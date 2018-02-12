 На Донбасс нужно ввести не менее 20 тысяч миротворцев, - доклад ООН

Об этом говорится в отчете, который представят официальным лицам, в частности, спецпредставителю США по вопросам Украины Курту Волкеру, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Reuters.
"Для операции требуется сочетание некоторых европейских стран, такие как Швеция, стран, которые имеют опыт работы в миротворческой деятельности - как Бразилия, и стран, имеющих большое доверие России - как Беларусь", - сказал автор доклада и эксперт ООН Ричард Гоуан.
Хотя отдельные дипломаты и эксперты отмечали численности миротворческой миссии в 50 тысяч сотрудников, однако Гоуан подчеркнул, что нереалистично ожидать столько миротворцев, ведь Москва вероятно будет протестовать.
Для Украины принципиальным является развертывание миссии на всей территории Донбасса, договоренности без согласования боевиками, также Украины исключает участие России в миротворческой миссии ООН в Донбассе.
2. Повний контроль кордону миротворцями і прикордонниками України.
3. Виведення іноземних військ і важкого озброєння.
4. Роззброєння всіх незаконних військоіих формувань на території ОРДЛО.
5. Створення військових адміністрацій під контролем ООН.
6. Підготовка до виборів по законах України, під контролем миротворців, ОБСЄ і міжнародних спостерігачів.
7. Проведення виборів під контролем миротворців, ОБСЄ і міжнародних спостерігачів.
8. Створення місцевих адміністрацій. Поступова передача миротворцями повноважень органам силових структур України.
9. Створкння міжнародного трибуналу по розслідуванню злочинів проти людяності.
10. Створення комісії по оцінці нанесених збитків.
11. Пступове виведення миротворців, через 3-5 років.
12. Місія ОБСЄ залишиться до 10 років.
Ніяких особливих статусів окупованим регіонам не надавати, за винятком відбудови тих районів.
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Ага одеть орков в форму Беларуси....сказало Гуано
а вот А130, апачи и ф22 мне больше понравились)))
кацапы ваще в восторге от их работы
особенно аплодировала пятерка бтг ихняя))
жду с нетерпением видео выступлений данных аппаратов из сирии