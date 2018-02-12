 Заседание в рамках комиссии Украина-НАТО отменено из-за вето Венгрии, - представительство

"Будапешт снова "поработал", чтобы помешать евроатлантической интеграции Украины", - заявили Радио Свобода в представительстве Украины при НАТО, пишет Цензор.НЕТ.
Издание отмечает, что 12 февраля глава МИД Венгрии Петер Сийярто, комментируя запланированное на 14-15 февраля заседание НАТО на уровне министров обороны, заявил, что его страна и дальше ветирует участие Украины в этом мероприятии и что поэтому генеральный секретарь этой организации уже сообщил участникам о невозможности проведения такой встречи.
Сийярто отмечает, что без получения юридических гарантий со стороны Киева в отношении изменения образовательного закона Венгрия не изменит свое политики в этом вопросе.
По его словам, если Будапешт будет пренебрегать своим правом вето, то в этом случае потеряет единственную возможность влияния в международных организациях.
Министр Сийярто признал, что на Венгрию "пытались оказывать давление", чтобы она не воспользовалась своим правом вето, но "страна сопротивлялась этому", поскольку провозгласила в своей внешней политике, защищать "венгров, где бы они ни жили".
По словам политика, Венгрия заинтересована решении этого вопроса.
Отношения между Украиной и Венгрией обострились в связи с новым украинским законом об образовании, который вступил в силу 28 сентября прошлого года. 5 сентября 2017 года Верховная Рада приняла закон об образовании, который начинает реформу образования в Украине. 25 сентября Президент Петр Порошенко подписал закон "Об образовании", принятый Верховной Радой.
Закон, среди прочего, определяет, что языком образовательного процесса в учебных заведениях является государственный язык. Новая редакция закона "Об образовании" предусматривает, что дети, которые пойдут в школы с 1 сентября 2018 года, будут иметь возможность обучаться на родном языке только в начальной школе - первые четыре года. С пятого класса все предметы должны преподаваться на украинском языке. Лицам, принадлежащим к национальным меньшинствам, гарантируется право обучения на родном языке наряду с украинским языком в отдельных классах (группах) коммунальных учреждениях дошкольного и начального образования. При этом представители нацменьшинств, которые начали обучение в школе до 2018 года, продолжают его получат по старым нормам, с постепенным увеличением количества предметов на украинском языке.
Предостережение против него выразили Венгрия, Румыния, Болгария, РФ и Молдова.
Впоследствии в МИД Румынии выразили обеспокоенность принятым ВРУ законом об образовании, а Венгрия заявила, что прекращает поддержку Украины на международной арене. Глава Министерства человеческих ресурсов Венгрии Золтан Балог обратился с официальным письмом к министру образования и науки Украины Лилии Гриневич и попросил о личной встрече, чтобы обсудить новый закон об образовании. Позже парламент Венгрии единогласно принял резолюцию с осуждением украинского закона об образовании, указав на нарушения прав венгров в Закарпатье. Министерство иностранных дел Венгрии заявило 26 сентября о намерении страны блокировать сближение Украины и ЕС из-за закона об образовании. Совфед и Госдума России также выступили против украинского закона об образовании.
28 сентября Министерство иностранных дел Украины направило закон "Об образовании" на экспертизу в Европейскую комиссию за демократию через право (Венецианская комиссия). 28 сентября вступил в силу закон "Об образовании". 4 октября Президент Порошенко, комментируя закон об образовании, заявил: "Реформа образования важна для защиты национальной идентичности и языка".
Вместе с тем, глава МИД Венгрии отказался встречаться с Климкиным во время своего визита на Закарпатье, а 9 октября он заявил: "Венгрия потребует пересмотреть Соглашение об ассоциации Украина-ЕС в ближайший понедельник".
Министр образования Украины Лилия Гриневич по результатам переговоров с министром человеческих ресурсов Венгрии Золтаном Балогом заявила: "Украина не будет менять модель обучения в венгерских школах до получения выводов Венецианской комиссии по закону об образовании ". А глава МИД Украины Павел Климкин после переговоров отметил: "Украина и Венгрия будут совместно работать над механизмом имплементации закона об образовании".
Отметим, 12 октября ПАСЕ провела срочные дебаты по языковой статье закона об образовании. Докладчик ПАСЕ по данному вопросу отметил: "Украина имеет законное право защищать государственный язык ". А глава украинской делегации Арьев во время дебатов заявил: "60% учеников-венгров не смогли сдать ВНО по украинскому языку и поступить в вузы". В итоге, ПАСЕ приняла резолюцию по образованию на языках нацменьшинств в Украине.
Накануне, Порошенко ответил на четырех языках членам ПАСЕ на вопрос о реформе образования. Кроме того, Президент Украины пообещал в ПАСЕ: "Украина полностью внедрит выводы Венецианской комиссии по закону об образовании, но изучение госязыка обязательно.
11 декабря Венецианская комиссия официально опубликовала рекомендации Украине по закону об образовании в части обучения на языках национальных меньшинств. 7 февраля 2018 года представитель МИД Василий Боднар заявил, что Украина и Венгрия согласовали позиции по "языковому вопросу", однако уже на следующий день в Министерстве иностранных дел Венгрии опровергли это утверждение.
с такой логикой как у тебя- "наплевать на все национальные интересы, лишь бы ни с кем не поссориться"- ты нигде не будешь, потому что с тряпкой не дружат- ее используют
А я уже давно заметил- что для тебя главное просто побалаболить пустыми лозунгами
и при этом ты же первый кричишь за сильную Украину, с которой все считаются, которая защищает свои интересы, а не идет на поводу у других- а как только пришло время, отстаивать свои национальные интересы, такие как ты мелкорослики, сразу начинают плакать, что "не надо ссориться, нам надо на все соглашаться"
ТАМ ВСЕ РАВНЫ, вне зависимости от размеров территории, населения, экономики. Проигнорировать Венгрию? Польшу? Чехию? Наплевать на них?
А ЕСЛИ ВСЕ ДЕМОКРАТИИ НАПЛЮЮТ НА УКРАИНУ? СКОЛЬКО ОНА ПРОТЯНЕТ КАК ГОСУДАРСТВО?
Где на всё хвостов и прищепок набраться?
Роки минули, а в сусідів нічого не змінилось, впевненості їм додає наша внутрішя слабкість, породжена корупцією та недовірою народу до всіх гілок влади.
История йобанатов ничему не учит, целуйте ноги руским и дальше...
За кордоном на сьогоднішній день працює 5 млн українців, повідомив в.о. голови Державної служби зайнятості Валерій Ярошенко.
...Я впевнений, що це занижені дані...