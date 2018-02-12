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Все про:Венгрия (526) вето (269) НАТО (5637) вступление (29)

 Заседание в рамках комиссии Украина-НАТО отменено из-за вето Венгрии, - представительство

Представительство Украины при НАТО подтвердило, что "с легкой руки Венгрии" на протяжении заседаний министров обороны государств-союзников НАТО 14-15 февраля в очередной раз не запланировано заседание в рамках комиссии Украина-НАТО.

"Будапешт снова "поработал", чтобы помешать евроатлантической интеграции Украины", - заявили Радио Свобода в представительстве Украины при НАТО, пишет Цензор.НЕТ.

Издание отмечает, что 12 февраля глава МИД Венгрии Петер Сийярто, комментируя запланированное на 14-15 февраля заседание НАТО на уровне министров обороны, заявил, что его страна и дальше ветирует участие Украины в этом мероприятии и что поэтому генеральный секретарь этой организации уже сообщил участникам о невозможности проведения такой встречи.

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Сийярто отмечает, что без получения юридических гарантий со стороны Киева в отношении изменения образовательного закона Венгрия не изменит свое политики в этом вопросе.

По его словам, если Будапешт будет пренебрегать своим правом вето, то в этом случае потеряет единственную возможность влияния в международных организациях.

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Министр Сийярто признал, что на Венгрию "пытались оказывать давление", чтобы она не воспользовалась своим правом вето, но "страна сопротивлялась этому", поскольку провозгласила в своей внешней политике, защищать "венгров, где бы они ни жили".

По словам политика, Венгрия заинтересована решении этого вопроса.

Отношения между Украиной и Венгрией обострились в связи с новым украинским законом об образовании, который вступил в силу 28 сентября прошлого года. 5 сентября 2017 года Верховная Рада приняла закон об образовании, который начинает реформу образования в Украине. 25 сентября Президент Петр Порошенко подписал закон "Об образовании", принятый Верховной Радой.

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Закон, среди прочего, определяет, что языком образовательного процесса в учебных заведениях является государственный язык. Новая редакция закона "Об образовании" предусматривает, что дети, которые пойдут в школы с 1 сентября 2018 года, будут иметь возможность обучаться на родном языке только в начальной школе - первые четыре года. С пятого класса все предметы должны преподаваться на украинском языке. Лицам, принадлежащим к национальным меньшинствам, гарантируется право обучения на родном языке наряду с украинским языком в отдельных классах (группах) коммунальных учреждениях дошкольного и начального образования. При этом представители нацменьшинств, которые начали обучение в школе до 2018 года, продолжают его получат по старым нормам, с постепенным увеличением количества предметов на украинском языке.

Предостережение против него выразили Венгрия, Румыния, Болгария, РФ и Молдова.

Впоследствии в МИД Румынии выразили обеспокоенность принятым ВРУ законом об образовании, а Венгрия заявила, что прекращает поддержку Украины на международной арене. Глава Министерства человеческих ресурсов Венгрии Золтан Балог обратился с официальным письмом к министру образования и науки Украины Лилии Гриневич и попросил о личной встрече, чтобы обсудить новый закон об образовании. Позже парламент Венгрии единогласно принял резолюцию с осуждением украинского закона об образовании, указав на нарушения прав венгров в Закарпатье. Министерство иностранных дел Венгрии заявило 26 сентября о намерении страны блокировать сближение Украины и ЕС из-за закона об образовании. Совфед и Госдума России также выступили против украинского закона об образовании.

28 сентября Министерство иностранных дел Украины направило закон "Об образовании" на экспертизу в Европейскую комиссию за демократию через право (Венецианская комиссия). 28 сентября вступил в силу закон "Об образовании"4 октября Президент Порошенко, комментируя закон об образовании, заявил: "Реформа образования важна для защиты национальной идентичности и языка".

Вместе с тем, глава МИД Венгрии отказался встречаться с Климкиным во время своего визита на Закарпатье, а 9 октября он заявил: "Венгрия потребует пересмотреть Соглашение об ассоциации Украина-ЕС в ближайший понедельник".

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Министр образования Украины Лилия Гриневич по результатам переговоров с министром человеческих ресурсов Венгрии Золтаном Балогом заявила: "Украина не будет менять модель обучения в венгерских школах до получения выводов Венецианской комиссии по закону об образовании ". А глава МИД Украины Павел Климкин после переговоров отметил: "Украина и Венгрия будут совместно работать над механизмом имплементации закона об образовании".

Отметим, 12 октября ПАСЕ провела срочные дебаты по языковой статье закона об образовании. Докладчик ПАСЕ по данному вопросу отметил: "Украина имеет законное право защищать государственный язык ". А глава украинской делегации Арьев во время дебатов заявил: "60% учеников-венгров не смогли сдать ВНО по украинскому языку и поступить в вузы". В итоге, ПАСЕ приняла резолюцию по образованию на языках нацменьшинств в Украине.

Накануне, Порошенко ответил на четырех языках членам ПАСЕ на вопрос о реформе образования. Кроме того, Президент Украины пообещал в ПАСЕ: "Украина полностью внедрит выводы Венецианской комиссии по закону об образовании, но изучение госязыка обязательно.

11 декабря Венецианская комиссия официально опубликовала рекомендации Украине по закону об образовании в части обучения на языках национальных меньшинств. 7 февраля 2018 года представитель МИД Василий Боднар заявил, что Украина и Венгрия согласовали позиции по "языковому вопросу", однако уже на следующий день в Министерстве иностранных дел Венгрии опровергли это утверждение.

Источник: https://censor.net.ua/n3050037
 
 
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задача Порошенко поссорить Украину со всеми западными соседями и вернуть в орбиту России,Вятрович старается день и ночь
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Ты не прав , всегда нужно гнуть свою линию ,тем более что она у нас ровная в отличии от мадяр
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твоя линия привела к отмене комиссии Украина НАТО,от хуйла получишь благодарность,а может и медаль,за возврат Украины в родную гавань Заседание в рамках комиссии Украина-НАТО отменено из-за вето Венгрии, - представительство - Цензор.НЕТ 5403
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а ты значит любить прогибаться под любые ультиматумы?

с такой логикой как у тебя- "наплевать на все национальные интересы, лишь бы ни с кем не поссориться"- ты нигде не будешь, потому что с тряпкой не дружат- ее используют
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Национальные интересы Украины сейчас это выстоять в войне с РФ,которая использует все способы для уничтожния Украины,а главные ее союзники это идиоты,вопрос с языком можно решить и позже,а без помощи Запада Украины не выстоит в войне,ты сам воевал или предпочел остаться дома тряпкой выдавая пламенные лозунги с дивана?
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мы уже 25 лет плевали на свои национальные интересы, лишь бы с мышебратьями не поссорится- чем это закончилось, ты знаешь.
А я уже давно заметил- что для тебя главное просто побалаболить пустыми лозунгами Заседание в рамках комиссии Украина-НАТО отменено из-за вето Венгрии, - представительство - Цензор.НЕТ 4111
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и чем же нам венгрия помогла в войне с раиссей?
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Gabriel Monte - и не только с западными....Вот почему бы Порошенко с Москвой не подписал капитуляцию сразу? Сейчас не было бы войны и дружили бы как прежде..., без Крыма правда, но то такэ....
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Почему "без Крыма"? Если бы Майдан не собрался, вфя был бы переизбран, мы были бы где-нибудь в запоребриковом союзе, а Крым и Донбасс были бы наши.
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ага
и при этом ты же первый кричишь за сильную Украину, с которой все считаются, которая защищает свои интересы, а не идет на поводу у других- а как только пришло время, отстаивать свои национальные интересы, такие как ты мелкорослики, сразу начинают плакать, что "не надо ссориться, нам надо на все соглашаться" Заседание в рамках комиссии Украина-НАТО отменено из-за вето Венгрии, - представительство - Цензор.НЕТ 6837
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,,,,с которой все считаются, которая защищает свои интересы, - ага НАТО считается и инструкторов своих уберет,если не приостановит все остальное... Заседание в рамках комиссии Украина-НАТО отменено из-за вето Венгрии, - представительство - Цензор.НЕТ 7237
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лишить этих йобиков укрогражданства нах!
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чтобы помешать евроатлантической интеграции Украины - до интеграции или точнее полной интеграции очень далеко, но по сближению да.
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Чем замечателен демократический Запад - там считаются с каждым союзником, с кажлым партнером, даже с небольшой страной Венгрией, население которой меньше 10 миллионов человек.
ТАМ ВСЕ РАВНЫ, вне зависимости от размеров территории, населения, экономики. Проигнорировать Венгрию? Польшу? Чехию? Наплевать на них?
А ЕСЛИ ВСЕ ДЕМОКРАТИИ НАПЛЮЮТ НА УКРАИНУ? СКОЛЬКО ОНА ПРОТЯНЕТ КАК ГОСУДАРСТВО?
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Когда и как Украина наплевала на перечисленные тобой страны?
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Пропольский тралль с синдромом пислудского щас тебе расскажет
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С чего это ты вдруг на русский перешёл? Надоело притворяться ?
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Напиши хоч один пост польською мовою, тролику. Вчора ти здриснув з цієї теми і заникався. Сьогодні чергову кацапську платівку поставив?
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Тролику, погодься, класно ваших замочили у Сирії. Перед самими виборами ху*ла. І літачок класно гигнувся. Дрібничка, а приємно.
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Ничего, нужно продолжать стоять на своем и они сломаются.
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дядя Сэм приедет и опять им чёнить в задницу воткнёт...
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кругом одни йоббики...на северных, южных, восточных границах Украины, сплошной кацапойоббостан, теперь еще и йоббоугры на западе.
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Кемска область (Ужгород) мадьяры хотят

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Потрібно не домовлятись, а прищемити нахабам хвоста.
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И как это сделать? Один хвост мы им уже прищемили, так они теперь в отместку наш щимят.
Где на всё хвостов и прищепок набраться?
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ну, теперь прижать надо, то, что под хвостом. Да так, что бы, в ответку, не дотянулись)))
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наш хвост они щимят своими губами,а будут борзеть,80 ку перекинем к ним поближе...
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Маючи свої плани ті поганці тепер ніколи не дадуть вступити нам в нато
Роки минули, а в сусідів нічого не змінилось, впевненості їм додає наша внутрішя слабкість, породжена корупцією та недовірою народу до всіх гілок влади.
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исторические противники нашей независимости сплотились, в отличии от нас. национальная идея, которая воскресла и могла объединить силы, способные вывести нас из дерьма, уничтожена барыгами. альтернативы не видно, нас превращают в серое быдло.
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И что может НАТО от демарша венгров сильнее стало? Или Закон Украины об образовании отменили.? Мадьяры - конченные подхуйловники. болт вам с левой резьбой, а не Мукачево
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Йоббики смотрят на РФ и думают, что им тоже можно. Но НАТО не Совбез ООН, там стран поменьше и бюрократии, соответственно, тоже. Надеюсь, что-нибудь придумают.
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Найкращим було би поміняти мадярський каганат на Україну...
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Йобики забыли тысячи трупов венгров в Дунае в 1956-м?
История йобанатов ничему не учит, целуйте ноги руским и дальше...
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Для начала выдавить всех угров с территории Украины а там будем посмотреть.
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нужно создавать такие политико-правовые нормы,чтобы мадярам (тем,которые невченые),хотелось побыстрей сдрыснуть в Мадярошшаг,а остальным (тем,которые вченые),хотелось жить и творить в ридний неньци..
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Вже все створено. У олігархів і їх лакеїв-нацюків все вийшло. Люди здриснули...
За кордоном на сьогоднішній день працює 5 млн українців, повідомив в.о. голови Державної служби зайнятості Валерій Ярошенко.
...Я впевнений, що це занижені дані...
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Украину учать жить уже все кому не лень
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Украине нужно жостко спрашивать у псевдоукраинцев за двойное гражданство и все успокоится
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