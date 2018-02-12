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Все про:НАБУ (2148) командировки (17) Одесса (4779) Труханов (80)

 Мэр Одессы Труханов отправился в 5-дневную командировку в Чехию, он уже отсутствует на рабочем месте почти 50 дней

Одесский городской голова Геннадий Труханов после двух отпусков и двух заграничных командировок уехал в еще одну - на 5 дней в Чехию.

Соответствующее распоряжение №14В от 12 февраля 2018 года за подписью и.о. Одесского городского головы Анатолия Орловского опубликовано на официальном сайте мэрии, пишет Цензор.НЕТ.

"Командировать в г. Прагу (Чехия) сроком на 5 (пять) календарных дней - с 12 по 16 февраля 2018 года, для проведения рабочих переговоров на уровне Министерства промышленности и торговли Чешской Республики: Труханова Геннадия Леонидовича - Одесского городского голову; Тетюхина Сергея Николаевича - директора департамента экономического развития Одесского городского совета", - говорится в документе.

Читайте на "Цензор.НЕТ": СБУ и ГПУ проигнорировали мои запросы о российском гражданстве Труханова, - Найем

Отметим, что Одесский городской голова Геннадий Труханов отсутствует в городе с 26 декабря 2017 года - тогда он ушел в очередной отпуск. Изначально планировалось, что отдых продлится до 18 января, потом он продлился до 21-го. В эту дату мэр оформил себе командировку в Афины, откуда отправился в Давос, где должен был находиться до 28 января. 29 января Труханов оформил себе отпуск за свой счет до 8 февраля. И продлил его до 11 февраля.

Отсутствие мэра Одессы связывают с расследованием Национального антикоррупционного бюро. В частности, по информации бывшего первого заместителя председателя Службы безопасности Украины Виктора Трепака, НАБУ активно расследует махинации с коммунальным имуществом Одессы в которых возможно замешан мэр Труханов.

Источник: https://censor.net.ua/n3049998
 
 
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Ничего страшного, главное что Саакашвили выгнали, теперь сидите тихо.
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Труханова , реального гражданина рашки, Порошенко не собирается депортировать. Ибо пуйло запретил своей шавке Лолите трогать рашистов, в том числе труханова.
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Плять, где вас таких берут. Этого гражданина (украинское гражданство его точно подтверждено) выбрали одесситы ибо мэров у нас в стране выбирает местный пипл. Вот одесситам и задавай вопросы. А твой карлсон имел возможность, рычаги и власть с трухановым разобраться в свое время. Но вы ж зрадоебы видите только то шо хотите видеть.
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Порохобот, будь добр, скажи считаешь ли ты мера Харькова Геннадия Адольфовича Кернеса достойным руководителем города в стране, победившей революции гидности? Сопли мол его выбрали харьковчане не предлагать. Меня интересует лишь твоё личное мнение
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Российское его гражданство тоже точно подтверждено.
А по законодательству Украины граждане с иноземным гражданством не могут занимать должности, в том числе выборные в Украине, даже если являются при этом гражданами Украины (в нарушение закона, ибо в Украине не признается двойное гражданство).
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. Намалювався лішнехросомний поребрiк і відклав лайно.
Горілки тут немає.
Всі «сенсації» (офшори, вiдпочинок на Мальдівах, Сейшелах, «листи нiмфетки Лолiти», таємні зустрічі Порошенко з Кабаєвою, дірка на лівому носку Петра, діамантові стелі в швейцарському готелі и Венский бал) на Президента України пишуть на Луб'янці та розсилають в методiчках. Почерк, мовні звороти і помилки у «кухарів путiна» - однакові.
Україна - Парламентсько-Президентська республіка, але тролi з Пітера «вішають усіх собак» на Президента. Наклеп на Порошенко, сьогоднi найоплачуванійший матеріал в бухгалтерії ФСБ на вул. Савушкiна, 55, в Пiтерi.
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Точно-точно. Не было ничего - Порошенко не был на Мальдивах, Луценко не был на Сейшелах - все на Лубянке придумали, точно-точно.
И кто вам такие методички корявые пишет, порохобот?
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погоди,не все сразу...он еще через границу в шегенях не прорвался
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НАБУ активно расследует махинации с коммунальным имуществом Одессы в которых возможно замешан мэр Труханов.

Наговариваете вы на нашу семью, гражданин начальник. (с)
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Порешать пытается, гнида кацапская.
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Труханов крепкий хозяйственник.
Одеситы его любят.
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Труханова выбрали одесситы, а он на них насрал по кацапски
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Було б набагато краще,аби цей ублюдок відправився в один кінець..One way ticket...
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Ба і бойко вже полум'яний патріот України. А бондарєнчиха то це діва марія .
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пете можно гонять по отпускам и баллам - а труха шо хуже
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Должность мэра выборная......и никто не может повлиять на выбор жителей Одессы.....
А то что 50 дней нет на рабочем месте...так то пишите письма в горсовет Одессы.....это они должны шевелится и думать о новом мэре......
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.и никто не может повлиять на выбор жителей Одессы.....

юююююююююююююююююююююююююююююююююююююююешиююююююююююююююю
Да ну на,не смеши.
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Володимир Ник, труханов это твое дерьмо.
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именно твой, ты как истинный рашист и укринофоб, тут защищаешь сепара Труханова
Все рашисты и сепары тут за ставленника пуйла Лолиту.
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А этого гражданина рашки пеця не собирается депортировать.....а ну да это же торговый партнёр барыги
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Тепер не завадило б відрядження у місця позбавлення волі для перебирання досвіду у тамтешніх братів по кримінальних замашках.
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Та ца звісно важливіша новина, чим те що мвф заморозило фінансові проекти у нас в Україні.
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Да какие там проекты. Как можно заморозить то чего небыло? У нас главный соевый проект ето отправить всех на зароботки в Польшу и собирать с них мзду которую переправлять в офшоры.
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И опять турпоездочка командировка за счет горбюджета
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чтец
Труханов крепкий хозяйственник.Одеситы его любят.ююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююОткуда такая инфа.
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5050

А вы хотите сказать что его не одеситы выбрали ?
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5050

Сам не ерзай.
Если одеситы его выбрали , то тебе какое дело ?
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Я и есть одессит и кто такой труханов, и кем был поставлен,знаю.
А ещё две большие разницы между "Мэр Одессы Труханов отправился в 5-дневную командировку в Чехию, он уже отсутствует на рабочем месте почти 50 дней - Цензор.НЕТ 7939 чтец
Труханов крепкий хозяйственник.
Одеситы его любят."и "Мэр Одессы Труханов отправился в 5-дневную командировку в Чехию, он уже отсутствует на рабочем месте почти 50 дней - Цензор.НЕТ 7939 чтец
5050

А вы хотите сказать что его не одеситы выбрали ?"
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Геннадий Труханов отсутствует в городе с 26 декабря

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не мешайте человеку Новый Год отмечать))
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Труханов и его партия 'доверяй ворам' бегает от НАБУ , так мало того ещё и за наш счёт, типа в командировке. Кто его туда командировал? Его ждут минимум три криминальных дела о растрате и коррупции.У него куча офшоров и скандальных три паспорта. Но самое интересное, что если оставить вместо этой гипотетически сакральной пешки ио, то ничего абсолютно в городе не изменится. Так как отряд потери бойца не замечает, коррупция и схемы уже могут жить даже без одной драконьей головы. А Порошенко по фигу Одесса , лишь бы обеспечили ему 52 процента на следующих выборах вадинтур.
Фальсифицируется все. Когда выбирали Труханова, то Гурвиц побеждал с отрывом в двенадцать процентов по экзитполу Шустера, а выиграл якобы труханов с отрывом в два процента. У шустера тогда от удивления аж очки на лоб полезли. ' погрешности' в четырнадцать процентов ещё никто не видел!
То есть что происходит- по всем подконтрольным каналам транслируется победа Труханова, например. Ты и все твои знакомые за него не голосовали, но тебя убеждают, что где- то там есть такие люди, которым очень нравится этот самый бандит гена и этих людей очень - очень много. Сами же подсчеты тоже фальсифицируются.
Та же схема будет и у Порошенко . Не удивлюсь , если Порошенко 'выиграет' при своём нулевом рейтинге.
Так что 'самое интересное' нас ждёт впереди. После выборов президе6та будет Майдан. Просто так Банда 2 не уйдёт. А вооружили мы их отлично.
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5050

Я и есть одесит"

Тогда труханов это и твое дерьмо.
Я тут причем ?
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Труханов крепкий хозяйственник.
Одеситы его любят."и "Мэр Одессы Труханов отправился в 5-дневную командировку в Чехию, он уже отсутствует на рабочем месте почти 50 дней - Цензор.НЕТ 6913 чтец

ююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююю
Это я писал?
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А кто твоему пецьке будет за Одессой смотреть ?
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А как же выборы 2019,у них же с ПАП договорняк.
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Труханов ето вам не агент кремля Саакашвили. Труханов лучший друг Пеци Бляхера и патриот Украины. Ему можно все.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныМэр Одессы Труханов отправился в 5-дневную командировку в Чехию, он уже отсутствует на рабочем месте почти 50 дней
 
 
 
 
 
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