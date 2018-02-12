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 Один украинский воин погиб, один получил ранение с начала суток. Враг применил минометы под Крымским и Попасной, - штаб АТО

В районе ведения боевых действий российско-оккупационные войска продолжили обстреливать украинских защитников.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре штаба АТО.

В вечерней сводке отмечается: "На Луганском направлении враг активизировался вблизи Новолуганского, Светлодарска и Зайцево. Здесь захватчики вели огонь по нашим позициям из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Несколько выстрелов из пулеметов прозвучали неподалеку Новгородского. Из гранатометов различных типов противник также обстреливал защитников Катериновки, а по защитникам Попасной - вел огонь из минометов калибра 82-мм.

Однако, наиболее активно враг обстреливал защитников Крымского. Вблизи этого прифронтового населенного пункта незаконные вооруженные формирования применили 120-ти и 82-мм минометы, гранатометы и стрелковое оружие.

В общем, с начала суток, зафиксировано 8 обстрелов оборонительных укреплений сил АТО со стороны российско-оккупационных войск.

В результате вражеского огня, к сожалению, погиб один украинский воин, еще один  наш защитник был ранен.

Выражаем искренние соболезнования родным и близким защитника, котрый отдал жизнь за мирное будущее Украины".

Также читайте: За прошедшие сутки ни один украинский воин не пострадал, враг осуществил 9 прицельных обстрелов позиций ВСУ, - штаб АТО

Источник: https://censor.net.ua/n3049990
 
 
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еех ви на вєнском балє нє билі.. вот там стрєляют.. глазкамі =)))
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А вот так. Пока Барыга пласал на венецианском балу, а рюкзаковские боевики ловили Саакашвили, кацапы убивают наших людей на востоке. К тому же уже говорят что сегодня убитых не один а двое или трое.
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Вічна світла пам'ять і земний уклін усім загиблим захисникам України ......
Сумуємо....Спочивай з миром, Герой....
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"Мий мырный план " в действии. 824 уже полягло, Сколько нужно ещё, что бы понять, что страну нужно защищать, как это делали и 10 и 1000 лет назад.
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Петро за трон переживає,а Україна та українці йому до одного місця !!!
Виродку головне контроль над грошовими потоками !!!
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Когда просишь пощады у плешивого кремлядьского педофила, его это больше раззадоривает и оно начинает еще больше беспредельничать.
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***
Для нас он жив и где-то рядом,
В воспоминаньях, в сердце и в мечтах
Душа всегда жива, она всё знает
И видит, как страдаем мы сейчас!

На небе стало больше ангелом одним,
И это очевидно .... точно знаю!
Сегодня, завтра и всю жизнь -
Мы помним, любим и скорбим!
(побратимы. сборник стихов)
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Перемирие, перемирие и еще раз перемирие, как говаривал шоколадный Генералиссимус
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Дон Серджио

"Мий мырный план " в действии.
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. Намалювався лішнехросомний поребрiк і відклав лайно.
Горілки тут немає.
Всі «сенсації» (офшори, вiдпочинок на Мальдівах, Сейшелах, «листи нiмфетки Лолiти», таємні зустрічі Порошенко з Кабаєвою, дірка на лівому носку Петра, діамантові стелі в швейцарському готелі и Венский бал) на Президента України пишуть на Луб'янці та розсилають в методiчках. Почерк, мовні звороти і помилки у «кухарів путiна» - однакові.
Україна - Парламентсько-Президентська республіка, але тролi з Пітера «вішають усіх собак» на Президента. Наклеп на Порошенко, сьогоднi найоплачуванійший матеріал в бухгалтерії ФСБ на вул. Савушкiна, 55, в Пiтерi.
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В ответ Барыга пообещал отпустить разейских пленных.
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шота ни один гыга не отписался.. этих всё устраивает
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Они ща в новостях про Миху кувыкраются и веселятся. Так что, им не до потерь.
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утром после 9....вертушка летела с той стороны..... да и звуки арты доносились до Лисичанска и сразу мысли что что то случилось.....
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Будут и дальше убивать украинцев и Украину пока их от туда силой не вытеснят, на то они и террористы что бы убивать и забирать. По этому новости будут всегда одинаковые.
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Ребята, ну здравый смысл, амеры и израильтяне ведь четко настаивают на том, что в ответ на один (1, один) выстрел из пистолета в сторону наших парней, должен наноситься ракетно-артиллерийский удар. А на артиллерийский обстрел нужно тварей в штабах просто накрывать "Точкой-у", а за одно сжигать склады тварям нах!
Они иначе не понимают.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияОдин украинский воин погиб, один получил ранение с начала суток. Враг применил минометы под Крымским и Попасной, - штаб АТО
 
 
 
 
 
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