 Совет добропорядочности отказался прояснить судьбу персональных данных кандидатов в Верховный Суд

Как передает Цензор.НЕТ, в Общественном совете добропорядочности "Судебно-юридической газете" не смогли предоставить четкой информации о судьбе данных, которые кандидаты в Верховный Суд в 2017 году направляли как почтой, так и на сайт Общественного совета добропорядочности. Также осталась невыясненной судьба информации, которую разными способами собирали о кандидатах в Верховный Суд сами члены Общественного совета добропорядочности.

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Отметим, что для прояснения судьбы данных на кандидатов в Верховный Суд, часть из которых стали судьями кассационной инстанции, издание, посредством Facebook, обратилось к двум координатором ОСД — Виталию Тытычу и Галине Чижик, а также к члену ОСД Наталии Соколенко.

В двух случаях, координатор ОСД Галина Чижик и член Совета Наталия Соколенко отреагировали на соответствующие вопросы в откровенно хамском стиле, отказавшись что-либо объяснить. Кроме того, Наталия Соколенко негативно отреагировала на вопрос, планируется ли ОСД во время квалификационного оценивания рассмотрение судей на соответствие критерию добропорядочности в открытом режиме или же это будут закрытые так называемые дистанционные online-голосования, ранее широко практиковавшиеся ОСД во время конкурса в Верховный Суд.

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В третьем случае, координатор ОСД Виталий Тытыч 1 февраля сообщил изданию, что все данные, которые направляли в Общественный совет добропорядочности кандидаты в Верховный Суд, а также данные, собранные на кандидатов членами Совета, хранились у него лично как у адвоката, после чего он их собственноручно уничтожил. Однако на уточняющий вопрос, когда было проведено уничтожение данных, не были ли кем-либо сделаны копии данных, есть ли вообще какой-либо подтверждающий уничтожение данных кандидатов документ или акт, заверенный членами ОСД, Виталий Тытыч отвечать не стал.

Отметим, что какой-либо информации о судьбе данных кандидатов в Верховный Суд, многие из которых направили в ОСД информацию приватного характера, не удалось обнаружить как на сайте Общественного совета добропорядочности, так и в годовом отчете ОСД о проделанной в 2017 году работе.

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Отметим, что 23 января 2018 года ОСД сообщил, что направил многим судьям, которые в этом году будут проходить квалификационное оценивание, письма с просьбой предоставить Совету ту или иную информацию.

30 января на сайте ОСД появилось сообщение о том, что члены ОСД должны иметь полный доступ к целому ряду реестров для сбора информации о судьях.

Напомним, что в связи с проведением первичного квалификационного оценивания судей и анонсированным участием в нем Общественного совета добропорядочности коллективы целых судов и отдельные судьи выразили обеспокоенность по поводу надлежащего хранения данных как участников конкурса в Верховный Суд, так и данных, которые Совет недавно просил направить ему для проведения оценивания.

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