 Мэр Одессы Труханов отправился в 5-дневную командировку в Чехию, он уже отсутствует на рабочем месте почти 50 дней

Соответствующее распоряжение №14В от 12 февраля 2018 года за подписью и.о. Одесского городского головы Анатолия Орловского опубликовано на официальном сайте мэрии, пишет Цензор.НЕТ.

"Командировать в г. Прагу (Чехия) сроком на 5 (пять) календарных дней - с 12 по 16 февраля 2018 года, для проведения рабочих переговоров на уровне Министерства промышленности и торговли Чешской Республики: Труханова Геннадия Леонидовича - Одесского городского голову; Тетюхина Сергея Николаевича - директора департамента экономического развития Одесского городского совета", - говорится в документе.

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Отметим, что Одесский городской голова Геннадий Труханов отсутствует в городе с 26 декабря 2017 года - тогда он ушел в очередной отпуск. Изначально планировалось, что отдых продлится до 18 января, потом он продлился до 21-го. В эту дату мэр оформил себе командировку в Афины, откуда отправился в Давос, где должен был находиться до 28 января. 29 января Труханов оформил себе отпуск за свой счет до 8 февраля. И продлил его до 11 февраля.

Отсутствие мэра Одессы связывают с расследованием Национального антикоррупционного бюро. В частности, по информации бывшего первого заместителя председателя Службы безопасности Украины Виктора Трепака, НАБУ активно расследует махинации с коммунальным имуществом Одессы в которых возможно замешан мэр Труханов.