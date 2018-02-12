 В Сирии ликвидирован российский нацбол Ананьев, воевавший до этого за "ДНР"

Как передает Цензор.НЕТ об этом говорится в Фейсбуке "Другой России".
В сообщении отмечается: "7 февраля в бою на берегу реки Евфрат в районе сирийского городка Хишам погиб нацбол Кирилл Ананьев. Кирилл был ополченцем ДНР, дослужился до командира минометного взвода. Потом поехал в Сирию"
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Арсений Рэмбо - теперь в Сирии. Появились первые фотографии и данные радиоперехвата [Джеймс Мэттис - Арсений Рэмбо] с места ликвидации ЧВК «Вагнера» в Сирии, где по разным данным было уничтожено от 200 до 600 российских боевиков ВС РФ.
у меня там бабушка живет,там мрак-автопарк,кирпичный и консервный завод,швейная фабрика,тубдиспансер,кинотеатр,дискотека,всё разобрано-разворовано,молодежь уезжает-старики умирают
В України є високоточна артилерія? - ні немає
В Україні є військові вертольоти з зучасним озброєнням? - ні, немає
В Україні є сучані винищувачі? - ні, немає.
Ось і все. Якщо ти прихильник закидання трупами ворога то це тобі до послідовника СРСР - Росії. Це їхня тактика. А у США в цій операції мабудь прийняло участь озброення вартість якого більша ніж річний бюджет країни для армії.
После Ленина - ленинизм,
После Мао - маоизм,
После ананьньева - сами знаете что...
Хотя на Олимпиаде они биологически как бы живы, но...
https://www.youtube.com/watch?v=R1tS0VlqdZo
Убили рузге. Убили
Ай-я-я-яй! Ни за что ни про что, суки, замочили...
Научный конгресс, посвященный происхождению географических названий. Выступает один ученый:
- У нас под Москвой был такой исторический случай. Петр Первый со свитой остановился в одной деревне, и ночью солдат заснул в карауле. Утром начальник караула спросил царя, как солдата наказать. Но царь был в хорошем настроении и только сказал: "Оставь его!" С тех пор деревня называется Астафьево.
Берет слово другой ученый:
- У нас на Ставрополье был очень похожий случай. Только царь на этот раз был не в духе, и солдату повезло куда меньше. А деревня с тех пор называется Ипатьево.