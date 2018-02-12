 Один украинский воин погиб, один получил ранение с начала суток. Враг применил минометы под Крымским и Попасной, - штаб АТО

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре штаба АТО.
В вечерней сводке отмечается: "На Луганском направлении враг активизировался вблизи Новолуганского, Светлодарска и Зайцево. Здесь захватчики вели огонь по нашим позициям из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Несколько выстрелов из пулеметов прозвучали неподалеку Новгородского. Из гранатометов различных типов противник также обстреливал защитников Катериновки, а по защитникам Попасной - вел огонь из минометов калибра 82-мм.
Однако, наиболее активно враг обстреливал защитников Крымского. Вблизи этого прифронтового населенного пункта незаконные вооруженные формирования применили 120-ти и 82-мм минометы, гранатометы и стрелковое оружие.
В общем, с начала суток, зафиксировано 8 обстрелов оборонительных укреплений сил АТО со стороны российско-оккупационных войск.
В результате вражеского огня, к сожалению, погиб один украинский воин, еще один наш защитник был ранен.
Выражаем искренние соболезнования родным и близким защитника, котрый отдал жизнь за мирное будущее Украины".
Сумуємо....Спочивай з миром, Герой....
Виродку головне контроль над грошовими потоками !!!
Для нас он жив и где-то рядом,
В воспоминаньях, в сердце и в мечтах
Душа всегда жива, она всё знает
И видит, как страдаем мы сейчас!
На небе стало больше ангелом одним,
И это очевидно .... точно знаю!
Сегодня, завтра и всю жизнь -
Мы помним, любим и скорбим!
(побратимы. сборник стихов)
"Мий мырный план " в действии.
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. Намалювався лішнехросомний поребрiк і відклав лайно.
Горілки тут немає.
Всі «сенсації» (офшори, вiдпочинок на Мальдівах, Сейшелах, «листи нiмфетки Лолiти», таємні зустрічі Порошенко з Кабаєвою, дірка на лівому носку Петра, діамантові стелі в швейцарському готелі и Венский бал) на Президента України пишуть на Луб'янці та розсилають в методiчках. Почерк, мовні звороти і помилки у «кухарів путiна» - однакові.
Україна - Парламентсько-Президентська республіка, але тролi з Пітера «вішають усіх собак» на Президента. Наклеп на Порошенко, сьогоднi найоплачуванійший матеріал в бухгалтерії ФСБ на вул. Савушкiна, 55, в Пiтерi.
Они иначе не понимают.