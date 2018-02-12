 Генпрокуратура обнародовала документы, подтверждающие противоправные действия защитников В. Януковича. ВИДЕО+ДОКУМЕНТЫ

Об этом сообщили во время брифинга прокуроры - процессуальные руководители Генеральной прокуратуры Украины А. Донской, Д. Иванов и Я. Симонов по делу о расстрелов на Майдане, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Генпрокуратуры.

По их информации, Печерским районным судом города Киева 7 февраля 2018 года удовлетворено ходатайство следователей Департамента специальных расследований Генеральной прокуратуры Украины о предоставлении разрешения на осуществление специального досудебного расследования в уголовном производстве по подозрению бывшего президента Януковича в организации в составе организованной преступной группы превышении власти и служебных полномочий работниками правоохранительных органов с целью препятствования проведению собраний, митингов, шествий и демонстраций, что привело к массовым жертвам среди митингующих, то есть к наступлению тяжких последствий, организации умышленных убийств и покушений на умышленные убийства участников массовых акций протеста в центральной части Киева в период с 18.02.2014 по 20.02.2014 и террористического акта 20.02.2014 на улице Институтской в ​​г. Киеве по признакам преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 28, ст. 340, ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст.365, ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 27, п. 1, 5, 12 ч. 2 ст.115, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст.28, ч. 2 ст. 15, п. 1, 5, 12 ч. 2 ст. 115, ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 121, ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 258 УК Украины.

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В ходе брифинга они отметили, что защитниками Януковича и самим подозреваемым в средствах массовой информации распространяется ложная информация о нарушении права на защиту и недопущения к участию в деле.

Прокуроры отметили, что после судебного заседания 08.12.2017, в котором решены все ходатайства стороны защиты и частично удовлетворены, на стадии, когда для принятия решения по существу ходатайства о предоставлении разрешения на осуществление специального досудебного расследования в уголовном производстве по подозрению бывшего президента В. Януковича в совершении ряда преступлений осталось только изучить материалы, приобщенные к делу по ходатайству стороны защиты и выслушать позицию защиты по ходатайству прокуратуры, защитники начали игнорировать судебные заседания, а адвокатское объединение, с которым у Януковича заключен договор об оказании правовой помощи, не обеспечивало прибытие указанных или иных защитников из числа адвокатов адвокатского объединения для осуществления защиты В.Януковича.

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Так, с 11.12.2017 по 07.02.2018 адвокатами адвокатского объединения пропущено 15 судебных заседаний по рассмотрению указанного ходатайства, что привело к нарушению права подозреваемого на защиту и на рассмотрение дела в течение разумного срока.

Постановлением Печерского районного суда от 20.12.2017 в известность председателя квалификационно-дисциплинарной комиссии адвокатуры м. Киева доказано обстоятельства нарушения требований Уголовного процессуального кодекса, Закона Украины "Об адвокатуре и адвокатской деятельности" и требований адвокатской этики адвокатами и руководителем адвокатского объединения, а также поднят вопрос об их дисциплинарной ответственности.

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"Фактически, начиная с 8 декабря, когда адвокаты Януковича поняли, что процесс уже выходит на финишную прямую, они осуществляли системные внепроцессуальные действия, направленные не на защиту клиента, а на срыв процесса", - подчеркнул А. Донской.

Он добавил, что именно поэтому, в связи с неявкой адвокатов адвокатского объединения, постановлением следственного судьи Печерского районного суда города Киева от 11.12.2017 привлечен защитник из числа адвокатов Регионального центра по предоставлению бесплатной вторичной правовой помощи в городе Киеве для осуществления защиты при рассмотрении ходатайства о предоставлении разрешения на осуществление специального досудебного расследования в уголовном производстве по Януковича.

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Прокуроры отметили, что несмотря на то, что согласно ст. ст. 309, 392 УПК Украины определен исчерпывающий перечень постановлений следственного судьи, которые могут быть обжалованы в апелляционном порядке, не содержит положений о возможности обжалования постановлений о назначении защитника в порядке, предусмотренном статьями 49, 52 УПК Украины, а также то, что решение о прекращении участия адвокатского объединения следственным судьей ни 11.12.2017, ни в любом другом судебном заседании не принималось, адвокатом Януковича В.Ф. безосновательно подана апелляционная жалоба по соответствующим вопросам, по результатам чего судьей Апелляционного суда города Киева в открытии апелляционного производства отказано.

При этом, адвокатами адвокатского объединения, в том числе руководителем адвокатского объединения, с 11.12.2017 до 02.02.2018 года направлялись письма в Печерский районный суд об отсутствии у них полномочий участвовать в рассмотрении ходатайства, поскольку такие их полномочия ограничены самым подозреваемым Януковичем.

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В подтверждение указанных писем, адвокатами адвокатского объединения направлена ​​копия заявления Януковича об ограничении их полномочий.

Таким образом руководитель адвокатского объединения не имел никаких полномочий участвовать в судебном заседании, проходившем 07.02.2018 года по рассмотрению ходатайства и осуществления защиты подозреваемого.

Не соответствует действительности также информация об удалении 07.02.2018 года из зала судебного заседания другого защитника Януковича и препятствование ему осуществление защиты подозреваемого. Указанное лицо находилось в судебном заседании не в качестве защиты, а как свободный слушатель, поскольку ранее судом удовлетворен мотивированный отвод прокурора указанном защитнику. Кроме того, указанное лицо неоднократно нарушало порядок в судебном заседании, проявляло неуважение к суду, стороне обвинения и другим защитникам, в связи с чем судом принято решение об удалении его из зала судебного заседания.

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Также прокуроры акцентировали внимание, что во время судебного заседания по рассмотрению ходатайства 07.02.2017 с участием защитника Януковича, привлеченного из Регионального центра по предоставлению бесплатной вторичной правовой помощи в городе Киеве, исследованы лишь три тома доказательств, исследование других материалов дела происходило с участием адвокатов адвокатского объединения, с которым у Януковича заключен договор о предоставлении правовой помощи.









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