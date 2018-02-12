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 Саакашвили принят в Польше на основании заявления о реадмиссии от Госмиграционной службы Украины, - польское погранведомство

Пограничная служба Польши (Straż Graniczna) заявила, что лидер партии "Рух новых сил", экс-президент Грузии Михеил Саакашвили принят на территории Польши на основании заявления Государственной миграционной службы Украины о реадмиссии

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

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"Пограничная служба сообщает, что 12 февраля 2018 года господин Михеил Саакашвили был принят на территории Республики Польша. Основанием для принятия решения было заявление о реадмиссии, поданное Национальной миграционной службой Украины главнокомандующему пограничной охраной", - говорится в сообщении польского погранведомства.

В службе отметили, что, принимая во внимание тот факт, что М.Саакашвили является супругом гражданки государства-члена Европейского Союза, "просьба украинской стороны была воспринята положительно".

Ранее соратник М.Саакашвили Давид Сакварелидзе сообщил, что политик был задержан людьми в камуфляжной форме в одном из заведений Киева.

Позже спикер Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян сообщил, что лидера партии "Рух новых сил", экс-президента Грузии Михеила Саакашвили вернули в страну предыдущего пребывания (в Польшу – Ред.), во время его задержания в Киеве украинские пограничники были вынуждены защищаться и применить силовую поддержку.

Напомним, 26 июля президент Украины Петр Порошенко своим указом лишил гражданства Украины экс-президента Грузии, экс-председателя Одесской областной государственной администрации Михеила Саакашвили. Позже нардеп и внештатный советник министра внутренних дел Антон Геращенко сообщил о том, что Генеральная прокуратура Грузии передала Украине факты, которые не были известны ей во время предоставления Михеилу Саакашвили украинского гражданства.

Сам политик в это время находился в США, позже он прибыл в Польшу по украинскому паспорту, затем Саакашвили посетил Литву, Венгрию, Данию и Бельгию.

16 августа М.Саакашвили анонсировал, что вернется на Украину 10 сентября через пункт пропуска "Краковец" (Львовская область).

Накануне главная прокуратура Грузии официально подтвердила информацию о том, что грузинская сторона вновь обратилась к Украине по вопросу задержания и экстрадиции М.Саакашвили.

Как сообщалось ранее, 10 сентября Михеил Саакашвили решил въехать в Украину на поезде, чтобы избежать беспорядков на пропускном пункте "Краковец". Поезд "Интерсити" сообщением "Перемышль - Киев" должен был отправиться в 13:07 по украинскому времени, но его отправление было задержано на несколько часов. По некоторым сообщениям отправление задерживали правоохранители. Но вскоре полиция эту информацию опровергла. "Укрзализныця", в свою очередь, объяснила задержку поезда "Перемышль - Киев" пребыванием в нем человека, который не имеет оснований для въезда в Украину. Позже Саакшвили прибыл на пункт пропуска "Шегини", где его сторонники прорвались через украинский кордон и вывели политика и его делегацию на территорию Украины.

Источник: https://censor.net.ua/n3049996
 
 
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Ах да , тут така байда- взавтра порошенко буде на коврі у Європі. Йому розкажуть чим він не такий як хуйло.
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Sergey Naumovich

Ничего себе! Ситуация разворачивается стремительно! Как только депортировали Саакашвили - сразу поступила информация, что в Украине отменили коррупционную схему "Роттердам плюс", 40 мнут назад пошло активное строительство реальной стены на границе с РФ, Насиров уже в СИЗО и без гражданства Украины, таможня УЖЕ работает на 100% по-белому, пропали налоговые ямы, браконьеры перестали нелегально добывать янтарь, ВСУ час назад отказались закупать БТРы по тройной цене, всем воинам АТО уже пересчитывают денежное довольствие из расчета 1000 грн в день по курсу 10 грн за доллар, а АП уже направила в Раду законопроект про АКС с учётом рекомендаций Венецианской комиссии! Так вот, кто у нас курировал мафию и мародерствовал во время войны!!!!! Вот же ж тварь!
Следите за новостями! К утру вы эту страну не узнаете!!!!!!111
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А война против россии закончилась? Нет? Тогда досвидос со своими приколами. Главная задача для Украины сейчас - не проиграть войну.
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Саак мешает войну закончить? Ах да,он путинский шпийон...!
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общество само виновато,не меньше порошенко,терпилы
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Ну вот зачем такой пессимизм? Смотрите, ведь все складывается отлично. Сейчас дядюшка Трамп и ЕС строго накажут Петю и быстренько отберут у него липецкуюфабрику, панамский офшор, испанские виллы и раздадут их простым украинцам. Возмущенные беспределом в отношении Михо громадяне уже завтра выносят Пороха, вешают его и расстреливают. Не нужно никаких досрочных выборов, потому что с 18 февраля энергетики сами будут платить гражданам за потребляемое ими тепло и электрику. Некому будет посылать ВСУ в котлы и Донбасс и Крым автоматически становятся нашими. Вам бы не лить за Михо слезы, а радоваться по примеру кацапов, которым санкции только на пользу. А тут не санкции, всего одна маленькая депортация и сколько уже пользы для ливорюции.
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К Михо уже выстроилась очередь интервьюеров мировых СМИ-будет зашквар за зашкваром.Многоходовочка,однако..Страной руководят талантливые ...камикадзе.
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Это наш ответ полякам...За принятый ими, антибандеровский закон))))))))))) Саакашвили принят в Польше на основании заявления о реадмиссии от Госмиграционной службы Украины, - польское погранведомство - Цензор.НЕТ 1462
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Кароче сказали забирайте назад свого перебіжчика.
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100% про сегодняшнюю ситуацию в стране

Ruslan_UA‏ @OblomovUA

Порошенко далеко не поц, как тут многие утверждают а один из местных главарей- смотрящих крупнейшей постсоветской ОПГ с центром в Кремле. Их действия и поступки направлены на полное подавления цивилизованного выбора украинцев.Смотрите что будет с Украиной дальше, но теперь молча.
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Украинцы ! Обратите внимание как синхронно работает Савушкино и порохоботы . Делайте выводы .
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомСаакашвили принят в Польше на основании заявления о реадмиссии от Госмиграционной службы Украины, - польское погранведомство
 
 
 
 
 
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