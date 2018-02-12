EN|RU|UK
Темы дня: Депортация Саакашвили Арест Шепелева Санкции против России Закон о деоккупации Донбасса Судебная реформа Библиотека "Моя война" Репрессии в оккупированном Крыму Убийца Юрий Крысин Убийство Ирины Ноздровской Захват заложников в Харькове Дело Саакашвили Дело Пимаховой и задержание агентов НАБУ Обмен пленными
 Политика Украины
  4399  96
Все про:отставка (2251) Укроборонпром (440) Романов Роман (5)

 Глава "Укроборонпрома" Романов подал в отставку: "Заявление об этом я написал еще в прошлом году"

Глава госконцерна "Укроборонпром" Роман Романов принял решение об отставке с должности.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Смотрите: Гройсман - главе "Укроборонпрома" Романову: "Я не хочу с вами работать, подавайте в отставку". ВИДЕО

"Я принял решение оставить свою должность главы ГК "Укроборонпром". Заявление об этом я написал еще в прошлом году, надеюсь, что президент Украины Петр Порошенко поддержит мое решение", - говорится в заявлении Р.Романова, опубликованном на официальном сайте госконцерна .

"Все годы работы в "Укроборонпроме" СМИ напоминали мне, что я пришел в Госконцерн из бизнеса. Это правда. И я считаю, что в жизни каждого мужчины должен быть период, какой он обязан отдать служению своей стране. И эти 3,5 годы были моим служением", - отметил он.

Р.Романов поблагодарил сотрудников "Укроборонпрома", "которые поверили в возрождение оборонной промышленности страны". "Уверен, что мой последователь продолжит этот курс. А я плавно передам ему все дела, чтобы этот переход никоим образом не отобразился на эффективности работы Концерна", - отметил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нужно не "козлов отпущения" искать, а решать проблему, - Романов после критики от Гройсмана. ДОКУМЕНТ

Как сообщалось, В.Гройсман на заседании Кабмина 27 декабря минувшего года инициировал увольнение главы "Укроборонпрома" за невыполнение поручения правительства о погашении задолженности по зарплате на входящем в госконцерн "ГП "Николаевский судостроительный завод".

В свою очередь Р.Романов отказался от добровольной отставки и заявил, что разрешение ситуации с погашением задолженности требует качественных решений правительства, а не поиска "козлов отпущения". По его словам, проблема возникла из-за прекращения в феврале 2015 года компенсации затрат судозавода на содержание недостроенного крейсера "Украина", а неоднократные обращения госконцерна в Кабмин с предложениями по разрешению данной ситуации остались без ответа. Глава "Укроборонпрома" отметил, что не готов погасить задолженность за счет средств госконцерна, считая такое решение незаконным.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Укроборонпром" отчитался о работе за год: Передано 3673 единицы техники, включая самолеты, танки, артиллерию и средства ПВО. ВИДЕО

В январе 2018 года Кабинет министров предложил президенту Петру Порошенко уволить Р.Романова и рассчитывает на внесение новой кандидатуры недавно обновленным набсоветом госконцерна, который возглавил ректор Национального технического университета Украины (НТТУ) "Киевский политехнический институт им. Сикорского" Михаил Згуровский.

Источник: https://censor.net.ua/n3050030
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Україна--рідна мати...А укр. мови цей геній так і не подужало.А для чого?"Кал-басси -та больші ні станіть!!
 показать весь комментарий
 
Интересно, кого назначат на этот раз вместо директора херсонского автосалона с его командой молодых мошенников?
 показать весь комментарий
 
 
Порох думает и решает задачу опять таки в свою бескорыстную пользу.
 показать весь комментарий
 
 
Как кого? Сіна пашинского естественно... Ну или сына рюкзакова! Спецы уже подросли!
 показать весь комментарий
 
 
Зброю вкрадено, продано, склади підірвано, продавати більше нічого можна і на "заслужений" відпочинок.

Ні треба за грати!!!!
 показать весь комментарий
 
 
буквально вчера смотрел передачу типа"Служу Украине"--военная передача об вооружениях нашей армии. и вот там была такая цитата,почти дословно: в таком -то году(в 14 или 15-том) для ВСУ был сделан заказ 43 -х БТР-4. но в связи с подорожанием комплектующих и запчастей до сегодняшнего дня ни одна из машин с этого заказа в войска не отправлена-правительство не нашло денег для дофинансирования заказа.
а вот на дерьмовые санитарки от Богдана деньги нашлись. еще бы,если они клепаются на заводе одного из руководителей оборонпрома
 показать весь комментарий
 
 
Вот теперь на Мальдивы поедет накрал с избытком
 показать весь комментарий
 
 
Осуждение вора - это зависть?
Учился чему - воровать?
 показать весь комментарий
 
 
И эти 3,5 годы были моим служением", - отметил он.Источник:https://censor.net.ua/n3050030

И сколько наскирдовал за службу?
 показать весь комментарий
 
 
подозреваю что он нареформировал немало, да и мыролюбничал так же с пользой для своего кармана и кармана агента лолиты.
 показать весь комментарий
 
 
нажрался, теперь главное вовремя слинять

 показать весь комментарий
 
 
капнуть на тебя админу?или самоликвидируешься? 


++++++++++++++++
++++++++++++++++
Вы спровоцировали конфликт на ветке перейдя на личные оскорбления. Вам предупреждение
Модератор форума.

 показать весь комментарий
 
Я знал что здесь все под контролем . Товарищ проверил .
 показать весь комментарий
 
Лодку толком еще не шатали, а крысы уже на низком старте...
 показать весь комментарий
 
 
А підсумкову декларацію включно зі всіма родичами склав?
 показать весь комментарий
 
 
Это полисирота, как полиглот, она мальдивская, сейшельская, бермудская, австрийская. В общем, сколько у нее есть паспортов.
 показать весь комментарий
 
 
И Вам не стыдно писать на таких темах ,вы ведь живой человек по убеждениях а НЕ ПАДАЛЬ ПЭДРОСТСКАЯ НА СЛУЖБЕ У ХЭТЬМАНА
 показать весь комментарий
 
не уловила вашу искрометную мьіслю... Глава "Укроборонпрома" Романов подал в отставку: "Заявление об этом я написал еще в прошлом году" - Цензор.НЕТ 9565
 показать весь комментарий
 
 
Ні.
Чужа душа то сутінки, як і ваші розмірковування вголос.
 показать весь комментарий
 
 
действительно...
жаль, что ветеринар не лечит свинство у людей...
 показать весь комментарий
 
 
Жаль когда в людях ошибаешься ,а скотов не жалко
 показать весь комментарий
 
не люблю хороводы вокруг да около
говорите прямо. вас возмущет мое присутствие конкретно на этой ветке или в целом на форуме?
 показать весь комментарий
 
короче этот черт онижыдеть и винницкая хатынь в придачу. реформатор одним словом.
 показать весь комментарий
 
 
Хєттман Хєроєфь? іЩЕ: ПЄДРОСТСКИЯ чи піндосския?І хто тут "ПАДАЛЛЬ"??
 показать весь комментарий
 
у нас с вами загадочная страна. наворовал, и в зазеркалье.
- я написал заяву в зазеркалье еще в прошлом году. а то что еще год воровал, это не для корысти., а для пользы, бля.
 показать весь комментарий
 
 
А "українци" гортарьївая і трюханафь та інші "патріоти"?
 показать весь комментарий
 
Шо то за гросю переживаю,это ему просто так не пройдет,где в спину встромят однозначно
 показать весь комментарий
 
 
Спина широкая, добротная, министерская, все выдержит и дальше расширится с пользой для себя.
 показать весь комментарий
 
 
Кто такой генеральный директор "Укроборонпрома" - Роман Романов

Глава "Укроборонпрома" Романов подал в отставку: "Заявление об этом я написал еще в прошлом году" - Цензор.НЕТ 475

Назначая главу «Укроборонпрома», Петр Порошенко не изменил традиции - лояльность превыше квалификации.
4 июля госконцерн "Укроборонпром" получил нового генерального директора - Романа Романова, ранее широкой общественности неизвестного. Тем самым был продолжен тренд: ни одно назначение на руководящую должность в оборонку не происходит публично, причем опыт работы в профильной сфере для новоназначенного шефа считается излишним - куда существеннее лояльность, пишет Деловая столица.
Во время президентской кампании Роман Анатольевич работал руководителем избирательного штаба кандидата Поро­шенко на Херсонщине. На малой родине он был известен как хозяин автосалона "Автопланета плюс" и депутат областного совета. Автосалон предприниматель Романов открыл в 2001 г., с 2003-го - официальный дилер Hyundai Motor Company и Kia Motors в Херсоне. В политику Романов пришел в 2006 г., избравшись депутатом Херсонского горсовета от "Нашей Украины". В 2009-м перешел в тогдашнюю партию Арсения Яценюка "Фронт змін", возглавлял областную парторганизацию. Соответственно, можно говорить о политических связях нынешнего директора "Укроборонпрома" не только с Президентом, но и с премьер-министром. То есть не исключено, что назначение Романова на нынешнюю должность является продуктом компромисса между Порошенко и Яценюком.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
вот досада...хюндай и киа продавал...нет шобы ладакалину.желтенькую.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
я в меру упитанный мущина,в расцвете сил...(с) Глава "Укроборонпрома" Романов подал в отставку: "Заявление об этом я написал еще в прошлом году" - Цензор.НЕТ 723
 показать весь комментарий
 
Падали не портяться они вечны в отличии от хозяев
 показать весь комментарий
 
 
В ней уши каленями закладывает при езде... неудобно музыку слушать..
 показать весь комментарий
 
 
И, главное, слушать оптимистические, многообещающие и не выполняющиеся обещания Президента.
 показать весь комментарий
 
Канешна... Хотя нет наверно длучше слушать срасийкого царя что нас надо срачно спасать?
 показать весь комментарий
 
Так политика и есть путь компромиссов, это не новость.
 показать весь комментарий
 
Порошенковские крысы бегут с корабля, почуствовали конец их воровскому хозяину Порошенко...
Следует напомнить, что бывший автоторговец Романов - это креатура давнего партнера Порошенко О. Свинарчука - Гладковского.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
вы задрали уже лодками,кораблями,крысами,титаниками .шо все по фамилии Айсберг шоле?адепты коломойшы?
 показать весь комментарий
 
 
А шо ты разнервничался так гыга,а помнишь как бирюкофф КРАЗ опускал и мочил,лишь бы мазы кацапские закупать,и таки вышло,а ведь КРАЗ классные разные теперь машины выпускает,хотя долю свою мазам пришлось отдать благодаря таким гнидам как и ты
 показать весь комментарий
 
 
кто я разнервничался? Глава "Укроборонпрома" Романов подал в отставку: "Заявление об этом я написал еще в прошлом году" - Цензор.НЕТ 9711 нашлось место и кразу и мазу.потому что ложка дорога к обеду. за топливо для армии с беларусами как то надо было расплачиваться.не забыл,какова доля гсм украинского производства?ширее мозгами раскидывай-тогда и зраде меньше места в тебе будет
 показать весь комментарий
 
 
На хрен вот это гонишь,ты шо считаешь тут все идиоты как у вас на ферме,значит мы у белорусов купили и мазы и топливо,только за шо тогда расчет дурик
 показать весь комментарий
 
 
Самый мудрый из хапуг, сказал ясно - мне и моим внукам хватит.
 показать весь комментарий
 
 
В страшном ,страшном,королевстве Глава "Укроборонпрома" Романов подал в отставку: "Заявление об этом я написал еще в прошлом году" - Цензор.НЕТ 5246 есть страшное страшное наказание.ееееее. уйти в отставку .ууууууууууууууу Глава "Укроборонпрома" Романов подал в отставку: "Заявление об этом я написал еще в прошлом году" - Цензор.НЕТ 6990
 показать весь комментарий
 
 
И вынести с собой все, с такой любовью награбленное.
 показать весь комментарий
 
 
соевая петушня начинает линять частями, за ранее в надежде спасти свою продажную шкуру. Не удивлюсь если это жывотное всплывет где нибудь на его исторической родине под чисто инвесторской фамилией.
 показать весь комментарий
 
 
https://ord-ua.com/2015/02/19/roma-s-ukroboronproma-roman-romanov-ustroil-pir-vo-vremya-chumyi-v-oae/
 показать весь комментарий
 
Я прошу насторожится всем на Цензоре .В каком году выпустили " Молоты " На ком испытали мы уже знаем.
 показать весь комментарий
 
Как я понял, проблема с крейсером "Украина" так и не решена. А зарплату судостроителям хоть выплатили, кто знает?
 показать весь комментарий
 
нет конечно. нельзя корабелам платить а то хуйло нападет.
 показать весь комментарий
 
 
єту гниду требовал уволить даже Гройсман..не говоря уже про зарубежных партнеров..Позор когда воруют во время войны на оборонке.Но беда в том, что замена одного руководителя ни к чему не привидет... Коррупция тотальная, каждое гос. или комунальное предприятие ...в лице его руководителей, требует от поставщиков откаты, без которых они не выиграют ни одного тендера...поэтому производители и вынуждены строить схемы и "конверты" конверты...за которые их потом жарит уже налоговая, прокуратура и Ко
 показать весь комментарий
 
 
это , кстати бывший дилер по Херсонской области ..по продаже рашеновских Богданов
 показать весь комментарий
 
 
Награбил и свалил.... все логично!....
Вот только если бы просто награбил, а если еще и продажное чмо?!...
Мне такие внезапные уходы очень подозрительны - по всем ключевым фигурантам, просто имеющим отношение к Войне, должны быть проведены расследования...
 показать весь комментарий
 
З таким іплом лєца цьому кацапу Атца Хвйодиря з "12 стільців" грати,а не з вояцьких грошей тирити.
 показать весь комментарий
 
З таким іплом лєца цьому кацапу Атца Хвйодиря з "12 стільців" грати,а не з вояцьких грошей тирити.
 показать весь комментарий
 
Гонтарева, Стець, Кутовый, Романов - все они написали заявление на увольнение еще в прошлом году, а их не уволили. Что это? Если человек не хочет работать, даже не хочет делать видимость работы, а просит его уволить, естественно не будет работать. Но почему почти год их не увольняют. Незаменимые??? Или короткая кадровая скамейка у власти?
Власть опять наступает на те же грабли по отношению к Януковичу, у которого появляется возможность третий раз стать кандидатом на выборах Президента Украины и выиграть выборы.
 показать весь комментарий
 
 
Добре, що не 25 років тому... Мене цікаве ситуація при якій ви самі мурлакатани мохнорилі будете лізти в петлю, аби тільки не виходити "на вулицю" до народу... Десь воно зараз таке настає.
 показать весь комментарий
 
 
12 февраля у коррупционной чумы Великий Праздник, войдет как день тотальной победы коррупционеров над украиной, полной победы над народом.
ПЕТЯ РАДУЕТСЯ, сидит и указы всякие пишет до ночи, аж до утра, ножки в экстазе стучат, ебало посвистывает. Сходка ворья у него сегодня под АП - все топкоррупционеры сегодня гуляют в АП.
Все ответственные за коррупционные связи и смотрящие за регулярными суточными 10 млн поступлениями в АП секретутки вешаются от перемоги.
ЮГА ГАДУЕТСЯ, с такого счастья можно и в запой на месяц и не просыхать.
Рейдерская кабмин-группа Гроймана пробила последний рубеж(упирающего романова) к сопротивлению к сжиранию антонова, южмаша, укрооборонпрома. Теперь это все ждет смерть.
При романове показатели росли, росли зарплаты у несколько сотен предприятий, многие предприятия начали платить по 15тысгрн, Луч более 20тыс начал платить.
Теперь все это будет уничтожено кабмин-мафией гроймана.
ГРОЙМАНА РАДУЕТСЯ и все его преступные подельники.
Пограничники со другими охранными структурами коррупционеров(сбу-хуебу и пр) по беспределу выдавили последнюю опасность коррупционеров- саакашвилли.
Теперь у коррупционеров наступит СВЕТЛОЕ БУДУЩЕЕ и нескончаемая взлетная полоса вечного рейдер-КОРРУПЦИОННОГО СЧАСТЬЯ.
И этот день войдет как ВЕЛИКИЙ ДЕНЬ ПОБЕД КОРРУПЦИОНЕРОВ. Украине теперь они точно пиздец приделают, заворуют до смерти. Народу теперь гарантируется воду и хлеб.
ПОРОХОБОТЫ ПОУБИВАЮТСЯ СО СЧАСТЬЯ - теперь им даже контракты на регулярной основе оформят.
Теперь коррупционеры заживут...А народ полностью захиреет.
СЛАВА КОРРУПИЦИОНЕРАМ. 12 февраля у них национальный праздник с одеяльными клетчастыми флагами.
Коррупционеры и хуйло - два свирепых врага народа.
У коррупционеров сегодня великая победа - 12 ФЕВРАЛЯ 2018 года МЕСТО В ИСТОРИИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА ЖИРНЫМ ЖРИФТОМ.
Чтоб они все сдохли...
аминь нах.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныГлава "Укроборонпрома" Романов подал в отставку: "Заявление об этом я написал еще в прошлом году"
 
 
 
 
 
 вверх