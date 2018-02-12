 Глава "Укроборонпрома" Романов подал в отставку: "Заявление об этом я написал еще в прошлом году"

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
"Я принял решение оставить свою должность главы ГК "Укроборонпром". Заявление об этом я написал еще в прошлом году, надеюсь, что президент Украины Петр Порошенко поддержит мое решение", - говорится в заявлении Р.Романова, опубликованном на официальном сайте госконцерна .
"Все годы работы в "Укроборонпроме" СМИ напоминали мне, что я пришел в Госконцерн из бизнеса. Это правда. И я считаю, что в жизни каждого мужчины должен быть период, какой он обязан отдать служению своей стране. И эти 3,5 годы были моим служением", - отметил он.
Р.Романов поблагодарил сотрудников "Укроборонпрома", "которые поверили в возрождение оборонной промышленности страны". "Уверен, что мой последователь продолжит этот курс. А я плавно передам ему все дела, чтобы этот переход никоим образом не отобразился на эффективности работы Концерна", - отметил он.
Как сообщалось, В.Гройсман на заседании Кабмина 27 декабря минувшего года инициировал увольнение главы "Укроборонпрома" за невыполнение поручения правительства о погашении задолженности по зарплате на входящем в госконцерн "ГП "Николаевский судостроительный завод".
В свою очередь Р.Романов отказался от добровольной отставки и заявил, что разрешение ситуации с погашением задолженности требует качественных решений правительства, а не поиска "козлов отпущения". По его словам, проблема возникла из-за прекращения в феврале 2015 года компенсации затрат судозавода на содержание недостроенного крейсера "Украина", а неоднократные обращения госконцерна в Кабмин с предложениями по разрешению данной ситуации остались без ответа. Глава "Укроборонпрома" отметил, что не готов погасить задолженность за счет средств госконцерна, считая такое решение незаконным.
В январе 2018 года Кабинет министров предложил президенту Петру Порошенко уволить Р.Романова и рассчитывает на внесение новой кандидатуры недавно обновленным набсоветом госконцерна, который возглавил ректор Национального технического университета Украины (НТТУ) "Киевский политехнический институт им. Сикорского" Михаил Згуровский.
Ні треба за грати!!!!
а вот на дерьмовые санитарки от Богдана деньги нашлись. еще бы,если они клепаются на заводе одного из руководителей оборонпрома
А чего не учился?
Учился чему - воровать?
И сколько наскирдовал за службу?
Чужа душа то сутінки, як і ваші розмірковування вголос.
жаль, что ветеринар не лечит свинство у людей...
говорите прямо. вас возмущет мое присутствие конкретно на этой ветке или в целом на форуме?
- я написал заяву в зазеркалье еще в прошлом году. а то что еще год воровал, это не для корысти., а для пользы, бля.
Назначая главу «Укроборонпрома», Петр Порошенко не изменил традиции - лояльность превыше квалификации.
4 июля госконцерн "Укроборонпром" получил нового генерального директора - Романа Романова, ранее широкой общественности неизвестного. Тем самым был продолжен тренд: ни одно назначение на руководящую должность в оборонку не происходит публично, причем опыт работы в профильной сфере для новоназначенного шефа считается излишним - куда существеннее лояльность, пишет Деловая столица.
Во время президентской кампании Роман Анатольевич работал руководителем избирательного штаба кандидата Порошенко на Херсонщине. На малой родине он был известен как хозяин автосалона "Автопланета плюс" и депутат областного совета. Автосалон предприниматель Романов открыл в 2001 г., с 2003-го - официальный дилер Hyundai Motor Company и Kia Motors в Херсоне. В политику Романов пришел в 2006 г., избравшись депутатом Херсонского горсовета от "Нашей Украины". В 2009-м перешел в тогдашнюю партию Арсения Яценюка "Фронт змін", возглавлял областную парторганизацию. Соответственно, можно говорить о политических связях нынешнего директора "Укроборонпрома" не только с Президентом, но и с премьер-министром. То есть не исключено, что назначение Романова на нынешнюю должность является продуктом компромисса между Порошенко и Яценюком.
Следует напомнить, что бывший автоторговец Романов - это креатура давнего партнера Порошенко О. Свинарчука - Гладковского.
Вот только если бы просто награбил, а если еще и продажное чмо?!...
Мне такие внезапные уходы очень подозрительны - по всем ключевым фигурантам, просто имеющим отношение к Войне, должны быть проведены расследования...
Власть опять наступает на те же грабли по отношению к Януковичу, у которого появляется возможность третий раз стать кандидатом на выборах Президента Украины и выиграть выборы.
ПЕТЯ РАДУЕТСЯ, сидит и указы всякие пишет до ночи, аж до утра, ножки в экстазе стучат, ебало посвистывает. Сходка ворья у него сегодня под АП - все топкоррупционеры сегодня гуляют в АП.
Все ответственные за коррупционные связи и смотрящие за регулярными суточными 10 млн поступлениями в АП секретутки вешаются от перемоги.
ЮГА ГАДУЕТСЯ, с такого счастья можно и в запой на месяц и не просыхать.
Рейдерская кабмин-группа Гроймана пробила последний рубеж(упирающего романова) к сопротивлению к сжиранию антонова, южмаша, укрооборонпрома. Теперь это все ждет смерть.
При романове показатели росли, росли зарплаты у несколько сотен предприятий, многие предприятия начали платить по 15тысгрн, Луч более 20тыс начал платить.
Теперь все это будет уничтожено кабмин-мафией гроймана.
ГРОЙМАНА РАДУЕТСЯ и все его преступные подельники.
Пограничники со другими охранными структурами коррупционеров(сбу-хуебу и пр) по беспределу выдавили последнюю опасность коррупционеров- саакашвилли.
Теперь у коррупционеров наступит СВЕТЛОЕ БУДУЩЕЕ и нескончаемая взлетная полоса вечного рейдер-КОРРУПЦИОННОГО СЧАСТЬЯ.
И этот день войдет как ВЕЛИКИЙ ДЕНЬ ПОБЕД КОРРУПЦИОНЕРОВ. Украине теперь они точно пиздец приделают, заворуют до смерти. Народу теперь гарантируется воду и хлеб.
ПОРОХОБОТЫ ПОУБИВАЮТСЯ СО СЧАСТЬЯ - теперь им даже контракты на регулярной основе оформят.
Теперь коррупционеры заживут...А народ полностью захиреет.
СЛАВА КОРРУПИЦИОНЕРАМ. 12 февраля у них национальный праздник с одеяльными клетчастыми флагами.
Коррупционеры и хуйло - два свирепых врага народа.
У коррупционеров сегодня великая победа - 12 ФЕВРАЛЯ 2018 года МЕСТО В ИСТОРИИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА ЖИРНЫМ ЖРИФТОМ.
Чтоб они все сдохли...
аминь нах.