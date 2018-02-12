 "Это просто подлый барыга", - Саакашвили телефоном из Варшавы о Порошенко. ВИДЕО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу политика в Facebook.
"После задержания меня погрузили в бус, потом повезли и затем посадили в вертолет. Вертолет, как я понимаю, некоторое время кружил над Киевом. После чего приземлился в Борисполе, где меня, скрутив руки и с применением грубой силы, посадили в самолет", - рассказал политик.
По словам М.Саакашвили, сейчас он находится в Варшаве, где его приняла польская пограничная служба.
"То, что сделал Порошенко, - это проявление крайней слабости и крайней трусости. И таким образом, он подтвердил, что уголовное дело против меня – это полный бред, никакого государственного переворота, который я якобы совершал", - отметил он.
М.Саакашвили также считает, что такие действия подтверждают, что уголовные дела в Грузии против него - также фальсификация, поэтому его не экстрадировали в Грузию, а выдворили в Польшу. Он подчеркнул, что на такие действия "власть должна реагировать правдой и силой духа".
Ранее соратник М.Саакашвили Давид Сакварелидзе сообщил, что политик был задержан людьми в камуфляжной форме в одном из заведений Киева.
Позже спикер Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян сообщил, что лидера партии "Рух новых сил", экс-президента Грузии Михеила Саакашвили вернули в страну предыдущего пребывания (в Польшу – Ред.), во время его задержания в Киеве украинские пограничники были вынуждены защищаться и применить силовую поддержку.
Напомним, 26 июля президент Украины Петр Порошенко своим указом лишил гражданства Украины экс-президента Грузии, экс-председателя Одесской областной государственной администрации Михеила Саакашвили. Позже нардеп и внештатный советник министра внутренних дел Антон Геращенко сообщил о том, что Генеральная прокуратура Грузии передала Украине факты, которые не были известны ей во время предоставления Михеилу Саакашвили украинского гражданства.
Сам политик в это время находился в США, позже он прибыл в Польшу по украинскому паспорту, затем Саакашвили посетил Литву, Венгрию, Данию и Бельгию.
16 августа М.Саакашвили анонсировал, что вернется на Украину 10 сентября через пункт пропуска "Краковец" (Львовская область).
Накануне главная прокуратура Грузии официально подтвердила информацию о том, что грузинская сторона вновь обратилась к Украине по вопросу задержания и экстрадиции М.Саакашвили.
Как сообщалось ранее, 10 сентября Михеил Саакашвили решил въехать в Украину на поезде, чтобы избежать беспорядков на пропускном пункте "Краковец". Поезд "Интерсити" сообщением "Перемышль - Киев" должен был отправиться в 13:07 по украинскому времени, но его отправление было задержано на несколько часов. По некоторым сообщениям отправление задерживали правоохранители. Но вскоре полиция эту информацию опровергла. "Укрзализныця", в свою очередь, объяснила задержку поезда "Перемышль - Киев" пребыванием в нем человека, который не имеет оснований для въезда в Украину. Позже Саакшвили прибыл на пункт пропуска "Шегини", где его сторонники прорвались через украинский кордон и вывели политика и его делегацию на территорию Украины.
Получи еще 11.80 рублей, кацап.
Ну теперь заживём!
И власть сегодня в этом призналась!
Деньги курченко берет порошенко!
Как же так, порохоссосы? Если Миша готовил переворот, ечсли дело не фальшивое его должны были посадить. А выдворять из страны нельзя! Рыгосоевая прокацапская фласть насрала на ЗАКОНЫ УКРАИНЫ!
Клиф
Провадження было сфальсифицированым.
И власть сегодня в этом призналась!
Деньги курченко берет порошенко!
Попросите порохососа написать "путин - хуйло" сразу поймете откуда они строчат!
Придумав все це алкаш луцик.
І ХТО СПІВПРАЦЮЄ З КАЦАПАМИ ? Агов порохняві сучки!Дайте відповідь.
С 18. 09. 2016 жду ссылки от тебя - кацапского лжеца!
Поросенко сделал то же самое. Кончит так же или хуже!
А посидет на дорожку? С конфискацией?
Рыги и прочие кацапы сидят во власти, а реформатора загнали в Польшу!
А шо же ты не вышел кофий хлебать за своего господина - губернатора малоросиии лолиту мальдивскую?
За хлебало свое опасаешься? - Правильно!
Своим действием власть фактически признала, что дело о госперевороте - фальсификация. После сегодняшних событий никаких сомнений у здравомыслящего человека быть не может.
Соответственно, если дело Саакашвили сфальсифицировали - то и другие дела тоже могли.
Доверия к системе нет.
https://www.facebook.com/DmitrijDmitrievv/videos/1786298105011315/