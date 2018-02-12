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 Политика Украины
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 Тбилиси направит в Польшу запрос об экстрадиции Саакашвили, - грузинский депутат

 В парламентском большинстве Грузии считают, что если экс-президент Грузии Михеил Саакашвили решит надолго остаться на территории Польши, куда его в понедельник выслали из Украины, грузинская сторона направит Варшаве запрос о его экстрадиции.

"Если Саакашвили обоснуется в Польше и будет там перемещаться, то запрос будет направлен и туда", - сказал в эфире грузинского новостного телеканала "Палитраньюс" член парламентского большинства Александр Кантария, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

При этом он напомнил, что суд в Грузии вынес Саакашвили приговор. "Он не подозреваемый, суд состоялся, вердикт уже вынесен и, естественно, его здесь ждут", - сказал депутат.

Ранее соратник М.Саакашвили Давид Сакварелидзе сообщил, что политик был задержан людьми в камуфляжной форме в одном из заведений Киева.

Позже спикер Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян сообщил, что лидера партии "Рух новых сил", экс-президента Грузии Михеила Саакашвили вернули в страну предыдущего пребывания (в Польшу – Ред.), во время его задержания в Киеве украинские пограничники были вынуждены защищаться и применить силовую поддержку.

Напомним, 26 июля президент Украины Петр Порошенко своим указом лишил гражданства Украины экс-президента Грузии, экс-председателя Одесской областной государственной администрации Михеила Саакашвили. Позже нардеп и внештатный советник министра внутренних дел Антон Геращенко сообщил о том, что Генеральная прокуратура Грузии передала Украине факты, которые не были известны ей во время предоставления Михеилу Саакашвили украинского гражданства.

Сам политик в это время находился в США, позже он прибыл в Польшу по украинскому паспорту, затем Саакашвили посетил Литву, Венгрию, Данию и Бельгию.

16 августа М.Саакашвили анонсировал, что вернется в Украину 10 сентября через пункт пропуска "Краковец" (Львовская область).

Накануне главная прокуратура Грузии официально подтвердила информацию о том, что грузинская сторона вновь обратилась к Украине по вопросу задержания и экстрадиции М.Саакашвили.

Как сообщалось ранее, 10 сентября Михеил Саакашвили решил въехать в Украину на поезде, чтобы избежать беспорядков на пропускном пункте "Краковец". Поезд "Интерсити" сообщением "Перемышль - Киев" должен был отправиться в 13:07 по украинскому времени, но его отправление было задержано на несколько часов. По некоторым сообщениям отправление задерживали правоохранители. Но вскоре полиция эту информацию опровергла. "Укрзализныця", в свою очередь, объяснила задержку поезда "Перемышль - Киев" пребыванием в нем человека, который не имеет оснований для въезда в Украину. Позже Саакшвили прибыл на пункт пропуска "Шегини", где его сторонники прорвались через украинский кордон и вывели политика и его делегацию на территорию Украины.

Источник: https://censor.net.ua/n3050040
 
 
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На российском канале пиарнулись ?
😂
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Кто не верит,отправляю к переговорам Авакова с министром ВД Грузии,где тот буквально умоляет не высылать Михо иначе,завтра тот снова руководитель Грузии,

И почему он не хочет , Михо ?
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Мы лучше со своим Парасюком пойдём на штурм,того что не доштурмовали в 2014... а Семенченко и другие думаю тоже присоеденятся,благо чем штурмовать уже в достатке.
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А Тбилиси не хочет забрать свой грузинский батальйон с фронта?
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Пусть ваш ху*** ло выведет своих бешенных собак из украинской территории , понял? Доступным языком написано , надеюсь , хотя ненавиджу кацапську мову !
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"Господин Путин, перестаньте пожайлуста убивать украинцев...", - Порошенко
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Спустившись с трапа в Варшавском аэропорту, Саакашвили первым делом заявил, что Анджей Дуда - барыга и ему нужно объявить народный импичмент! 😀
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⚠Страшный БЕНДЕРовец ⚠‏ @Realuran 1 ч.1 час назад

Сейчас в Твиттере с похищения Саакашвили (сторонника мирного протеста против коррупции) и отхода Украины от демократических норм в едином порыве стебутся две категории АККов... 1 - ватники (ну этим можно) 2 - порохоботы! Даже твиты друг у друга копируют! Совпадение?
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Включил тока что ДойчеВеле а там как раз ожидаемый репортаж из Киева о Саакашвили и нашей коррупци...сложилось впечатление что тамошние журналисты просто очарованы Мишей, заметно не каждый человек на западе побуждает столько положительных эмоций. Порохоботы, как там в пестне поется "владимирский централ ветер северный, этапом из суда, зла немерянно слова учите придурки, пригодится, и тату на заднице "добро пожаловать" будете вместо паспорта там предъявлять
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Он улетел… (Часть 1)
12th Февраль 2018 anti-colorados

Буднично и даже как-то не пафосно, закончилась гастроль заслуженного артиста Грузии, шоумена циркача - Михо. Сегодня ему зачитали решение о реадмиссии, то есть - возвращении в страну из которой он незаконно попал на территорию Украины, очевидцы утверждают, что он по привычке, хотел показать фокус материализации из подпространства чуваков в трениках и грузинским акцентом, но в этот раз никто не собирался смотреть это шоу, а потому, начавшие было телепортироваться спортсмены и консультанты в области живописи и словесности, были взяты за шиворот и выброшены с место событий. Батоно Михо попытался продемонстрировать свой кавказский темперамент, но с удивлением обнаружил себя нюхающим пол ресторана, а чтобы аромат вдыхался равномерно и правильно, у него на холке оказался сапог спецназовца. После этого, собственно и произошла реадмиссия, то есть - артист был отправлен в Польшу, где теперь может не бояться происков «барыг», прослушки, слежки и прочего. О том, почему все случилось именно так, мы имеем сразу три версии. Одна из них скучная, а две - вполне экспрессивные, в стиле самого виновника торжества. Начнем с веселых.

Как утверждает сам любитель крыш, во всем виноват Порошенко. Но мы считаем, что если это и так (что мы не допускаем), то он сжалился над Михо, который попал в довольно щекотливое положение, когда брал деньги на акции у людей, с отчетливо криминальными связями, а это всегда чревато боком. Времена утюгов и паяльников прошли, но Паша Шеремет, мог бы прочитать на сей счет целую лекцию, только уже не сможет. Оставался только один выход из создавшегося положения - физическая невозможность выполнить взятые под деньги, обязательства. Ведь они (деньги) имеют свойство быстро кончаться. Особенно, если ты хочешь быть таким себе вальяжным Доном Педро и жить на широку ногу. Тогда они утекают с неимоверной скоростью. В этом случае, рано или поздно, у Михо взорвалась бы машина или его кто-то расстрелял бы в сортире.

Независимо от того, кто бы из кредиторов не стоял за этим заказом, тыкали бы пальцем в Пороха. Поэтому, принимая всерьез версию Михо о причастности Пороха к его высылке из Украины, можно сказать, что ему была оказана услуга и создан факт форс-мажора, которым можно списать набранные долги. Всегда можно пояснить, мол, старался, из кожи вон лез, но выслали, гады. Это пояснение может пройти.

Вторая версия, схожа с первой, только причина проблем - несколько другая. Известно, что в момент сентябрьского прорыва границы, Михо воспринимался, определенной частью общества, как некий Мессия или Моисей. Правда, Моисей сотворил чудо за 40 лет, а Михо обещал за 70 дней. Думаю, что именно такое количество дней у него получилось пропорционально дорожке белого порошка. Если бы она была длиннее, то он мог бы выйти и на 30 дней. На 20 дней - не хватило бы здоровья, ибо случился бы «кондратий» от передоза.

Тем не менее, в его тусовку вошла некоторая часть медийно раскрученной публики, в том числе, Серлещ, Пуштун и прочие товарищи, которые тоже любят подключиться на подсос жирного финансирования. Но с течением времени, а главное, в процессе демонстрации все большей неадекватности эта публика стала тихонечко от него открещиваться. Особенно - после Жовтневого палаца, где явно запахло «десяткой на рыло».

В общем, под конец, в его соратниках остались только земляки и отчаянные маргиналы. Даже старуха-процентщица тихо ретировалась и никак не отреагировала на его подачу о формуле «Юля - президент, Миша - премьер». В общем, окружение Михо стало вовсе плачевным, а в последнее время - состояло из бомжей и деклассированных элементов. От него стало дурно пахнуть и вообще, он стал все больше походить на «печального клоуна», даже скорее - на унылого. А ведь публика требовал «героя» в гости, на попить самогону и все такое. Тенденция оказалась безрадостной, через месяцок пришлось бы набирать массовку из наркоманов, а те - тоже приглашали бы в гости. А так - выслали в Польшу, где можно поехать в курортный Сопот и глядя, как солнце садится в море, поразмышлять о том, что может стоит вернуться в Грузию, отсидеть свои три года и жить себе спокойно?

Третья версия - скучная до безобразия. Некоторые ходы власти, в том числе и достаточно сдержанную реакцию на «прорыв» границы, стоит оценивать с отсрочкой по времени. Уже не раз приходилось убеждаться в том, что смысл некоторых мероприятий, становился понятным спустя время. Внешне они смотрелись как законченное действие, а на самом деле, были частью более длинной партии. Ее замысел становился очевидным лишь после того, как все или почти все ходы сделаны.
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Карл Бильд: "Силовое выдворение Саакашвили хуже, чем лишение его гражданства! Разногласия Порошенко с Саакашвили не повод нарушать права лидера Руху Нових Сил..."
Это только начало! Завтра будет буря, в которой погибнет остаток доверия Западных партнеров к коррупционеру Порошенко!
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Думаю, месяца за два-три суд по правам человека в Стрсбурге отымеет во все дыры Петю и государство Украина тоже.
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"и глядя, как солнце садится в море, поразмышлять о том, что может стоит вернуться в Грузию, отсидеть свои три года и жить себе спокойно?"

Пусть с Лазаренко пример берет, отсидит - и начнет жизнь с чистого листа, как честный член общества/
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Financial Times: Михайла Саакашвілі, колишнього президента Грузії, який став опозиційним українським політиком, висали з України до Польщі після тривалого конфлікта з українським президентом Петром Порошенком.



Deutsche Welle: Українського опозиційного лідера Саакашвілі викрали в київському ресторані



Голос Америки: Українського опозиційного лідера викрали та вислали у Польщу.



The Washington Post: Україна депортувала опозиційного лідера Саакашвілі у Польщу.



The New York Times: Екс-президента Грузії схопили в українському ресторані та вислали у Польщу

Reuters. Українська влада вислала українського опозиційного лідера у Польщу.
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Помните!
Саакашвили не является гражданином Украины и не имеет права заниматься политической деятельностью на территории Украины, а тем более подготовкой переворота на московские деньги "наших" беглецов или обиженных на власть олигархов.
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Кацапчику, ти хто такий щоб мені вказувати. Бери свою балалайку і дуй в ростов.
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кацап, лизать пуйловскую власть Порошенко, бегом
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Куди мені до тебе братись. Це ти мастак на всі боки, вже так як ти лижеш пуйловскі апазіції ніхто не в змозі, ти неперевершений.
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И помогли подобные мантры твоему Януковощу?
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Помните, Саакашвили остается гражданином Украины до тех пор, пока суд последней инстанции не подтвердит законность указа Порошенко о лишении гражданства, поскольку согласно законам Украины и международным конвенциям, Саакашвили имеет право опротестовать действия властей в судебном порядке.
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Это кто тебе сказал, что он не является гражданином Украины?

Барыга, партнёр Хуйла?
Так он много чего говорил. Например, что закончит АТО за 2 недели.
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Це сказав суд. Читай рішення суду.
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Какой суд? Украинский? Который отпускает на волю убийцу Крысина? Который отправляет в СИЗО активистов без залога за участие в мирном митинге протеста? Иди ты знаешь куда с этим "судом".
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После того, как мне в 2010 году судья сказал, что гаишник, который выписал мне штраф, потому что у него план по штрафам, прав на том основании, что он... гаишник, я не воспринимаю печерские суды как авторитет. Они скажут что угодно, что им прикажут сверху или заплатят.
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Так скоро все там будем, кого выслали, кто сам уедет. Останутся только шокоботы работать на соевую панамскую братию, да бедные старики, которые никому не нужны. Докеровались,маловероятно, что выборы что-либо изменят.
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Украинская власть так же имела возможность депортировать, а точнее экстрадировать Саакашвили в Грузию, после чего он мгновенно был бы лишен свободы по уже действующему решению грузинского суда. Саакашвили проинформирован, что в случае повторного нарушения украинской границы он будет экстрадирован в Грузию для отбывания наказания в тюрьме по запросу грузинских властей.
https://www.facebook.com/nusspavlo/posts/794125110779179
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Брехня. Миша в Грузии - самый большой кошмар нынешних бездарей из грузинской власти.
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Продолжение

Он улетел… (Часть 2)
12th Февраль 2018 anti-colorados

На самом деле, ошибка в предоставлении Михо гражданства Украины, стала очевидна давно. Но лично для автора была поставлена точка тогда, когда после увольнения Михо с должности губернатора, стали увольняться его земляки, которым дали ответственные, реформаторские должности, в ключевых министерствах и ведомствах. Стало понятно, что на Украину им было плевать изначально. Они шли своей бригадой во власть и когда их шеф вывалился из нее, они последовали вслед за ним. После этого, можно уже вообще ничего не смотреть и не слушать.

В общем, ошибку надо было исправлять и ее исправили во время отсутствия фигуранта в Украине. У него был шанс не возвращаться и создать себе ореол борца и мученика, но он вернулся. Думаю, что на это был расчет с самого начала. Это понятно потому, что в находясь в непонятном статусе, Михо сам должен был этот статус формализовать, соответствующими исками в суды, что он и сделал. Проиграв эти суды, он получил судебное подтверждение статуса нелегала.

Теперь понятно, что ему давался шанс отработать по двум направлениям судебных разбирательств - незаконного пересечения границы и решения о лишении его гражданства. Первым была пройдена вся дистанция судебных инстанций, в отношение незаконного пересечения границы. Это стало преюдициальным, бесспорным фактом. А дальше - решался вопрос о законности аннулирования его гражданства. Как известно, в первых числах февраля, этот вопрос был окончательно решен соответствующим административным судом. Решение вступило в силу. Сразу после этого, соответствующие органы, в частности, Госпогранслужба, согласовала с польскими властями вопрос реадмиссии лица без гражданства, незаконно покинувшего территорию Польши и прибывшего на территорию Украины. Вчера или сегодня, Польша дала ответ на запрос, который был подкреплен упомянутыми выше, судебными решениями, и Карлсон улетел уже без дураков.

Что тут важно отметить. Украина показывает, что может соблюдать процедуры в самых неприятных ситуациях и делать все, согласно букве законов Украины и международным нормативно-правовым актам. Вспомним, какой глубокий шок был после прорыва границы или после того, как его вытащили из микроавтобуса СБУ, но теперь понятно, что все случилось так, как и должно было случиться. Сегодня Михо приняли жестко и без малейших вариантов. Это потому, что время пришло.

Причем, следует понимать, что в той же РФ, подобного деятеля просто шлепнули бы посреди города или взорвали в его же машине. Это никого бы не удивило. Нам нельзя было допустить ситуацию до того, чтобы его действительно кто-то грохнул за деньги или за кучу подвигов, которые могли бы и не простить. Михо умеет находить неприятности на пятую точку, своей импульсивностью и неумением держать язык за зубами. Столько фейков, сколько он выдал на публику за последние два-три месяца, только усиливают ощущение того, что он когда-то плохо кончит.

А вот в Беларуси, его давно бы посадили надолго и в самую вонючую дыру, дабы до него дошли основы скромности и здравомыслия. Многие ожидали, что он окажется на нарах в скандале с «деньгами Курченко». Кстаи, он был в каких-то сантиметрах от этой возможности. Продолжай он оставаться в гражданстве Украины, это было неизбежно. Но будучи апатридом, он не может быть изменником, а на шпиона он не тянет, по причине своей бестолковости. Ну развел он Курченко и Беню на деньги, от них не убудет и заявлений они не напишут. А вот если бы в Жовтневом пролилась кровь, то он бы уже уехал на Сокиряны или Шостку со своей «пятнашкой». Но слава богу, до этого не дошло и он смог доиграть свою роль вплоть до последнего суда.

Надо заметить, что мы несколько раз подчеркивали, что его надо выдворять из Украины. Было предположение, что его выдадут Грузии в порядке экстрадиции, но все оказалось еще тоньше. Если бы его увезли в Тбилиси, то это означало бы, что отдали его на 3 года тюрьмы и выглядело бы это как расправа. А вот возврат в Польшу - гроссмейстерский ход. Теперь пускай Варшава разбирается с Грузией по поводу экстрадиции. Украина не стала даже пачкаться в это вонючее дело.

Конечно, определенной части публики очень по душе был это веселый тип, который бегал по крышам, дорогим отелям и кабакам. Такой темпераментный тип вполне мог бы иметь популярное телешоу типа «Бенни Хилл», но растратил таланты на возбуждение маргинеза, который присутствует в любом обществе, а кроме того, в последнее время он стал косноязычным и совершенно неинтересным. Если бы его не отдали полякам, он бы неизбежно перешел на матюки, ибо его фан-группа как раз и разговаривает матом. В любом случае, он может устроиться преподавателем в ту же Академию Поморську, в тихом городишке Слупск, недалеко от Гданьска, где мог бы читать лекции о том, как он реформировал Грузию, за что его теперь ищут, и как он прикидывался бандеровцем в Украине. Хотя нет, последнее сейчас он вряд ли расскажет. Особенно в Польше.

В общем, как говорила фрекен Бок, в этом случае: «Милый, милый Карлсон… Он улетел, но обещал вернуться!» Хотя нет, вернуться уже не получится, ибо тогда - Сакартвело примет его в жаркие объятия.
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http://www.askanews.it/esteri/2018/02/12/ex-presidente-georgiano-espulso-dallucraina-verso-la-polonia-pn_20180212_00463/

Все итальянские массмедия возмущены выдворением Саакашвили из Украины. ЕС этого так не оставит.
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В усіх цих персонажів одна мета - прибрати Порошенка
Тбілісі направить до Польщі запит про екстрадицію Саакашвілі, - грузинський депутат - Цензор.НЕТ 1628
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Задание выполнено ось тут, подивись там є гарне відео, може воно тобі щось підкаже...
https://petrimazepa.com/cto_slucilos_v_sirii_o_massovoi_gibeli_rossiiskih_voennyh_rassifrovka_peregovorov
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Порошенко - агент пуйла и открыто заявил, что никогда не допустит силового возвращения Донбасса Украине.
Поэтому, лишь только уничтожив агента пуйла Порошенко, можна будет освободить Донбасс от рашистских оккупантов.
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Смешно. Не на эту ли тему Порошенко регулярно общается с путиным по телефону?
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.. фоткай любого прохожего и добавляй сюда - он тоже агент Путлера, так как против Порошенко.
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На последок . Скажу . НЕ УНИЧТОЖИМ БАРЫГ . мЫ В ДУПЕ .
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Організаторів державних переворотів не депортують, а судять. Екстрадиція "лідера перевороту" - це або організація втечі небезпечного злочинця, або визнання, що "переворот" - вигадка.
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Польша даже Хмельницкого вспомнила.
Это как то связано ?
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просто поляки знают, что Порошенко - сцыкливое гавно, и он даже не пикнет, когда они будут опускать Хмельницкого, Бандеру и других героев Украины.
Вот поэтому, теперь не только поляки но кто угодно будет вытирать ноги об Украину, из за сцыкливого вора Порошенко.
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Ну не скажи , вася п.
У поляков это обострение пошло как то параллельно с Михо - событиями.
А сегодня у них вообще крышу сорвало.
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антибандеровский закон они приняли ещё неделю назад, до Саакашвили, но сцыкливое гавно Порошенко даже не пикнул по этому поводу и никогда не пикнет, ибо сцыт всего и вся
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.. и все же - за какие деньги Саакашвили по ресторанам ходит? Он в лотерею их выиграл и подруга диджейка подарила? Я не за барыгу, если что..
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А по существу ответ будет, без оскорблений? Может, люди пошли за Валенсой, потому что он не обедал в ресторанах и не учился с польской верхушкой в университетах, не дружил десятилетиями не был их кумом и не становился "губернатором" части Польши по милости польской верхушки?
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Вася п, Порошенко ссыкликовое гавно и даже не пикнул, а Саакашвилли что им сказал ?
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В задачнике спрашивается, зачем мы унизили дружественное государство не выдачей преступника?
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Саакашвили заявил в Варшаве, что Порошенко не куда не будет депортирован а будет посажен в украинскую тюрьму, и это скоро произойдёт.
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Вася п, так ты согласен с поляками , так же как и Саакашвилли ?
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Нет, это Порошенко согласен с поляками. Он же не возмутился на высказывание поляков и язык в задницу засунул. А молчание это знак согласия.
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Петр Алексеевич! там грузины пришли.. просят политическое у*бище.. - Может быть политическое убежище? - Нет.. говорят.. пришли за Саакашвили..﻿
https://www.youtube.com/watch?v=7mx3F820PIw
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Нет, это Порошенко согласен с поляками. Он же не возмутился на высказывание поляков и язык в задницу засунул. А молчание это знак согласия.

А Саакашвилли значит не согласен с поляками ?
Просто забыл им об этом сказать сегодня по пребытии, когда у него интервью брали.
Ну ты и сказочник ,вася п.
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Здравия всем! Факт экстрадиции Саакашвили в Польшу говорит о двух фактах-
1. Его политическая миссия в Украине провалена! Его полит сила не стала тем объединяющим фактором для Народа Украины! Это хорошо! Нам все таки нужны свои Гитлера и Пеночеты и Наплеоны а не поставленные свыше.
2. Геополитическая ситуация осложнилась! Я думаю что существует "план В" по которому вопрос конфликта между Россией и Украиной будет решаться через Пороха. По моему в Европе уже давно поняли , что в Украине невозможно создание демократического государства в следствии продажности гос аппарата. Они готовы лечь под любого - кто платит деньги. Но очень сильное проеврейское лоби которое собственно говоря делает своё дело- обнищание Гоев - рабов и подготавливает страну к тотальной скупке активов! В конечном итоге все деньги лягут в офшоры и будут под контролем главных Финансовых игроков! Осталось только избавиться от большого количества стариков и людей пенсионного возраста, забрать все реальные квалифицированные кадры через миграцию , и продать по дешевке все пахотные земли и остатки стратегических активов через своих агентов нужным компаниям за бесценок. Худо бедно- но Поросят все делает так как нужно- ворует и обогащается при этом- так "имущество гоя - суть есть бесхозное- кто первый пришел - тот и завладел"- это не я придумал - это в их книжках написано! Что делать? Я не знаю! Собственно говоря - а готов ли народ что либо делать? Понимаете ли он что находится в рабстве ! Причем со дня своего рождения! Я думаю что понимают единицы! И будет всё продолжаться пока самим не надоест жить в Дерьме!Честно сказать- время спасения целых Народов- давно прошло! Существует спасение для отдельных индивидуальностей- но этот путь действительно узок и труден! И я абсолютно не имею ввиду Христианство!
3. В запасе конечно же существует и план "С". Но я думаю что многие "демоны" побоятся создавать новый "4-й Рейх"! Хотя лично я не вижу других путей расчищения Авдеев конюшень "богоизбранного" правления!
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Хорошо началась неделя - с приятных новостей . Думаю , что этот беглый преступник Миху еще много дерьма выльет на Украину - зарабатывать как -то надо на дорогие готели и не менее дорогую еду .Слава Богу , что этого антибарыгу в Европе да и в США давно умножили на ноль и осталось только одно - БЭБЭБЭ .Дерьмовым человечешком оказался этот экспрезик -лживый , трусливый , подлый , предателем , истеричной бабой , нарциссом с шизофреничными идеями .
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныТбилиси направит в Польшу запрос об экстрадиции Саакашвили, - грузинский депутат
 
 
 
 
 
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