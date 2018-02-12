EN|RU|UK
Темы дня: Депортация Саакашвили Арест Шепелева Санкции против России Закон о деоккупации Донбасса Судебная реформа Библиотека "Моя война" Репрессии в оккупированном Крыму Убийца Юрий Крысин Убийство Ирины Ноздровской Захват заложников в Харькове Дело Саакашвили Дело Пимаховой и задержание агентов НАБУ Обмен пленными
 Политика Украины
  16194  393
Материалы по теме:
Все про:гражданство (719) Польша (4121) Саакашвили (2536) Варшава (97)

 "Это просто подлый барыга", - Саакашвили телефоном из Варшавы о Порошенко. ВИДЕО

Лидер партии "Рух новых сил", экс-президент Грузии Михеил Саакашвили сообщил о своем прибытии в Польшу.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу политика в Facebook.

Также читайте: У Саакашвили выбор крайне невелик: уехать в Голландию, пройти реадмиссию в Польше или быть экстрадированным в Грузию, - Луценко

"После задержания меня погрузили в бус, потом повезли и затем посадили в вертолет. Вертолет, как я понимаю, некоторое время кружил над Киевом. После чего приземлился в Борисполе, где меня, скрутив руки и с применением грубой силы, посадили в самолет", - рассказал политик.

По словам М.Саакашвили, сейчас он находится в Варшаве, где его приняла польская пограничная служба.

"То, что сделал Порошенко, - это проявление крайней слабости и крайней трусости. И таким образом, он подтвердил, что уголовное дело против меня – это полный бред, никакого государственного переворота, который я якобы совершал", - отметил он.

М.Саакашвили также считает, что такие действия подтверждают, что уголовные дела в Грузии против него - также фальсификация, поэтому его не экстрадировали в Грузию, а выдворили в Польшу. Он подчеркнул, что на такие действия "власть должна реагировать правдой и силой духа".

Ранее соратник М.Саакашвили Давид Сакварелидзе сообщил, что политик был задержан людьми в камуфляжной форме в одном из заведений Киева.

Позже спикер Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян сообщил, что лидера партии "Рух новых сил", экс-президента Грузии Михеила Саакашвили вернули в страну предыдущего пребывания (в Польшу – Ред.), во время его задержания в Киеве украинские пограничники были вынуждены защищаться и применить силовую поддержку.

Напомним, 26 июля президент Украины Петр Порошенко своим указом лишил гражданства Украины экс-президента Грузии, экс-председателя Одесской областной государственной администрации Михеила Саакашвили. Позже нардеп и внештатный советник министра внутренних дел Антон Геращенко сообщил о том, что Генеральная прокуратура Грузии передала Украине факты, которые не были известны ей во время предоставления Михеилу Саакашвили украинского гражданства.

Сам политик в это время находился в США, позже он прибыл в Польшу по украинскому паспорту, затем Саакашвили посетил Литву, Венгрию, Данию и Бельгию.

16 августа М.Саакашвили анонсировал, что вернется на Украину 10 сентября через пункт пропуска "Краковец" (Львовская область).

Накануне главная прокуратура Грузии официально подтвердила информацию о том, что грузинская сторона вновь обратилась к Украине по вопросу задержания и экстрадиции М.Саакашвили.

Как сообщалось ранее, 10 сентября Михеил Саакашвили решил въехать в Украину на поезде, чтобы избежать беспорядков на пропускном пункте "Краковец". Поезд "Интерсити" сообщением "Перемышль - Киев" должен был отправиться в 13:07 по украинскому времени, но его отправление было задержано на несколько часов. По некоторым сообщениям отправление задерживали правоохранители. Но вскоре полиция эту информацию опровергла. "Укрзализныця", в свою очередь, объяснила задержку поезда "Перемышль - Киев" пребыванием в нем человека, который не имеет оснований для въезда в Украину. Позже Саакшвили прибыл на пункт пропуска "Шегини", где его сторонники прорвались через украинский кордон и вывели политика и его делегацию на территорию Украины.

Источник: https://censor.net.ua/n3049988
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Страница 4 из 4
<<<1 2 3 4
 
А давай трололо соевое твою жену с тещей предъявим Как никак они большое дело сделали Будучи волонтерками в батальене \донбас\ за короткий промежуток времени НАсосали на только сенбе на медали Но даже и тебе грамоту Чем не предъява лохам Вот так надо
 показать весь комментарий
 
закрой своё поганое хлебало , тварь кагэбэшная
 показать весь комментарий
 
 
даже за кэгэбэшника отвечать не буду жги ишшо стэцик с хорошим хлебалом
 показать весь комментарий
 
 
Не захлебнись, козломордый!
Получи еще 11.80 рублей, кацап.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
А чого великий борцун з баригами був затриманий не в шапіто під ВР а ресторані ?
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
на Музейном , 10 взяли демона
 показать весь комментарий
 
 
Вот мне интересно почему он не разделяет все тяжести своих соратников сидя на морозе в палатке а то под теплой сиськой его в пентхаусе поймают то в уютненьком грузинском (вот как за родиной скучает) ресторане ...
 показать весь комментарий
 
 
Михо выслали?.....
Ну теперь заживём!
 показать весь комментарий
 
 
...а якже кримінальне провадження СБУ та ГПУ? Як же ж його закінчать? Куди гроші подінуть?
 показать весь комментарий
 
 
Провадження было сфальсифицированым.
И власть сегодня в этом призналась!
Деньги курченко берет порошенко!
 показать весь комментарий
 
 
Порохососы старательно спамят!
Как же так, порохоссосы? Если Миша готовил переворот, ечсли дело не фальшивое его должны были посадить. А выдворять из страны нельзя! Рыгосоевая прокацапская фласть насрала на ЗАКОНЫ УКРАИНЫ!
"Это просто подлый барыга", - Саакашвили телефоном из Варшавы о Порошенко - Цензор.НЕТ 276 Клиф

Провадження было сфальсифицированым.
И власть сегодня в этом призналась!
Деньги курченко берет порошенко!
 показать весь комментарий
 
 
Работа у них такая. Отрабатывают 30 сребреников. Впрочем, половина из них кацапы.
Попросите порохососа написать "путин - хуйло" сразу поймете откуда они строчат!
 показать весь комментарий
 
 
А ну мразі шоколадні поясніть ,як можна насильно вивезти з України людину,яку звинувачують в державному заколоті і проти якої відкрита кримінальна справа.
Придумав все це алкаш луцик.
І ХТО СПІВПРАЦЮЄ З КАЦАПАМИ ? Агов порохняві сучки!Дайте відповідь.
 показать весь комментарий
 
 
Кариесную соевую ботоферму подняли по команде "Вружьё"?
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Ну куда нам до дырявого ольгино и юрика "на двух стулах одной жепкой" бутусова
 показать весь комментарий
 
Популіста і брехуна , викинули , але залишилися представники п'ятоі колони кремля , яких пи*** ть під АП !
 показать весь комментарий
 
 
Кацап, шо там насчет закона о голосовании в посольстве кацапии?
С 18. 09. 2016 жду ссылки от тебя - кацапского лжеца!
 показать весь комментарий
 
 
Поздравляю вас украинцы с новым диктатором. Хуйло действиями своего вассала Барыги доволен. Глава жопоблока Колесник так же одобрил ето решение Барыги вывезти Саакашвили из Украины. Путь жопоблока и Петра Бляхера на выборы расчищен.
 показать весь комментарий
 
 
спасибо кацапа...у вас старый остается,как я понял?
 показать весь комментарий
 
 
Теперь когда уёбка отправили,очередь за остальной шлоебенью
 показать весь комментарий
 
не зассал просто хотел через кухня віхадить, а тамь луді в зільоном...
 показать весь комментарий
 
 
Большинство уже понимает что такое барыга.Мы теряем самое дорогое-время.И этот политический мошенник это самое время крадет как и его недотравленный кум в свой час
 показать весь комментарий
 
 
что, сразу с " работы " врача" сбежало" , ольгинское , чтобы тут гадить ?
 показать весь комментарий
 
 
Я вот не понимаю, почему Януковищ не выслал в свое время Петра Бляхера в Панаму? При Януковоще все бы кричали что ето противозаконно и антиконституционно. Видать Петро Бляхер со своей бандой захватившей власть намного опаснее и наглее прошлой власти. Почему молчит Европа? Или Петро Бляхер с кем надо на Мальдивах и на Венецианском балу *перетанцевал*?
 показать весь комментарий
 
 
Как можно выслать своего министра и так сказать Ленина, основавшего его партию?
 показать весь комментарий
 
 
так отож,в зрадовской голове все помещается "Це просто підлий барига", - Саакашвілі телефоном з Варшави про Порошенка - Цензор.НЕТ 5189.и шо интересно-никакого дискомфорта,как то ладит между собой содержимое
 показать весь комментарий
 
Я знаю, гыга, что ты как истинный лоли-поп поддерживаешь кадровый гений В.Ф.Януковича, поставивший руководить экономикой своего злочынного режима своего однодумця и соратника П.А.Кокорина (Инкогнито).
 показать весь комментарий
 
Ну я вот тоже к етому виду. Януковощ в свое время прикрыл Барыгу, теперь Барыга прикрывает своего коллегу.
 показать весь комментарий
 
Януковощ, в свое время, выслал Саакашвили из Украины.
Поросенко сделал то же самое. Кончит так же или хуже!
 показать весь комментарий
 
 
Я не думаю что нужно ждать 18 го . Нужно выходить сейчас и выносить преступников и мародеров.
 показать весь комментарий
 
 
выноси,кацапа.а то 18 марта кирдык еще на 6 лет "Це просто підлий барига", - Саакашвілі телефоном з Варшави про Порошенка - Цензор.НЕТ 2296
 показать весь комментарий
 
18 февраля акция....но тут еще Каплин подтянется а он обезбашенный
 показать весь комментарий
 
вы же видели все цитату дня сегодня от диабетика ...что путен может еще напасть
 показать весь комментарий
 
 
Лолита, сука нелигитимная! Шоко-мразь!!!
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Ну, как обычно, на манеже, из ольгинских, повизгивающих за михо, одни и те же. И создать видимость что народ Украина против Пороха и за грузина, у вас не получится. Все вы, в количестве 5-10 уродов, пишущих из-под множества ников, до безобразия скучны, тупы и предсказуемы.
 показать весь комментарий
 
Ну да десяток минстеця создаст абсолютно другую картинку.Пора раздумкова выпускатьс рейтингами.Он их еще овощу рисовал.Вашему тоже нарисует 99,9.Не стесняйтесчь,все за карамелькина и усьо по "закону".
 показать весь комментарий
 
 
ты в запале даже не стал возражать,шо ты ольгинец "Це просто підлий барига", - Саакашвілі телефоном з Варшави про Порошенка - Цензор.НЕТ 2989умора...вот так и палитесь...
 показать весь комментарий
 
Зато глава Жопоблока Колесников истинный патриот Украины официально поблагодарил Барыгу за высылку Саакашвили. А Шляшко Барыгу ночью отблагодарит...
 показать весь комментарий
 
 
Ті хто скрутив Міхо мабуть отримують по 7000-10000 гривень на місяць. найменьше в Европі. Міхо хотів це змінити щоб вони отримували значно значно більше. Іронія.
 показать весь комментарий
 
 
Те кто крутил Саакашвили банда наемников Рюкзаковича, получают по 2 штуки баксов минимум. Или ты и правда наивный думаешь Саакашвили и его телохранителей приехали крутить обычные пограничники-доходяги которые кстати приехали на фургонах с липовыми номерами. Ето обычный бандитизм.
 показать весь комментарий
 
Пора за грузином и кацапов с Украины высылать на историческую родину.Сильно много их развелось в Украине.
 показать весь комментарий
 
 
На порошенко намекаешь?
А посидет на дорожку? С конфискацией?
 показать весь комментарий
 
 
Ура! Перемога!
Рыги и прочие кацапы сидят во власти, а реформатора загнали в Польшу!
 показать весь комментарий
 
 
Польша ето запоребрик? Ну тогда понятно кто ты и за кого топишь. А Рашка ето истинно братская страна видимо.
 показать весь комментарий
 
Лишение Саакашвили его единственного гражданства является явным нарушением его прав человека. Насильственная депортация делает ситуацию еще хуже.

"Це просто підлий барига", - Саакашвілі телефоном з Варшави про Порошенка - Цензор.НЕТ 334
 показать весь комментарий
 
 
Срочно созывать пенсов по 200 гривен, так как скоро дачный сезон , разъедутся по дачам , ни за какие деньги их не дозовёшься
 показать весь комментарий
 
Та ты шо? "Це просто підлий барига", - Саакашвілі телефоном з Варшави про Порошенка - Цензор.НЕТ 775
А шо же ты не вышел кофий хлебать за своего господина - губернатора малоросиии лолиту мальдивскую?
За хлебало свое опасаешься? - Правильно!
 показать весь комментарий
 
Пора за грузином и кацапов с Украины высылать на историческую родину.Развелось из здесь как собак нерезаных.
 показать весь комментарий
 
 
Як противно жити в такій країні - мав можливість виїхати звідси не наважився тепер сильно шкодую!
 показать весь комментарий
 
 
Ну, выслали... А дальше что? Народ как был в заднице у этой власти, так и будет оставаться. Протест будет только радикализироваться. У барыг только один выход - война.
 показать весь комментарий
 
 
Столько денег вбухали эфэсбешники и хряковские в проект грузина , а результат - 0.
 показать весь комментарий
 
 
На Мальдивах деньги передавали, кацапскому агенту лолите липецкой?
 показать весь комментарий
 
В этой ситуации самое интересное читается между строк.
Своим действием власть фактически признала, что дело о госперевороте - фальсификация. После сегодняшних событий никаких сомнений у здравомыслящего человека быть не может.
Соответственно, если дело Саакашвили сфальсифицировали - то и другие дела тоже могли.
Доверия к системе нет.
 показать весь комментарий
 
 
Нет ответов ольгинцам, значит денег не будет, сбежали с ветки
 показать весь комментарий
Страница 4 из 4
<<<1 2 3 4
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Это просто подлый барыга", - Саакашвили телефоном из Варшавы о Порошенко. ВИДЕО
 
 
 
 
 
 вверх