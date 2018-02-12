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 Саакашвили вернули в страну предыдущего пребывания, - Госпогранслужба

Лидера "Руха новых сил" Михеила Саакашвили после задержания в Киеве выдворили из Украины.

Об сообщил представитель Госпогранслужбы Олег Слободян. информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня, 12 февраля, военнослужащие Госпогранслужбы совместно с представителями Миграционной службы и Национальной полиции довели до ведома Саакашвили решение компетентного органа о его возвращении в страну предыдущего пребывания. Однако во время выполнения процедуры на представителей правоохранительных органов набросились неизвестные из окружения Михаила Саакашвили. Пограничники вынуждены были защищаться и применили силовой поддержку", - написал он.

Слободян напомнил, что 22 сентября 2017 года Мостиский суд Львовской области признал Саакашвили виновным в незаконном пересечении границы Украины. С января 2018 года Окружной административный суд Киева отказал Саакашвили в исковых требованиях к Государственной миграционной службе в признании его беженцем. 6 февраля Окружной админсуд суд Киева повторно не удовлетворил жалобу Саакашвили на решение Миграционной службы об отказе в оформлении документов о признании его беженцем или лицом, которое требует дополнительной защиты.

"В соответствии с приведенными выше судебными решениями данное лицо находилось не территории Украины незаконно, а потому, с соблюдением всех юридических формальностей было возвращено в страну, откуда прибыло, нарушая национальное законодательство", - подытожил представитель ГПСУ.

Ранее соратник М.Саакашвили Давид Сакварелидзе сообщил, что политик был задержан людьми в камуфляжной форме в одном из заведений Киева.

Напомним, 26 июля президент Украины Петр Порошенко своим указом лишил гражданства Украины экс-президента Грузии, экс-председателя Одесской областной государственной администрации Михеила Саакашвили. Позже нардеп и внештатный советник министра внутренних дел Антон Геращенко сообщил о том, что Генеральная прокуратура Грузии передала Украине факты, которые не были известны ей во время предоставления Михеилу Саакашвили украинского гражданства.

Сам политик в это время находился в США, позже он прибыл в Польшу по украинскому паспорту, затем Саакашвили посетил Литву, Венгрию, Данию и Бельгию.

16 августа М.Саакашвили анонсировал, что вернется на Украину 10 сентября через пункт пропуска "Краковец" (Львовская область).

Саакашвили вернули в страну предыдущего пребывания, - Госпогранслужба 01

Источник: https://censor.net.ua/n3049973
 
 
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Печаль для тех пару сотен, что ходили по Крещатику кругами за Мишей, где теперь харчеваться?
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От бы так сепаров в ресторанах Киева паковали и по всей Украине.
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В чем разница между капитализмом и феодализмом. При феодализме нет рынка активов. Есть рынок потребительских товаров, но нет рынка активов. Все активы распределяются в ручном режиме.

При капитализме есть и рынок потребительских товаров, и рынок активов. Рынок активов - это прежде всего фондовый рынок. На фондовом рынке продают и покупают акции компаний.

В Украине практически нет фондового рынка. То есть формально фондовая биржа существует, но торговать там нечем. У каждого эмитента 98% акций принадлежит олигархам, а 2% акций торгуется на бирже. Поэтому можно спокойно сказать, что в Украине нет фондового рынка. Приватизация компаний идет в ручном режиме, не через биржу. Продажа предприятий между олигархами тоже идет в ручном режиме, не через биржу.

Поэтому в Украине нет рынка активов. Это значит, что Украина живет при феодализме.
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Эээээ, я не понял, ливаруция 18 числа отменяется?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСаакашвили вернули в страну предыдущего пребывания, - Госпогранслужба
 
 
 
 
 
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