании, 28 января, суд сможет рассмотреть это ходатайство.

Суд 22 января во делу в отношении Нелли Штепы удовлетворил самоотвод судьи Владимира Курило. Это уже пятое начало рассмотрения этого дела.

Штепу задержали в июле 2014 года. 8 октября 2014-го ей объявили окончательное подозрение в совершении уголовных преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, повлекших гибель людей) и части 1 статьи 258-3 (создание террористической группы или организации) Уголовного кодекса Украины.

В сентябре 2017 Ленинский районный суд Харькова изменил меру пресечения для Штепы с содержания под стражей на круглосуточный домашний арест с обязанностью носить электронное средство контроля.

В прокуратуре отмечают, что экс-мэру Славянска Штепе грозит пожизненное заключение. Она обвинения прокуратуры отвергает.

Источник: https://censor.net.ua/n3050052
 
 
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Штепа заробила свій вирок, але багато інших сепарів теж це заробили! Де справи і вироки подібні до вироку Штепі?
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Октябрьский районный суд, ленинский районный суд.... Что это за херь?!?!
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Интересно....
её сначала мэром выберут, а потом не посадят
или её сначала не посадят, а потом мэром выберут? В суд подано ходатайство о содержании под стражей экс-мэра Славянска Штепы, обвиняемой в сепаратизме, - прокуратура - Цензор.НЕТ 5693
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бля, четвертый год не могут разобраться с этой пожизненной заключенной, конченой уголовницей и сепаркой ... тоже небось "дело чести" юГика ?
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Штепа "красавица" напоминает аналог в совдеповском универсаме в колбасном отделе или типа того
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нада давать не пожизненно а как в штатах 200 лет 300 лет ,чтоб шанс был.
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Да отмажется"осудят" ее так же как и остальных. Уже не первый (и даже не второй) судья берет самоотвод.
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Жил-был один алкаш, который всегда находил повод выпить. Решили его отучить, лишив всех поводов. Дали ему бутылку, заперли в квартире одного и смотрят. Наливает он стакан, подходит к зеркалу и чокается сам с собой: "За ваше здоровье!" Вынесли всю мебель... Дали пузырь, заперли, смотрят. Поймал он таракана, привязал к ноге нитку, отпустил. Таракан побежал, мужик - хлоп стакан: "За отъезд!" Назад за нитку притянул, еще - хлоп: "За приезд!"
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВ суд подано ходатайство о содержании под стражей экс-мэра Славянска Штепы, обвиняемой в сепаратизме, - прокуратура
 
 
 
 
 
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