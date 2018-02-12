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 Экономика, Общество
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Все про:железная дорога (980) Омелян (390)

 Мининфраструктуры приступило к разработке документации первой скоростной железной дороги "Львов-Киев-Одесса", - Омелян

Министерство инфраструктуры работает над проектом евроколеи Одесса-Киев-Львов, который станет первой скоростной железной дорогой в Украине.

Как передает Цензор.НЕТ об этом в интервью Громадське ТВ рассказал министр инфраструктуры Владимир Омелян.

Мининфраструктуры приступило к разработке технической документации этого проекта.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Проект скоростного ж/д сообщения Киев-Одесса требует инвестиций в размере 540-840 млн евро, - Омелян

"Украина не может развиваться, когда средняя скорость поездов - 60-80 км / ч. Сейчас мы делаем акцент на том, чтобы построить евроколею Одесса-Киев-Львов. Это будет первый вариант скоростной железной дороги в Украине со скоростью 250 км / ч", - сказал министр.

По его словам, расстояние между населенными пунктами должна преодолеваться за 2-2,5 часа. Емельян назвал эти цифры реальными и такими, которые нужны государству, "чтобы население было мобильным".

При высокой скорости украинской железной дороги этот вид транспорта сможет составить конкуренцию автобусным перевозкам и авиасообщение.

Также читайте: Первыми направлениями, где запустят высокоскоростные поезда, могут стать Киев-Одесса и Киев-Львов, - Омелян

 

Источник: https://censor.net.ua/n3050035
 
 
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Совет форумчанПравила форума
 
Что именно рассмешило? Таким нехитрым образом ты пытаешься обесценить эту новость, российский тролль?
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Ну то,что ты дурак и порохобот,это совсем не новость ...
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Ты так и не ответил, что именно рассмешило тебя в этой новости
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ЗЫ И с чего это вдруг у тебя такой пафосный ник? Имеющие честь не сидят на чужих сайтах , пытаясь деморализовать граждан чужой страны. Это поведение подлецов и подонков, которые чести не имеют по определению.
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В США не строят такие дороги, денег им видите ли жалко.
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Скоростные ж.д. - это для Европы, США слишком большая страна и там другие традиции - авто
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Почему? В США есть скоростные поезда! Просто их здесь не очень много,проще на самолёте полететь чем на этом поезде. Зато здесь структура авиа сообщений развита,как наверное нигде в мире!
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Ну, пора начинать вопить о "зраде"... Например, что "Евроколея, которую "шоколадные барыги" хотят проложить, превращает украинцев на собственной земле в "людей второго сорта!". "Эта дорога создаётся для "прогиба" перед богатыми европейцами!"
А вообще-то, пора и за ум взяться... Придурок Алексашка, своим "волевым решением" заставил сделать колею железнодорожную почти на 10 см шире, чем в Европе, и сейчас сами же и "долбаемся", из-за "великорассейских "понтов" венценосного дурака". А эти 10 см - "Ні богу свічка, ні чорту - кочерга...". А сейчас - сначала сделают одну линию, затем начнут понемногу "перешивать" уже действующие под "евростандарт". И не надо будет тележки под вагонами на границе переставлять...
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Существуют раздвижные колёсные пары. Купить лицензию у испанцев всяко дешевле, чем перекладывать все дороги.
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Так я же не против... Просто, мы же не "китайские комсомольцы", чтобы сначала "создавать себе трудности, а затем их стойко преодолевать...". А так вышел поезд из Варшавы, гданьска, Берлина или Копенгагена, и вперёд, без остановок и "переналаживания" вагонных пар, до Одессы. Но самое главное - то, что возникнут трудности у "запоребриковых" в доставке военных грузов на территорию Украины...(в случае, если им действительно, "моча в голову ударит..."). Я изучал, в своё время схемы военных грузоперевозок, а также их историю, начиная с верблюжьих караванов и греческих "триер", поэтому знаю, что после вступления Красной Армии в Европу разность в ширине ж/д колеи создавала значительные трудности в перемещении техники и грузов ж/д транспортом...
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Я правильно понял, что будут строить колею европейской ширины? Было бы здорово. Люди, кто знает ответ на мой вопрос?
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Да, правда... Она создаётся не только как скоростная транспортная связь с Черноморским побережьем и его курортной зоной, но и как сухопутное продолжение Великого шёлкового пути (северная ветка), от порта Ильичёвск на Польшу, Греманию и скандинавские страны...
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Скоростная ветка создаётся для пассажирских поездов. Так что такой важнейший узел Шёлкового пути как Ильичёвск, а точнее Черноморск, тут не причём.
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А как насчёт рентабельности? В зимнее время, например, когда пассажиропоток резко уменьшается? "Наверху", хотя-бы, технические исполнители, а не "щёконадуватели" из пресс-служб и администрации, деньги считать умеют... По сравнению с грузоперевозками транспортирование пассажиров имеет меньшую рентабельность, потому что требует больших затрат на обслуживание пассажиропотока... Поэтому, одно другому мешать не будет... Будут бегать грузовые в "окнах" между движением пассажирских... Всё равно это будет намного быстрее и технологичнее, чем сейчас...
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Грузовым достаточно существующих путей. Их до 250км/ч всё равно не разгонишь.
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Мининфраструктуры приступило к разработке документации первой скоростной железной дороги "Львов-Киев-Одесса", - Омелян

Мининфраструктуры приступило к разработке документации первой скоростной железной дороги "Львов-Киев-Одесса", - Омелян - Цензор.НЕТ 5207
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Ну да,самыми важными направлениями являются направления Киев-Одесса.А то что жд в направлениях Киев-Будапешт,Киев-Прага и другие направления в сторону ЕС в полной жопе и что рельсы расходятся из-за прогнивших сссеровских шпал даже под порожняком всем насрать.
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Самые важные направления - внутри страны.
Йобики подождут Мининфраструктуры приступило к разработке документации первой скоростной железной дороги "Львов-Киев-Одесса", - Омелян - Цензор.НЕТ 3692

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Это тебе воображаемый друг рассказал? Интерсити в Польшу по прогнившим рельсам ходит? Или Бескидский тоннель, который достраивают в Карпатах прогнил? Попей таблеток, вата.
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Омелян, вот это высокоскоростной поезд и высокоскоростная колея - компания SpaceX в 2019 году планирует запустить Гиперлуп - вакуумный поезд, который сможет развивать скорость до 1102 км/ч. Он соединит Лос-Анджелес и Сан-Франциско, расстояние между которыми в 614 км можно будет преодолеть за полчаса. А то, что строит Укрзализныця, это ленивая черепаха Тортилла, лежащая на солнце.
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Мы не настолько богаты, чтобы так быстро перемещаться. Много ли найдется желающих за 30 минут вместо трех часов мотнуться в Одессу, с ценой билета в среднюю зарплату?
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Именно поэтому не стоит всерьёз воспринимать фантазии Омеляна.
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За пол-часа до Одессы--это возможно только на Гиперлупе. А скоростные дороги давным-давно по всей Европе. Пришло время и у нас их строить. Тебя послушать--мы хуже всех. Куй ты угадал, тролль российский. ВЫ ГОРАЗДО ХУЖЕ,
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Не хуже, но беднее всех. Высокоскоростные ж/д удел богатых густонаселённых стран с развитым тур. бизнесом.
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Украина типа не густонаселенная страна? (Сознательно не использую местоимение "мы" потому что ты никакого отношения к Украине не имеешь. Разве что ты в ней не живешь и ее ненавидишь)
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Если сравнивать с Монголией, то густо, если с с Германией, Италией, Францией то не особо.
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Bикипедия. Украина площадь--603 549[7][8] км² Население-- 42 248 598 Следовательно плотность примерно 70 чел на кв м.
Франция Площадь 674 685[к 1] км² Население---64 859 773 Следовательно плотность примерно 96 чел на кв км.
ЗАБЕЙСЯ, ЛУБЯНСКИЙ ТРОЛЛЬ.
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ЗЫ Норвегия--плотность населения 13,1 чел на кв км.
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... Италия - 193, Германия - 230. Но основное, это финансовое состояние этих человек на кв.км.
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Единственное что мне не нравиться это новая колея. Но если присоеденяться к европейской системе ЖД то да, лучше уже делать новую.
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Цензор.НЕТНовостиЭкономикаМининфраструктуры приступило к разработке документации первой скоростной железной дороги "Львов-Киев-Одесса", - Омелян
 
 
 
 
 
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