 Саакашвили принят в Польше на основании заявления о реадмиссии от Госмиграционной службы Украины, - польское погранведомство

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Пограничная служба сообщает, что 12 февраля 2018 года господин Михеил Саакашвили был принят на территории Республики Польша. Основанием для принятия решения было заявление о реадмиссии, поданное Национальной миграционной службой Украины главнокомандующему пограничной охраной", - говорится в сообщении польского погранведомства.
В службе отметили, что, принимая во внимание тот факт, что М.Саакашвили является супругом гражданки государства-члена Европейского Союза, "просьба украинской стороны была воспринята положительно".
Ранее соратник М.Саакашвили Давид Сакварелидзе сообщил, что политик был задержан людьми в камуфляжной форме в одном из заведений Киева.
Позже спикер Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян сообщил, что лидера партии "Рух новых сил", экс-президента Грузии Михеила Саакашвили вернули в страну предыдущего пребывания (в Польшу – Ред.), во время его задержания в Киеве украинские пограничники были вынуждены защищаться и применить силовую поддержку.
Напомним, 26 июля президент Украины Петр Порошенко своим указом лишил гражданства Украины экс-президента Грузии, экс-председателя Одесской областной государственной администрации Михеила Саакашвили. Позже нардеп и внештатный советник министра внутренних дел Антон Геращенко сообщил о том, что Генеральная прокуратура Грузии передала Украине факты, которые не были известны ей во время предоставления Михеилу Саакашвили украинского гражданства.
Сам политик в это время находился в США, позже он прибыл в Польшу по украинскому паспорту, затем Саакашвили посетил Литву, Венгрию, Данию и Бельгию.
16 августа М.Саакашвили анонсировал, что вернется на Украину 10 сентября через пункт пропуска "Краковец" (Львовская область).
Накануне главная прокуратура Грузии официально подтвердила информацию о том, что грузинская сторона вновь обратилась к Украине по вопросу задержания и экстрадиции М.Саакашвили.
Как сообщалось ранее, 10 сентября Михеил Саакашвили решил въехать в Украину на поезде, чтобы избежать беспорядков на пропускном пункте "Краковец". Поезд "Интерсити" сообщением "Перемышль - Киев" должен был отправиться в 13:07 по украинскому времени, но его отправление было задержано на несколько часов. По некоторым сообщениям отправление задерживали правоохранители. Но вскоре полиция эту информацию опровергла. "Укрзализныця", в свою очередь, объяснила задержку поезда "Перемышль - Киев" пребыванием в нем человека, который не имеет оснований для въезда в Украину. Позже Саакшвили прибыл на пункт пропуска "Шегини", где его сторонники прорвались через украинский кордон и вывели политика и его делегацию на территорию Украины.
Ничего себе! Ситуация разворачивается стремительно! Как только депортировали Саакашвили - сразу поступила информация, что в Украине отменили коррупционную схему "Роттердам плюс", 40 мнут назад пошло активное строительство реальной стены на границе с РФ, Насиров уже в СИЗО и без гражданства Украины, таможня УЖЕ работает на 100% по-белому, пропали налоговые ямы, браконьеры перестали нелегально добывать янтарь, ВСУ час назад отказались закупать БТРы по тройной цене, всем воинам АТО уже пересчитывают денежное довольствие из расчета 1000 грн в день по курсу 10 грн за доллар, а АП уже направила в Раду законопроект про АКС с учётом рекомендаций Венецианской комиссии! Так вот, кто у нас курировал мафию и мародерствовал во время войны!!!!! Вот же ж тварь!
Следите за новостями! К утру вы эту страну не узнаете!!!!!!111
Ruslan_UA @OblomovUA
Порошенко далеко не поц, как тут многие утверждают а один из местных главарей- смотрящих крупнейшей постсоветской ОПГ с центром в Кремле. Их действия и поступки направлены на полное подавления цивилизованного выбора украинцев.Смотрите что будет с Украиной дальше, но теперь молча.