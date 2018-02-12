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 Политика Украины
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Все про:Кернес (1048) суд (20464)

 Суд по делу Кернеса продолжится 5 марта, - адвокат Гунченко

Киевский районный суд Полтавы в понедельник продолжил рассматривать материалы производства в отношении городского головы Харькова Геннадия Кернеса и его охранников Виталия Блинника и Евгения Смицкого.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, адвокат Кернеса Александр Гунченко сообщил, что завершено изучение седьмого тома.

Следующее заседание по делу назначено на 5 марта. На нем планируется продолжить изучение материалов уголовного производства (всего в деле 13 томов).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Суд по делу Кернеса продолжится 12 февраля

Напомним, 25 января 2014 года неизвестные напали на участников шествия в поддержку Евромайдана в Харькове. В тот же день депутат Харьковского облсовета Иван Варченко (ВО "Батькивщина") заявил о похищении двух активистов Евромайдана - Александра Кутянина та Сергея Ряполова "после того, как они снимали номера автомобилей "друзей Кернеса" возле гостиницы "Националь". Позднее отдел по связям с общественностью ГУ МВД Украины в Харьковской области сообщил, что информация о похищении активистов Евромайдана не подтвердилась.

2 марта 2015 года Г.Кернес был уведомлен о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч.ч.2, 3 ст.27, ч.2 ст.146 (незаконное лишение свободы или похищение человека), ч.ч.2, 3 ст.27 ч.2 ст.127 (истязание), ч.ч.2, 3 ст.27 ч.1 ст.129 (угроза убийством) УК Украины и о завершении досудебного расследования.

Также читайте: В расследовании покушения на Кернеса выдвинуты новые версии и назначены повторные экспертизы, - полиция

26 марта 2015 года Генеральная прокуратура передала в суд обвинительный акт в уголовном производстве в отношении Г.Кернеса и двух его охранников.

2 апреля 2015 г. ВССУ огласил резолютивную часть определения о переносе рассмотрения дела Г.Кернеса из Дзержинского райсуда Харькова в Киевский райсуд Полтавы.

Источник: https://censor.net.ua/n3050029
 
 
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І не тоне.Колись наче русккава ДОКТИРЬ КАМАРОВСКІЙ визнали найкрасивішим чоловіком України.На черзі--ОЦЕ.
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Єтай русккєй їшьчьйо всєхь піріжівьйоть.А їшьчьйо прадаст дарожє.
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та перестаньте. Он же ни антимайдановец, его не осудят. пэтя форэвэ
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Может кто то закончит криворуко-выполненную работу достойно?
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От Кернеса ніхто не розшукує, а хіба він не сепаратист - ні кажуть він мер?
Суд по делу Кернеса продолжится 5 марта, - адвокат Гунченко - Цензор.НЕТ 7626
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Ця паскуда скоріше сама здохне,чим його наші грьобані судді,коли небудь засудять.Судова рехворма діє,пляттт...
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пэтя вообще лошара конкретный. Хочеш посадить Михо, то сади, хочешь гепу- сади, но нет. НИЧЕГО пэтя не решает, нет полнономочий, оно марионетка хуйла и запада и болтается, как дерьмо в ополонке. Одним словом ПИДОР.
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Три сепара - таракана. Ничего не боятся, кроме Свободной, независимой Украины !
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Боятся... Еще и как боятся! Всего. Малейшего шороха за спиной...
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Из 12 комментов, под фото гепы-допы уже два крестика, капец😀😀😀
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Не бійся гепа! Пйьотр своїх не чіпає.он на штепу глянь!
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Синка його масковскій попушька женив?А колись казав наВеликдень:"Крістосс ВАСКРЬЄССЄ".
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Ну вот и пример для сравнения. Процесс над сепаром Хернесом длиться годы, а оппозиционера Сааку за полгода вытурили. Просто интересно, кто для Украины, как государства, более опасен - Колорад или Карлсон?
Суд по делу Кернеса продолжится 5 марта, - адвокат Гунченко - Цензор.НЕТ 2553
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кернес невиновен. титушек отмудохали неизвестные. и неизвестно, может это люди кернеса востанавивали независимость. я даже склонен думать , что славный слоган харьковских ультрас тоже его произведение.
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Ти про слоган не пизди... То народ, а не жиди!
Народна мудрість, чув? - "Кернес Шаломову око не висмокче".
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https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FjZSnvSrQ1EY&h=ATMQUSy1h9t2ZagiAB9L3t3BKKQX5xofP-WPBbtM7ZXpp9MUZFrWhTx0lqpihL8Vyz99Q9vg56bMU-L7WiA8NydQPJURk_JcBv5_pRGx8bKBBy525yrSgx8u-kNsv6sdQ7Ru_PODcNQswcDycbwWqyC_F3y3ckutkKyHw7HezNvbWtfm1yUqTh72GZzNLH2q5Iz6NeGVegjBTS4tSKSjzPOeGr5uTX-kXPrza0wBPtGL8AOQowYJCeaLtz2w2WdN1Jnel4DSRT5t
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Так ето же кореш по корыту Петря Бляхера и Рюкзакова. Помню какой переполох был когда ету гниду подстрелили... Барыга рвал и метал...
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Сколько проукраинских людей было убито в Харькове, хоть кого то наказали? У Барыги видать не те приоритеты.
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Бабло воно не пахне людською кров"ю. Для нього воно пахне чорним шоколадом.
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А не помните з якого калібру гвинтівки в нього стріляли? Бо я так запомнив що наче 12.7? Хто помнить?
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Вот настоящий пацреот хохляндии не то шо этот как там педросмоки ,подскажите ..жующийгалстукисцякошвили ..
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Какая на фиг разница - оба инородцы.
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Влада ніколи не насмілиться чіпати а ні Гєпу , а ні Труханова і їм подібних - ця влада може зазіхати лише на патріотів України ! Суд по делу Кернеса продолжится 5 марта, - адвокат Гунченко - Цензор.НЕТ 2723
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По сравнению с ненавистником Украины Допой - Гепа почти ,патриот, )))
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Прикольно быть слегка слепым! Читаю "Отпевание тела Кернеса состоится" и тихо млею, а потом присмотрелся.. Бля.. Всего лишь очередной купленный с потрохами суд... Суд по делу Кернеса продолжится 5 марта, - адвокат Гунченко - Цензор.НЕТ 5855
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСуд по делу Кернеса продолжится 5 марта, - адвокат Гунченко
 
 
 
 
 
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