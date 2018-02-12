 Мэр Одессы Труханов отправился в 5-дневную командировку в Чехию, он уже отсутствует на рабочем месте почти 50 дней

Соответствующее распоряжение №14В от 12 февраля 2018 года за подписью и.о. Одесского городского головы Анатолия Орловского опубликовано на официальном сайте мэрии, пишет Цензор.НЕТ.
"Командировать в г. Прагу (Чехия) сроком на 5 (пять) календарных дней - с 12 по 16 февраля 2018 года, для проведения рабочих переговоров на уровне Министерства промышленности и торговли Чешской Республики: Труханова Геннадия Леонидовича - Одесского городского голову; Тетюхина Сергея Николаевича - директора департамента экономического развития Одесского городского совета", - говорится в документе.
Отметим, что Одесский городской голова Геннадий Труханов отсутствует в городе с 26 декабря 2017 года - тогда он ушел в очередной отпуск. Изначально планировалось, что отдых продлится до 18 января, потом он продлился до 21-го. В эту дату мэр оформил себе командировку в Афины, откуда отправился в Давос, где должен был находиться до 28 января. 29 января Труханов оформил себе отпуск за свой счет до 8 февраля. И продлил его до 11 февраля.
Отсутствие мэра Одессы связывают с расследованием Национального антикоррупционного бюро. В частности, по информации бывшего первого заместителя председателя Службы безопасности Украины Виктора Трепака, НАБУ активно расследует махинации с коммунальным имуществом Одессы в которых возможно замешан мэр Труханов.
А по законодательству Украины граждане с иноземным гражданством не могут занимать должности, в том числе выборные в Украине, даже если являются при этом гражданами Украины (в нарушение закона, ибо в Украине не признается двойное гражданство).
Горілки тут немає.
Всі «сенсації» (офшори, вiдпочинок на Мальдівах, Сейшелах, «листи нiмфетки Лолiти», таємні зустрічі Порошенко з Кабаєвою, дірка на лівому носку Петра, діамантові стелі в швейцарському готелі и Венский бал) на Президента України пишуть на Луб'янці та розсилають в методiчках. Почерк, мовні звороти і помилки у «кухарів путiна» - однакові.
Україна - Парламентсько-Президентська республіка, але тролi з Пітера «вішають усіх собак» на Президента. Наклеп на Порошенко, сьогоднi найоплачуванійший матеріал в бухгалтерії ФСБ на вул. Савушкiна, 55, в Пiтерi.
И кто вам такие методички корявые пишет, порохобот?
Наговариваете вы на нашу семью, гражданин начальник. (с)
Одеситы его любят.
А то что 50 дней нет на рабочем месте...так то пишите письма в горсовет Одессы.....это они должны шевелится и думать о новом мэре......
юююююююююююююююююююююююююююююююююююююююешиююююююююююююююю
Да ну на,не смеши.
Все рашисты и сепары тут за ставленника пуйла Лолиту.
турпоездочкакомандировка за счет горбюджета
Труханов крепкий хозяйственник.Одеситы его любят.ююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююОткуда такая инфа.
А вы хотите сказать что его не одеситы выбрали ?
Сам не ерзай.
Если одеситы его выбрали , то тебе какое дело ?
А ещё две большие разницы между " чтец
Труханов крепкий хозяйственник.
Одеситы его любят."и " чтец
5050
А вы хотите сказать что его не одеситы выбрали ?"
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не мешайте человеку Новый Год отмечать))
Фальсифицируется все. Когда выбирали Труханова, то Гурвиц побеждал с отрывом в двенадцать процентов по экзитполу Шустера, а выиграл якобы труханов с отрывом в два процента. У шустера тогда от удивления аж очки на лоб полезли. ' погрешности' в четырнадцать процентов ещё никто не видел!
То есть что происходит- по всем подконтрольным каналам транслируется победа Труханова, например. Ты и все твои знакомые за него не голосовали, но тебя убеждают, что где- то там есть такие люди, которым очень нравится этот самый бандит гена и этих людей очень - очень много. Сами же подсчеты тоже фальсифицируются.
Та же схема будет и у Порошенко . Не удивлюсь , если Порошенко 'выиграет' при своём нулевом рейтинге.
Так что 'самое интересное' нас ждёт впереди. После выборов президе6та будет Майдан. Просто так Банда 2 не уйдёт. А вооружили мы их отлично.
Я и есть одесит"
Тогда труханов это и твое дерьмо.
Я тут причем ?
Одеситы его любят."и " чтец
ююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююю
Это я писал?