 Любая диктатура начинается не сразу с лагерей и тюрем, а с публичной аморальности лидера, - Тимошенко призвала Президента освободить Саакашвили

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом она написала на своей странице в Facebook.

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"Сегодня стало известно, что снова произошло задержание президента Грузии Михеила Саакашвили. Петр Алексеевич, для меня очевидно, что это произошло по вашему личному указанию, иначе бы никто на такой унизительный для Украины шаг не пошел. Лидер государства ценен для нации прежде всего своей личной высокой нравственностью, духовностью и праведностью своих поступков. Учитывая, что вас и Украину воспринимают как одно целое, не разрушайте общечеловеческие ценности и не унижайте Украину расправой над ее другом, президентом Грузии Михаилом Саакашвили", - написала она.



"Я прошу вас: немедленно освободите его и оставьте в покое его семью. Петр Алексеевич, вы надели подходящий фрак и поехали на бал в Вену, позиционируя себя как часть мировой элиты. Но сделайте все возможное, чтобы под вашим фраком по своей сути и характеру не билось сердце неправедного человека. Я хочу напомнить и предостеречь, что любая диктатура начинается не сразу из концентрационных лагерей и тюрем, а с публичной аморальности лидера, который заступает за красные линии правды и искреннего служения своему народу, переходя на темную сторону. Не идите этим ложным путем. Освободите Саакашвили!" - призвала Тимошенко.

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Ранее соратник М.Саакашвили Давид Сакварелидзе сообщил, что политик был задержан людьми в камуфляжной форме в одном из заведений Киева.

Позже спикер Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян сообщил, что лидера партии "Рух новых сил", экс-президента Грузии Михеила Саакашвили вернули в страну предыдущего пребывания (в Польшу – Ред.), во время его задержания в Киеве украинские пограничники были вынуждены защищаться и применить силовую поддержку.

Напомним, 26 июля президент Украины Петр Порошенко своим указом лишил гражданства Украины экс-президента Грузии, экс-председателя Одесской областной государственной администрации Михеила Саакашвили. Позже нардеп и внештатный советник министра внутренних дел Антон Геращенко сообщил о том, что Генеральная прокуратура Грузии передала Украине факты, которые не были известны ей во время предоставления Михеилу Саакашвили украинского гражданства.



Сам политик в это время находился в США, позже он прибыл в Польшу по украинскому паспорту, затем Саакашвили посетил Литву, Венгрию, Данию и Бельгию.



16 августа М.Саакашвили анонсировал, что вернется на Украину 10 сентября через пункт пропуска "Краковец" (Львовская область).



Накануне главная прокуратура Грузии официально подтвердила информацию о том, что грузинская сторона вновь обратилась к Украине по вопросу задержания и экстрадиции М.Саакашвили.

Как сообщалось ранее, 10 сентября Михеил Саакашвили решил въехать в Украину на поезде, чтобы избежать беспорядков на пропускном пункте "Краковец". Поезд "Интерсити" сообщением "Перемышль - Киев" должен был отправиться в 13:07 по украинскому времени, но его отправление было задержано на несколько часов. По некоторым сообщениям отправление задерживали правоохранители. Но вскоре полиция эту информацию опровергла. "Укрзализныця", в свою очередь, объяснила задержку поезда "Перемышль - Киев" пребыванием в нем человека, который не имеет оснований для въезда в Украину. Позже Саакшвили прибыл на пункт пропуска "Шегини", где его сторонники прорвались через украинский кордон и вывели политика и его делегацию на территорию Украины.