 Один украинский воин погиб, один получил ранение с начала суток. Враг применил минометы под Крымским и Попасной, - штаб АТО

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре штаба АТО.

В вечерней сводке отмечается: "На Луганском направлении враг активизировался вблизи Новолуганского, Светлодарска и Зайцево. Здесь захватчики вели огонь по нашим позициям из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Несколько выстрелов из пулеметов прозвучали неподалеку Новгородского. Из гранатометов различных типов противник также обстреливал защитников Катериновки, а по защитникам Попасной - вел огонь из минометов калибра 82-мм.

Однако, наиболее активно враг обстреливал защитников Крымского. Вблизи этого прифронтового населенного пункта незаконные вооруженные формирования применили 120-ти и 82-мм минометы, гранатометы и стрелковое оружие.

В общем, с начала суток, зафиксировано 8 обстрелов оборонительных укреплений сил АТО со стороны российско-оккупационных войск.

В результате вражеского огня, к сожалению, погиб один украинский воин, еще один наш защитник был ранен.

Выражаем искренние соболезнования родным и близким защитника, котрый отдал жизнь за мирное будущее Украины".

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