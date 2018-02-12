 Порошенко подписал указ об освобождении Романова с должности главы "Укроборонпрома"

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в указе №26/2018 на официальном сайте президента Украины.
"Освободить Романова Романа Анатольевича с должности генерального директора Государственного концерна "Укроборонпром", – говорится в документе.
Как сообщалось, в понедельник вечером глава госконцерна "Укроборонпром" Роман Романов заявил о своем решении уйти с занимаемой должности.
Как сообщалось, В.Гройсман на заседании Кабмина 27 декабря минувшего года инициировал увольнение главы "Укроборонпрома" за невыполнение поручения правительства о погашении задолженности по зарплате на входящем в госконцерн "ГП "Николаевский судостроительный завод".
В свою очередь Р.Романов отказался от добровольной отставки и заявил, что разрешение ситуации с погашением задолженности требует качественных решений правительства, а не поиска "козлов отпущения". По его словам, проблема возникла из-за прекращения в феврале 2015 года компенсации затрат судозавода на содержание недостроенного крейсера "Украина", а неоднократные обращения госконцерна в Кабмин с предложениями по разрешению данной ситуации остались без ответа. Глава "Укроборонпрома" отметил, что не готов погасить задолженность за счет средств госконцерна, считая такое решение незаконным.
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В январе 2018 года Кабинет министров предложил президенту Петру Порошенко уволить Р.Романова и рассчитывает на внесение новой кандидатуры недавно обновленным набсоветом госконцерна, который возглавил ректор Национального технического университета Украины (НТТУ) "Киевский политехнический институт им. Сикорского" Михаил Згуровский.
панамское,ты следующий !!!
Джордж Оруэлл
ПЕТЯ РАДУЕТСЯ, сидит и указы всякие пишет до ночи, аж до утра, ножки в экстазе стучат, ебало посвистывает. Сходка ворья у него сегодня под АП - все топкоррупционеры сегодня гуляют в АП.
Все ответственные за коррупционные связи и смотрящие за регулярными суточными 10 млн поступлениями в АП секретутки вешаются от перемоги.
ЮГА ГАДУЕТСЯ, с такого счастья можно и в запой на месяц и не просыхать.
Рейдерская кабмин-группа Гроймана пробила последний рубеж(упирающего романова) к сопротивлению к сжиранию антонова, южмаша, укрооборонпрома. Теперь это все ждет смерть.
При романове показатели росли, росли зарплаты у несколько сотен предприятий, многие предприятия начали платить по 15тысгрн, Луч более 20тыс начал платить.
Теперь все это будет уничтожено кабмин-мафией гроймана.
ГРОЙМАНА РАДУЕТСЯ и все его преступные подельники.
Пограничники со другими охранными структурами коррупционеров(сбу-хуебу и пр) по беспределу выдавили последнюю опасность коррупционеров- саакашвилли.
Теперь у коррупционеров наступит СВЕТЛОЕ БУДУЩЕЕ и нескончаемая взлетная полоса вечного рейдер-КОРРУПЦИОННОГО СЧАСТЬЯ.
И этот день войдет как ВЕЛИКИЙ ДЕНЬ ПОБЕД КОРРУПЦИОНЕРОВ. Украине теперь они точно пиздец приделают, заворуют до смерти. Народу теперь гарантируется воду и хлеб.
ПОРОХОБОТЫ ПОУБИВАЮТСЯ СО СЧАСТЬЯ - теперь им даже контракты на регулярной основе оформят.
Теперь коррупционеры заживут...А народ полностью захиреет.
СЛАВА КОРРУПИЦИОНЕРАМ. 12 февраля у них национальный праздник с одеяльными клетчастыми флагами.
Коррупционеры и хуйло - два свирепых врага народа.
У коррупционеров сегодня великая победа - 12 ФЕВРАЛЯ 2018 года МЕСТО В ИСТОРИИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА ЖИРНЫМ ЖРИФТОМ.
Чтоб они все сдохли...
аминь нах.