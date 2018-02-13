 Мирного жителя подстрелили в Гранитном, полиция предварительно квалифицировала происшествие как теракт. ФОТО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Волновахского отдела полиции, мужчину госпитализировали в районную больницу Волновахи.

"Информация о ранении мужчины поступила в Волновахский отдел полиции от медиков. В настоящее время известно, что человек убирал снег возле своего дома, когда услышал звук от выстрелов", - говорится в сообщении.

Пострадавшего прооперировали, его жизни ничего не угрожает.

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Следственно-оперативная группа местной полиции устанавливает все обстоятельства произошедшего. Факт ранения предварительно квалифицирован по ч.2 ст. 258 "Террористический акт" Уголовного кодекса Украины.