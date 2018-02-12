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 На Донбасс нужно ввести не менее 20 тысяч миротворцев, - доклад ООН

ООН должна рассмотреть привлечение 20 тысяч миротворцев из стран, не являющихся членами НАТО, и еще 4000 полицейских, которые бы помогли урегулировать конфликт на Донбассе.

Об этом говорится в отчете, который представят официальным лицам, в частности, спецпредставителю США по вопросам Украины Курту Волкеру, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на  Reuters.

"Для операции требуется сочетание некоторых европейских стран, такие как Швеция, стран, которые имеют опыт работы в миротворческой деятельности - как Бразилия, и стран, имеющих большое доверие России - как Беларусь", - сказал автор доклада и эксперт ООН Ричард Гоуан.

Хотя отдельные дипломаты и эксперты отмечали численности миротворческой миссии в 50 тысяч сотрудников, однако Гоуан подчеркнул, что нереалистично ожидать столько миротворцев, ведь Москва вероятно будет протестовать.

Для Украины принципиальным является развертывание миссии на всей территории Донбасса, договоренности без согласования боевиками, также Украины исключает участие России в миротворческой миссии ООН в Донбассе.

Также читайте: Если на Донбассе не будут развернуты миротворческие силы ООН, санкции против РФ должны усилить, - Вершбоу

Источник: https://censor.net.ua/n3049976
 
 
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Нам ще негрів та індусів не вистачало на Донбасі, на додачу до бурятів. Потрібно вбити всіх терористів в ДНР та ЛНР, а миротворців будуть вводити в Ростовську та Кубанську народну республіку!
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вот так в рашке и говорят. не надо им этого (ну или с фейковыми "белорусами" -типа конь троянский)
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игорёк че опять на водку не хватает?поработать решил?)))
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такие миротворцы не нужны подсосники хуйла. нужны миротворцы как в Сирии с опытом работы с ихтамнету
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Белоруссы вобще существуют, или это недорусские фсбешники. (руские ФСБешники с белорусскими паспортами - эти НАМИРОТВОРЯТ блин)
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США размолотили путинских ихтамнетов. Как это было. --- https://www.youtube.com/watch?v=glY-NzDSZec
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1. Розміщення миротврців по всій території ОРДЛО.
2. Повний контроль кордону миротворцями і прикордонниками України.
3. Виведення іноземних військ і важкого озброєння.
4. Роззброєння всіх незаконних військоіих формувань на території ОРДЛО.
5. Створення військових адміністрацій під контролем ООН.
6. Підготовка до виборів по законах України, під контролем миротворців, ОБСЄ і міжнародних спостерігачів.
7. Проведення виборів під контролем миротворців, ОБСЄ і міжнародних спостерігачів.
8. Створення місцевих адміністрацій. Поступова передача миротворцями повноважень органам силових структур України.
9. Створкння міжнародного трибуналу по розслідуванню злочинів проти людяності.
10. Створення комісії по оцінці нанесених збитків.
11. Пступове виведення миротворців, через 3-5 років.
12. Місія ОБСЄ залишиться до 10 років.

Ніяких особливих статусів окупованим регіонам не надавати, за винятком відбудови тих районів.
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І все має бути за рахунок кацапів. Щоб знали, як наступного разу кудись носа пхати.
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Звичайно, компенсація за нанесені збитки за рахунок агресора.
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А кормити ,хто їх буде?? Знову роботязі на шию....
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Ага. Белорусов, приднестрповцев и осетинцев.
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ложить хер на доверие свинособак, пусть канадцам доверяют.
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"Для операции требуется сочетание некоторых европейских стран, такие как Швеция, стран, которые имеют опыт работы в миротворческой деятельности - как Бразилия, и стран, имеющих большое доверие России - как Беларусь", - сказал автор доклада и эксперт ООН Ричард Гоуан.

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Ага одеть орков в форму Беларуси....сказало Гуано
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которые имеют опыт работы в миротворческой деятельности - как Бразилия, и стран, имеющих большое доверие России - как Беларусь", - сказал автор доклада и эксперт ООН Ричард Гоуан.Источник: https://censor.net.ua/n3049976--------------А в білорусів є досвід миротворців і в яких країнах?При чому тут довіра росії?Іхтамнєт.Україна не довіряє білорусі-союзнику путіна.
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ввод миротворцев-капут украинской территории
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оон херня полная
а вот А130, апачи и ф22 мне больше понравились)))
кацапы ваще в восторге от их работы
особенно аплодировала пятерка бтг ихняя))
жду с нетерпением видео выступлений данных аппаратов из сирии
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хтось тут доводив що gunship ac-130 це застаріла техніка, а ось і ні, знову в Сирії її використали США. Треба уявити летаючу артбатерею яка нищить прямою новодкою цілі і від якої не можна сховатись в окопі чи в бліндажу) тільки в бетонному бункері але туди ще треба добігти під пострілами великокакіберного кулемету гатлінга)
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияНа Донбасс нужно ввести не менее 20 тысяч миротворцев, - доклад ООН
 
 
 
 
 
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