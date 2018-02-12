 "Кернел" обвинили в махинациях с НДС

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на телеканал 24tv oб этом говорится в судебных материалах, опубликованных в ЕРДР.

В ходе следствия установлено, что с 2016 года в Полтавской, Днепропетровской, Николаевской и других областях Украины действует организованная преступная группа лиц, что легализует "грязные" средства путем фиктивных операций с сельскохозяйственной продукцией.

"Члены группы, по предварительному сговору, создали и приобрели фиктивные предприятия, реквизиты которых используют для прикрытия незаконной деятельности по приобретению, хранению, транспортировке и сбыту за наличные средства сельскохозяйственной продукции, в том числе за пределы таможенной территории Украины", – говорится в материалах.

Таким образом преступники уклоняются от уплаты налогов в бюджет Украины, легализируя деньги за пределами страны, объясняют в ГФС.

По результатам предварительного расследования оперативным подразделением ГФС в Полтавской области установлены члены криминальной группы и механизм их деятельности.

"На территории Полтавской, Днепропетровской и других областей Украины лица (так называемые "менеджеры"), подконтрольная ЛИЦО_3 осуществляет закупку сельскохозяйственной продукции (зерна кукурузы, пшеницы, ржи и т.д.) за наличные средства у фактических производителей такой сельскохозяйственной продукции (фермеров, фермерских хозяйств и т.д.). Данные операции никак не отражаются в бухгалтерском и налоговом учете ни продавцов сельскохозяйственной продукции, ни ее покупателей. С целью маскировки незаконного происхождения зерна, оно оформляется как такое, что выращено и/или приобретенное у фиктивных предприятий, подконтрольных группе.

Приобретенная за наличные сельскохозяйственная продукция завозится на элеваторы, подконтрольные указанной группе лиц и задействованные в преступной схеме незаконной закупки зерновой продукции (перечень приведен выше), по документам как собственность указанных выше фиктивных предприятий. В дальнейшем сельскохозяйственная продукция транспортируется по документам фиктивных предприятий (без отражения в бухгалтерском и налоговом учете) на склады морских портов в г. Николаеве., г. Одессе и г. Черноморске (Ильичевске) Одесской области, где хранятся для дальнейшей отгрузки и вывоза за пределы таможенной границы Украины", – объясняют схему следователи.

Уже установлены зерновые склады, подконтрольные преступной группе, задействованные в преступной схеме.

Последние два элеватора находятся под контролем группы "Кернел", совладельцами которой выступают Андрей Веревский и народный депутат от партии "Возрождение", член налогового комитета ВР Виталий Хомутынник.

В ГФС считают, что ОПГ имеет подконтрольные предприятия не только в Украине, но и за ее пределами.

"С целью маскировки незаконного происхождения зерна, полученного за наличные средства в результате совершения умышленного уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах и служебного подлога, с использованием реквизитов подконтрольных преступной группе фиктивных предприятий, в том числе предприятий-нерезидентов, документально оформляются договоры купли-продажи сельскохозяйственной продукции (внешнеэкономические контракты). Данные договоры не содержат целью проведение любых хозяйственных взаимоотношений, а предназначены для предоставления в таможенные органы при оформлении экспортных операций.

Фактически же, сельскохозяйственная продукция транспортируется и отгружается на адрес конечных покупателей – реально действующих предприятий-нерезидентов, таких как: "COFCO RESOURCES SA", "Louis Dreyfus Commodities Suisse SA", "CARDIFF TRADING OU", "LOUIS DREYFUS COMPANY SUISSE SA", "AGROPROSPERIS TRADING 1 LIMITED", "TIS-ZERNO SERVICES LTD", "Quadra Commodities", "DELAKE SERVICES LIMITED", "Bunge Ltd.", "Giencore International AG".

Между этими иностранными субъектами хозяйствования и фиктивными предприятиями-нерезидентами (указанными выше), по данным следствия, также документально оформляются договоры купли-продажи зерновой продукции. Расчет за такую ​​сельскохозяйственную продукцию реально действующие предприятия-нерезиденты проводят в иностранной валюте на счета фиктивных предприятий-нерезидентов за пределами Украины, в свою очередь, средства за якобы приобретенную у фиктивных предприятий (резидентов) продукцию на адрес последних не перечисляют вообще.

Таким образом, валютная выручка от продажи сельскохозяйственной продукции украинского происхождения в Украину не возвращается, никакие налоги ни фактическими производителями сельскохозяйственной продукции, ни фактическими покупателями такой продукции не платятся", – говорится в материалах.

Напомним, в 2017 году компания "Кернел" получила из бюджета Украины более 8 млрд грн возмещения НДС.