EN|RU|UK
Темы дня: Депортация Саакашвили Арест Шепелева Санкции против России Закон о деоккупации Донбасса Судебная реформа Библиотека "Моя война" Репрессии в оккупированном Крыму Убийца Юрий Крысин Убийство Ирины Ноздровской Захват заложников в Харькове Дело Саакашвили Дело Пимаховой и задержание агентов НАБУ Обмен пленными
 Общество
  878  10
Все про:Верховный Суд (527) кандидат (863) конкурс (651) Совет доброчестности (13)

 Совет добропорядочности отказался прояснить судьбу персональных данных кандидатов в Верховный Суд

в Общественном совете добропорядочности не смогли дать четкой информации о судьбе данных, которые кандидаты в Верховный Суд в 2017 году направляли как почтой, так и на сайт Общественного совета добропорядочности.

Как передает Цензор.НЕТ, в Общественном совете добропорядочности "Судебно-юридической газете" не смогли предоставить четкой информации о судьбе данных, которые кандидаты в Верховный Суд в 2017 году направляли как почтой, так и на сайт Общественного совета добропорядочности. Также осталась невыясненной судьба информации, которую разными способами собирали о кандидатах в Верховный Суд сами члены Общественного совета добропорядочности.

Также читайте: Главным результатом судебной реформы должно стать уменьшение обращений в суды из-за прогнозируемости решений, - судья ВС Рогач

Отметим, что для прояснения судьбы данных на кандидатов в Верховный Суд, часть из которых стали судьями кассационной инстанции, издание, посредством Facebook, обратилось к двум координатором ОСД — Виталию Тытычу и Галине Чижик, а также к члену ОСД Наталии Соколенко.

В двух случаях, координатор ОСД Галина Чижик и член Совета Наталия Соколенко отреагировали на соответствующие вопросы в откровенно хамском стиле, отказавшись что-либо объяснить. Кроме того, Наталия Соколенко негативно отреагировала на вопрос, планируется ли ОСД во время квалификационного оценивания рассмотрение судей на соответствие критерию добропорядочности в открытом режиме или же это будут закрытые так называемые дистанционные online-голосования, ранее широко практиковавшиеся ОСД во время конкурса в Верховный Суд.

Также читайте: Общественный совет доброчестности просит Порошенко о встрече по обновленному Верховному Суду: "Президент назвал этот конкурс образцовым, но это не так"

В третьем случае, координатор ОСД Виталий Тытыч 1 февраля сообщил изданию, что все данные, которые направляли в Общественный совет добропорядочности кандидаты в Верховный Суд, а также данные, собранные на кандидатов членами Совета, хранились у него лично как у адвоката, после чего он их собственноручно уничтожил. Однако на уточняющий вопрос, когда было проведено уничтожение данных, не были ли кем-либо сделаны копии данных, есть ли вообще какой-либо подтверждающий уничтожение данных кандидатов документ или акт, заверенный членами ОСД, Виталий Тытыч отвечать не стал.

Отметим, что какой-либо информации о судьбе данных кандидатов в Верховный Суд, многие из которых направили в ОСД информацию приватного характера, не удалось обнаружить как на сайте Общественного совета добропорядочности, так и в годовом отчете ОСД о проделанной в 2017 году работе.

Также читайте: Под влиянием выводов общественного совета добропорядочности ряд кандидатов на должность судей Верховного суда прекратили участие в конкурсе, - Маселко

Отметим, что 23 января 2018 года ОСД сообщил, что направил многим судьям, которые в этом году будут проходить квалификационное оценивание, письма с просьбой предоставить Совету ту или иную информацию.

30 января на сайте ОСД появилось сообщение о том, что члены ОСД должны иметь полный доступ к целому ряду реестров для сбора информации о судьях.

Напомним, что в связи с проведением первичного квалификационного оценивания судей и анонсированным участием в нем Общественного совета добропорядочности коллективы целых судов и отдельные судьи выразили обеспокоенность по поводу надлежащего хранения данных как участников конкурса в Верховный Суд, так и данных, которые Совет недавно просил направить ему для проведения оценивания.

Также читайте: Несоответствие кандидатов в новый Верховный Суд критериям добропорядочности касается имущественных вопросов, - Козьяков

 

Источник: https://censor.net.ua/n3049995
 
 
VEhrNGRrdzVRell3VEVSUmRtUkRNREJNYWxGMFRrTjNNRmxLT0RCTWNsRjJkRU01TUV4eVVtYzVSMEV3V1VZNE1FcE1VWFJrUjBFd1dWaFJkblJEZVRCTU0xSnBPVU0xU1U1RGFEQlpVRkYwU0hwUmIyUkRLekJNVEZGMFpFZERTVTVETURCTU4xRnpaRWRCTUV3M1VtZzVRekV3V1VoU1ozUkRPVEJNTjFKblpFZERNRXhuUFE9PQ==
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Цензор, вот зачем такой заголовок? Отказался и не смог - разные слова по значению. Давайте ещё катить бочку на людей,которые противостоят гнидам в мантиях.
 показать весь комментарий
 
ну если гнидам противостоят гниды, то что в этом хорошего?
 показать весь комментарий
 
Зосенька, вам, как внучке ребусника, проведу ликбез (в котором вы, судя по всему, нуждаетесь): когда человек занимает определенную номенклатурную должность и при этом не способен выполнять свои обязанности ИЛИ убедительно отчитываться о причинах и обстоятельствах этого, его "не смог" является эквивалентом "отказался". Это вы своего мужа (в девичестве - Фемиди) будете оправдывать оборотом: "он меня не отказался трахнуть, он просто не смог". В супружеской жизни несостоявшейся девицы это простительно. На государственной службе - НЕТ. Дошло?
 показать весь комментарий
 
Совет добропорядочности отказался прояснить судьбу персональных данных кандидатов в Верховный Суд
Значить - вешать этих тварей!!!!
 показать весь комментарий
 
Та ну нах...ані чесниє..відповідь від ради добропорядності...
 показать весь комментарий
 
Что это за "Общественный совет добропорядочности"? Кто его избирал? Какая общественность? Из АП?
 показать весь комментарий
 
 
Нашими судьями не Совету добропорядочности заниматься, а особыми тройками!
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиОбществоСовет добропорядочности отказался прояснить судьбу персональных данных кандидатов в Верховный Суд
 
 
 
 
 
 вверх