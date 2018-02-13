 Генпрокуратура будет продолжать уголовные производства, в которых фигурирует Саакашвили, - Сарган

Об этом, как пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, сообщила пресс-секретарь генерального прокурора Лариса Сарган, отвечая на вопрос, что будет с уголовными производствами, в которых фигурирует лидер партии "Движение новых сил" Михеил Саакашвили.
Госпогранслужба Украины не предупредила ГПУ о готовящейся операции по выдворению Саакашвили в Польшу. При этом Сарган подчеркнула, что в Украине досудебные расследования по уголовным производствам в отношении Саакашвили не закрыты, они будут продолжаться и дальше.
На вопрос, каким образом будут проводиться эти следственные действия, исходя из того, что он уже за пределами Украины, Сарган отметила, что сегодня еще не может сказать, однако завтра ГПУ "определится с решением этой проблемы".
Буднично и даже как-то не пафосно, закончилась гастроль заслуженного артиста Грузии, шоумена циркача - Михо. Сегодня ему зачитали решение о реадмиссии, то есть - возвращении в страну из которой он незаконно попал на территорию Украины, очевидцы утверждают, что он по привычке, хотел показать фокус материализации из подпространства чуваков в трениках и грузинским акцентом, но в этот раз никто не собирался смотреть это шоу, а потому, начавшие было телепортироваться спортсмены и консультанты в области живописи и словесности, были взяты за шиворот и выброшены с место событий. Батоно Михо попытался продемонстрировать свой кавказский темперамент, но с удивлением обнаружил себя нюхающим пол ресторана, а чтобы аромат вдыхался равномерно и правильно, у него на холке оказался сапог спецназовца. После этого, собственно и произошла реадмиссия, то есть - артист был отправлен в Польшу, где теперь может не бояться происков «барыг», прослушки, слежки и прочего. О том, почему все случилось именно так, мы имеем сразу три версии. Одна из них скучная, а две - вполне экспрессивные, в стиле самого виновника торжества. Начнем с веселых.
Как утверждает сам любитель крыш, во всем виноват Порошенко. Но мы считаем, что если это и так (что мы не допускаем), то он сжалился над Михо, который попал в довольно щекотливое положение, когда брал деньги на акции у людей, с отчетливо криминальными связями, а это всегда чревато боком. Времена утюгов и паяльников прошли, но Паша Шеремет, мог бы прочитать на сей счет целую лекцию, только уже не сможет. Оставался только один выход из создавшегося положения - физическая невозможность выполнить взятые под деньги, обязательства. Ведь они (деньги) имеют свойство быстро кончаться. Особенно, если ты хочешь быть таким себе вальяжным Доном Педро и жить на широку ногу. Тогда они утекают с неимоверной скоростью. В этом случае, рано или поздно, у Михо взорвалась бы машина или его кто-то расстрелял бы в сортире.
Независимо от того, кто бы из кредиторов не стоял за этим заказом, тыкали бы пальцем в Пороха. Поэтому, принимая всерьез версию Михо о причастности Пороха к его высылке из Украины, можно сказать, что ему была оказана услуга и создан факт форс-мажора, которым можно списать набранные долги. Всегда можно пояснить, мол, старался, из кожи вон лез, но выслали, гады. Это пояснение может пройти.
Вторая версия, схожа с первой, только причина проблем - несколько другая. Известно, что в момент сентябрьского прорыва границы, Михо воспринимался, определенной частью общества, как некий Мессия или Моисей. Правда, Моисей сотворил чудо за 40 лет, а Михо обещал за 70 дней. Думаю, что именно такое количество дней у него получилось пропорционально дорожке белого порошка. Если бы она была длиннее, то он мог бы выйти и на 30 дней. На 20 дней - не хватило бы здоровья, ибо случился бы «кондратий» от передоза.
Тем не менее, в его тусовку вошла некоторая часть медийно раскрученной публики, в том числе, Серлещ, Пуштун и прочие товарищи, которые тоже любят подключиться на подсос жирного финансирования. Но с течением времени, а главное, в процессе демонстрации все большей неадекватности эта публика стала тихонечко от него открещиваться. Особенно - после Жовтневого палаца, где явно запахло «десяткой на рыло».
В общем, под конец, в его соратниках остались только земляки и отчаянные маргиналы. Даже старуха-процентщица тихо ретировалась и никак не отреагировала на его подачу о формуле «Юля - президент, Миша - премьер». В общем, окружение Михо стало вовсе плачевным, а в последнее время - состояло из бомжей и деклассированных элементов. От него стало дурно пахнуть и вообще, он стал все больше походить на «печального клоуна», даже скорее - на унылого. А ведь публика требовал «героя» в гости, на попить самогону и все такое. Тенденция оказалась безрадостной, через месяцок пришлось бы набирать массовку из наркоманов, а те - тоже приглашали бы в гости. А так - выслали в Польшу, где можно поехать в курортный Сопот и глядя, как солнце садится в море, поразмышлять о том, что может стоит вернуться в Грузию, отсидеть свои три года и жить себе спокойно?
Третья версия - скучная до безобразия. Некоторые ходы власти, в том числе и достаточно сдержанную реакцию на «прорыв» границы, стоит оценивать с отсрочкой по времени. Уже не раз приходилось убеждаться в том, что смысл некоторых мероприятий, становился понятным спустя время. Внешне они смотрелись как законченное действие, а на самом деле, были частью более длинной партии. Ее замысел становился очевидным лишь после того, как все или почти все ходы сделаны.
На самом деле, ошибка в предоставлении Михо гражданства Украины, стала очевидна давно. Но лично для автора была поставлена точка тогда, когда после увольнения Михо с должности губернатора, стали увольняться его земляки, которым дали ответственные, реформаторские должности, в ключевых министерствах и ведомствах. Стало понятно, что на Украину им было плевать изначально. Они шли своей бригадой во власть и когда их шеф вывалился из нее, они последовали вслед за ним. После этого, можно уже вообще ничего не смотреть и не слушать.
В общем, ошибку надо было исправлять и ее исправили во время отсутствия фигуранта в Украине. У него был шанс не возвращаться и создать себе ореол борца и мученика, но он вернулся. Думаю, что на это был расчет с самого начала. Это понятно потому, что в находясь в непонятном статусе, Михо сам должен был этот статус формализовать, соответствующими исками в суды, что он и сделал. Проиграв эти суды, он получил судебное подтверждение статуса нелегала.
Теперь понятно, что ему давался шанс отработать по двум направлениям судебных разбирательств - незаконного пересечения границы и решения о лишении его гражданства. Первым была пройдена вся дистанция судебных инстанций, в отношение незаконного пересечения границы. Это стало преюдициальным, бесспорным фактом. А дальше - решался вопрос о законности аннулирования его гражданства. Как известно, в первых числах февраля, этот вопрос был окончательно решен соответствующим административным судом. Решение вступило в силу. Сразу после этого, соответствующие органы, в частности, Госпогранслужба, согласовала с польскими властями вопрос реадмиссии лица без гражданства, незаконно покинувшего территорию Польши и прибывшего на территорию Украины. Вчера или сегодня, Польша дала ответ на запрос, который был подкреплен упомянутыми выше, судебными решениями, и Карлсон улетел уже без дураков.
Что тут важно отметить. Украина показывает, что может соблюдать процедуры в самых неприятных ситуациях и делать все, согласно букве законов Украины и международным нормативно-правовым актам. Вспомним, какой глубокий шок был после прорыва границы или после того, как его вытащили из микроавтобуса СБУ, но теперь понятно, что все случилось так, как и должно было случиться. Сегодня Михо приняли жестко и без малейших вариантов. Это потому, что время пришло.
Причем, следует понимать, что в той же РФ, подобного деятеля просто шлепнули бы посреди города или взорвали в его же машине. Это никого бы не удивило. Нам нельзя было допустить ситуацию до того, чтобы его действительно кто-то грохнул за деньги или за кучу подвигов, которые могли бы и не простить. Михо умеет находить неприятности на пятую точку, своей импульсивностью и неумением держать язык за зубами. Столько фейков, сколько он выдал на публику за последние два-три месяца, только усиливают ощущение того, что он когда-то плохо кончит.
А вот в Беларуси, его давно бы посадили надолго и в самую вонючую дыру, дабы до него дошли основы скромности и здравомыслия. Многие ожидали, что он окажется на нарах в скандале с «деньгами Курченко». Кстаи, он был в каких-то сантиметрах от этой возможности. Продолжай он оставаться в гражданстве Украины, это было неизбежно. Но будучи апатридом, он не может быть изменником, а на шпиона он не тянет, по причине своей бестолковости. Ну развел он Курченко и Беню на деньги, от них не убудет и заявлений они не напишут. А вот если бы в Жовтневом пролилась кровь, то он бы уже уехал на Сокиряны или Шостку со своей «пятнашкой». Но слава богу, до этого не дошло и он смог доиграть свою роль вплоть до последнего суда.
Надо заметить, что мы несколько раз подчеркивали, что его надо выдворять из Украины. Было предположение, что его выдадут Грузии в порядке экстрадиции, но все оказалось еще тоньше. Если бы его увезли в Тбилиси, то это означало бы, что отдали его на 3 года тюрьмы и выглядело бы это как расправа. А вот возврат в Польшу - гроссмейстерский ход. Теперь пускай Варшава разбирается с Грузией по поводу экстрадиции. Украина не стала даже пачкаться в это вонючее дело.
Конечно, определенной части публики очень по душе был это веселый тип, который бегал по крышам, дорогим отелям и кабакам. Такой темпераментный тип вполне мог бы иметь популярное телешоу типа «Бенни Хилл», но растратил таланты на возбуждение маргинеза, который присутствует в любом обществе, а кроме того, в последнее время он стал косноязычным и совершенно неинтересным. Если бы его не отдали полякам, он бы неизбежно перешел на матюки, ибо его фан-группа как раз и разговаривает матом. В любом случае, он может устроиться преподавателем в ту же Академию Поморську, в тихом городишке Слупск, недалеко от Гданьска, где мог бы читать лекции о том, как он реформировал Грузию, за что его теперь ищут, и как он прикидывался бандеровцем в Украине. Хотя нет, последнее сейчас он вряд ли расскажет. Особенно в Польше.
В общем, как говорила фрекен Бок, в этом случае: «Милый, милый Карлсон… Он улетел, но обещал вернуться!» Хотя нет, вернуться уже не получится, ибо тогда - Сакартвело примет его в жаркие объятия.
Це писец короче
Казочка заяче сало (про брехунів)
Николозовичу надо срочно в Австрию ехать - есть шанс устроить импичмент Беллену за предательство интересов Австрии:
Саакашвілі у Варшаві звинуватив українських силовиків у "незаконному викраденні"
затримання лідера "Руху нових сил" Міхеіла Саакашвілі у ресторані "Сулугуні" у Києві.
Відео, зняті з різних камер спостереження, показують, як до ресторану забігають більше десяти чоловіків у камуфляжі.
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Усередині закладу їм намагаються протистояти двоє чоловіків, але силовики кладуть одного з них обличчям до підлоги, а другого відтягують у сторону.
Потім показано, як чоловіки у камуфляжі виводять з ресторану Саакашвілі. Політика тримали чотири силовика і при цьому тягли його за волосся.
https://tsn.ua/politika/trimali-vchotiroh-tyagli-za-volossya-u-merezhi-z-yavilosya-nove-video-zatrimannya-saakashvili-1108731.html
Если уголовные дела еще расследуются он не имел права уезжать из страны
а тот кто его отвез-соучастник
Для нашої влади корупція значно менший злочин ніж спроба відтягнути хряків від корита. Бо втративши владу можна втратити не тільки корито, але й награбовані на схемах статки. Сепари корисні, бо війна має тривати, доки є потреба у "зовнішній" загрозі для прикриття власного свавілля, бездарності та винищення патріотів. А імітацією боротьби з кріміналом зручно прикривати посилення репресивного апарату за "вимогами" беззбройного населення.
І така муйня тягнеться четвертий рік!!! За чотири роки не зроблено НІЧОГО для бодай найменшого покращення стану в суспільстві відповідно до обіцяного на Майдані. Підвищення окладів для певних верств чиновників під лозунгом - а ЩОБ НЕ КРАЛИ - це профанація змін на фоні зубожіння більшості населення і вдверте глузування в очі народу.
Кажете, 18-го у нас річниця Майдану? Велике свято для "миздобульців" на крові хлопців, що привели вас до влади?!
Ну, то хочеться почути на Майдані про наші, а не про ваші перемоги.
Час звітувати перед людьми.
А дела сейчас будут клепаться с новой силой лишь для того, чтобы это был кирпич для возвращения Саакашвили - 'вернёшься ,мы тебя ещё и посадим'!
Так мало того, что весь цинизм ситуации в том, что с Курченко- то сотрудничала именно соевая банда!
Теперь после этого позорища, после захвата безоружного президента Грузии с матами и избиением, вам, козлам , денег мвф не видать как своих ушей. Порошенко уже лоббирует транш из Китая. Точная копия действий януковоща перед ростовом. Потом начнётся песня, что рашка 'всеещебратья'?
После этого подлого похищения и депортации: который Петя естественно сделал чужими руками, теперь начинают отмежевываться от этой ситуации- так как вместо открытых дверей в ес вполне могут последовать персональные санкции.
Что вы делаете с нами, с Украиной?
Весь мир нас отождествляет с вами, с уродами! Я вообще не хочу жить в такой Украине , где возможно как факт такое поведение власти. Где клептоманы избавляются от честного человека путём позищения и депортации. Вас ненавидят уже больше овоща!
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Бидло відразу зрозуміло, що проголосувало помилково у Травні 2014го, проголосувало з переляку обісравшись, але Бидлу визнатись в цьому соромно і Бидло мовчить вже чотири роки, тільки скиглить в мережах, часом потужно. Бидло не було на жодному Майдані і називало майданівців "кастрюлєголовими", затуляючи сором'язливо очі на те, що це був протест не ковбасний, а ідейний. Кияни протестували проти "диктаторских законів" 16-го Січня, коли заборонялось носити каски на головах. Кияни одягли кастрюлі і готові були разом з майданівцями нести за це відповідальність. Бидло так НІКОЛИ не зробило би. Бидло за це зненавиділо майданівців і сичіть на них, звинувачуючи у всіх своїх бідах. А у своїх бідах Бидло Ali Hasanівське, або Гигівське, винувате само. Бо можна бути начитаному, мати гострий розум, багато друзів, але все одно залишатись Бидлом. Бидло - стан душі: "Буду скиглити, але конкретною, реальною справою займатись не буду". Бидло НІКОЛИ не самоорганізується і не зробить репост на мирні, але масові протести. І так само Бидло буде пересмішником з тих, хто це робить, або буде підбурювати "когось", якогось хлопця з фронту, щоб той прибрав його, Бидла, лайно, що Бидло напхало з переляку у скриньки для голосувань.
(продовження буде)
Это ж какой шанс вскрыть путинский "муравейник" в Украине и уничтожить его изнутри! Такого подозреваемого бы допрашивать, допрашивать, выходить на новых фигурантов, выявлять сеть кремлевских злоумышленников и т.д.! Вся страна затаив дыхание ожидала результаты этих всех расследований - в том числе и расстрел Майдана людьми Саакашвили... Но нет! Наши правители простых путей не ищут! Выдворили главного подозреваемого в Польшу и теперь расследование и вскрытие сети путинских диверсантов, финансируемых людьми Януковича накрылось! А ведь удача была рядом!
Нет, не верю. Не могли наши спецслужбы так облажаться и упустить этого ключевого фигуранта. Я даже готов поверить, что это переодетый в форму "Прикордонна служба" спецназ ФСБ эвакуировал Михо в Польшу, чтобы он больше не давал показания, а то всю контору спалит. Вы слышали, как эти люди в форме в ресторане орали по-русски маты? Отож! А как эти люди тянули за волосы добычу? Наши силовики так подло не работают. Это точно ФСБ!