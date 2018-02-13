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 Политика Украины
  1996  62
Все про:Боднар (29) Голодомор (772) МИД (4388) религия (642) церковь (811)

 Украина будет предоставлять символическую помощь странам Африки и Азии, - МИД

В знак памяти о Голодоморе 1932-33 годов Украина будет предоставлять помощь странам Африки и Азии, которые больше всего страдают от голода.

Об этом, как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МИД, шла речь на десятом заседании Общественного совета по вопросам сотрудничества с религиозными организациями, в котором принимал участие заместитель министра иностранных дел Василий Боднар.

В частности, члены совета примут дальнейшие меры, которые бы способствовали освобождению граждан Украины, незаконно удерживаемых российскими властями в РФ и оккупированном Крыму, а также доведению до международного сообщества фактов преследований верующих во временно неподконтрольных украинской власти отдельных районах Донецкой и Луганской областей.

МИД выразил поддержку представленному о. Любомиром Яворским (УГКЦ) проекту по развитию военного капелланства в Украине и готовность способствовать законодательному нормированию капелланского служения.

Общественный совет будет продолжать принимать меры с целью чествования памяти жертв Голодомора 1932-1933 годов в Украине. В частности, совет поддержал инициативу Секретаря Синода Епископов УГКЦ епископа Богдана Дзюраха о проведении акции по предоставлению символической помощи странам Африки и Азии, которые больше всего страдают от голода. "Пережив трагедию умышленного уничтожения украинского крестьянства, когда тоталитарный режим навязал миру замалчивание фактов массового уничтожения голодом, Украина чтит память жертв Голодомора, оказывая помощь населению других стран, страдающего от голода. "Не плачь, а действуй! Равнодушие убивает!" - под таким лозунгом планируется привлечь к акции не только официальные структуры, но и гражданское общество и всех неравнодушных граждан в Украине и зарубежных украинцев", - говорится в сообщении МИД.

Совет также поддержал инициативу провозглашения 2018-го годом Божьего слова в Украине, что предполагает не только массовые чтения Священного Писания, но и меры, направленные на осуществление Божьих заповедей в жизни.

Источник: https://censor.net.ua/n3050046
 
 
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отправлять велику партію вафлів артек-рашен(за рахунок українців)
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Если все украинцы, которым что-то не нравится, свалят - страна практически опустеет
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Зачем показываешь его на ночь уже спать перехотелось
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Украина будет предоставлять символическую помощь странам Африки и Азии, - МИД - Цензор.НЕТ 4734Блохи, потрапивши в домашніх птахів оперення, залишаються там на «постійне проживання» (до того моменту, поки їх не витравлять). Клопи діють по-іншому: вони нападають на домашню птицю вночі, під час сну і, вдосталь насосавшись крові, ситі і задоволені, залишають птицю, щоб сховатися в щілину до свого наступного агресивного візиту.Комахи різні, кров п'ють кожен за своєю схемою, але ознаки їх присутності у домашньої птиці дуже схожі. При появі і тих, і інших, кури постійно почесываются і чистять пір'я. Качки, у яких занадто короткі лапки для того, щоб дістати ними до всіх искусанных паразитами місць, примудряються свербіти дзьобом, як і гуси.
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"От нашего стола - вашему столу!" - игриво значилось в записке от хирурга.
Симпатичная патологоанатом рассмеялась и закинула ногу за ногу.
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Из числа всей ее челяди самым замечательный лицом был дворник Герасим, мужчина двенадцати вершков роста, сложенный богатырем и глухонемой от рожденья. Барыня взяла его из деревни, где он жил один, в небольшой избушке, отдельно от братьев, и считался едва ли не самым исправным тягловым мужиком.
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Тобто допомога може бути у вигляді символу. Можливо, що і фаллічного. Украина будет предоставлять символическую помощь странам Африки и Азии, - МИД - Цензор.НЕТ 1886
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Символические как украинские пенсии и зарплаты
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Можете банить и спамить . Но жедее жида , жидовее жидов я не видел пол века.
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Вы правильно всё сказали и умные люди Вас поняли Украина будет предоставлять символическую помощь странам Африки и Азии, - МИД - Цензор.НЕТ 539
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Смешно. Украина сама уже вплотную приблизилась к странам Африки и Азии.
Больше деньги девать некуда?
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Африки, но не Азии, зачем обижаешь Малайзию, Сингапур, Южную Корею, Китай и т. д. и т. п., не путай, ну пожалуйста с Туркменией ,Таджикистаном и т. д. и т. п., а то Джамшут с Рапшаном начнут приходить во сне и предлагать Тебе, ясный сокол, Украина будет предоставлять символическую помощь странам Африки и Азии, - МИД - Цензор.НЕТ 910 Украина будет предоставлять символическую помощь странам Африки и Азии, - МИД - Цензор.НЕТ 4142 евроремонт в твоей квартире
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Ну если на то пошло - то и в Африке куча стран обходит Украину по многим показателям.
Речь шла про беднейшие регионы, конечно.
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Всё так и есть пока ,но так не должно быть, согласен FELL, да конечно я и не сомневаюсь что Ты согласен как и все адекватные люди , в чём и Тебя поддерживаю дружище !
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Fell что-то похожее я слышал на Раша-ТВ, где заявили что в Украине по данным ООН 1,5 мил. голодающих. Правда при этом ведущий сразу же пояснил, что Украина один из ведущих мировых экспортеров продуктов, а голодающие находятся в ОРДЛО. Но это уже были детали - тихо и мелким почерком. Главное, что в УКРАИНЕ ГОЛОДАЮТ !!!!!!!!
Так на кого работаешь, зрадофил ? Украина будет предоставлять символическую помощь странам Африки и Азии, - МИД - Цензор.НЕТ 186
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Не знаю, что и каким местом ты там слышал, но в моём сообщении(если ты посмотришь нужным местом) нет ничего про голод.
Так что оставь свои убогие манипуляции с притягиванием за уши сюда Раша-СМИ, педрофил.
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капелланского служения.
Общественный совет будет продолжать принимать меры с целью чествования памяти жертв Голодомора 1932-1933 годов в Украине. В частности, совет поддержал инициативу Секретаря Синода Епископов УГКЦ епископа Богдана Дзюраха о проведении акции по предоставлению символической помощи странам Африки и Азии, которые больше всего страдают от голода. "Пережив трагедию умышленного уничтожения украинского крестьянства, когда тоталитарный режим навязал миру замалчивание фактов массового уничтожения голодом,Источник: https://censor.net.ua/n3050046Это здорово, что Вы так о нас заботитесь ,сказал один умный человек, негр из Африки ,ведь это символически, а символически семью не накормишь, а посему понимаете сами, не надо лишнего пиара в Украине, у Вас достаточно есть много семей, которые нуждаются не меньше чем в Африке и дай ВАМ бог процветания, а после позабодитесь и о нас,спасибо
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Очередной гешефт Петра Бляхера. Пошлет в Африку свои соевые конхветы которые оплатит государство.
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Будем в Африку отправлять то, что сами недоедаем? Украина будет предоставлять символическую помощь странам Африки и Азии, - МИД - Цензор.НЕТ 8376
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Не хами на форуме пожалуйста Глеб это Тебе чести не прибавит, читай мой пост ниже будь коммуникабельным и сдержанным форумчаненым,Добро!
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А кстати Ты и он не правы оба , он ничего плохого по сути не сказал ,а лишь намекнул о том что имеется на самом деле, разумеется не в целом слава богу , а ты как то не так среагировал , после чего он Тебя оскорбил и у вас срачь, хотелось бы что бы этого на форуме не было ведь всё же мы земляки Украина будет предоставлять символическую помощь странам Африки и Азии, - МИД - Цензор.НЕТ 8799Его конечно заспамлю потому как он не сдержался и оказался хамом б когда уже наконец станем культурными
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Я правую щеку подставлять не собираюсь.
На форуме мои комменты к новостям всегда культурные и без мата.
На комменты к моим комментам я отвечаю адекватно.
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Глеб а Ты с юмором и остроумно в следующий раз, многие теряются и как правило терпят фиаско не желая входить в дискуссию
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Если честно, дискуссии на цензоре мне не интересны.
Это не тот сайт, на котором можно дискутировать.
Я предпочитаю высказывать своё отношение к новостям и к тому, как их подаёт цензор.
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К сожалению так и есть, на форуме зла не мерено а добра с гулькин...
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И тебя тоже необходимо спамить ,не из под тишка ,хоть Ты и ветеран и продвинутый на форуме, не в обиду ,просто так нельзя
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Жеглов, скинь номерь карточки, я тебе гривну подам
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Да того кто то там побывал зовут ещё. Ау эй ,слышишь приезжай ещё , у нас завтрак подешевел,асфальт на дорогах не убиваемый , океан тебя ждёт ,а главное тихо и уютно и не надо не о чём переживать лишний раз
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привед миду из африки. пойду передам их слова чёрным человекам, обрадую. они заждались.
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Україна розділилась не на порохоботів і зрадофілів, а на людей, які готові розвивати, працювати, змінювати Україну. І на людей, що чекають як заягнути сюди знову черговий кредит, розпиляти його по карманам в вузькому колі, а потім розповідати казочки як вони борються з корупцією
Voronz
@voronz
В усіх цих персонажів одна мета - прибрати Порошенка
©Вячеслав Могила
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Amber учись,что бы не делал и не смотрел,даже когда какаешь,переводи все на пользу мессии сивоглавой

Украина будет предоставлять символическую помощь странам Африки и Азии, - МИД - Цензор.НЕТ 4500
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Порошенко з Черчілем рівняєш?Ахах....
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А ти шо не знав,на ферме з цим лягають та просипаються


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Ні я не знав,що карамельні повії настільки хворі! Украина будет предоставлять символическую помощь странам Африки и Азии, - МИД - Цензор.НЕТ 9815
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Лучше бы в память о голодоморе, рашистов выбили б с оккупированных территорий, а сам мордор грохнули как причину всех геноцидов, отомстив за миллионы умерших.
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На днях говорили, что ООН внеsла Украину в sпиsок sтран, в которых люди ГОЛОДАЮТ!...наравне s Гаити, Южным Sуданом и Бангладеш.."докерувалиsь" sоевые конкретно! Украина будет предоставлять символическую помощь странам Африки и Азии, - МИД - Цензор.НЕТ 6925 Кормильцы, итиихматьнехай...
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Птица гоаорун - не патякай , бо українці не голодають , на відміну від кацапів !
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Привет AMBER, адресуй пост непосредственно адресату , а не всему форуму, я имею в виду обращение к "птице говорун", иначе он может не быть осведомлён Украина будет предоставлять символическую помощь странам Африки и Азии, - МИД - Цензор.НЕТ 6123
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Краще африканців годувати , ніж кацапських недоносків , які прийшли на нашу землю грабувати і вбивати !
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Самая беднейшая страна в Европе,а по уровню жизни на 103 месте если не на последнем в мире,будет заниматься меценатством?Я не сторонник Саакашвили,но вижу его надо возвращать и использовать как инструмент для сваления этой шизонутой власти
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А ты в пустыне не пробовал картошку сажать ? Украина будет предоставлять символическую помощь странам Африки и Азии, - МИД - Цензор.НЕТ 1594
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если Не было Голодомора,то не было никакой паБЕДЫ на братом Кремля Гитлером...,да и какая нахер паБЕДА,если трупами 50 млн.людей завали 8 миллионов...пабедители.Не я сказал,а писатель-фронтовик Виктор Астафьев.
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Предлагаю дарить им наших чиновников и депутатов,то есть самое дорогое.. Украина будет предоставлять символическую помощь странам Африки и Азии, - МИД - Цензор.НЕТ 3667
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