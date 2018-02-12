 По факту убийств правоохранителей на Майдане объявлен в розыск гражданский, - Горбатюк

Об этом Громадському сообщил начальник департамента специальных расследований ГПУ Сергей Горбатюк, пишет Цензор.НЕТ.

Речь идет о расследовании гибели от огнестрельного оружия в центре Киева бойца внутренних войск и "беркутовца" и ранения бойца внутренних войск.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ГПУ объявила подозрения по убийствам правоохранителей во время Евромайдана, - прокурор Донской

Как сообщил Горбатюк, подозрение в убийстве получило одно гражданское лицо, имя которого позже сообщат правоохранительные органы. По его словам, подозреваемого объявили в розыск после того, как он не явился в суд на избрание ему меры пресечения.

Горбатюк также отметил, что среди подозреваемых - бывшие глава СБУ Александр Якименко и его первый заместитель - руководитель антитеррористической операции против активистов Майдана Владимир Тоцкий, экс-министр внутренних дел Виталий Захарченко и его заместитель Виктор Ратушняк, а также бывший президент Украины Виктор Янукович. Все они сейчас в розыске.

Также читайте: По делам Майдана только один человек отбывает наказание, - Горбатюк

Кроме того, о подозрении объявлено экс-главе СБУ в Киевской области Александру Щеголеву.

Их подозревают в том, что они давали команды, которые подвергали опасности сотрудников "Беркута" и внутренних войск.

Напомним, Генпрокуратура сообщила о подозрении ряду лиц в убийстве из огнестрельного оружия правоохранителей во время событий Евромайдана. Все преступления, совершенные во время Революции Достоинства, условно объединены в одно большое "Дело Майдана", которое насчитывает 89 уголовных производств. В них, в частности, расследуют убийство 91 человека (78 митингующих и 13 силовиков).

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Раздели догола, избили, облили перцовым газом и "в отместку за своих" воткнули нож в бедро, - "майдановец" Нискогуз об издевательствах "Беркута" в 2014-м