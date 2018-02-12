 Мининфраструктуры приступило к разработке документации первой скоростной железной дороги "Львов-Киев-Одесса", - Омелян

Как передает Цензор.НЕТ об этом в интервью Громадське ТВ рассказал министр инфраструктуры Владимир Омелян.

Мининфраструктуры приступило к разработке технической документации этого проекта.

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"Украина не может развиваться, когда средняя скорость поездов - 60-80 км / ч. Сейчас мы делаем акцент на том, чтобы построить евроколею Одесса-Киев-Львов. Это будет первый вариант скоростной железной дороги в Украине со скоростью 250 км / ч", - сказал министр.

По его словам, расстояние между населенными пунктами должна преодолеваться за 2-2,5 часа. Емельян назвал эти цифры реальными и такими, которые нужны государству, "чтобы население было мобильным".

При высокой скорости украинской железной дороги этот вид транспорта сможет составить конкуренцию автобусным перевозкам и авиасообщение.

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