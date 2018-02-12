 Трамп провел телефонные переговоры с Путиным

Как передает Цензор.НЕТ об этом сообщают РИА "Новости".
"Только что у меня состоялся разговор по телефону с президентом Соединенных Штатов Америки, господином Трампом", - сказал Путин на встрече с главой Палестины Махмудом Аббасом.
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Путин сообщил, что обсудил по телефону с Трампом палестино-израильское урегулирование.
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Однако, темой разговора могло быть обсуждение ситуации в Сирии, когда 7 февраля армия США отбила атаку проасадовских сил, среди которых была российские наемники из ЧВК "Вагнера".
В результате этого боя в СМИ появилась информация от 200 до 600 погибших со стороны наступавших на американцкев сил.
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- Дональд Фредович, не издевайтесь.
СИРИЯ-СЕСТРА МОЯ(Катя Молева-Уфа). МАРШ ОСВОБОЖДЕНИЯ
Владимир Вольфович Трамп:
На Раше пишут: на борту разбившегося Ан-148 находился Вячеслав Иванов, финансовый директор ГК«Росатом».Эта корпорация прямо связана с разгорающимся в США скандалом о "решениях" Обамы и Клинтон отдать под контроль России 20% американских запасов урана (Uranium One). Соувпадение?
-Ну чего, как потренировались?
Трамп: - Но ихтамнет же
February 7 death toll for russia could be even more if russian army hadn't asked for a ceasefire. H U M I L I A T I O N.
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7 февраля число погибших у русских могло быть еще больше, если бы российская армия не попросила о прекращении огня. H U M i L T i O N.
Lady Gaga Performs the National Anthem at 2016 Super Bowl
позор гимн россии перед матчем хокей
Трамп - хуйло ти зашкварене, команди скиглити не було!
Сплошное 404...
у Кремля возникла идея занять нефтеносные районы в 80 километрах от Дейр-эз-Зора, где возможно в перспективе Роснефт и Газпром смогут развернуть свою деятельность. Однако буквально за несколько дней до продвижения в этот район российских военных территория была взята под контроль сирийской оппозицией, которая входит в антитеррористическую коалицию с военными США. В порядках сил демократической сирийской оппозиции находились и американские военные советники, в том числе на передовой.Тем не менее Кремль решил все же «прощупать район» и в случае слабого противодействия захватить территорию. Операция готовилась сначала демонстративно, началось накопление крупных сил для наступления...
Далі як американці зачистили район від "іхтамнєт": https://petrimazepa.com/cto_slucilos_v_sirii_o_massovoi_gibeli_rossiiskih_voennyh_rassifrovka_peregovorov
12th Февраль 2018 anti-colorados
На самом деле, ошибка в предоставлении Михо гражданства Украины, стала очевидна давно. Но лично для автора была поставлена точка тогда, когда после увольнения Михо с должности губернатора, стали увольняться его земляки, которым дали ответственные, реформаторские должности, в ключевых министерствах и ведомствах. Стало понятно, что на Украину им было плевать изначально. Они шли своей бригадой во власть и когда их шеф вывалился из нее, они последовали вслед за ним. После этого, можно уже вообще ничего не смотреть и не слушать.
В общем, ошибку надо было исправлять и ее исправили во время отсутствия фигуранта в Украине. У него был шанс не возвращаться и создать себе ореол борца и мученика, но он вернулся. Думаю, что на это был расчет с самого начала. Это понятно потому, что в находясь в непонятном статусе, Михо сам должен был этот статус формализовать, соответствующими исками в суды, что он и сделал. Проиграв эти суды, он получил судебное подтверждение статуса нелегала.
Теперь понятно, что ему давался шанс отработать по двум направлениям судебных разбирательств - незаконного пересечения границы и решения о лишении его гражданства. Первым была пройдена вся дистанция судебных инстанций, в отношение незаконного пересечения границы. Это стало преюдициальным, бесспорным фактом. А дальше - решался вопрос о законности аннулирования его гражданства. Как известно, в первых числах февраля, этот вопрос был окончательно решен соответствующим административным судом. Решение вступило в силу. Сразу после этого, соответствующие органы, в частности, Госпогранслужба, согласовала с польскими властями вопрос реадмиссии лица без гражданства, незаконно покинувшего территорию Польши и прибывшего на территорию Украины. Вчера или сегодня, Польша дала ответ на запрос, который был подкреплен упомянутыми выше, судебными решениями, и Карлсон улетел уже без дураков.
Что тут важно отметить. Украина показывает, что может соблюдать процедуры в самых неприятных ситуациях и делать все, согласно букве законов Украины и международным нормативно-правовым актам. Вспомним, какой глубокий шок был после прорыва границы или после того, как его вытащили из микроавтобуса СБУ, но теперь понятно, что все случилось так, как и должно было случиться. Сегодня Михо приняли жестко и без малейших вариантов. Это потому, что время пришло.
Причем, следует понимать, что в той же РФ, подобного деятеля просто шлепнули бы посреди города или взорвали в его же машине. Это никого бы не удивило. Нам нельзя было допустить ситуацию до того, чтобы его действительно кто-то грохнул за деньги или за кучу подвигов, которые могли бы и не простить. Михо умеет находить неприятности на пятую точку, своей импульсивностью и неумением держать язык за зубами. Столько фейков, сколько он выдал на публику за последние два-три месяца, только усиливают ощущение того, что он когда-то плохо кончит.
А вот в Беларуси, его давно бы посадили надолго и в самую вонючую дыру, дабы до него дошли основы скромности и здравомыслия. Многие ожидали, что он окажется на нарах в скандале с «деньгами Курченко». Кстаи, он был в каких-то сантиметрах от этой возможности. Продолжай он оставаться в гражданстве Украины, это было неизбежно. Но будучи апатридом, он не может быть изменником, а на шпиона он не тянет, по причине своей бестолковости. Ну развел он Курченко и Беню на деньги, от них не убудет и заявлений они не напишут. А вот если бы в Жовтневом пролилась кровь, то он бы уже уехал на Сокиряны или Шостку со своей «пятнашкой». Но слава богу, до этого не дошло и он смог доиграть свою роль вплоть до последнего суда.
Надо заметить, что мы несколько раз подчеркивали, что его надо выдворять из Украины. Было предположение, что его выдадут Грузии в порядке экстрадиции, но все оказалось еще тоньше. Если бы его увезли в Тбилиси, то это означало бы, что отдали его на 3 года тюрьмы и выглядело бы это как расправа. А вот возврат в Польшу - гроссмейстерский ход. Теперь пускай Варшава разбирается с Грузией по поводу экстрадиции. Украина не стала даже пачкаться в это вонючее дело.
Конечно, определенной части публики очень по душе был это веселый тип, который бегал по крышам, дорогим отелям и кабакам. Такой темпераментный тип вполне мог бы иметь популярное телешоу типа «Бенни Хилл», но растратил таланты на возбуждение маргинеза, который присутствует в любом обществе, а кроме того, в последнее время он стал косноязычным и совершенно неинтересным. Если бы его не отдали полякам, он бы неизбежно перешел на матюки, ибо его фан-группа как раз и разговаривает матом. В любом случае, он может устроиться преподавателем в ту же Академию Поморську, в тихом городишке Слупск, недалеко от Гданьска, где мог бы читать лекции о том, как он реформировал Грузию, за что его теперь ищут, и как он прикидывался бандеровцем в Украине. Хотя нет, последнее сейчас он вряд ли расскажет. Особенно в Польше.
В общем, как говорила фрекен Бок, в этом случае: «Милый, милый Карлсон… Он улетел, но обещал вернуться!» Хотя нет, вернуться уже не получится, ибо тогда - Сакартвело примет его в жаркие объятия.