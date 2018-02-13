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Все про:общежитие (68) пожар (3003) Ужгород (263) ГСЧС (1296)

 В Ужгороде из горящего студенческого общежития спасатели эвакуировали 300 и спасли 12 человек

В понедельник вечером в Ужгороде в одном из студенческих общежитий произошел пожар: горело подсобное помещение на первом этаже. Из-за сильного задымления из общежития эвакуировали 300 студентов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении ГСЧС в Закарпатской области в Фейсбуке. 

В сообщении отмечается: "12 февраля в 20:54 в оперативно-спасательную службу Закарпатья поступило сообщение о пожаре, возникшем в общежитии № 4 Ужгородского национального университета на улице Университетской,  в Ужгороде.

По прибытию на место очередных отделений 14-й и 15-й государственных пожарно-спасательных частей выяснилось, что возгорание возникло в подсобном помещении на первом этаже шестиэтажного здания общежития. На момент возникновения пожара в комнате никого не было. Коридоры общежитии были заполнены дымом, поэтому спасатели немедленно начали выводить людей на свежий воздух из задымленных комнат.

В общем эвакуировали 300 человек. А для спасения 12 человек пришлось использовать авто и выдвижные лестницы. В 21:27 пожар был локализован, а в 21:35 - ликвидирован. Всего в тушении было привлечено 20 человек личного состава, 3 единицы основной, 1 специальной и 1 единица вспомогательной техники.

Погибших в результате пожара нет. Причина пожара и сумма нанесенного ущерба устанавливается".

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Источник: https://censor.net.ua/n3050045
 
 
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Ви тих що спасли, часом не евакуювали?, а тих. що евакуювали, не спасали? В цій справі, головне не переплутати.
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Если бы так ,а бы чела который отвечает за пожарную безопасность в данном учреждении посадили и на долго, а также во всех подобных ситуэйшен , поверьте пожаров и всякого подобного бы стало на порядок меньше ,но когда это будет и сколько ждать ?
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВ Ужгороде из горящего студенческого общежития спасатели эвакуировали 300 и спасли 12 человек
 
 
 
 
 
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