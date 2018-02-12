 Саакашвили уже улетел в Польшу, - ТСН

Об этом сообщают источники ТСН, передает Цензор.НЕТ.
По данным источников, политик улетел чартерным рейсом около 16:00 по киевскому времени.
Источники также сообщают, что это не депортация, а реадмиссия - возвращение нелегала в страну, откуда он нелегально прибыл (прорвав границу в сентябре 2017 года, - ред.).
Ранее соратник М.Саакашвили Давид Сакварелидзе сообщил, что политик был задержан людьми в камуфляжной форме в одном из заведений Киева.
Напомним, 26 июля президент Украины Петр Порошенко своим указом лишил гражданства Украины экс-президента Грузии, экс-председателя Одесской областной государственной администрации Михеила Саакашвили. Позже нардеп и внештатный советник министра внутренних дел Антон Геращенко сообщил о том, что Генеральная прокуратура Грузии передала Украине факты, которые не были известны ей во время предоставления Михеилу Саакашвили украинского гражданства.
Сам политик в это время находился в США, позже он прибыл в Польшу по украинскому паспорту, затем Саакашвили посетил Литву, Венгрию, Данию и Бельгию.
16 августа М.Саакашвили анонсировал, что вернется на Украину 10 сентября через пункт пропуска "Краковец" (Львовская область).
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Сам так роблю з Третього Грудня. Ще жодного не зустрів, хто був би за Порошенка. Хоч кожен бачить власного президента на дострокових цієї весни. Сходимось на тому, що нехай вирішують вибори, на тому і розходимось.
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Коли такий прояв громадянської свідомості стане популярним, Лоліта подасть у відставку і будуть призначені дострокові президентські на цю весну і оберем нормального патріота.
А Саакашвілі отримає почесне українське громадянство.
В клетку его, и возить по городам, что бы в него камни бросали...
Саакашвили, Савченко, Наема, и всю пиздобратию....
Можно ещё и Тимошенко мондавошку, посадить рядом с ним...
Теперь по схеме - полная тишина по теме Саакашвили . Чтоб 'все забыли' преступления банды.
Уже этих ´чтобзабыли' три тома. Переговоры порошенко с фирташем в вене, сдача донецкого аэропорта, котлы, панамско офшорный скандал, мальдивская пьянка под пальмой за 500 тысяч долларов во вр5мя войны, Роттердам плюс, тарифы- сейчас вот ещё и экстрадиция Саакашвили. Чем крыть будем?
Давай не будем вспоминать про его проплаченную деятельность клоунскую? Надоел.
10.09.17Объем
торговли между Украиной и РФ вырос, - "Зеркало недели"
https://censor.net.ua/news/454701/obem_torgovli_mejdu_ukrainoyi_i_rf_vyros_zerkalo_nedeli#commentform
США в шоке от
уровня коррупции в Украине при Порошенко - Американская торговая палата
https://www.economics-prorok.com/2018/02/сша-в-шоке-от-уровня-коррупции-в-украин.html
https://censor.net.ua/news/449917/obschestvennyyi_sovet_dobrochestnosti_prosit_poroshenko_o_vstreche_po_obnovlennomu_verhovnomu_sudu_prezident
01.12.17 Борьба с
коррупцией в Украине находится на грани коллапса, - The Washington
Times
https://censor.net.ua/news/464764/borba_s_korruptsieyi_v_ukraine_nahoditsya_na_grani_kollapsa_the_washington_times
04.01.18 Корупція
стала найбільшою загрозою суверенітету України та її євроатлантичних прагнень,
- екс-чиновник Пентагону Карпентер
https://ua.censor.net.ua/news/3042866/koruptsiya_stala_nayibilshoyu_zagrozoyu_suverenitetu_ukrayiny_ta_yiyi_yevroatlantychnyh_pragnen_ekschynovnyk
Україна не має європейського майбутнього з такою
владою - експерт центру ECFR
08 Січень, 2018
https://ukrainian.voanews.com/a/poroshenko-ukraina-evropa-ecfr/4198206.html
15.06.09 Порошенко стал диаконом Московского Патриархата и принял участие в
крестном ходе. ФОТОрепортаж. https://censor.net.ua/photo_news/93228/poroshenko_stal_diakonom_moskovskogo_patriarhata_i_prinyal_uchastie_v_krestnom_hode_fotoreportaj01.08.17 Банк Порошенко увеличил
чистую прибыль в 2,6 раза
https://biz.censor.net.ua/events/3030431/bank_poroshenko_uvelichil_chistuyu_pribyl_v_26_raza
01.12.17 77% населення не може
назвати жодної успішної реформи, - Бекешкіна
https://reforms.censor.net.ua/news/3036945/77_naselennya_ne_moje_nazvaty_jodnoyi_uspishnoyi_reformy_bekeshkina
Да свидання наш ласковий Мішка )))
Власть находится в руках 0.2% неукраинцев,
Для которых Закон не писан.
Похоже, это уже не наша страна...
Зараз почнеться відкрита брудна боротьба за другий термін бариги. Зараз почнуться кроки на зустріч Путіну і з побудовою "Новоросії". "Бабло все . Україна ніщо".
Де снайпер?
10.09.17Объем
торговли между Украиной и РФ вырос, - "Зеркало недели"
https://censor.net.ua/news/454701/obem_torgovli_mejdu_ukrainoyi_i_rf_vyros_zerkalo_nedeli#commentform
США в шоке от
уровня коррупции в Украине при Порошенко - Американская торговая палата
https://www.economics-prorok.com/2018/02/сша-в-шоке-от-уровня-коррупции-в-украин.html
https://censor.net.ua/news/449917/obschestvennyyi_sovet_dobrochestnosti_prosit_poroshenko_o_vstreche_po_obnovlennomu_verhovnomu_sudu_prezident
01.12.17 Борьба с
коррупцией в Украине находится на грани коллапса, - The Washington
Times
https://censor.net.ua/news/464764/borba_s_korruptsieyi_v_ukraine_nahoditsya_na_grani_kollapsa_the_washington_times
04.01.18 Корупція
стала найбільшою загрозою суверенітету України та її євроатлантичних прагнень,
- екс-чиновник Пентагону Карпентер
https://ua.censor.net.ua/news/3042866/koruptsiya_stala_nayibilshoyu_zagrozoyu_suverenitetu_ukrayiny_ta_yiyi_yevroatlantychnyh_pragnen_ekschynovnyk
Україна не має європейського майбутнього з такою
владою - експерт центру ECFR
08 Січень, 2018
https://ukrainian.voanews.com/a/poroshenko-ukraina-evropa-ecfr/4198206.html
15.06.09 Порошенко стал диаконом Московского Патриархата и принял участие в
крестном ходе. ФОТОрепортаж. https://censor.net.ua/photo_news/93228/poroshenko_stal_diakonom_moskovskogo_patriarhata_i_prinyal_uchastie_v_krestnom_hode_fotoreportaj01.08.17 Банк Порошенко увеличил
чистую прибыль в 2,6 раза
https://biz.censor.net.ua/events/3030431/bank_poroshenko_uvelichil_chistuyu_pribyl_v_26_raza
01.12.17 77% населення не може
назвати жодної успішної реформи, - Бекешкіна
https://reforms.censor.net.ua/news/3036945/77_naselennya_ne_moje_nazvaty_jodnoyi_uspishnoyi_reformy_bekeshkina
Порошенка все більше перетворює нову Україну на дзеркальну копію старої.
...Ґрессель закликає ЄС вдатись до точкових арештів рахунків корумпованих
членів української влади та тих, хто чинить спротив реформам."Це надіслало
б дуже чіткий сигнал напередодні президентських та парламентських виборів 2019
року - самозвані "проєвропейські" українські еліти не мають підтримки
Європи. Більш того, загроза переобранню та збереженню влади Порошенком, може
бути єдиною мовою, як він розуміє"
Весь цивілізований світ каже, що з такою
владою, яка прикривається статусом "проєвропейськості", знову Україна
скочується до рівня аторитаризму і компрометує цю саму європу- свавілля
правохоронної, судової системи, нехтування виконавчою владою, самим президентом
всіма нормами міжнародного права і загальнолюдської моралі...Ценізм, брехня,
лицемріство,нечувана корупція на кожному кроці...
США в шоке от уровня коррупции в Украине
при Порошенко - Американская торговая палата
https://www.economics-prorok.com/2018/02/сша-в-шоке-от-уровня-коррупции-в-украин.html
Є підтвердження."радіо Свобода".
Саакашвілі в Польщі.
Але це ще не цирк.
Цирк справжній почнеться,коли Саакашвілі Тимошенко вдруге буде зустрічати на кордоні з Польщею..
Ка-а-ааак мне несколько минут пражыть?
Хто заважає створити партію(рух) з чіткою програмою ,без "вчорашніх" (включаючи мутні праві сектори ,тягнибоків і ляшків) з чіткими пунктами програми і з нею йти на вибори ?
і їх виграти..
ЩЕ РАЗ ..Тимошенко теж не пропонувати !!
Этих толстобрюхих дерьмократов-инкогнито жизнь , похоже , ничему не учит .
Они думают , что они дредноуты , и у них по семь башен .
И всех их сносит от вседозволенности ...
и откуда ви такие лезете усе???
И когда летал Экзюпери,
Так же падала листва в садах,
И придумать не могла Земля,
Как прожить ей без него, пока
Он летал, летал,
И все звезды ему
Отдавали
Свою нежность...
1) репатріація у країну ,звідки він нелегально перетнув кордон.
2) далі Грузія звертається у Польщу про його депортацію у Грузію для відсидки..
такий порядок...
"у будя-яку країну Європи" він може виїхати з Польщі,але тоді Польща порушить угоди з Інтерполом(Суд у Грузії закінчився,є Рішення" ,100-відсотково і подання на розшук В Інтерпол.