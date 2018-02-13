 Генпрокуратура будет продолжать уголовные производства, в которых фигурирует Саакашвили, - Сарган

Об этом, как пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, сообщила пресс-секретарь генерального прокурора Лариса Сарган, отвечая на вопрос, что будет с уголовными производствами, в которых фигурирует лидер партии "Движение новых сил" Михеил Саакашвили.

Госпогранслужба Украины не предупредила ГПУ о готовящейся операции по выдворению Саакашвили в Польшу. При этом Сарган подчеркнула, что в Украине досудебные расследования по уголовным производствам в отношении Саакашвили не закрыты, они будут продолжаться и дальше.

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На вопрос, каким образом будут проводиться эти следственные действия, исходя из того, что он уже за пределами Украины, Сарган отметила, что сегодня еще не может сказать, однако завтра ГПУ "определится с решением этой проблемы".