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 Политика Украины, Происшествия
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 Генпрокуратура будет продолжать уголовные производства, в которых фигурирует Саакашвили, - Сарган

Операция Госпогранслужбы Украины по выдворению Саакашвили в Польшу была для Генпрокуратуры неожиданностью. Об этом, как пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, сообщила пресс-секретарь генерального прокурора Лариса Сарган, отвечая на вопрос, что будет с

Об этом, как пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, сообщила пресс-секретарь генерального прокурора Лариса Сарган, отвечая на вопрос, что будет с уголовными производствами, в которых фигурирует лидер партии "Движение новых сил" Михеил Саакашвили.

Госпогранслужба Украины не предупредила ГПУ о готовящейся операции по выдворению Саакашвили в Польшу. При этом Сарган подчеркнула, что в Украине досудебные расследования по уголовным производствам в отношении Саакашвили не закрыты, они будут продолжаться и дальше.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Тбилиси направит в Польшу запрос об экстрадиции Саакашвили, - грузинский депутат

На вопрос, каким образом будут проводиться эти следственные действия, исходя из того, что он уже за пределами Украины, Сарган отметила, что сегодня еще не может сказать, однако завтра ГПУ "определится с решением этой проблемы".

Источник: https://censor.net.ua/n3050051
 
 
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Схема картавого прокурора - сначала отпустить потенциального преступника , а потом говорить что преступник не хочет сотрудничать со следствием.
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юрик долго раскачивался, а госпогранслужба затаила хамство после прорыва, и теперь отыгралась по полной. Месть удалась. Погранцы были суровы.
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Хоч усюди ніч кружляє - Прикордонник наш не спить, Мирні сни охороняє Й неба чистого блакить.
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угу, пустили рашистских захватчиков спокойно в Крым и на Донбасс... Но против одного Саакашвили они герои
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Так винні лише "татари"! Хіба не так?
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У Польщі теж є будинки і Саакашвілі може бігати і відпочивати на даху. Тепер Дуда стане корупціонером і з ним Саакашвілі зможе боротися що пост президента Польщі.
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А он вообще по польски шпрехае или так же как Дуда по грузински
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Вся это заказуха личного характера известно от кого, это личное-швыряние стаканов и тд... и закон здесь инструмент, Все "тайное" станет явным- всему свое время-и ответственность первые будут нести исполнители- инструменты.
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Он улетел…

Буднично и даже как-то не пафосно, закончилась гастроль заслуженного артиста Грузии, шоумена циркача - Михо. Сегодня ему зачитали решение о реадмиссии, то есть - возвращении в страну из которой он незаконно попал на территорию Украины, очевидцы утверждают, что он по привычке, хотел показать фокус материализации из подпространства чуваков в трениках и грузинским акцентом, но в этот раз никто не собирался смотреть это шоу, а потому, начавшие было телепортироваться спортсмены и консультанты в области живописи и словесности, были взяты за шиворот и выброшены с место событий. Батоно Михо попытался продемонстрировать свой кавказский темперамент, но с удивлением обнаружил себя нюхающим пол ресторана, а чтобы аромат вдыхался равномерно и правильно, у него на холке оказался сапог спецназовца. После этого, собственно и произошла реадмиссия, то есть - артист был отправлен в Польшу, где теперь может не бояться происков «барыг», прослушки, слежки и прочего. О том, почему все случилось именно так, мы имеем сразу три версии. Одна из них скучная, а две - вполне экспрессивные, в стиле самого виновника торжества. Начнем с веселых.
Как утверждает сам любитель крыш, во всем виноват Порошенко. Но мы считаем, что если это и так (что мы не допускаем), то он сжалился над Михо, который попал в довольно щекотливое положение, когда брал деньги на акции у людей, с отчетливо криминальными связями, а это всегда чревато боком. Времена утюгов и паяльников прошли, но Паша Шеремет, мог бы прочитать на сей счет целую лекцию, только уже не сможет. Оставался только один выход из создавшегося положения - физическая невозможность выполнить взятые под деньги, обязательства. Ведь они (деньги) имеют свойство быстро кончаться. Особенно, если ты хочешь быть таким себе вальяжным Доном Педро и жить на широку ногу. Тогда они утекают с неимоверной скоростью. В этом случае, рано или поздно, у Михо взорвалась бы машина или его кто-то расстрелял бы в сортире.
Независимо от того, кто бы из кредиторов не стоял за этим заказом, тыкали бы пальцем в Пороха. Поэтому, принимая всерьез версию Михо о причастности Пороха к его высылке из Украины, можно сказать, что ему была оказана услуга и создан факт форс-мажора, которым можно списать набранные долги. Всегда можно пояснить, мол, старался, из кожи вон лез, но выслали, гады. Это пояснение может пройти.
Вторая версия, схожа с первой, только причина проблем - несколько другая. Известно, что в момент сентябрьского прорыва границы, Михо воспринимался, определенной частью общества, как некий Мессия или Моисей. Правда, Моисей сотворил чудо за 40 лет, а Михо обещал за 70 дней. Думаю, что именно такое количество дней у него получилось пропорционально дорожке белого порошка. Если бы она была длиннее, то он мог бы выйти и на 30 дней. На 20 дней - не хватило бы здоровья, ибо случился бы «кондратий» от передоза.
Тем не менее, в его тусовку вошла некоторая часть медийно раскрученной публики, в том числе, Серлещ, Пуштун и прочие товарищи, которые тоже любят подключиться на подсос жирного финансирования. Но с течением времени, а главное, в процессе демонстрации все большей неадекватности эта публика стала тихонечко от него открещиваться. Особенно - после Жовтневого палаца, где явно запахло «десяткой на рыло».
В общем, под конец, в его соратниках остались только земляки и отчаянные маргиналы. Даже старуха-процентщица тихо ретировалась и никак не отреагировала на его подачу о формуле «Юля - президент, Миша - премьер». В общем, окружение Михо стало вовсе плачевным, а в последнее время - состояло из бомжей и деклассированных элементов. От него стало дурно пахнуть и вообще, он стал все больше походить на «печального клоуна», даже скорее - на унылого. А ведь публика требовал «героя» в гости, на попить самогону и все такое. Тенденция оказалась безрадостной, через месяцок пришлось бы набирать массовку из наркоманов, а те - тоже приглашали бы в гости. А так - выслали в Польшу, где можно поехать в курортный Сопот и глядя, как солнце садится в море, поразмышлять о том, что может стоит вернуться в Грузию, отсидеть свои три года и жить себе спокойно?
Третья версия - скучная до безобразия. Некоторые ходы власти, в том числе и достаточно сдержанную реакцию на «прорыв» границы, стоит оценивать с отсрочкой по времени. Уже не раз приходилось убеждаться в том, что смысл некоторых мероприятий, становился понятным спустя время. Внешне они смотрелись как законченное действие, а на самом деле, были частью более длинной партии. Ее замысел становился очевидным лишь после того, как все или почти все ходы сделаны.

На самом деле, ошибка в предоставлении Михо гражданства Украины, стала очевидна давно. Но лично для автора была поставлена точка тогда, когда после увольнения Михо с должности губернатора, стали увольняться его земляки, которым дали ответственные, реформаторские должности, в ключевых министерствах и ведомствах. Стало понятно, что на Украину им было плевать изначально. Они шли своей бригадой во власть и когда их шеф вывалился из нее, они последовали вслед за ним. После этого, можно уже вообще ничего не смотреть и не слушать.
В общем, ошибку надо было исправлять и ее исправили во время отсутствия фигуранта в Украине. У него был шанс не возвращаться и создать себе ореол борца и мученика, но он вернулся. Думаю, что на это был расчет с самого начала. Это понятно потому, что в находясь в непонятном статусе, Михо сам должен был этот статус формализовать, соответствующими исками в суды, что он и сделал. Проиграв эти суды, он получил судебное подтверждение статуса нелегала.
Теперь понятно, что ему давался шанс отработать по двум направлениям судебных разбирательств - незаконного пересечения границы и решения о лишении его гражданства. Первым была пройдена вся дистанция судебных инстанций, в отношение незаконного пересечения границы. Это стало преюдициальным, бесспорным фактом. А дальше - решался вопрос о законности аннулирования его гражданства. Как известно, в первых числах февраля, этот вопрос был окончательно решен соответствующим административным судом. Решение вступило в силу. Сразу после этого, соответствующие органы, в частности, Госпогранслужба, согласовала с польскими властями вопрос реадмиссии лица без гражданства, незаконно покинувшего территорию Польши и прибывшего на территорию Украины. Вчера или сегодня, Польша дала ответ на запрос, который был подкреплен упомянутыми выше, судебными решениями, и Карлсон улетел уже без дураков.
Что тут важно отметить. Украина показывает, что может соблюдать процедуры в самых неприятных ситуациях и делать все, согласно букве законов Украины и международным нормативно-правовым актам. Вспомним, какой глубокий шок был после прорыва границы или после того, как его вытащили из микроавтобуса СБУ, но теперь понятно, что все случилось так, как и должно было случиться. Сегодня Михо приняли жестко и без малейших вариантов. Это потому, что время пришло.
Причем, следует понимать, что в той же РФ, подобного деятеля просто шлепнули бы посреди города или взорвали в его же машине. Это никого бы не удивило. Нам нельзя было допустить ситуацию до того, чтобы его действительно кто-то грохнул за деньги или за кучу подвигов, которые могли бы и не простить. Михо умеет находить неприятности на пятую точку, своей импульсивностью и неумением держать язык за зубами. Столько фейков, сколько он выдал на публику за последние два-три месяца, только усиливают ощущение того, что он когда-то плохо кончит.
А вот в Беларуси, его давно бы посадили надолго и в самую вонючую дыру, дабы до него дошли основы скромности и здравомыслия. Многие ожидали, что он окажется на нарах в скандале с «деньгами Курченко». Кстаи, он был в каких-то сантиметрах от этой возможности. Продолжай он оставаться в гражданстве Украины, это было неизбежно. Но будучи апатридом, он не может быть изменником, а на шпиона он не тянет, по причине своей бестолковости. Ну развел он Курченко и Беню на деньги, от них не убудет и заявлений они не напишут. А вот если бы в Жовтневом пролилась кровь, то он бы уже уехал на Сокиряны или Шостку со своей «пятнашкой». Но слава богу, до этого не дошло и он смог доиграть свою роль вплоть до последнего суда.
Надо заметить, что мы несколько раз подчеркивали, что его надо выдворять из Украины. Было предположение, что его выдадут Грузии в порядке экстрадиции, но все оказалось еще тоньше. Если бы его увезли в Тбилиси, то это означало бы, что отдали его на 3 года тюрьмы и выглядело бы это как расправа. А вот возврат в Польшу - гроссмейстерский ход. Теперь пускай Варшава разбирается с Грузией по поводу экстрадиции. Украина не стала даже пачкаться в это вонючее дело.
Конечно, определенной части публики очень по душе был это веселый тип, который бегал по крышам, дорогим отелям и кабакам. Такой темпераментный тип вполне мог бы иметь популярное телешоу типа «Бенни Хилл», но растратил таланты на возбуждение маргинеза, который присутствует в любом обществе, а кроме того, в последнее время он стал косноязычным и совершенно неинтересным. Если бы его не отдали полякам, он бы неизбежно перешел на матюки, ибо его фан-группа как раз и разговаривает матом. В любом случае, он может устроиться преподавателем в ту же Академию Поморську, в тихом городишке Слупск, недалеко от Гданьска, где мог бы читать лекции о том, как он реформировал Грузию, за что его теперь ищут, и как он прикидывался бандеровцем в Украине. Хотя нет, последнее сейчас он вряд ли расскажет. Особенно в Польше.
В общем, как говорила фрекен Бок, в этом случае: «Милый, милый Карлсон… Он улетел, но обещал вернуться!» Хотя нет, вернуться уже не получится, ибо тогда - Сакартвело примет его в жаркие объятия.
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На вопрос, каким образом будут проводиться эти следственные действия, исходя из того, что он уже за пределами Украины, Сарган отметила, что сегодня еще не может сказать, однако завтра ГПУ "определится с решением этой проблемы".Источник: https://censor.net.ua/n3050051

Це писец короче Генпрокуратура будет продолжать уголовные производства, в которых фигурирует Саакашвили, - Сарган - Цензор.НЕТ 7997
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Типова поведiнка мажорной влади.Заболтать,скинуть на других свои проблемы.Завтра,вже сегодня Юга нам спече не одну слойку брехнi
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Це ще нічого, а от у інших паніка, що не заплатить тепер Міхо.
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За Миху Петя расчитается,але попiзже Генпрокуратура будет продолжать уголовные производства, в которых фигурирует Саакашвили, - Сарган - Цензор.НЕТ 1137
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касса теперь у вомбата - в надежных руках. Сергей Витальевич может не переживать.
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То не каса, а "общак" Генпрокуратура будет продолжать уголовные производства, в которых фигурирует Саакашвили, - Сарган - Цензор.НЕТ 2251
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"общак" как бы предполагает некие общие деньги, а "касса" позволяет в одно рыло жить в пентхаусе с тигровыми креветками, а не в галимой палатке с буржуйкой и мивиной. Не путай.
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"касса" позволяет в одно рыло жить", - це поки в те рило не дадуть🙋
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Завтра это ни когда, так следует понимать это нормально и мы к этому не "привыкать" Генпрокуратура будет продолжать уголовные производства, в которых фигурирует Саакашвили, - Сарган - Цензор.НЕТ 2758
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Ван дер Беллен пригласил Пороха на Венский бал, а порох взял и вербанул его украинским прошлым дер Белленов. Спекся австрийский президент.
Николозовичу надо срочно в Австрию ехать - есть шанс устроить импичмент Беллену за предательство интересов Австрии:
Генпрокуратура будет продолжать уголовные производства, в которых фигурирует Саакашвили, - Сарган - Цензор.НЕТ 7656
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Міхо зможе об'єднати Польщу і Австрією в одну державу і стати президентом, а після цього повернеться в Україну та почне новий Майдан проти корупції.
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да, как только прокопает тоннель под Чехией в Австрию. Но говорят. это много времени не займет - с австрийской стороны ему навстречу будет копать гужва.
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Батоне Міхо не підведе і тонель буде як метро на Троєщину!
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Совсем уж заврались, мрази шоколадные.
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Правая рука не ведает, что делает левая, ага, так всё и было.
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Сторонникам Михо, не переживайте, ни чего с ним страшного не произойдёт, собственно он теряет свой авторитет и становится постепенно не уловимым Джо, кто знает о чём речь тот поймёт, я тоже его уважал до того времени пока он не собирался прыгнуть с крыши .брав на понт , слово не воробей для мужика , собственно такой же обещальщик наш през ,только несколько в другом плане , так что не чем гордиться нам ребята, с какой бы стороны мы не были
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Да никто ничего не будет расследовать.Не пи@ди,сарган. До выборов вообще попытаются закрыть все информповоды по Саакашвили. Хрен получится.Копеечная цена пэтруччио давно известна.😊
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это правильно , Саакашвили нужно буде приехать отстаивать свои права!!!!!
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Він обов'язково повернеться, але треба почекати.
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У Мережі з'явилося нове відео
Саакашвілі у Варшаві звинуватив українських силовиків у "незаконному викраденні"
затримання лідера "Руху нових сил" Міхеіла Саакашвілі у ресторані "Сулугуні" у Києві.
Відео, зняті з різних камер спостереження, показують, як до ресторану забігають більше десяти чоловіків у камуфляжі.
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З'явилося нове відео затримання Саакашвілі
З'явилося нове відео затримання Саакашвілі
Усередині закладу їм намагаються протистояти двоє чоловіків, але силовики кладуть одного з них обличчям до підлоги, а другого відтягують у сторону.
Потім показано, як чоловіки у камуфляжі виводять з ресторану Саакашвілі. Політика тримали чотири силовика і при цьому тягли його за волосся.
https://tsn.ua/politika/trimali-vchotiroh-tyagli-za-volossya-u-merezhi-z-yavilosya-nove-video-zatrimannya-saakashvili-1108731.html
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козлы позорные !!!! вы кого поддерживаете,уроды мамины ????
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Не забудьте подать его в международный розыск

Если уголовные дела еще расследуются он не имел права уезжать из страны

а тот кто его отвез-соучастник
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А как же деньги курченко, захват власти, плёнки луценко?? Какой грёбаный позор ! Теперь из принципа за Саакашвили, такого убожества у власти в Украине никогда не было. И да, в отличии от некоторых Саакашвили никого не развёл на бабки и ему верят на западе
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Щоб такими методами ця влада діяла у боротьбі з кріміналом, сепарами та корупціонерами. Але то дурні сподівання.
Для нашої влади корупція значно менший злочин ніж спроба відтягнути хряків від корита. Бо втративши владу можна втратити не тільки корито, але й награбовані на схемах статки. Сепари корисні, бо війна має тривати, доки є потреба у "зовнішній" загрозі для прикриття власного свавілля, бездарності та винищення патріотів. А імітацією боротьби з кріміналом зручно прикривати посилення репресивного апарату за "вимогами" беззбройного населення.
І така муйня тягнеться четвертий рік!!! За чотири роки не зроблено НІЧОГО для бодай найменшого покращення стану в суспільстві відповідно до обіцяного на Майдані. Підвищення окладів для певних верств чиновників під лозунгом - а ЩОБ НЕ КРАЛИ - це профанація змін на фоні зубожіння більшості населення і вдверте глузування в очі народу.
Кажете, 18-го у нас річниця Майдану? Велике свято для "миздобульців" на крові хлопців, що привели вас до влади?!
Ну, то хочеться почути на Майдані про наші, а не про ваші перемоги.
Час звітувати перед людьми.
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Кондитер удрал на Мальдивы,но РАБссия требует выдачи напавшего на рюсскае быдло в Крыму и Далбассе гаранта Конституции,обвиняя по 4 статьям уголовного кодекса Грузии... Генпрокуратура будет продолжать уголовные производства, в которых фигурирует Саакашвили, - Сарган - Цензор.НЕТ 9433
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капец ! вы,ребята,даже не представляете,чего в итоге Украина лишается...Он был шансом свалить эту говновласть,теперь из-за рубежа вы услышите ВСЮ правду,которую до сих пор скрывали...Готовьтесь к бою по настоящему,ибо барыга сдаст страну !!!
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А, якщо не з'явиться, то що? Будемо скиглити далі у себе вдома?
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Так вам и поверили! Обосрались уже по полной! Какая 'неожиданность' ? Это был самый настоящий заказ! Как же вы выпустили 'преступ6ика' Саакашвили, который по вашей версии за двести тысяч хотел смести пэтю?
А дела сейчас будут клепаться с новой силой лишь для того, чтобы это был кирпич для возвращения Саакашвили - 'вернёшься ,мы тебя ещё и посадим'!
Так мало того, что весь цинизм ситуации в том, что с Курченко- то сотрудничала именно соевая банда!
Теперь после этого позорища, после захвата безоружного президента Грузии с матами и избиением, вам, козлам , денег мвф не видать как своих ушей. Порошенко уже лоббирует транш из Китая. Точная копия действий януковоща перед ростовом. Потом начнётся песня, что рашка 'всеещебратья'?
После этого подлого похищения и депортации: который Петя естественно сделал чужими руками, теперь начинают отмежевываться от этой ситуации- так как вместо открытых дверей в ес вполне могут последовать персональные санкции.
Что вы делаете с нами, с Украиной?
Весь мир нас отождествляет с вами, с уродами! Я вообще не хочу жить в такой Украине , где возможно как факт такое поведение власти. Где клептоманы избавляются от честного человека путём позищения и депортации. Вас ненавидят уже больше овоща!
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Полностью поддерживаю за исключением Порошенко!Он не точная копия хряка,Янукович и в подметки ему не годится!Порох более хитрее,он подлый циник и не перед чем уже не остановится что бы оставаться у корыта,отступать ему уже как бы некуда
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Анатомія Бидла.
_________________
Бидло відразу зрозуміло, що проголосувало помилково у Травні 2014го, проголосувало з переляку обісравшись, але Бидлу визнатись в цьому соромно і Бидло мовчить вже чотири роки, тільки скиглить в мережах, часом потужно. Бидло не було на жодному Майдані і називало майданівців "кастрюлєголовими", затуляючи сором'язливо очі на те, що це був протест не ковбасний, а ідейний. Кияни протестували проти "диктаторских законів" 16-го Січня, коли заборонялось носити каски на головах. Кияни одягли кастрюлі і готові були разом з майданівцями нести за це відповідальність. Бидло так НІКОЛИ не зробило би. Бидло за це зненавиділо майданівців і сичіть на них, звинувачуючи у всіх своїх бідах. А у своїх бідах Бидло Ali Hasanівське, або Гигівське, винувате само. Бо можна бути начитаному, мати гострий розум, багато друзів, але все одно залишатись Бидлом. Бидло - стан душі: "Буду скиглити, але конкретною, реальною справою займатись не буду". Бидло НІКОЛИ не самоорганізується і не зробить репост на мирні, але масові протести. І так само Бидло буде пересмішником з тих, хто це робить, або буде підбурювати "когось", якогось хлопця з фронту, щоб той прибрав його, Бидла, лайно, що Бидло напхало з переляку у скриньки для голосувань.
(продовження буде)
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Ну взагалі то мем "кастрюлеголові" поширюють зазвичай кацапи
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Наша вата теж любить закидати про "майдаунів" і "скакать". Але це ні на що не впливає. Це виправдання власної нікчемності, меньшовартості, ущербності.
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Це було до того, як він її посадив, чи після?
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Крупная рыба ускользнула в Польшу. Ведь Саакашвили, как утверждают представители власти, является фигурантом дела о финансировании Сергеем Курченко (а значит - семьей Януковича) планов силового свержения украинской власти в угоду Кремлю. Путину!
Это ж какой шанс вскрыть путинский "муравейник" в Украине и уничтожить его изнутри! Такого подозреваемого бы допрашивать, допрашивать, выходить на новых фигурантов, выявлять сеть кремлевских злоумышленников и т.д.! Вся страна затаив дыхание ожидала результаты этих всех расследований - в том числе и расстрел Майдана людьми Саакашвили... Но нет! Наши правители простых путей не ищут! Выдворили главного подозреваемого в Польшу и теперь расследование и вскрытие сети путинских диверсантов, финансируемых людьми Януковича накрылось! А ведь удача была рядом!
Нет, не верю. Не могли наши спецслужбы так облажаться и упустить этого ключевого фигуранта. Я даже готов поверить, что это переодетый в форму "Прикордонна служба" спецназ ФСБ эвакуировал Михо в Польшу, чтобы он больше не давал показания, а то всю контору спалит. Вы слышали, как эти люди в форме в ресторане орали по-русски маты? Отож! А как эти люди тянули за волосы добычу? Наши силовики так подло не работают. Это точно ФСБ!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныГенпрокуратура будет продолжать уголовные производства, в которых фигурирует Саакашвили, - Сарган
 
 
 
 
 
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