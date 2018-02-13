 Украина будет предоставлять символическую помощь странам Африки и Азии, - МИД

Об этом, как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МИД, шла речь на десятом заседании Общественного совета по вопросам сотрудничества с религиозными организациями, в котором принимал участие заместитель министра иностранных дел Василий Боднар.

В частности, члены совета примут дальнейшие меры, которые бы способствовали освобождению граждан Украины, незаконно удерживаемых российскими властями в РФ и оккупированном Крыму, а также доведению до международного сообщества фактов преследований верующих во временно неподконтрольных украинской власти отдельных районах Донецкой и Луганской областей.

МИД выразил поддержку представленному о. Любомиром Яворским (УГКЦ) проекту по развитию военного капелланства в Украине и готовность способствовать законодательному нормированию капелланского служения.

Общественный совет будет продолжать принимать меры с целью чествования памяти жертв Голодомора 1932-1933 годов в Украине. В частности, совет поддержал инициативу Секретаря Синода Епископов УГКЦ епископа Богдана Дзюраха о проведении акции по предоставлению символической помощи странам Африки и Азии, которые больше всего страдают от голода. "Пережив трагедию умышленного уничтожения украинского крестьянства, когда тоталитарный режим навязал миру замалчивание фактов массового уничтожения голодом, Украина чтит память жертв Голодомора, оказывая помощь населению других стран, страдающего от голода. "Не плачь, а действуй! Равнодушие убивает!" - под таким лозунгом планируется привлечь к акции не только официальные структуры, но и гражданское общество и всех неравнодушных граждан в Украине и зарубежных украинцев", - говорится в сообщении МИД.

Совет также поддержал инициативу провозглашения 2018-го годом Божьего слова в Украине, что предполагает не только массовые чтения Священного Писания, но и меры, направленные на осуществление Божьих заповедей в жизни.