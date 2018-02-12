 По факту убийств правоохранителей на Майдане объявлен в розыск гражданский, - Горбатюк

Об этом Громадському сообщил начальник департамента специальных расследований ГПУ Сергей Горбатюк, пишет Цензор.НЕТ.
Речь идет о расследовании гибели от огнестрельного оружия в центре Киева бойца внутренних войск и "беркутовца" и ранения бойца внутренних войск.
Как сообщил Горбатюк, подозрение в убийстве получило одно гражданское лицо, имя которого позже сообщат правоохранительные органы. По его словам, подозреваемого объявили в розыск после того, как он не явился в суд на избрание ему меры пресечения.
Горбатюк также отметил, что среди подозреваемых - бывшие глава СБУ Александр Якименко и его первый заместитель - руководитель антитеррористической операции против активистов Майдана Владимир Тоцкий, экс-министр внутренних дел Виталий Захарченко и его заместитель Виктор Ратушняк, а также бывший президент Украины Виктор Янукович. Все они сейчас в розыске.
Кроме того, о подозрении объявлено экс-главе СБУ в Киевской области Александру Щеголеву.
Их подозревают в том, что они давали команды, которые подвергали опасности сотрудников "Беркута" и внутренних войск.
Напомним, Генпрокуратура сообщила о подозрении ряду лиц в убийстве из огнестрельного оружия правоохранителей во время событий Евромайдана. Все преступления, совершенные во время Революции Достоинства, условно объединены в одно большое "Дело Майдана", которое насчитывает 89 уголовных производств. В них, в частности, расследуют убийство 91 человека (78 митингующих и 13 силовиков).
В ОХШОРАХ....
панамское,ты следующий !!!
Ну и понятное дело что я ахент кремля, ведь все кто против банды пархатых мародеров безусловно ахенты.
такою дружною толпою. Бо ж цей ВИРОДОК ПАНАМСЬКИЙ вже четвертий рік знищує УКРАЇНУ і УКРАЇЦІВ , саме те що і потрібо ХУЙЛУ.
Так що заткнись шавська кремблядська . Випий боярішніка .
А если тебя?
Всі вони без виключення вважають свій народ за бидло ...
але , як відомо , надія вмирає останньою - можливо цей наш "вічний терпець" все ж таки урветься ...
И так по кругу до окончательного распада.
здобутевкрадене , встигнути сховати в офшорах - Порошенко заблокировал подписание договора ОЭСР по борьбе с офшорами
Головна » Сад і город » Клопи і блохи: Увага - кровопивці в курятнику!
Якби сталося диво і домашня птиця заговорила людським голосом, то першою фразою більшості курей, качок і гусей стала б прохання про позбавлення від паразитів - вже дуже доставучие ці блохи і клопи, заважають нормально спати, заважають нормально жити. А кровиночки пташиної скільки попили - не одним десятком літрів кількість обчислюється.Одним словом, це величезна перешкода до повного курино-гусячого щастя - зовнішні паразити. Крім того, вони хоч і дрібні, але переносники жодної хвороботворної зарази ще ті. Загалом, господар, треба з ними щось вирішувати.
- насправді ця справа лише епізод у справі про "незаконний початок АТО 18.02.14" - є вбивства , а отже - їх ВСІ треба розслідувати ...якщо хочемо по Закону жити .
Проблєма в іншому - тих "ляльководів" хто затіював все це , ще з 2013 року , ніколи не посадять - посадять лише рядових пішаків ...
можливо тому , за 25 років , із 52 млн , населення зменшилось до 35 ... ?
все це - наслідок 360-річного кацапського поневолення
Думал убивать можно безнаказанно?
А какие есть участники АТО, которые никогда там не были или тоже самое про чернобыльцев известно всем и давно!
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