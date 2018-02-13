 Посол Японии Суми и делегация Агентства ООН по делам беженцев находятся с визитом на Донетчине. ФОТОрепортаж

"В рамках визита в Донецкую область Чрезвычайный и Полномочный Посол Японии в Украине Шигеки Суми, делегация Представительства Агентства ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) в Украине совместно с заместителем председателя Донецкой облгосадминистрации Игорем Стокозом посетили поселок городского типа Курдюмовка, который находится на линии разграничения", - цитирует сообщение Донецкой областной военно-гражданской администрации Цензор.НЕТ.
Жилье в этом поселке было восстановлено Агентством ООН по делам беженцев при финансовой поддержке Правительства Японии и других международных доноров в рамках проекта УВКБ ООН по проведению в 2017 году ремонтных работ жилых домов, пострадавших в результате конфликта вдоль линии разграничения.
Напомним, в поселке Курдюмовка (в нем живет 580 человек, из них 106 - дети) Донецкой области в результате обстрела российско-террористических войск 6 февраля 2017 года погиб 15-летний юноша. Поселок обесточен. Занятия в местной школе прекращены.
В пресс-службе ОГА также сообщают, что 13 февраля в Краматорске состоится совместный пресс-брифинг председателя Донецкой облгосадминистрации Павла Жебривского, Чрезвычайного и Полномочного Посла Японии в Украине господина Шигеки Суми и главы Представительства УВКБ ООН в Украине господина Пабло Матеу по вопросам реализации проекта УВКБ ООН по проведению ремонтных работ жилых домов на линии разграничения, пострадавших в результате конфликта.
Ни в коем случае не давайте винницкому кагалу денег!
А как же деньги курченко, захват власти, плёнки луценко?? Какой грёбаный позор ! Теперь из принципа за Саакашвили, такого убожества у власти в Украине никогда не было. И да, в отличии от некоторых Саакашвили никого не развёл на бабки и ему верят на западе
Народ верит в неотвратимость кары которая настигнет мыролюбного безальтернативца, вместе с его прихвостнями.
ПЕТЯ РАДУЕТСЯ, сидит и указы всякие пишет до ночи, аж до утра, ножки в экстазе стучат, ебало посвистывает. Сходка ворья у него сегодня под АП - все топкоррупционеры сегодня гуляют в АП.
Все ответственные за коррупционные связи и смотрящие за регулярными суточными 10 млн поступлениями в АП секретутки вешаются от перемоги.
ЮГА ГАДУЕТСЯ, с такого счастья можно и в запой на месяц и не просыхать.
Рейдерская кабмин-группа Гроймана пробила последний рубеж(упирающего романова) к сопротивлению к сжиранию антонова, южмаша, укрооборонпрома. Теперь это все ждет смерть.
При романове показатели росли, росли зарплаты у несколько сотен предприятий, многие предприятия начали платить по 15тысгрн, Луч более 20тыс начал платить.
Теперь все это будет уничтожено кабмин-мафией гроймана.
ГРОЙМАНА РАДУЕТСЯ и все его преступные подельники.
Пограничники со другими охранными структурами коррупционеров(сбу-хуебу и пр) по беспределу выдавили последнюю опасность коррупционеров- саакашвилли.
Теперь у коррупционеров наступит СВЕТЛОЕ БУДУЩЕЕ и нескончаемая взлетная полоса вечного рейдер-КОРРУПЦИОННОГО СЧАСТЬЯ.
И этот день войдет как ВЕЛИКИЙ ДЕНЬ ПОБЕД КОРРУПЦИОНЕРОВ. Украине теперь они точно пиздец приделают, заворуют до смерти. Народу теперь гарантируется воду и хлеб.
ПОРОХОБОТЫ ПОУБИВАЮТСЯ СО СЧАСТЬЯ - теперь им даже контракты на регулярной основе оформят.
Теперь коррупционеры заживут...А народ полностью захиреет.
СЛАВА КОРРУПИЦИОНЕРАМ. 12 февраля у них национальный праздник с одеяльными клетчастыми флагами.
Коррупционеры и хуйло - два свирепых врага народа.
У коррупционеров сегодня великая победа - 12 ФЕВРАЛЯ 2018 года МЕСТО В ИСТОРИИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА ЖИРНЫМ ЖРИФТОМ.
Чтоб они все сдохли...
аминь нах.