 На Киевскую таможню давят, пытаясь вернуть "серые схемы", - Тупальский

Об этом на своей странице в Facebook написал и.о. начальника Киевской городской таможни ГФС Сергей Тупальский. По его мнению, именно этим вызвано задержание на прошлой неделе заместителя руководителя таможни Юрия Коваленко.

"Есть влиятельные люди, которых не устраивает положение дел на Киевской городской таможне. Их не устраивает закрытие "серых" схем, не устраивает, что они не могут "порешать" с руководством таможни свои вопросы. В конце концов, их не устраивает, что честный бизнес идет на Киевскую городскую таможню, чтобы не платить взяток. Задержание Юрия - это очередная попытка повлиять на меня и вернуть "схемы" на Киевскую таможню. Я уверен и ответственно заявляю: за этим делом не стоит ничего, и оно рассыплется либо еще на этапе досудебного следствия, либо в суде", - заявил Тупальский.

По словам главного киевского таможенника, в течение последних полутора лет на руководство Киевской городской таможни оказывалось давление и велась "чернушная" PR-кампания в некоторых СМИ.

"Уже полтора года Киевская городская таможня находится под постоянным давлением. Нас, и меня лично, постоянно обвиняют в участии в каких-то коррупционных схемах, невероятный поток грязи постоянно льется из СМИ. Впоследствии, конечно, оказывается, что никаких схем не было, а обнародованные в СМИ факты - просто ложь. Но, как говорится, "осадочек остается"", - отметил начальник Тупальский.

Адвокат заместителя начальника Киевской таможни Лариса Криворучко сообщила об отсутствии каких-либо оснований для задержания Юрия Коваленко и многочисленных процессуальных нарушениях, допущенных во время обысков. В частности, как сообщает адвокат, денежных средств в служебном кабинете Коваленко, обвиняемого в получении взятки, обнаружено не было.

"Обыскали избирательно только конкретные кабинеты, и ничего согласно "протоколов осмотра и вручения денежных средств не нашли", - сообщила Лариса Криворучко.

Адвокат отметила, что после того, как следствию не удалось обнаружить каких-либо доказательств "противоправных действий" Коваленко на рабочем месте, был проведен обыск в его квартире. В ходе обыска были якобы найдены 200 долларов, которые и стали основанием для задержания. Причем Коваленко был задержан еще до окончания обыска, что противоречит всем процессуальным нормам и свидетельствует о явной ангажированности следствия и вероятной фабрикации "доказательств".

"Во время обыска по месту жительства видео-фиксация обыска прерывалась постоянно, аналогично не впускали адвоката, один из понятых был тот же, что и несколько недель назад. Призываем к максимальному общественному контролю за этим делом", - отметила Лариса Криворучко.

Напомним, в конце прошлой неделе СМИ сообщили о задержании заместителя начальника Киевской городской таможни Юрия Коваленко.