 Полиция со стрельбой задержала преступника в центре Одессы. ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет местное издание "Думская".

Спецоперация против мужчины из банды квартирных аферистов проходила углу Александровского проспекта и улицы Жуковского. Подозреваемый на авто с еврономерами пытался протаранить полицейскую машину. Его удалось обезвредить, при этом в машине задержанного прострелили все колеса и выбили боковое водительское стекло.

По словам очевидцев, полицейские сделали по авто пять-семь выстрелов, а потом довольно жестко скрутили мужчину, разбив ему лицо.

Полиция Одесской области в фейсбуке пишет, что задерживала подозреваемого в совершении ряда уголовных преступлений.

"Во время задержания преступник оказал сопротивление и, пытаясь скрыться на автомобиле, столкнулся со служебной машиной полицейских. Для остановки транспортного средства злоумышленника правоохранители осуществили выстрел по его колесах", - сообщается в фейсбуке облуправления Нацполиции.