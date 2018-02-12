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 Политика Украины
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 Главред "Страна.UA" Гужва объявлен в розыск

Шевченковский районный суд Киева принял решение объявить в розыск главного редактора интернет-издания "Страна.UA" Игоря Гужву.

О таком решении ходатайствовала прокуратура, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "5 канал".

Читайте: Прокуратура забыла подать ходатайство о продлении мне меры пресечения, - Гужва

"Общий розыск предусмотрен УПК. Лицо, которое уклоняется от следствия, объявляют в розыск. Когда установят местонахождение, его задержат", - пояснил прокурор.

В то же время адвокаты утверждали, что их подзащитный лечится за границей и вернется в Украину 20 февраля.

"Я считаю, что это преждевременно (объявление в розыск - Ред.). И суду были предоставлены все справки о том, что сейчас он лечится. Поэтому это решение преждевременное", - отметила адвокат И.Гужвы Елена Клименко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Суд приговорил посредника Гужвы к 4 годам заключения с испытательным сроком, - прокуратура Киева

Напомним, СБУ провела обыски в редакции "Страна.ua" и в местах проживания некоторых журналистов издания. Следственные действия проходят в рамках уголовного производства, открытого по факту преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 328 Уголовного кодекса Украины (разглашение государственной тайны).

Как сообщалось, 22 июня в Киеве был задержан главный редактор интернет-издания "Страна.ua" Игорь Гужва, сообщил Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

"По материалам ГФС и прокуратуры г.Киева задержан И.Гужва, требовавший и получивший $10 тыс. за неразмещение компрометирующих материалов на действующего политика", - рассказал Ю.Луценко. По словам Генерального прокурора, в распоряжении следствия имеются видео- и фото доказательства данного правонарушения.

Адвокат Гужвы, экс-министр юстиции времен Януковича Елена Лукаш, в свою очередь, заявила: "Никаких правовых основания для обыска не было. Все, что происходило в помещении "Страна.ua" напоминало фарс и расправу ". Сам Гужва заявил: "Вся эта история - заранее спланированная провокация против меня и против "Страны ".

В МВД заявили, что по делу о возможном вымогательстве журналистами "Страна.uа" взятки у нардепа Линько задержаны 2 подозреваемых. Также факт вымогательства подтвердил сам нардеп Линько.

31 января стало известно, что Игорь Гужва попросил в Австрии политическое убежище.

Источник: https://censor.net.ua/n3050036
 
 
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Интересно, кто из этих двоих больше рыг? В любом случае, патриотов Украины на этом снимке нет.
Головреда "Страна.UA" Гужву оголошено у розшук - Цензор.НЕТ 3587
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Правасравний братьєц табачьнєкь,ще одне таке чомусь до Ісраєлю чкурнуло.
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Это его сотрудники-сепарскиепропагандоны ! Кричат - Гужва дай обещанное бабло ! Гужва ! )))))
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сруснявые медленно начинает призноватса:

По данным специалистов, погибшие - Алексей Ладыгин из Рязани, Станислав Матвеев и Игорь Косотуров из города Асбест Свердловской области и Владимир Логинов.
CIT отмечает, что Ладыгин и Косотуров раньше воевали в Донбассе, а Логинов был активным участником казачьего движения. Специалисты, впрочем, признают, что назвать точное количество погибших бойцов "ЧВК Вагнера" пока невозможно.
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Пуціна заболєлі: нє по-гішпанскі, а по-сірійські

pani Walewska‏ @pani_walewska

СМИ: "Путин заболел."
- Всего два слова, а уже появилась надежда.
В голове звучит Лебединое озеро, стук фужеров и поздравления.
Такая вот будет скорбь.
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гужва наверное не писал президент порошенко с большой буквы.
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Гужва много знает про своего друга Порошенко,решили убрать из страны
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Уже нет. Ему в прошлый четверг сделали лоботамию. И теперь в его черепе вместо холодца - вата !
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Українець з такою огидною мордякай лєца--але ж скільки баблища нагребло.
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угу, завтра следователь ГПУ к пограничникам запрос отправит, куда вы депилы дели моего подозреваемого?
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Что то мочат медиа рыжего таракана, Не к добру это.
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Луцик обвиняет Майдан в убийстве мусоров. Похищают Саакашвили. Здаётся мне , господа , что Пете и барыгам окончательно зажали яйца на Западе и мосты сожжены. Взят курс на рашку.
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Хуяшку. Они не на столько дебилы, что б так суицыдничать !
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Якраз настільки...Ви можете назвати хоча б кілька розумних кроків з боку бариг???Та провал на провалі,бо вони настільки бездарні та недорозвинені в інтелектуальному сенсі,що аж прохффессор відпочиває на їх фоні !!!
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В мордоре нашему правительству светило бы от 25 лет по ихним фашистским законам, за то, что не дали захватить всю Украину, и еще к тому же посмели назвать их агрессором.
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Так что его искать? В Австрии он давеча убежища просил.
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его надо было менять на нашего журналиста сидящего в рашкиной тюрьме.
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гужва, завтра зеленский, ну бутусов отмажется.
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это катастрофа, от куда же теперь гарсия и мабон будет брать самые правдивые сылки, как им теперь жить или в той компашке много таких гужв.
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Шо ты тут подкацапник опять вылезло врать и перекручивать,тебя не деактивировали за подмену поста и вранье недавно,так ща полетишь,ты забыло сколько грязи тут на волонтера Мысягина вылило и в бане просидело,наверное таки улетишь козломордый
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не плачь, тебе ещё киев правда и комсомолка осталас, не горячис, проидёт и эта потеря. готов ли признать своии вбросы, если нет, то остольное твоё блаблабла, мне не интересно.
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Мне твои высеры подкацапник вообще по барабану,тебе с митяем кукой лучше общаться,оба барана безграмотные,а умничать лезете,а врать и перекручивать прекращай,хреново закончишь,бумеранг прилетит однозначно
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Спочатку дуже спокійно випустиили із країни за кордом, а тепер помпезно оголосили в розшук. Дебіли. Бо в такому випадку іншого слова важко підібрати.
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avlo Nuss‏ @PavloNuss 2 ч.2 часа назадЕщеСаакашвили проинформирован, что в случае повторного нарушения украинской границы он будет экстрадирован в Грузию для отбывания наказания в тюрьме по запросу грузинских властей.
https://www.facebook.com/nusspavlo/posts/794125110779179?pnref=story …
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У него был ник путинбох,этим все сказано,там мозги отсутствуют напрочь,одна прошивка на юля
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день авиации приближается

В Томской области при жесткой посадке разбился вертолет: пилоты погибли
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Как говорил пакойный задорнов ( Слава Богу есть расея) есть на кого сьехать если хата горит Главред "Страна.UA" Гужва объявлен в розыск - Цензор.НЕТ 8356
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а чего бы не ехать, на рашке теперь не едит только лентьяи или мы же братске народ.
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Головне - це заздалегідь оголосити, щоб встиг втекти. Це ж не Саакашвілі, щоб одразу завалити на підлогу, заломити руки та без пояснень посадити у літак, а потім незграбно виправдовуватися у відповідь на запити журналістів/світової спільноти.
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Хто нам тепер його поверне?
Випустили злочинця, вкотре...
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"Держи,держи вора,поймать его пора,но всем известно,что не пойманный-не вор"...(с)
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Нехай перейменує "Страну" в "Країну"..А то страна росія плаче "от потери бойца")))
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Пгокугатуга Луценко забыла подать представление о продлении меры пресечения Гужве? Вот так просто - взяла и "бэзвозмэздно и даже дагом" забыла... Если бы Гужва хотя бы был похож на украинца я может быть и поверил. Или хотя бы усомнился - а вдруг... А так стопроцентный гешефт! А то что прокацапленный выродок получил в Австрии международную трибуну для дискредитации Украины "национальных патриотов" из "пгокугатугы" Луценко не волнует? И с чего бы наши коорумпированные яценюки всех мастей так любят Австрию? Может от того что там "гнездо Фирташа"?
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За прізвищем? За національністю? За мордою? За професією чи "по жізні"?
На все про все одна відповідь: бля-я-я... як усьо перемєшано... (Тут мав бути "ахуєвший" смайлик з виряченими баньками. Чомусь тут не працює)
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Ботоксную старушку отправят в качановку😂
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странные у нас правохранительные органы, когда преступник есть на месте никуда не бежит, они его предупреждают а потом гоняются за ним, наверное это так интереснее
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ггг... влада барыг чморит патриота... Головреда "Страна.UA" Гужву оголошено у розшук - Цензор.НЕТ 7733
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Коза-Ностра всех ворюг и убийц смывшихся из Украины свила осиное гнездо в Аастрии . Азаровы. фирташ гужва и многие другие
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Коза-Ностра всех ворюг и убийц смывшихся из Украины свила осиное гнездо в Аастрии . Азаровы. фирташ гужва и многие другие
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Клоуны, сами выпустили, тебе подают в розыск. )) идиоты.
Югик луценко твоего место и твоей команды шапито работать только в Цирке, но не в прокуратуре.
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Скоро в Украине останутся одни шоколадные сми.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныГлавред "Страна.UA" Гужва объявлен в розыск
 
 
 
 
 
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