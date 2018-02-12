 В Сирии ликвидирован российский нацбол Ананьев, воевавший до этого за "ДНР"

Как передает Цензор.НЕТ об этом говорится в Фейсбуке "Другой России".

В сообщении отмечается: "7 февраля в бою на берегу реки Евфрат в районе сирийского городка Хишам погиб нацбол Кирилл Ананьев. Кирилл был ополченцем ДНР, дослужился до командира минометного взвода. Потом поехал в Сирию"

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