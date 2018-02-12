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Все про:армия РФ (5506) Сирия (2400) наемники РФ (300)

 В Сирии ликвидирован российский нацбол Ананьев, воевавший до этого за "ДНР"

Российские национал-большевики обнародовали информацию о ликвидации в Сирии их соратника Кирилла Ананьева, который до этого воевал за донецких террористов.

Как передает Цензор.НЕТ об этом говорится в Фейсбуке "Другой России".

В сообщении отмечается: "7 февраля в бою на берегу реки Евфрат в районе сирийского городка Хишам погиб нацбол Кирилл Ананьев. Кирилл был ополченцем ДНР, дослужился до командира минометного взвода. Потом поехал в Сирию"

Также читайте: Наемник из Рязани Алексей Ладыгин, воевавший за террористов на Донбассе, уничтожен в Сирии. ФОТО

В Сирии ликвидирован российский нацбол Ананьев, воевавший до этого за ДНР 01

Также читайте: Террорист Гиркин заявил о "запредельных" потерях наемников РФ в результате авиаудара ВВС США в Сирии (обновлено)


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Источник: https://censor.net.ua/n3049992
 
 
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Арсений Рэмбо - теперь в Сирии. Появились первые фотографии и данные радиоперехвата [Джеймс Мэттис - Арсений Рэмбо] с места ликвидации ЧВК «Вагнера» в Сирии, где по разным данным было уничтожено от 200 до 600 российских боевиков ВС РФ.
В Сирии ликвидирован российский нацбол Ананьев, воевавший до этого за "ДНР" - Цензор.НЕТ 8067
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Ананьев-когда то был райцентр,Одесская обл.основал поселок козак Ананий
у меня там бабушка живет,там мрак-автопарк,кирпичный и консервный завод,швейная фабрика,тубдиспансер,кинотеатр,дискотека,всё разобрано-разворовано,молодежь уезжает-старики умирают
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почему КОГДАТО ))))) он и сейчас райцентр , еще там есть ТЕХНИКУМ !!!
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после декомунизации улиц в Ананьеве бабушки в Котовск ездили прописку менять
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Уверен, подохнуть за интересы кацапов, это совсем не то, что умереть, участвуя в "войнах НАТО"...

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Американцы сделали часть нашей работы.
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Ну а тепер подумай.
В України є високоточна артилерія? - ні немає
В Україні є військові вертольоти з зучасним озброєнням? - ні, немає
В Україні є сучані винищувачі? - ні, немає.

Ось і все. Якщо ти прихильник закидання трупами ворога то це тобі до послідовника СРСР - Росії. Це їхня тактика. А у США в цій операції мабудь прийняло участь озброення вартість якого більша ніж річний бюджет країни для армії.
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Alex Pushkash) А у Сирийский Ополченцев есть высокоточная артиллерия ? А вертолеты? А боевые самолеты истребили?
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Не знаю. Спитай їх сам. Росіян атакувала армія США.
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Да там потихоньку, пойдет списание "всех ихтамнетов". Пятая категория - восстановлению не подлежит.
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надеюсь, что многие из этого мусора поплатились за Углегорск, Дебальцево, ДАП....
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ха бля уже третьи за сутки херой нашелся,это кого опознали,а кацапня то воет никого не убило фейк и тд,говорил же им сукам подождите еще не вечер,так и будут по двое-трое вылазить после опознания или просто спишут как неопознаных
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а как он защищал конституционный строй россии на Донбассе ?
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Логичнее предположить, что пообщался он скорее вот с этим милым пёсиком:

В Сирии ликвидирован российский нацбол Ананьев, воевавший до этого за "ДНР" - Цензор.НЕТ 851
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Казаки с Балтики? Сюр какой-то, про иерусалимского казака Розенбаума слышал, но это еще нелепей В Сирии ликвидирован российский нацбол Ананьев, воевавший до этого за "ДНР" - Цензор.НЕТ 9595
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а,у них мода на казачки,они даже не знают кто-это,историю казачества,так лишь бы повыеживаться
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А как пересчитать тот фарш, что остался после реальной, а не выдуманной вата-ТВ, стычки с американцами вЯликих и победопоносных?
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более целых опознают,а фарш в общую яму,родным хрен вместо денег,этот на лошаде четвертый за сегодня,реально от них фарш там остался опознать не могут уже 5 дней
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Теперь, с вероятностью 146%, можно утверждать, что ихтамнет!
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Думаю, что скоро только успевай записывать. Туда им и дорога!
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После Маркса - марксизм,
После Ленина - ленинизм,
После Мао - маоизм,
После ананьньева - сами знаете что...
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хуже. это другое название мордвы и мариэлов.
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Такое ощущение, что их специально там их главнокомандующий уничтожает, чтобы не свидетельствовали в Гааге о развязывании войны в Украине.
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это руская свинособака на олимпиаде?
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Что-то типа того В Сирии ликвидирован российский нацбол Ананьев, воевавший до этого за "ДНР" - Цензор.НЕТ 7391
Хотя на Олимпиаде они биологически как бы живы, но...
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погодьтесь, що нацбол, ананьєв і загинув в одному реченні - це супер!
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Саша Сотник вбросил в Ютьюб видео с борта АПАЧА,крошили мразей кремля нехило....ВИДЕО супер
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Ай-я-я-яй! Убили рузге
Убили рузге. Убили
Ай-я-я-яй! Ни за что ни про что, суки, замочили...
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Сбылась мечта идиота - сразиться с пиндосами.
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Дак ыть,а чаво,баби,чай,яшшо нарожають...а как же то без путена...бяда будеть...
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Освобождение Грузии, Крыма, Донбасса, Сирии от коренных народов, закончилось волейболом нацболами, играющих роль мячей, но не видевших самих игроков. Зато уцелевшие ватники гордо могут излагать, что получили звездюлей от самих США, правда подло напав на их базу в режиме ИХТАМНЕТ.
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Тільки у корінній кацапії назви "деревень" пани називали по роду діяльності місцевих холопів. Наприклад: Коробейніково - жили в основному "коробейнікі", Ананьєво - жили в основному, самі знаєте, хто. А ті поселення, де ніфіга не робилимали промовисту назву - Іпать єво! В Сирии ликвидирован российский нацбол Ананьев, воевавший до этого за "ДНР" - Цензор.НЕТ 3274
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На цю тему анекдот є:

Научный конгресс, посвященный происхождению географических названий. Выступает один ученый:
- У нас под Москвой был такой исторический случай. Петр Первый со свитой остановился в одной деревне, и ночью солдат заснул в карауле. Утром начальник караула спросил царя, как солдата наказать. Но царь был в хорошем настроении и только сказал: "Оставь его!" С тех пор деревня называется Астафьево.
Берет слово другой ученый:
- У нас на Ставрополье был очень похожий случай. Только царь на этот раз был не в духе, и солдату повезло куда меньше. А деревня с тех пор называется Ипатьево.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомВ Сирии ликвидирован российский нацбол Ананьев, воевавший до этого за "ДНР"
 
 
 
 
 
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