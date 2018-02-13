 В Ужгороде из горящего студенческого общежития спасатели эвакуировали 300 и спасли 12 человек

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении ГСЧС в Закарпатской области в Фейсбуке.

В сообщении отмечается: "12 февраля в 20:54 в оперативно-спасательную службу Закарпатья поступило сообщение о пожаре, возникшем в общежитии № 4 Ужгородского национального университета на улице Университетской, в Ужгороде.

По прибытию на место очередных отделений 14-й и 15-й государственных пожарно-спасательных частей выяснилось, что возгорание возникло в подсобном помещении на первом этаже шестиэтажного здания общежития. На момент возникновения пожара в комнате никого не было. Коридоры общежитии были заполнены дымом, поэтому спасатели немедленно начали выводить людей на свежий воздух из задымленных комнат.

В общем эвакуировали 300 человек. А для спасения 12 человек пришлось использовать авто и выдвижные лестницы. В 21:27 пожар был локализован, а в 21:35 - ликвидирован. Всего в тушении было привлечено 20 человек личного состава, 3 единицы основной, 1 специальной и 1 единица вспомогательной техники.

Погибших в результате пожара нет. Причина пожара и сумма нанесенного ущерба устанавливается".

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