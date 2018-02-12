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Все про:Одесса (4779) стрельба (2204)

 Полиция со стрельбой задержала преступника в центре Одессы. ФОТО

В центре Одессы полиция со стрельбой задержала преступника на "Мерседесе".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет местное издание "Думская".

Спецоперация против мужчины из банды квартирных аферистов проходила углу Александровского проспекта и улицы Жуковского. Подозреваемый на авто с еврономерами пытался протаранить полицейскую машину. Его удалось обезвредить, при этом в машине задержанного прострелили все колеса и выбили боковое водительское стекло.

По словам очевидцев, полицейские сделали по авто пять-семь выстрелов, а потом довольно жестко скрутили мужчину, разбив ему лицо.

Полиция Одесской области в фейсбуке пишет, что задерживала подозреваемого в совершении ряда уголовных преступлений.

"Во время задержания преступник оказал сопротивление и, пытаясь скрыться на автомобиле, столкнулся со служебной машиной полицейских. Для остановки транспортного средства злоумышленника правоохранители осуществили выстрел по его колесах", - сообщается в фейсбуке облуправления Нацполиции.

Полиция со стрельбой задержала преступника в центре Одессы 01

Источник: https://censor.net.ua/n3049968
 
 
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Мало получил, мразь. С такой ряхой в фермеры можно податься а оно по чужих квартирах шастает.
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жестко сопротивляешься, получай! я считаю справедливо!
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Это один из агенов Саакашвили. Он их оставил в Одессе раскачивать будку.😊
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Да нахрена по колесам, патроні тратить?
Сразу в лоб ублюдку, достаточно оного
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здоровый глист, где-то под 190см и 130кг
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Хуле вы понимаете, основной акцент в статье на этом - на авто с еврономерами
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Не, на Мерседесе. И еще один акцент на разбитом хавальнике его владельца
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А был бы не на "еврономерах" отпустили бы?
Что за тупая манера "преподносить" новости?
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияПолиция со стрельбой задержала преступника в центре Одессы. ФОТО
 
 
 
 
 
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