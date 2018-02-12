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 Политика Украины
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Все про:Порошенко (14268) увольнение (1395) Укроборонпром (440) Романов Роман (5)

 Порошенко подписал указ об освобождении Романова с должности главы "Укроборонпрома"

Президент Украины Петр Порошенко подписал указ об освобождении Романа Романова с должности генерального директора госконцерна "Укроборонпром".

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в указе №26/2018 на официальном сайте президента Украины.

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"Освободить Романова Романа Анатольевича с должности генерального директора Государственного концерна "Укроборонпром", – говорится в документе.

Как сообщалось, в понедельник вечером глава госконцерна "Укроборонпром" Роман Романов заявил о своем решении уйти с занимаемой должности.

Как сообщалось, В.Гройсман на заседании Кабмина 27 декабря минувшего года инициировал увольнение главы "Укроборонпрома" за невыполнение поручения правительства о погашении задолженности по зарплате на входящем в госконцерн "ГП "Николаевский судостроительный завод".

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В свою очередь Р.Романов отказался от добровольной отставки и заявил, что разрешение ситуации с погашением задолженности требует качественных решений правительства, а не поиска "козлов отпущения". По его словам, проблема возникла из-за прекращения в феврале 2015 года компенсации затрат судозавода на содержание недостроенного крейсера "Украина", а неоднократные обращения госконцерна в Кабмин с предложениями по разрешению данной ситуации остались без ответа. Глава "Укроборонпрома" отметил, что не готов погасить задолженность за счет средств госконцерна, считая такое решение незаконным.

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В январе 2018 года Кабинет министров предложил президенту Петру Порошенко уволить Р.Романова и рассчитывает на внесение новой кандидатуры недавно обновленным набсоветом госконцерна, который возглавил ректор Национального технического университета Украины (НТТУ) "Киевский политехнический институт им. Сикорского" Михаил Згуровский.

Источник: https://censor.net.ua/n3050039
 
 
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Совет форумчанПравила форума
 
У мене теж не вставлялась картинка поки я не добив таки її.
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Массы никогда не восстают сами по себе и никогда не восстают только потому, что они угнетены. Больше того, они даже не сознают, что угнетены, пока им не дали возможности сравнивать.
Джордж Оруэлл
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Долой мальдивского вора !!! Порошенко подписал указ об освобождении Романова с должности главы "Укроборонпрома" - Цензор.НЕТ 4900
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Так он и посадит..Своего верного холуя на место этого уволенного. Тем более что такое место очень сладкое и прибыльное. Прикинь какие щас деньжища, откаты и распилы идут через Укроборонпром , там нужны свои -- щоколядные люди.
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порошенко сам теперь воровать будет,без свидетелей
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Та нє, то Юлька варовка, а він не краде.
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Ну в ейфорії і нетаке ще підпише......
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Правильно, наворовал, езжай на острова Мальдивы... пора и другим дать. Да и лишний свидетель никчему.
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Интересно,вот просто взял и освободил от должности даже не интересуясь о потраченых из его согласия миллиардах,освободил и все,концы в воду.
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P.S.Из такой занимаемой должности человек должен уходить или Героем Украины или ногами вперед.
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кули це ж Еуропа и ипальники на фото чисто эурапейцы бля
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Может то не ленточка, а туалетная бумага?
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А на его место свою щоколядную подстилку усадить, шоб все денежные потоки через Укроборонпром контролить и воровать.
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Мог бы сразу начальника кондитерского цеха Рошен назначить на освободившуюся должность.
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А чому Кабмін три роки чухав рєпу і тільки зараз надумав звільнити його?
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Депутатам Європарламенту: народ України просить ввести санкції проти Порошенка.
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12 февраля у коррупционной чумы Великий Праздник, войдет как день тотальной победы коррупционеров над украиной, полной победы над народом.
ПЕТЯ РАДУЕТСЯ, сидит и указы всякие пишет до ночи, аж до утра, ножки в экстазе стучат, ебало посвистывает. Сходка ворья у него сегодня под АП - все топкоррупционеры сегодня гуляют в АП.
Все ответственные за коррупционные связи и смотрящие за регулярными суточными 10 млн поступлениями в АП секретутки вешаются от перемоги.
ЮГА ГАДУЕТСЯ, с такого счастья можно и в запой на месяц и не просыхать.
Рейдерская кабмин-группа Гроймана пробила последний рубеж(упирающего романова) к сопротивлению к сжиранию антонова, южмаша, укрооборонпрома. Теперь это все ждет смерть.
При романове показатели росли, росли зарплаты у несколько сотен предприятий, многие предприятия начали платить по 15тысгрн, Луч более 20тыс начал платить.
Теперь все это будет уничтожено кабмин-мафией гроймана.
ГРОЙМАНА РАДУЕТСЯ и все его преступные подельники.
Пограничники со другими охранными структурами коррупционеров(сбу-хуебу и пр) по беспределу выдавили последнюю опасность коррупционеров- саакашвилли.
Теперь у коррупционеров наступит СВЕТЛОЕ БУДУЩЕЕ и нескончаемая взлетная полоса вечного рейдер-КОРРУПЦИОННОГО СЧАСТЬЯ.
И этот день войдет как ВЕЛИКИЙ ДЕНЬ ПОБЕД КОРРУПЦИОНЕРОВ. Украине теперь они точно пиздец приделают, заворуют до смерти. Народу теперь гарантируется воду и хлеб.
ПОРОХОБОТЫ ПОУБИВАЮТСЯ СО СЧАСТЬЯ - теперь им даже контракты на регулярной основе оформят.
Теперь коррупционеры заживут...А народ полностью захиреет.
СЛАВА КОРРУПИЦИОНЕРАМ. 12 февраля у них национальный праздник с одеяльными клетчастыми флагами.
Коррупционеры и хуйло - два свирепых врага народа.
У коррупционеров сегодня великая победа - 12 ФЕВРАЛЯ 2018 года МЕСТО В ИСТОРИИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА ЖИРНЫМ ЖРИФТОМ.
Чтоб они все сдохли...
аминь нах.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПорошенко подписал указ об освобождении Романова с должности главы "Укроборонпрома"
 
 
 
 
 
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