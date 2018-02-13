 Посол Японии Суми и делегация Агентства ООН по делам беженцев находятся с визитом на Донетчине. ФОТОрепортаж

"В рамках визита в Донецкую область Чрезвычайный и Полномочный Посол Японии в Украине Шигеки Суми, делегация Представительства Агентства ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) в Украине совместно с заместителем председателя Донецкой облгосадминистрации Игорем Стокозом посетили поселок городского типа Курдюмовка, который находится на линии разграничения", - цитирует сообщение Донецкой областной военно-гражданской администрации Цензор.НЕТ.

Жилье в этом поселке было восстановлено Агентством ООН по делам беженцев при финансовой поддержке Правительства Японии и других международных доноров в рамках проекта УВКБ ООН по проведению в 2017 году ремонтных работ жилых домов, пострадавших в результате конфликта вдоль линии разграничения.

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Напомним, в поселке Курдюмовка (в нем живет 580 человек, из них 106 - дети) Донецкой области в результате обстрела российско-террористических войск 6 февраля 2017 года погиб 15-летний юноша. Поселок обесточен. Занятия в местной школе прекращены.

В пресс-службе ОГА также сообщают, что 13 февраля в Краматорске состоится совместный пресс-брифинг председателя Донецкой облгосадминистрации Павла Жебривского, Чрезвычайного и Полномочного Посла Японии в Украине господина Шигеки Суми и главы Представительства УВКБ ООН в Украине господина Пабло Матеу по вопросам реализации проекта УВКБ ООН по проведению ремонтных работ жилых домов на линии разграничения, пострадавших в результате конфликта.









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