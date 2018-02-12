 Главред "Страна.UA" Гужва объявлен в розыск

О таком решении ходатайствовала прокуратура, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "5 канал".
"Общий розыск предусмотрен УПК. Лицо, которое уклоняется от следствия, объявляют в розыск. Когда установят местонахождение, его задержат", - пояснил прокурор.
В то же время адвокаты утверждали, что их подзащитный лечится за границей и вернется в Украину 20 февраля.
"Я считаю, что это преждевременно (объявление в розыск - Ред.). И суду были предоставлены все справки о том, что сейчас он лечится. Поэтому это решение преждевременное", - отметила адвокат И.Гужвы Елена Клименко.
Напомним, СБУ провела обыски в редакции "Страна.ua" и в местах проживания некоторых журналистов издания. Следственные действия проходят в рамках уголовного производства, открытого по факту преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 328 Уголовного кодекса Украины (разглашение государственной тайны).
Как сообщалось, 22 июня в Киеве был задержан главный редактор интернет-издания "Страна.ua" Игорь Гужва, сообщил Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.
"По материалам ГФС и прокуратуры г.Киева задержан И.Гужва, требовавший и получивший $10 тыс. за неразмещение компрометирующих материалов на действующего политика", - рассказал Ю.Луценко. По словам Генерального прокурора, в распоряжении следствия имеются видео- и фото доказательства данного правонарушения.
Адвокат Гужвы, экс-министр юстиции времен Януковича Елена Лукаш, в свою очередь, заявила: "Никаких правовых основания для обыска не было. Все, что происходило в помещении "Страна.ua" напоминало фарс и расправу ". Сам Гужва заявил: "Вся эта история - заранее спланированная провокация против меня и против "Страны ".
В МВД заявили, что по делу о возможном вымогательстве журналистами "Страна.uа" взятки у нардепа Линько задержаны 2 подозреваемых. Также факт вымогательства подтвердил сам нардеп Линько.
31 января стало известно, что Игорь Гужва попросил в Австрии политическое убежище.
По данным специалистов, погибшие - Алексей Ладыгин из Рязани, Станислав Матвеев и Игорь Косотуров из города Асбест Свердловской области и Владимир Логинов.
CIT отмечает, что Ладыгин и Косотуров раньше воевали в Донбассе, а Логинов был активным участником казачьего движения. Специалисты, впрочем, признают, что назвать точное количество погибших бойцов "ЧВК Вагнера" пока невозможно.
pani Walewska @pani_walewska
СМИ: "Путин заболел."
- Всего два слова, а уже появилась надежда.
В голове звучит Лебединое озеро, стук фужеров и поздравления.
Такая вот будет скорбь.
https://www.facebook.com/nusspavlo/posts/794125110779179?pnref=story …
В Томской области при жесткой посадке разбился вертолет: пилоты погибли
Випустили злочинця, вкотре...
На все про все одна відповідь: бля-я-я... як усьо перемєшано... (Тут мав бути "ахуєвший" смайлик з виряченими баньками. Чомусь тут не працює)
Югик луценко твоего место и твоей команды шапито работать только в Цирке, но не в прокуратуре.