 Саакашвили задержали во время "отработки отдельных мест концентрации незаконных мигрантов", - МВД

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации МВД Украины.
"В отношении него на запрос ГМС польская сторона дала согласие на реадмиссию. Согласно Соглашения между Украиной и Европейским сообществом о реадмиссии лиц 2007 года. Учитывая то, что решением территориального органа миграционной службы было негативно рассмотрено заявление Саакашвили М.Н. о признании беженцем или лицом, которое нуждается в дополнительной защите, которое было признано законным в судебном порядке, указанное лицо утратило законные основания для дальнейшего пребывания на территории Украины. С целью выполнения двустороннего международного Соглашения о реадмиссии лиц Саакашвили М.Н. передан польской стороне", - говорится в сообщении.
В МВД напомнили, что 22 сентября 2017 года суд Львовской области признал Саакашвили виновным в незаконном пересечении границы Украины. С января 2018 года Окружной административный суд Киева отказал Саакашвили в исковых требованиях государственной миграционной службы в признании его беженцем. 6 февраля Окружной админсуд Киева повторно не удовлетворил жалобу Михеила Саакашвили на решение Миграционной службы об отказе в оформлении документов о признании беженцем или лицом, которое нуждается в дополнительной защите.
В МВД считают, что в соответствии с уже принятыми судебными решениями М.Саакашвили находился на территории Украины незаконно, а потому с "соблюдением всех юридических формальностей был возвращен в страну, откуда прибыл, нарушая отечественное законодательство".
Ранее соратник М.Саакашвили Давид Сакварелидзе сообщил, что политик был задержан людьми в камуфляжной форме в одном из заведений Киева.
Позже спикер Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян сообщил, что лидера партии "Рух новых сил", экс-президента Грузии Михеила Саакашвили вернули в страну предыдущего пребывания (в Польшу – Ред.), во время его задержания в Киеве украинские пограничники были вынуждены защищаться и применить силовую поддержку.
Напомним, 26 июля президент Украины Петр Порошенко своим указом лишил гражданства Украины экс-президента Грузии, экс-председателя Одесской областной государственной администрации Михеила Саакашвили. Позже нардеп и внештатный советник министра внутренних дел Антон Геращенко сообщил о том, что Генеральная прокуратура Грузии передала Украине факты, которые не были известны ей во время предоставления Михеилу Саакашвили украинского гражданства.
Сам политик в это время находился в США, позже он прибыл в Польшу по украинскому паспорту, затем Саакашвили посетил Литву, Венгрию, Данию и Бельгию.
16 августа М.Саакашвили анонсировал, что вернется в Украину 10 сентября через пункт пропуска "Краковец" (Львовская область).
Накануне главная прокуратура Грузии официально подтвердила информацию о том, что грузинская сторона вновь обратилась к Украине по вопросу задержания и экстрадиции М.Саакашвили.
Как сообщалось ранее, 10 сентября Михеил Саакашвили решил въехать в Украину на поезде, чтобы избежать беспорядков на пропускном пункте "Краковец". Поезд "Интерсити" сообщением "Перемышль - Киев" должен был отправиться в 13:07 по украинскому времени, но его отправление было задержано на несколько часов. По некоторым сообщениям отправление задерживали правоохранители. Но вскоре полиция эту информацию опровергла. "Укрзализныця", в свою очередь, объяснила задержку поезда "Перемышль - Киев" пребыванием в нем человека, который не имеет оснований для въезда в Украину. Позже Саакшвили прибыл на пункт пропуска "Шегини", где его сторонники прорвались через украинский кордон и вывели политика и его делегацию на территорию Украины.
Вчера он рассказал, как его прабабушка спасала Сталина. Людям нравятся такие истории. Но нравиться людям и быть политиком - это очень разное. Хороший политик вряд ли будет нравиться людям - слишком много непопулярных решений ждет Украину на пути от российской колонии до страны с нормальными законами, управлением и человеческим капиталом.
А еще история с Саакашвили очень ярко показала пропасть между старыми политиками и новыми. К сожалению, новые выбрали шоуменство, а не политику. Модные прически, селфи в Инста, рестораны, путешествия, котики. Да, это прикольно и их посты лайкают тысячами, но что стоит за этими лайками? Пустота.
Когда-то Мустафа Найем обиделся и удалил меня из друзей за комментарий под его постом. Я написал, что не стоит радоваться десятку человек, пришедших на встречу с политиком в многотысячном городе.
Итак, меня Мустафа победил, а что с политикой? А ничего.
Четвертый год Мустафа с товарищами борется с властью из рядов фракции БПП и не создал за четыре года не просто партии, объединившей единомышленников Майдана, но вообще никакой партии. Вместе с Лещенко, Залищук и их квартирными скандалами окончательно потопили Демальянс, а новой партии как не было, так и нет. А выборы в ВР уже в следующем году. Придется снова бороться с олигархами в списках партий, что принадлежат другим олигархам.
И кто виноват в отсутствии в Украине новых политиков?
Порошенко? Саакашвили? Народ?
Или сами политики, которые называют себя новыми?
С.Марченко
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Бидло відразу зрозуміло, що проголосувало помилково у Травні 2014го, проголосувало з переляку обісравшись, але Бидлу визнатись в цьому соромно і Бидло мовчить вже чотири роки, тільки скиглить в мережах. Бидло не було на жодному Майдані і називало майданівців "кастрюлєголовими", затуляючи сором'язливо очі на те, що це був протест не ковбасний, а ідейний. Кияни протестували проти "диктаторских законів" 16-го Січня, коли заборонялось носити каски на головах. Кияни одягли кастрюлі і готові були разом з майданівцями нести за це відповідальність. Бидло так НІКОЛИ не зробило би. Бидло за це зненавиділо майданівців і сичіть на них, звинувачуючи у всіх своїх бідах. А у своїх бідах Бидло Ali Hasanівське, або Гигівське, винувате само. Бо можна бути начитаному, мати гострий розум, багато друзів, але все одно залишатись Бидлом. Бидло - стан душі: "Буду скиглити, але конкретною, реальною справою займатись не буду". Бидло НІКОЛИ не самоорганізується і не зробить репост на мирні, але масові протести. І так само Бидло буде пересмішником з тих, хто це робить, або буде підбурювати "когось", якогось хлопця з фронту, щоб той прибрав його, Бидла, лайно, що Бидло напхало з переляку у скриньки для голосувань.
(продовження буде)