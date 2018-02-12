 Саакашвили уже улетел в Польшу, - ТСН

Об этом сообщают источники ТСН, передает Цензор.НЕТ.

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По данным источников, политик улетел чартерным рейсом около 16:00 по киевскому времени.

Источники также сообщают, что это не депортация, а реадмиссия - возвращение нелегала в страну, откуда он нелегально прибыл (прорвав границу в сентябре 2017 года, - ред.).

Ранее соратник М.Саакашвили Давид Сакварелидзе сообщил, что политик был задержан людьми в камуфляжной форме в одном из заведений Киева.

Напомним, 26 июля президент Украины Петр Порошенко своим указом лишил гражданства Украины экс-президента Грузии, экс-председателя Одесской областной государственной администрации Михеила Саакашвили. Позже нардеп и внештатный советник министра внутренних дел Антон Геращенко сообщил о том, что Генеральная прокуратура Грузии передала Украине факты, которые не были известны ей во время предоставления Михеилу Саакашвили украинского гражданства.



Сам политик в это время находился в США, позже он прибыл в Польшу по украинскому паспорту, затем Саакашвили посетил Литву, Венгрию, Данию и Бельгию.



16 августа М.Саакашвили анонсировал, что вернется на Украину 10 сентября через пункт пропуска "Краковец" (Львовская область).