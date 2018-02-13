 Мужчину, захватившего заложников в отделении Укрпочты в Харькове, уже месяц проверяют на вменяемость, - прокурор Данильченко

Об этом рассказал на пресс-конференции прокурор Харьковской области Юрий Данильченко, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Срок досудебного расследования продлен до 29 марта. С 16 января подозреваемый проходит стационарную судебно-психиатрическую экспертизу в Днепропетровской клинической психиатрической больнице. Ориентировочно 24-25 февраля мы ждем результатов: вменяем он или невменяем, от этого зависит дальнейшее решение суда", - отметил Данильченко.

По его словам, основной объем следствия по этому делу завершен: "После получения результатов медообследования производство будет направлено в суд".

Напомним, днем 30 декабря в Харькове в отделение почты неподалеку от станции метро "Киевская" вошел вооруженный человек в маске и забаррикадировался там. По информации полиции, он взял в заложники 9 взрослых и двоих детей. Следственным управлением ГУНП в Харьковской области начато досудебное расследование по ч. 2 ст. 147 (захват заложников) Уголовного кодекса. Согласно санкции, статьи задержанному грозит до 15 лет лишения свободы.