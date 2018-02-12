 Посольство Украины обратилось к МИД РФ за официальным подтверждением задержания украинца Давыденко в оккупированном Крыму, - консул Кирилич

Как пишет Цензор.НЕТ, об этом Укринформу сообщил официальный представитель Департамента консульской службы МИД Василий Кирилич.
"Посольство Украины в Российской Федерации обратилось нотой к МИД РФ с ходатайством официально подтвердить факт задержания гражданина Украины на временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, сообщить о причинах задержания, месте содержания и наличии адвоката", - сказал Кирилич.
Он добавил, что внимание российской стороны было направлено на "необходимость соблюдения статей 13 и 14 Консульской конвенции между Украиной и РФ 1993 года", которые касаются сообщения о задержании, аресте, заключении и посещении, а также оказании помощи задержанным гражданам.
Напомним, 12 февраля Центр общественных связей ФСБ России сообщил о задержании в Симферополе гражданина Украины Константина Давыденко.
В сообщении спецслужбы РФ говорится, что этот человек якобы целенаправленно собирал и передавал спецслужбам Украины сведения о деятельности частей и соединений Федеральной службы войск национальной гвардии РФ и в отношении сотрудников Федеральной службы безопасности, которые являются государственной тайной и утечка которых за рубеж могла нанести ущерб безопасности государства.
ФСБ России возбудила уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 276 УК РФ ("шпионаж").
2. Гоблин заявил, что в Крыму ужесточат меры безопасности из-за "угрозы террористических атак со стороны Украины". Боятся срыва "выборов". Как можно сорвать то, чего нет? Ну, а в "террористов со стороны Украины" только сильно упоротая вата поверит http://qha.com.ua/ru/politika/okkupanti-snova-pugayut-krimchan-terroristami-iz-ukraini/187304/
3. 7 февраля во время авиаударов США в Дэйр-эз-Зоре уничтожен российский террорист ЧВК "Вагнер" Алексей Ладыгин, который участвовал в оккупации Крыма и воевал на Донбассе http://qha.com.ua/ru/voina-bezopasnost/aviatsiya-ssha-unichtojila-v-sirii-uchastnika-okkupatsii-krima/187299/ (фото). Напомню, что в Сирии в тот день за считанные минуты американцами уничтожены сотни российских террористов. Причем американцы даже не напрягались. Оцените величие… Америки https://twitter.com/SevcityLackyman/status/962296636629241856 (скрин).
4. Православный ИГИЛ и крымское детство: оккупанты в Джанкое создали детский юнармейский отряд "Сивашский плацдарм" https://twitter.com/KrimRt/status/962727302189735936 (фото-шок).
5. Оккупанты в Севастополе написали "АВганистан" и "оФФицаильный" в рассылке для пропагандонов, в которой приглашают на шабаш, посвящённый выводу войск из Афганистана. Примечательно и то, что пропагандоны, публикуя новость о безграмотности, сами допустили ошибку, написав "оФФицАИльный" https://twitter.com/KrimRt/status/963023118825648132 (фото и ссылка).
6. Ради трассы Таврида, которую строят для ротации оккупационных войск, оккупанты готовы уничтожить весь Крым. Мы теряем живописные пляжи и природу Немецкой балки в Севастополе, землю из-под которой вывозят для строительства трассы, испытывая дефицит в строительных материалах. По ссылке шокирующие фото и подробности происходящего, а также видео от 2017 года, на котором запечатлено то, что уже стало историей, т.к. полностью уничтожено варварами! Крым исчезает!!! https://twitter.com/CrimeaUA1/status/962772549397635072 (фото и видео).
7. Оккупанты озаборивают территорию вокруг бывшей базы отдыха "Таврия" (живописная дорога Н-19 Ялта-Севастополь, 34-й км). Вырубают лес от "Таврии" до 8-й госдачи. По одним слухам, Медведеву дачу строят, по другим - самому вошьдю. КРЫМ УНИЧТОЖАЮТ! https://twitter.com/CrimeaUA1/status/962786232836255744 (шокирующие фото, видео и ссылка на гугл-карту).
8. Дорога от Бахчисарая в сторону Симфа. На 5-6 км вырублены все деревья с обеих сторон. Их десятки лет растили. Раньше как в зеленом тоннеле ехали. Сейчас - пустыня. К сожалению, не смог сфотографировать, т.к. ехал ночью.
9. На днях оккупанты заявили, что планируют пустить воду в Армянск и Красноперекопск по Северо-Крымскому каналу. Местные жители комментируют: "В представленной инфе нет ГЛАВНОГО - где воду будут брать, чтобы ее гнать по каналу на север Крыма? Ведь подземные источники через год-два иссякнут", "Вдумайтесь. Зачем из Джанкоя подземную воду качать в Нижнегорский район, а из Нижнегорского района в Джанкой речную в сторону Армянска? У них мозги есть? Круговорот (распил) денег в россии. Можно в цирк не ходить", "На заводах Фирташа работают жители скрепного Крыма. Вот пускай родная гавань их работой=зарплатой=водой снабжает. А без этих заводов Перекопу и Армянску кирдык. Правда, если у них будет вода, то её не будет у нас. Значит Джанкою кирдык", "Как вообще можно воду самотеком пустить вверх? Физику пока в россии не отменили, или я что-то пропустил?", "Рад, что не одного меня озадачил вопрос перекачки такого объёма воды вверх. Даже если и найдут такой объём воды, как они её поднимут?", "Да Константинов за 4 года столько ахинеи наговорил, что впору ужаснуться, ведь он не просто кухонный оратор, а одно их высших должностных лиц Крыма. Он скоро воду с Луны, не моргнув глазом, пообещает, чтобы не вспоминали о его миллиардных кредитах украинским банкам, от которых он «героически» драпал. Четыре года эта проблема усугублялась, люди писали и кричали о ней, всем было до лампочки, а сейчас вдруг перед выборами президента озаботились наши «герои», увидели, до чего Северный Крым довели своим бездарным руководством. Ездить начали, людей на сходки сгонять, речи толкать. Противно", "Боже, какие же там идиоты посажены! Несуществующую воду они решили вверх по уклону пустить! При том, что у нас питьевая во многих населенных пунктах с перебоями большими подаётся", "Любой коммент, кроме знаменитой цитаты Лаврова, будет лишним!", "По этому вопросу методичка из зомбивизора ещё не поступила" https://twitter.com/CrimeaUA1/status/962749512115769345 (скрин и ссылка).
10. В скрепостане чураются крымчан, не признавая нас за "своих". Двустульежопые моряки скулят: "Меня как крымчанина не берет половина российских крюингов, хотя я имею полный пакет документов. Ответ - нужна материковая постоянная регистрация, и овнеры (собственники) не хотят испытывать трудности с наймом мне подобных. При наличии укр биометрики и паспорта моряка шансы на поиск тупо увеличиваются. Людям надо работать и на что-то жрать. Патриотизм - очень удобная вещь, верти им, как хочешь, а по факту выхлопа нет. Что сделало государство рф для облегчения ситуации для крымских моряков? Ответ - нихера" https://twitter.com/Kosstik8/status/962756194703216642 (скрин).
11. Новости с админграницы. Оккупантам тоже хочется нормальной еды: "Аааааа!!!! Российский таможенник просит нашего таксиста привезти ему пачку сливочного масла и кетчуп Чумак", "Так Чумака же в Крыму полно. Или не по карману он крымскому таможеннику?", "Не знаю. Просил именно Чили", "А Чили (в Крыму) как раз и нет" https://twitter.com/SouthUkr/status/962955640703393793 (скрин).
12. Ватостопольские зарисовки на тему Сбербанка и полезных санкций: "В супермаркете сегодня передо мной мужик покупал крылышки, пивасик, кетчуп. Пытался расплатиться картой Сбербанка. Терминал повис, карту не принял. Стали делать отмену ему. Он недовольно так высказался: «Всё-таки вы не россия. Как были хохлами, так и остались». Спорить с ним никто не стал. Утро, день ещё впереди, настроение портить не хотелось никому" https://twitter.com/Kosstik8/status/963025892959236098 (скрин).
13. Геноцид продолжается: "Вот как так жить? Запись на анализ крови из вены в процедурном кабинете поликлиники (в Алуште) на 2 (!!!!!!!!!!) МАРТА! Это на каких больных рассчитано? Чтобы умерли, если Бог не поможет?" https://twitter.com/KrimRt/status/963042677003636736 (скрин).
14. Крымнашист Горный вернулся в Крым из лаптеландии и офигел от количества билбордов с ботоксной крысой и "предвыборной" агитацией. Пишет, что "ситуация тревожная", и недоумевает, "как в Крыму хотят показать результат путина не ниже референдума?", ведь разочарование очевидно даже для этого рашиста https://twitter.com/Kosstik8/status/962789721796640770 (фото-скрин).
15. Одни ватники считают, что "выборы путин уже выиграл", поэтому ему нет смысла заниматься показухой с перерезанием ленты Крымского моста ДО "выборов". Другие в своих влажных мечтах уже возят путина по мосту и не считают показухой, если сцарь лично приедет открыть мост, чтобы вата смогла "радостно пойти на выборы" https://twitter.com/Kosstik8/status/962785969954066437 (скрин).
16. Помните феерический логотип "Крым. Точка притяжения", разработанный оккупантами? Его прицепили на "Алкомаркете" в Судаке. Абсолютная гармония! https://twitter.com/KrimRt/status/962963873950257152 (фото).
17. В Крыму четвертый день перебои в работе интернета у "Крымтелекома", который был создан на базе отжатого предприятия "Укртелеком". Отжать умеют, а довести до ума - нет. И так во всём http://podpricelom.com.ua/read/technology/v-krymu-vnov-problemy-s-ynternetom.html
18. Севастополь. Болит голова. Жена говорит: "У меня Цитрамон есть. Укра
P.S. Оккупанты снова стращают крымчан террористами, а для подкрепления своих слов даже поймали очередного "шпиона". Уверен, что в ближайшее время мы увидим его "чистосердечное признание". Не едьте в Крым без острой необходимости, если не хотите стать заложником оккупантов! КРЫМский бандеровец @CrimeaUA1