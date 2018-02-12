 Мининфраструктуры приступило к разработке документации первой скоростной железной дороги "Львов-Киев-Одесса", - Омелян

Как передает Цензор.НЕТ об этом в интервью Громадське ТВ рассказал министр инфраструктуры Владимир Омелян.
Мининфраструктуры приступило к разработке технической документации этого проекта.
"Украина не может развиваться, когда средняя скорость поездов - 60-80 км / ч. Сейчас мы делаем акцент на том, чтобы построить евроколею Одесса-Киев-Львов. Это будет первый вариант скоростной железной дороги в Украине со скоростью 250 км / ч", - сказал министр.
По его словам, расстояние между населенными пунктами должна преодолеваться за 2-2,5 часа. Емельян назвал эти цифры реальными и такими, которые нужны государству, "чтобы население было мобильным".
При высокой скорости украинской железной дороги этот вид транспорта сможет составить конкуренцию автобусным перевозкам и авиасообщение.
маніловщіна,ні п.рошенківщіна!
А вообще-то, пора и за ум взяться... Придурок Алексашка, своим "волевым решением" заставил сделать колею железнодорожную почти на 10 см шире, чем в Европе, и сейчас сами же и "долбаемся", из-за "великорассейских "понтов" венценосного дурака". А эти 10 см - "Ні богу свічка, ні чорту - кочерга...". А сейчас - сначала сделают одну линию, затем начнут понемногу "перешивать" уже действующие под "евростандарт". И не надо будет тележки под вагонами на границе переставлять...
Йобики подождут
Франция Площадь 674 685[к 1] км² Население---64 859 773 Следовательно плотность примерно 96 чел на кв км.
ЗАБЕЙСЯ, ЛУБЯНСКИЙ ТРОЛЛЬ.