 Главред "Страна.UA" Гужва объявлен в розыск

О таком решении ходатайствовала прокуратура, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "5 канал".

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"Общий розыск предусмотрен УПК. Лицо, которое уклоняется от следствия, объявляют в розыск. Когда установят местонахождение, его задержат", - пояснил прокурор.

В то же время адвокаты утверждали, что их подзащитный лечится за границей и вернется в Украину 20 февраля.

"Я считаю, что это преждевременно (объявление в розыск - Ред.). И суду были предоставлены все справки о том, что сейчас он лечится. Поэтому это решение преждевременное", - отметила адвокат И.Гужвы Елена Клименко.

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Напомним, СБУ провела обыски в редакции "Страна.ua" и в местах проживания некоторых журналистов издания. Следственные действия проходят в рамках уголовного производства, открытого по факту преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 328 Уголовного кодекса Украины (разглашение государственной тайны).



Как сообщалось, 22 июня в Киеве был задержан главный редактор интернет-издания "Страна.ua" Игорь Гужва, сообщил Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.



"По материалам ГФС и прокуратуры г.Киева задержан И.Гужва, требовавший и получивший $10 тыс. за неразмещение компрометирующих материалов на действующего политика", - рассказал Ю.Луценко. По словам Генерального прокурора, в распоряжении следствия имеются видео- и фото доказательства данного правонарушения.



Адвокат Гужвы, экс-министр юстиции времен Януковича Елена Лукаш, в свою очередь, заявила: "Никаких правовых основания для обыска не было. Все, что происходило в помещении "Страна.ua" напоминало фарс и расправу ". Сам Гужва заявил: "Вся эта история - заранее спланированная провокация против меня и против "Страны ".



В МВД заявили, что по делу о возможном вымогательстве журналистами "Страна.uа" взятки у нардепа Линько задержаны 2 подозреваемых. Также факт вымогательства подтвердил сам нардеп Линько.

31 января стало известно, что Игорь Гужва попросил в Австрии политическое убежище.