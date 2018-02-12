Об этом, как информирует Цензор.НЕТ, в интервью Громадському рассказал министр инфраструктуры Владимир Омелян. По словам министра, лоукостер начнет летать в Борисполь и Львов.

Напомним, в августе 2017 года Омелян заявлял, что жители Украины в 2018 году, помимо рейсов крупнейшего европейского авиаперевозчика Ryanair, вероятно, смогут воспользоваться и услугами других известных лоукост-компаний – EasyJet та Eurowings. В январе 2018 года министр информировал, что переговоры с лоукостером Ryanair находятся на завершающем этапе. Приход компании на украинский рынок может произойти уже в январе-феврале 2018 года.