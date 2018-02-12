 Суд перенес рассмотрение дела подозреваемого в шпионаже белоруса, чтобы найти для него переводчика

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода, перерыв объявили до 15:00 13 февраля, к этому времени должны найти переводчика с белорусского языка.
Перед началом судебного заседания Юрий Политика в комментарии "Радио Свобода" заявил, что в обвинительном акте нет четкого определения страны, для которой он якобы собирал секретную информацию. "Все обвинения базируются на том, что я работал в российском ВТБ-Банке. Поэтому сначала обвинили в работе на Россию, а затем и Беларусь", - утверждает он.
Юрий Политика требует переводчика с белорусского языка. "Я частично понимаю русский и украинский язык", - пояснил он.
Напомним, Юрия Политику задержали в прошлом году по подозрению в сборе секретной информации в пользу иностранного государства.
20 ноября белорусские пограничники задержали двух мужчин и женщину из Украины, которые отправились в Беларусь за ягодами. Некоторым из них запрещено въезжать в Беларусь.
Павел Шаройко был задержан сотрудниками КГБ Беларуси 25 октября 2017 года в Минске и обвинен в создании в Беларуси шпионской сети из числа граждан страны, "которые за денежное вознаграждение выполняли его задача сбора информации разведывательного характера в военно-политической сфере". 20 ноября КГБ Беларуси официально заявил, что украинский журналист Шаройко задержан за шпионаж, а советник посольства Украины объявлен персоной нон-грата. 12 февраля 2018 года стало известно, что в Беларуси уже назначили судебное заседание по делу Шаройко.
Посол Украины в Беларуси Игорь Кизим высказывал мнение, что это дело является ответом на задержание белоруса Политики.
Кроме того, в августе 2017 года в Беларуси исчез 19-летний сын офицера Госпогранслужбы Украины Павел Гриб. Позже стало известно, что его похитили российские спецслужбы и перевезли в следственный изолятор в Краснодаре (Россия). 20 ноября стало известно, что в Беларуси исчез еще один гражданин Украины: руководитель предприятия ПАО "Завод утяжелителей" (г. Константиновка Донецкой обл.) Александр Скиба, который приехал в эту страну на переговоры по делам своего бизнеса.
Тут сі свої.
Он, навіть у тітушки атошників вербують:
Петро Українець
10 лютого о 11:52 ·
Статус "тітушок" національних дружин-то нам відомо,ось у Вінниці стоять "тітушки" влади.Я мав коротку розмову в Урзуфі із Андрієм Білецьким,тоді він був войном і мав армію полк "Азов" А тепер Андрій Білецький командує "тітушками"влади і стоїть біля харківських Авакова.Я мав люте протистояння і конфлікт із керівником вінницького Національного корпусу Олександром Яремчуком який тулився до свободівської палатки в центрі Вінниці.Він мені прямо сказав на мою вимогу захищати Шевченка-"То ти пропонуєш мені мерзнути там біля того деревяного тину мені нема коли займатися фігнею-ми партію будуємо."Ви думаєте.що влада не працює з бійцями АТО-ви помиляєтесь,влада не займаєтся їх реабилітацією та соціальним супроводом та обслуговуванням.Скажу як голова правління корпусу соціально-психологічного супроводу бійців АТО-йде потужнє ставлення бійців АТО на службу криминальній владі як це є у Вінниці де переважна більшість "муніціпальної поліції" бійці АТО на рівні Авакова-Білецького йде процес організації войнів АТО з "Азову" в стрій влади,криминальні банди також активно вербують бійців АТО.Йде тихий та скритий,тіньовий процес роботи з бійцями АТО але це не активна та організована робота держави а робота організованих криминальних елементів що захопили державну владу і тепер формують свої полки із вишколених в боях хлопців скуповуючи їх оптом і врознь.Наївний той,хто думає,що українську революцію зроблять АТОшники-вони вже всі скуплені криминалітетом з влади і будуть воювати в приватних арміях проти народу який захищали на Донбасі в 2014-2017 роках.Не легкий той час коли на теренах України в схватці громадянської війни зустрінется добробатівець з "Азову" із своїм однополчанином із "національної дружини" Білецького-Авакова.А в стороні буде стояти й хитро усміхати й чекати ось таке обличчя:Він вже почав свою президентську гонку заявивши що Україна має переписати Конституцію до президентської республіки під Гройсмана.Йде незамітний та кативний процес мобилізації під узурпацію влади клікою Гройсмана і Вінниця-це ілюстрація того.що буде далі!Практично на стороні українського народу,що ідентдифікує себе із Тарасом Шевченком та українською лінією історії й духовності стоять невеликі й малоорганізовані та стихійні полки на зразок бійців під Крутами.Маємо бути пильними-в Україні йдуть потужні тіньови й засекречені процеси узурпації влади!Народ їх не бачить по причині неосвідченості та втопленості у виживанні.Рева з Гройсманом співають солодким голосом сирен-популізму а насправді займаютсяять криве гниле дерево нашій честі.
А зачем, если нельзя четко определить: Беларусь - страна или федеральный округ рф...
"Юрий Политика требует переводчика с белорусского языка. "Я частично понимаю русский и украинский язык", - пояснил он".
Красиво "дурака включает"... Интересно, если с ним в суде переводчик заговорит не на "трасянке" - беларусском "суржике", а на беларусском литературном? Вот умора будет!