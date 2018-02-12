 Трамп провел телефонные переговоры с Путиным

Как передает Цензор.НЕТ об этом сообщают РИА "Новости".

"Только что у меня состоялся разговор по телефону с президентом Соединенных Штатов Америки, господином Трампом", - сказал Путин на встрече с главой Палестины Махмудом Аббасом.

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Путин сообщил, что обсудил по телефону с Трампом палестино-израильское урегулирование.

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Однако, темой разговора могло быть обсуждение ситуации в Сирии, когда 7 февраля армия США отбила атаку проасадовских сил, среди которых была российские наемники из ЧВК "Вагнера".

В результате этого боя в СМИ появилась информация от 200 до 600 погибших со стороны наступавших на американцкев сил.

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