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 Политика Украины
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Все про:ГПУ (8482) майдан (3762) розыск (581) евромайдан (6645) Горбатюк (272)

 По факту убийств правоохранителей на Майдане объявлен в розыск гражданский, - Горбатюк

В рамках дела об убийствах правоохранителей на Майдане в начале 2014 года объявили подозрение штатскому.

Об этом Громадському сообщил начальник департамента специальных расследований ГПУ Сергей Горбатюк, пишет Цензор.НЕТ.

Речь идет о расследовании гибели от огнестрельного оружия в центре Киева бойца внутренних войск и "беркутовца" и ранения бойца внутренних войск.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ГПУ объявила подозрения по убийствам правоохранителей во время Евромайдана, - прокурор Донской

Как сообщил Горбатюк, подозрение в убийстве получило одно гражданское лицо, имя которого позже сообщат правоохранительные органы. По его словам, подозреваемого объявили в розыск после того, как он не явился в суд на избрание ему меры пресечения.

Горбатюк также отметил, что среди подозреваемых - бывшие глава СБУ Александр Якименко и его первый заместитель - руководитель антитеррористической операции против активистов Майдана Владимир Тоцкий, экс-министр внутренних дел Виталий Захарченко и его заместитель Виктор Ратушняк, а также бывший президент Украины Виктор Янукович. Все они сейчас в розыске.

Также читайте: По делам Майдана только один человек отбывает наказание, - Горбатюк

Кроме того, о подозрении объявлено экс-главе СБУ в Киевской области Александру Щеголеву.

Их подозревают в том, что они давали команды, которые подвергали опасности сотрудников "Беркута" и внутренних войск.

Напомним, Генпрокуратура сообщила о подозрении ряду лиц в убийстве из огнестрельного оружия правоохранителей во время событий Евромайдана. Все преступления, совершенные во время Революции Достоинства, условно объединены в одно большое "Дело Майдана", которое насчитывает 89 уголовных производств. В них, в частности, расследуют убийство 91 человека (78 митингующих и 13 силовиков).

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Раздели догола, избили, облили перцовым газом и "в отместку за своих" воткнули нож в бедро, - "майдановец" Нискогуз об издевательствах "Беркута" в 2014-м

Источник: https://censor.net.ua/n3050044
 
 
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Я так понял, Бате из Ростова можно спокойно возращаться...
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пусчай батя в беларусь едет будет там два бати
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за 4 года порошенко смог сделать то,что не смогли российские танки и грады,уничтожить Украину
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Не дождёшься. Украина сейчас сильна как никогда в своей истории.
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Вместо того что бы расследовать кто расстрелял более ста человек (небесная сотня), они разыскивают патриотов, которые оборонялись, и выполняли свой гражданский долг. Это все что нужно знать об этой власти. Бандиты! Аваков своих не бросает, естественно не без поддержки барыги ..

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Увы...Много патриотов и активистов майдана уже давно по тюрьмам, а эти все на своих должностях и никакая тюрьма им не грозит при этой власти. Жити по новому...!
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Дела не зря объединяют - стрелявшие мочили по обеим сторонам!
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Пугать президента убийством может только враг. Хотя бы потому, что только находясь в России, можно быть уверенным в том, что тебя не привлекут за этот призыв к уголовной ответственности. Ты попалился, ольгинец.
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А ты не поняло что тут в первую очередь речь идет о восстании народа против тирании (кстати это природное право каждого народа). и у вальцмана всегда есть выбор, доводить дело до его расстрела или нет, как и у овоща был выбор - доводить дело до его свержения или нет.
Ну и понятное дело что я ахент кремля, ведь все кто против банды пархатых мародеров безусловно ахенты.
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какого народа, и какой тирании? вы кучка городских сумасшедших, с ума сошли со своим саакашвили. Лапшеносцы.
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ольгінці піднялись на захист АГЕНТА ХУЙЛА підхулька пороха.
такою дружною толпою. Бо ж цей ВИРОДОК ПАНАМСЬКИЙ вже четвертий рік знищує УКРАЇНУ і УКРАЇЦІВ , саме те що і потрібо ХУЙЛУ.
Так що заткнись шавська кремблядська . Випий боярішніка .
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А что, можно убивать?
А если тебя?
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Без стравливания сторон там бы дело и не заварилось... покрайне мере степень накала была бы ниже.
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Беркутівців та інших шакалів захарченка вже всіх переловили?
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більшість з них спокійно працюють в КОРДі ... хто їх там ловив ?
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а яка різниця , Азаров-Гройсман , Яник - Порох ...? все одно олігархи рулять !
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Яныч еще шутки про капусту отпускал,а гройсман скучный колхозник
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Азірове "досить скиглити" абсолютно тотожне Шкіряковому - "повоняють і заспокояться.."
Всі вони без виключення вважають свій народ за бидло ...
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я тоже так считаю,не был бы народ быдлом,не позволял бы так собой поступать,смирись народ это быдло,смотри правде в глаза
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що правда - то правда ...
але , як відомо , надія вмирає останньою - можливо цей наш "вічний терпець" все ж таки урветься ...
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Ну урветься, как в 2013 урвався. А потом снова рыла из той же колоды изберут.
И так по кругу до окончательного распада.
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А асавелюк преспокойно служит в сбу.
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м-даа ктобы мог подумать о таком, убийцы майдановцев все на воле и дела развалены, а за ментов которые выполняли преступные приказы сажают
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Все абсолютно логічно і передбачувано - думаєте просто так Аваков , в лютому 2014 , виводив беркутню з оточення ?
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Что это тебя на ностальгию потянуло... ? Вспомнилось как тут хором пели убили патриота....
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12.03.2014 - із вбивством Музичка офіційно завершилась Революція Гідності ...
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ДА воруженный до зубов чел это безусловно честь и главное достоинство...
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не..вор при власти это честь и достоинство..
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найбагатший президент найбіднішої і найкорумпованої країни - это честь и достоинство ... По факту убийств правоохранителей на Майдане объявлен в розыск гражданский, - Горбатюк - Цензор.НЕТ 475
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ага..если б оно свое богатство честным трудом добыл..
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Клопи і блохи: Увага - кровопивці в курятнику!
Головна » Сад і город » Клопи і блохи: Увага - кровопивці в курятнику!
Якби сталося диво і домашня птиця заговорила людським голосом, то першою фразою більшості курей, качок і гусей стала б прохання про позбавлення від паразитів - вже дуже доставучие ці блохи і клопи, заважають нормально спати, заважають нормально жити. А кровиночки пташиної скільки попили - не одним десятком літрів кількість обчислюється.Одним словом, це величезна перешкода до повного курино-гусячого щастя - зовнішні паразити. Крім того, вони хоч і дрібні, але переносники жодної хвороботворної зарази ще ті. Загалом, господар, треба з ними щось вирішувати.
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Да? Ну мне тогда танк и цедлое авиакрыло для начала.
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Після цього Барига зрозумів що зможе робити ВСЕ що захоче
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Ну, скажем прямо, Цензор осторожно написал:"По факту убийств правоохранителей на Майдане объявлен в розыск гражданский". В "Украинской правде", это прозвучало так:"В деле об убийствах силовиков вручили подозрение участнику Майдана".
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панамська лоліта готує силовиків до нового майдану?
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Такими темпами скоро сделают виноватыми Гражданских,вот это поворот
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если общество ведет себя как терпилы ,об него будут вытирать ноги
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А , якщо без емоцій , суто по факту -
- насправді ця справа лише епізод у справі про "незаконний початок АТО 18.02.14" - є вбивства , а отже - їх ВСІ треба розслідувати ...якщо хочемо по Закону жити .
Проблєма в іншому - тих "ляльководів" хто затіював все це , ще з 2013 року , ніколи не посадять - посадять лише рядових пішаків ...
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це ж аксіома: байдуже, аполітичне, споживацьке суспільство, що перебуває у перманентному стані політичної амнезії - заслуговує ярмо і батіг
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отже - для еволюції , це населення , зайве ... тому воно і вимирає .
можливо тому , за 25 років , із 52 млн , населення зменшилось до 35 ... ?
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абсолютно з вами згоден і як прикдад:"ті, хто не хотіли воювати у18-му, у 33-му їли своїх дітей"
все це - наслідок 360-річного кацапського поневолення
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Проголосую за силу, которая первым пунктом предвыборной программы поставит создание параллельных судов, где судьи будут выбираться местными громадами (при условии профильного образования) на несколько лет с возможностью отзыва, а после перехода на параллельные суды все работники действующих судов будут уволены и подвергнуты процедурам люстрации с презумпцией виновности по нажитому непосильным трудом.
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Дочекалися? Поздоровляю всіх .У справі про вбивства силовиків вручили підозру учаснику Майдану. Це щоб всі розуміли, що з ними буде, якщо вийдуть на Майдан проти режиму Порохохряка. Посадили свиню за стіл, вона і ноги на стіл. Далі буде.

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а что такое, отвечать не любим?
Думал убивать можно безнаказанно?
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Вас ще поки ніхто не чіпав, але вже йдуть колії зі швайками по твого Порохохряка
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Участник или провокатор установит следствие и суд!
А какие есть участники АТО, которые никогда там не были или тоже самое про чернобыльцев известно всем и давно!
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Угу, вся країна вже пересвідчилася що таке "люстровані і реформовані "рошенівські суди:

03.02.18 За спробу розв'язати війну в Одесі суд
дав білоруському рецидивісту Ткачуку (Бульбашу) три роки умовно, - активіст
Стерненко. ФОТО…03.02.18 Суд амністував екс-главу бази Нацгвардії, який
вкрав майна на 2 млн…Убийца бойца АТО Артема Приходько освобожден по
амнистии…Cуд виправдав Організатора блокування в Крамотрорську Ковтуна http://ukr-biz.com.ua/editor/89681/...Український суд
виправдав колишнього "міністра ЛНР" Баранова (оновлено)…Український
суд виправдав голову фейкового верховного суду #ДНР Едуарда Якубовського…Суд
оправдал "председателя верховного суда "ДНР"… 15.11.17 21:02 Суд не обрав
запобіжний захід сепаратистові Білогородському, опівночі він вийде на свободу…13.11.17 Міліціонера,
обвинуваченого в затриманні майданівців у Запоріжжі в 2014 році, звільнили від
кримінальної відповідальності… 08.11.17 Поліцейських
з Івано-Франківська, які заарештували п'яних співробітників СБУ під Маріуполем,
судять у закритому режимі...18.09.17Суд визнав невинними обвинувачених у
"справі 2 травня в Одесі" в частині подій на Грецькій площі…Спільника
Януковича екс-губернатора Черкащини Тулуба виправдано: йому повернули все майно
та зняли з розшуку 1.07.17 18:26 В
Одесской области судья оправдал жену прокурора, которая сбила человека....31.07.17 13:36У прокурора Міленіна є 10
квартир і 9 паркомісць у найдорожчих будинках Києва, 3 великі житлові будинки,
2 автомобілі за 3,6 млн, і подорожує він по всьому світу...29.06.17
15:11Зам Главного военного прокурора
Борзых продал квартиру иностранцу в оккупированном Луганске за полмиллион 29.06.17
11:50 Суд признал невиновным сына
нардепа Молотка, который на внедорожнике устроил ДТП с 4 пострадавшими 29.06.17
09:27Суд оправдал "председателя
верховного суда "ДНР"...27.06.17.31.07.17 21:55 Суддя назвала
матеріали ГПУ у "справі Пшонки" купою паперу...23.08.17 13:24 Українські суди винесли щодо 173 осіб
вироки за сепаратизм: більшість залишилися на свободі...11.07.17 17:21 Ривненский суд освободил раскаявшегося
боевика....Охендовського визнано постраждалим від дій НАБУ….28.04.17
09:17 З СІЗО відпустили обвинуваченого у
справі про озброєння "тітушек" під час Євромайдану...28.04.17
11:30 ВРП відмовилася притягнути до
відповідальності суддю Ізовітову-Вакім
за заборону мітингів активістам Євромайдану: розглядають питання про її
безстрокове призначення на посаду... Суд
полтора года не выносит приговор бывшему прокурору Подольского района Киева
Нечипоренко, обвиненному в вымогательстве... 07.04.17 16:40Суд отказал ГПУ в заочном расследовании против экс-министра
финансов Колобова...Апеляційний
суд дозволив використовувати формулу «Роттердам+» й надалі...
25.07.17 11:54 Украинский суд обязал госпредприятие выплатить
миллионы террористам "ЛНР", которые "отжали" предприятие у
законного владельца...1.08.17 16:16 Прокуратура
забезпечила явку в суд лише одного свідка у справі екс-мера Стаханова, після
чого Борісова виправдали...19.05.16 Суд
запретил НАБУ исследовать переписку экс-помощницы нардепа Грановского на
предмет причастности к отмыванию денег на ОПЗ, - "Наші гроші"...20.08.17
12:00 Суд виправдав начальника штабу військової частини НГУ Матолу,
звинуваченого в шпигунстві для "ДНР"...15.08.17 ВРП рекомендувала довічно призначити на
посаду суддю Зелінську, яка судила активістів Євромайдану...Шевченківський
район суд не визнав російської агресії....07.11.16 09:08 Суддя
Мельничук, який підтримав заборону Євромайдану, пройшов кваліфікаційне
оцінювання ВККС 28.10.17Апеляційний суд Івано-Франківська виправдав екс-міліціонера
Ільницького, на якого патрульні склали протокол за водіння напідпитку
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Как же,верим, в самые гуманные к сепарам и вате и самые беспощадные к патриотам "украинские" суды.
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Ну взагалі лоліта готується до нового Майдану, при чому почала це робити практично з самого початку всоєго правління (недаремно беркутня у повному складі переатестувалася та неплкарана за вбивства та каліцтва людей на Майдані), бо розуміє що її вороги саме ті хто зкинув його попередника, а режим вальцмана відрізняється від режиму овоча тільки патріотичними гаслами та більш нахабним грабунком народу та армії під час війни.
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власть барыг практически официально отменила революцию 14 года. витёк ростовский может уже смело оспаривать трон у лолиты панамской.
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Хто б сумнівався. Кремлівська звізда скоро засяє на Банковій. Чую, або не буде України, або буде багато крові: і чорної паразитичної, і священної.
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Во-во, и зачем нам МВФ. Пора снова в Сочи к Путину на поклон - дай бабок. Уверен, что отказу барыге от воблоглазого не будет.
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Все очень просто - революционеров начинают судить и преследовать только тогда когда революция проиграла (а все революционеры безусловно в той или иной мере нарушают закон). А с учетом того, что орлы картавого прокурора еще и расследуют гибель кацапских оккупантов под Авдеевкой, тогда все встает на свои места - революция как и война проиграла, рыгошоколадные подстилки кремля взяли полный реванш.
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это Пашинский пламенный революционер возил винтовки бунтовщикам типа Яйценюку, он же куля в лоб, плохо говорящему нынешнему спикеру и активному участнику незаконных формирований Парубию, скользкому Турчинову и другим им подобным пламенным.
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даный мем идет на опережение типа предупреждение для следующего Майдана ....типа захотите диабетика повалить - будут и на вас уголовные дела ..... Я не поверю что такой кипиш из-за двоих убитых беркутов .вот бы за убитых в 2014 году на Донбасе так суетились
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