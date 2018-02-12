 Порошенко подписал указ об освобождении Романова с должности главы "Укроборонпрома"

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в указе №26/2018 на официальном сайте президента Украины.

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"Освободить Романова Романа Анатольевича с должности генерального директора Государственного концерна "Укроборонпром", – говорится в документе.

Как сообщалось, в понедельник вечером глава госконцерна "Укроборонпром" Роман Романов заявил о своем решении уйти с занимаемой должности.

Как сообщалось, В.Гройсман на заседании Кабмина 27 декабря минувшего года инициировал увольнение главы "Укроборонпрома" за невыполнение поручения правительства о погашении задолженности по зарплате на входящем в госконцерн "ГП "Николаевский судостроительный завод".

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В свою очередь Р.Романов отказался от добровольной отставки и заявил, что разрешение ситуации с погашением задолженности требует качественных решений правительства, а не поиска "козлов отпущения". По его словам, проблема возникла из-за прекращения в феврале 2015 года компенсации затрат судозавода на содержание недостроенного крейсера "Украина", а неоднократные обращения госконцерна в Кабмин с предложениями по разрешению данной ситуации остались без ответа. Глава "Укроборонпрома" отметил, что не готов погасить задолженность за счет средств госконцерна, считая такое решение незаконным.

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В январе 2018 года Кабинет министров предложил президенту Петру Порошенко уволить Р.Романова и рассчитывает на внесение новой кандидатуры недавно обновленным набсоветом госконцерна, который возглавил ректор Национального технического университета Украины (НТТУ) "Киевский политехнический институт им. Сикорского" Михаил Згуровский.