EN|RU|UK
Темы дня: Депортация Саакашвили Арест Шепелева Санкции против России Закон о деоккупации Донбасса Судебная реформа Библиотека "Моя война" Репрессии в оккупированном Крыму Убийца Юрий Крысин Убийство Ирины Ноздровской Захват заложников в Харькове Дело Саакашвили Дело Пимаховой и задержание агентов НАБУ Обмен пленными
 Происшествия
  1051  3
Все про:Нацполиция (6898) ранение (1711) Донбасс (15441)

 Мирного жителя подстрелили в Гранитном, полиция предварительно квалифицировала происшествие как теракт. ФОТО

12 февраля около 13:00 63-летний мужчина получил пулевое сквозное ранение левого плеча.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Волновахского отдела полиции, мужчину госпитализировали в районную больницу Волновахи.

Мирного жителя подстрелили в Гранитном, полиция предварительно квалифицировала происшествие как теракт 01

"Информация о ранении мужчины поступила в Волновахский отдел полиции от медиков. В настоящее время известно, что человек убирал снег возле своего дома, когда услышал звук от выстрелов", - говорится в сообщении.

Пострадавшего прооперировали, его жизни ничего не угрожает.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Воин 58-й бригады Дмитрий Сысков погиб на Донбассе 12 февраля. ФОТО

Следственно-оперативная группа местной полиции устанавливает все обстоятельства произошедшего. Факт ранения предварительно квалифицирован по ч.2 ст. 258 "Террористический акт" Уголовного кодекса Украины.

Источник: https://censor.net.ua/n3050050
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Цензор.НЕТНовостиПроисшествияМирного жителя подстрелили в Гранитном, полиция предварительно квалифицировала происшествие как теракт. ФОТО
 
 
 
 
 
 вверх