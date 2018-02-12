 Суд перенес рассмотрение дела подозреваемого в шпионаже белоруса, чтобы найти для него переводчика

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода, перерыв объявили до 15:00 13 февраля, к этому времени должны найти переводчика с белорусского языка.

Перед началом судебного заседания Юрий Политика в комментарии "Радио Свобода" заявил, что в обвинительном акте нет четкого определения страны, для которой он якобы собирал секретную информацию. "Все обвинения базируются на том, что я работал в российском ВТБ-Банке. Поэтому сначала обвинили в работе на Россию, а затем и Беларусь", - утверждает он.

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Юрий Политика требует переводчика с белорусского языка. "Я частично понимаю русский и украинский язык", - пояснил он.

Напомним, Юрия Политику задержали в прошлом году по подозрению в сборе секретной информации в пользу иностранного государства.

20 ноября белорусские пограничники задержали двух мужчин и женщину из Украины, которые отправились в Беларусь за ягодами. Некоторым из них запрещено въезжать в Беларусь.

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Павел Шаройко был задержан сотрудниками КГБ Беларуси 25 октября 2017 года в Минске и обвинен в создании в Беларуси шпионской сети из числа граждан страны, "которые за денежное вознаграждение выполняли его задача сбора информации разведывательного характера в военно-политической сфере". 20 ноября КГБ Беларуси официально заявил, что украинский журналист Шаройко задержан за шпионаж, а советник посольства Украины объявлен персоной нон-грата. 12 февраля 2018 года стало известно, что в Беларуси уже назначили судебное заседание по делу Шаройко.

Посол Украины в Беларуси Игорь Кизим высказывал мнение, что это дело является ответом на задержание белоруса Политики.

Кроме того, в августе 2017 года в Беларуси исчез 19-летний сын офицера Госпогранслужбы Украины Павел Гриб. Позже стало известно, что его похитили российские спецслужбы и перевезли в следственный изолятор в Краснодаре (Россия). 20 ноября стало известно, что в Беларуси исчез еще один гражданин Украины: руководитель предприятия ПАО "Завод утяжелителей" (г. Константиновка Донецкой обл.) Александр Скиба, который приехал в эту страну на переговоры по делам своего бизнеса.