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 Экономика
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Все про:НДС (276) Кернел (2)

 "Кернел" обвинили в махинациях с НДС

Следователи Государственной фискальной службы разоблачили крупнейшего производителя подсолнечного масла "Кернел" в организации схем по отмыванию средств.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на телеканал 24tv oб этом говорится в судебных материалах, опубликованных в ЕРДР.

В ходе следствия установлено, что с 2016 года в Полтавской, Днепропетровской, Николаевской и других областях Украины действует организованная преступная группа лиц, что легализует "грязные" средства путем фиктивных операций с сельскохозяйственной продукцией.

"Члены группы, по предварительному сговору, создали и приобрели фиктивные предприятия, реквизиты которых используют для прикрытия незаконной деятельности по приобретению, хранению, транспортировке и сбыту за наличные средства сельскохозяйственной продукции, в том числе за пределы таможенной территории Украины", – говорится в материалах.

Таким образом преступники уклоняются от уплаты налогов в бюджет Украины, легализируя деньги за пределами страны, объясняют в ГФС.

По результатам предварительного расследования оперативным подразделением ГФС в Полтавской области установлены члены криминальной группы и механизм их деятельности.

"На территории Полтавской, Днепропетровской и других областей Украины лица (так называемые "менеджеры"), подконтрольная ЛИЦО_3 осуществляет закупку сельскохозяйственной продукции (зерна кукурузы, пшеницы, ржи и т.д.) за наличные средства у фактических производителей такой сельскохозяйственной продукции (фермеров, фермерских хозяйств и т.д.). Данные операции никак не отражаются в бухгалтерском и налоговом учете ни продавцов сельскохозяйственной продукции, ни ее покупателей. С целью маскировки незаконного происхождения зерна, оно оформляется как такое, что выращено и/или приобретенное у фиктивных предприятий, подконтрольных группе.

Приобретенная за наличные сельскохозяйственная продукция завозится на элеваторы, подконтрольные указанной группе лиц и задействованные в преступной схеме незаконной закупки зерновой продукции (перечень приведен выше), по документам как собственность указанных выше фиктивных предприятий. В дальнейшем сельскохозяйственная продукция транспортируется по документам фиктивных предприятий (без отражения в бухгалтерском и налоговом учете) на склады морских портов в г. Николаеве., г. Одессе и г. Черноморске (Ильичевске) Одесской области, где хранятся для дальнейшей отгрузки и вывоза за пределы таможенной границы Украины", – объясняют схему следователи.

Уже установлены зерновые склады, подконтрольные преступной группе, задействованные в преступной схеме.

Последние два элеватора находятся под контролем группы "Кернел", совладельцами которой выступают Андрей Веревский и народный депутат от партии "Возрождение", член налогового комитета ВР Виталий Хомутынник.

В ГФС считают, что ОПГ имеет подконтрольные предприятия не только в Украине, но и за ее пределами.

"С целью маскировки незаконного происхождения зерна, полученного за наличные средства в результате совершения умышленного уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах и служебного подлога, с использованием реквизитов подконтрольных преступной группе фиктивных предприятий, в том числе предприятий-нерезидентов, документально оформляются договоры купли-продажи сельскохозяйственной продукции (внешнеэкономические контракты). Данные договоры не содержат целью проведение любых хозяйственных взаимоотношений, а предназначены для предоставления в таможенные органы при оформлении экспортных операций.

Фактически же, сельскохозяйственная продукция транспортируется и отгружается на адрес конечных покупателей – реально действующих предприятий-нерезидентов, таких как: "COFCO RESOURCES SA", "Louis Dreyfus Commodities Suisse SA", "CARDIFF TRADING OU", "LOUIS DREYFUS COMPANY SUISSE SA", "AGROPROSPERIS TRADING 1 LIMITED", "TIS-ZERNO SERVICES LTD", "Quadra Commodities", "DELAKE SERVICES LIMITED", "Bunge Ltd.", "Giencore International AG".

Между этими иностранными субъектами хозяйствования и фиктивными предприятиями-нерезидентами (указанными выше), по данным следствия, также документально оформляются договоры купли-продажи зерновой продукции. Расчет за такую ​​сельскохозяйственную продукцию реально действующие предприятия-нерезиденты проводят в иностранной валюте на счета фиктивных предприятий-нерезидентов за пределами Украины, в свою очередь, средства за якобы приобретенную у фиктивных предприятий (резидентов) продукцию на адрес последних не перечисляют вообще.

Таким образом, валютная выручка от продажи сельскохозяйственной продукции украинского происхождения в Украину не возвращается, никакие налоги ни фактическими производителями сельскохозяйственной продукции, ни фактическими покупателями такой продукции не платятся", – говорится в материалах.

Напомним, в 2017 году компания "Кернел" получила из бюджета Украины более 8 млрд грн возмещения НДС.

Источник: https://censor.net.ua/n3049985
 
 
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В чому полягає злочин? Так купили за готівку, потім самі собі продали за безнал! Де злочин??? Податкову міліцію давно потрібно ліквідувати та посадити! Вони фальсифікують правоохоронну діяльність та паразитують на бізнесі! Немає жодного злочину продавати самим собі товар!!!!
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В 2017 році олігархи отримали сумарно 135 млрд грн відшкодування ПДВ, ну і там 8 млрд грн Веревського це далеко не сама найбільша цифра!!!!! Навіщо взагалі платити відшкодування ПДВ??? Навіщо віддавати два військових бюджети на відшкодування ПДВ??? ПДВ взагалі має бути ліквідований і замінений податком з обігу!!!
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Иди в Верховну Раду и продвигай свои идеи...
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мда)))
ты изучи схему поначалу
она стара как мир
купили за нал, а показали как выросло
безнал с которого формируеться налоги, пустили как расходы ( аренда, топливо, зарплата и тд)
потом все скопом за ордон, ндс обратно на карман( оборотные средства нужны тут)
а весь доход леваком на счета в $€ не важно
чем тут налоговая полиция навредила псевдопроизводителям?
наверное нашла шото незаконное))
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То есть "Кернел" занимается ровно тем, чем занимается некий концерн"Рошен"?? Да за такое и расстрелять не жалко!! Это уже не простое посягательство на "Киевский торт", это значительно серьйознее..
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ТОбто: " "Louis Dreyfus Commodities Suisse SA" (чомуть два раза писано), "CARDIFF TRADING OU","Bunge Ltd.", "Giencore International AG". Працюють на ринку України за нал? ТАНУНА... Не повірю. Це не новина, а так, сміття з новинної стрічки.
Відмивання діє по іншому.
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Борятся с неплательщиками налогов и это радует.
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Как раз эти дебилы борятся с платильщиками налогов,а неплатильщиков они в упор не заметят.Да у вас шокоговнобарыга сидит в центре Киева, самый главный вор страны, они по Полтавам катаются,та тут работать в честную без обнальщиков можно только по чёрному.Сделайте хоть что то твари для бизнеса!
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Все это дело - ху*ня на постном масле!
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сколько их выловили уже и со счету сбился. а кто сидит? офшорную банду надо гнать в три шеи сраной метлой. толку от них уже не будет только вред.
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А зачем вообще платить налоги ? =чтобы Ляшко в лотерею с бюджета выигрывал ?
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Цензор.НЕТНовостиЭкономика"Кернел" обвинили в махинациях с НДС
 
 
 
 
 
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