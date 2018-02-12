 Посольство Украины обратилось к МИД РФ за официальным подтверждением задержания украинца Давыденко в оккупированном Крыму, - консул Кирилич

Как пишет Цензор.НЕТ, об этом Укринформу сообщил официальный представитель Департамента консульской службы МИД Василий Кирилич.

"Посольство Украины в Российской Федерации обратилось нотой к МИД РФ с ходатайством официально подтвердить факт задержания гражданина Украины на временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, сообщить о причинах задержания, месте содержания и наличии адвоката", - сказал Кирилич.

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Он добавил, что внимание российской стороны было направлено на "необходимость соблюдения статей 13 и 14 Консульской конвенции между Украиной и РФ 1993 года", которые касаются сообщения о задержании, аресте, заключении и посещении, а также оказании помощи задержанным гражданам.

Напомним, 12 февраля Центр общественных связей ФСБ России сообщил о задержании в Симферополе гражданина Украины Константина Давыденко.

В сообщении спецслужбы РФ говорится, что этот человек якобы целенаправленно собирал и передавал спецслужбам Украины сведения о деятельности частей и соединений Федеральной службы войск национальной гвардии РФ и в отношении сотрудников Федеральной службы безопасности, которые являются государственной тайной и утечка которых за рубеж могла нанести ущерб безопасности государства.

ФСБ России возбудила уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 276 УК РФ ("шпионаж").