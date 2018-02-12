 Суд по делу Кернеса продолжится 5 марта, - адвокат Гунченко

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, адвокат Кернеса Александр Гунченко сообщил, что завершено изучение седьмого тома.

Следующее заседание по делу назначено на 5 марта. На нем планируется продолжить изучение материалов уголовного производства (всего в деле 13 томов).

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Напомним, 25 января 2014 года неизвестные напали на участников шествия в поддержку Евромайдана в Харькове. В тот же день депутат Харьковского облсовета Иван Варченко (ВО "Батькивщина") заявил о похищении двух активистов Евромайдана - Александра Кутянина та Сергея Ряполова "после того, как они снимали номера автомобилей "друзей Кернеса" возле гостиницы "Националь". Позднее отдел по связям с общественностью ГУ МВД Украины в Харьковской области сообщил, что информация о похищении активистов Евромайдана не подтвердилась.

2 марта 2015 года Г.Кернес был уведомлен о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч.ч.2, 3 ст.27, ч.2 ст.146 (незаконное лишение свободы или похищение человека), ч.ч.2, 3 ст.27 ч.2 ст.127 (истязание), ч.ч.2, 3 ст.27 ч.1 ст.129 (угроза убийством) УК Украины и о завершении досудебного расследования.

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26 марта 2015 года Генеральная прокуратура передала в суд обвинительный акт в уголовном производстве в отношении Г.Кернеса и двух его охранников.

2 апреля 2015 г. ВССУ огласил резолютивную часть определения о переносе рассмотрения дела Г.Кернеса из Дзержинского райсуда Харькова в Киевский райсуд Полтавы.