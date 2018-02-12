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 Политика Украины
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 Генпрокуратура обнародовала документы, подтверждающие противоправные действия защитников В. Януковича. ВИДЕО+ДОКУМЕНТЫ

После судебного заседания 8 декабря прошлого года адвокаты начали игнорировать судебные заседания, а адвокатское объединение, с которым у Януковича заключен договор, не обеспечивало альтернативу.

Об этом сообщили во время брифинга прокуроры - процессуальные руководители Генеральной прокуратуры Украины А. Донской, Д. Иванов и Я. Симонов по делу о расстрелов на Майдане, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Генпрокуратуры.

По их информации, Печерским районным судом города Киева 7 февраля 2018 года удовлетворено ходатайство следователей Департамента специальных расследований Генеральной прокуратуры Украины о предоставлении разрешения на осуществление специального досудебного расследования в уголовном производстве по подозрению бывшего президента Януковича в организации в составе организованной преступной группы превышении власти и служебных полномочий работниками правоохранительных органов с целью препятствования проведению собраний, митингов, шествий и демонстраций, что привело к массовым жертвам среди митингующих, то есть к наступлению тяжких последствий, организации умышленных убийств и покушений на умышленные убийства участников массовых акций протеста в центральной части Киева в период с 18.02.2014 по 20.02.2014 и террористического акта 20.02.2014 на улице Институтской в ​​г. Киеве по признакам преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 28, ст. 340, ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст.365, ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 27, п. 1, 5, 12 ч. 2 ст.115, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст.28, ч. 2 ст. 15, п. 1, 5, 12 ч. 2 ст. 115, ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 121, ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 258 УК Украины.

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В ходе брифинга они отметили, что защитниками Януковича и самим подозреваемым в средствах массовой информации распространяется ложная информация о нарушении права на защиту и недопущения к участию в деле.

Прокуроры отметили, что после судебного заседания 08.12.2017, в котором решены все ходатайства стороны защиты и частично удовлетворены, на стадии, когда для принятия решения по существу ходатайства о предоставлении разрешения на осуществление специального досудебного расследования в уголовном производстве по подозрению бывшего президента В. Януковича в совершении ряда преступлений осталось только изучить материалы, приобщенные к делу по ходатайству стороны защиты и выслушать позицию защиты по ходатайству прокуратуры, защитники начали игнорировать судебные заседания, а адвокатское объединение, с которым у Януковича заключен договор об оказании правовой помощи, не обеспечивало прибытие указанных или иных защитников из числа адвокатов адвокатского объединения для осуществления защиты В.Януковича.

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Так, с 11.12.2017 по 07.02.2018 адвокатами адвокатского объединения пропущено 15 судебных заседаний по рассмотрению указанного ходатайства, что привело к нарушению права подозреваемого на защиту и на рассмотрение дела в течение разумного срока.

Постановлением Печерского районного суда от 20.12.2017 в известность председателя квалификационно-дисциплинарной комиссии адвокатуры м. Киева доказано обстоятельства нарушения требований Уголовного процессуального кодекса, Закона Украины "Об адвокатуре и адвокатской деятельности" и требований адвокатской этики адвокатами и руководителем адвокатского объединения, а также поднят вопрос об их дисциплинарной ответственности.

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"Фактически, начиная с 8 декабря, когда адвокаты Януковича поняли, что процесс уже выходит на финишную прямую, они осуществляли системные внепроцессуальные действия, направленные не на защиту клиента, а на срыв процесса", - подчеркнул А. Донской.

Он добавил, что именно поэтому, в связи с неявкой адвокатов адвокатского объединения, постановлением следственного судьи Печерского районного суда города Киева от 11.12.2017 привлечен защитник из числа адвокатов Регионального центра по предоставлению бесплатной вторичной правовой помощи в городе Киеве для осуществления защиты при рассмотрении ходатайства о предоставлении разрешения на осуществление специального досудебного расследования в уголовном производстве по Януковича.

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Прокуроры отметили, что несмотря на то, что согласно ст. ст. 309, 392 УПК Украины определен исчерпывающий перечень постановлений следственного судьи, которые могут быть обжалованы в апелляционном порядке, не содержит положений о возможности обжалования постановлений о назначении защитника в порядке, предусмотренном статьями 49, 52 УПК Украины, а также то, что решение о прекращении участия адвокатского объединения следственным судьей ни 11.12.2017, ни в любом другом судебном заседании не принималось, адвокатом Януковича В.Ф. безосновательно подана апелляционная жалоба по соответствующим вопросам, по результатам чего судьей Апелляционного суда города Киева в открытии апелляционного производства отказано.

При этом, адвокатами адвокатского объединения, в том числе руководителем адвокатского объединения, с 11.12.2017 до 02.02.2018 года направлялись письма в Печерский районный суд об отсутствии у них полномочий участвовать в рассмотрении ходатайства, поскольку такие их полномочия ограничены самым подозреваемым Януковичем.

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В подтверждение указанных писем, адвокатами адвокатского объединения направлена ​​копия заявления Януковича об ограничении их полномочий.

Таким образом руководитель адвокатского объединения не имел никаких полномочий участвовать в судебном заседании, проходившем 07.02.2018 года по рассмотрению ходатайства и осуществления защиты подозреваемого.

Не соответствует действительности также информация об удалении 07.02.2018 года из зала судебного заседания другого защитника Януковича и препятствование ему осуществление защиты подозреваемого. Указанное лицо находилось в судебном заседании не в качестве защиты, а как свободный слушатель, поскольку ранее судом удовлетворен мотивированный отвод прокурора указанном защитнику. Кроме того, указанное лицо неоднократно нарушало порядок в судебном заседании, проявляло неуважение к суду, стороне обвинения и другим защитникам, в связи с чем судом принято решение об удалении его из зала судебного заседания.

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Также прокуроры акцентировали внимание, что во время судебного заседания по рассмотрению ходатайства 07.02.2017 с участием защитника Януковича, привлеченного из Регионального центра по предоставлению бесплатной вторичной правовой помощи в городе Киеве, исследованы лишь три тома доказательств, исследование других материалов дела происходило с участием адвокатов адвокатского объединения, с которым у Януковича заключен договор о предоставлении правовой помощи.

Генпрокуратура обнародовала документы, подтверждающие противоправные действия защитников В. Януковича 01
Генпрокуратура обнародовала документы, подтверждающие противоправные действия защитников В. Януковича 02
Генпрокуратура обнародовала документы, подтверждающие противоправные действия защитников В. Януковича 03
Генпрокуратура обнародовала документы, подтверждающие противоправные действия защитников В. Януковича 04

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Генпрокуратура обнародовала документы, подтверждающие противоправные действия защитников В. Януковича 05
Генпрокуратура обнародовала документы, подтверждающие противоправные действия защитников В. Януковича 06
Генпрокуратура обнародовала документы, подтверждающие противоправные действия защитников В. Януковича 07
Генпрокуратура обнародовала документы, подтверждающие противоправные действия защитников В. Януковича 08

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Генпрокуратура обнародовала документы, подтверждающие противоправные действия защитников В. Януковича 09
Генпрокуратура обнародовала документы, подтверждающие противоправные действия защитников В. Януковича 10
Генпрокуратура обнародовала документы, подтверждающие противоправные действия защитников В. Януковича 11
Генпрокуратура обнародовала документы, подтверждающие противоправные действия защитников В. Януковича 12

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Генпрокуратура обнародовала документы, подтверждающие противоправные действия защитников В. Януковича 13
Генпрокуратура обнародовала документы, подтверждающие противоправные действия защитников В. Януковича 14

Источник: https://censor.net.ua/n3050033
 
 
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и ЧТО? новых защитников Витьку? Начинаем ОвощБарбару с начала..... Югик по телеку привет зачитает?......Киностудия Муж Трехтысячелетней Бабы представлят.... Генпрокуратура обнародовала документы, подтверждающие противоправные действия защитников В. Януковича - Цензор.НЕТ 1096
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То екстрадуйте їх нах! І громадянство заберіть! Ци сцикотно? Ах да....нема за що! Еге ж?
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Юра решил вести это дело до ухода на покой видать.
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вести? то есть он его больше херить не будет?
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Тот янукович по сравнению с нынешними"патриотами",просто невинный младенец ...
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Уж лучше Плейбой чем собственную честь...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныГенпрокуратура обнародовала документы, подтверждающие противоправные действия защитников В. Януковича. ВИДЕО+ДОКУМЕНТЫ
 
 
 
 
 
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