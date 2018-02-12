 На Донбасс нужно ввести не менее 20 тысяч миротворцев, - доклад ООН

Об этом говорится в отчете, который представят официальным лицам, в частности, спецпредставителю США по вопросам Украины Курту Волкеру, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Reuters.

"Для операции требуется сочетание некоторых европейских стран, такие как Швеция, стран, которые имеют опыт работы в миротворческой деятельности - как Бразилия, и стран, имеющих большое доверие России - как Беларусь", - сказал автор доклада и эксперт ООН Ричард Гоуан.

Хотя отдельные дипломаты и эксперты отмечали численности миротворческой миссии в 50 тысяч сотрудников, однако Гоуан подчеркнул, что нереалистично ожидать столько миротворцев, ведь Москва вероятно будет протестовать.

Для Украины принципиальным является развертывание миссии на всей территории Донбасса, договоренности без согласования боевиками, также Украины исключает участие России в миротворческой миссии ООН в Донбассе.

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