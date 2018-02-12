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 Политика Украины, Происшествия
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Все про:задержание (4803) Польша (4121) Саакашвили (2536)

 Саакашвили уже улетел в Польшу, - ТСН

Задержанный в понедельник лидер "Руха новых сил" Михеил Саакашвили уже улетел в Польшу.

Об этом сообщают источники ТСН, передает Цензор.НЕТ.

Читайте также: "100% пограничники. Мы уже выяснили", - адвокат Чернолуцкий о задержании Саакашвили

По данным источников, политик улетел чартерным рейсом около 16:00 по киевскому времени.

Источники также сообщают, что это не депортация, а реадмиссия - возвращение нелегала в страну, откуда он нелегально прибыл (прорвав границу в сентябре 2017 года, - ред.).

Ранее соратник М.Саакашвили Давид Сакварелидзе сообщил, что политик был задержан людьми в камуфляжной форме в одном из заведений Киева.

Напомним, 26 июля президент Украины Петр Порошенко своим указом лишил гражданства Украины экс-президента Грузии, экс-председателя Одесской областной государственной администрации Михеила Саакашвили. Позже нардеп и внештатный советник министра внутренних дел Антон Геращенко сообщил о том, что Генеральная прокуратура Грузии передала Украине факты, которые не были известны ей во время предоставления Михеилу Саакашвили украинского гражданства.

Сам политик в это время находился в США, позже он прибыл в Польшу по украинскому паспорту, затем Саакашвили посетил Литву, Венгрию, Данию и Бельгию.

16 августа М.Саакашвили анонсировал, что вернется на Украину 10 сентября через пункт пропуска "Краковец" (Львовская область).

Источник: https://censor.net.ua/n3049966
 
 
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руснявый, иди домой бояры нету! Саакашвілі вже полетів до Польщі, - ТСН - Цензор.НЕТ 8000
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а шо українською слабо написати, нєдачєлавєк =)))
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сначала тебя выдал ник, а теперь еще и "недачеловек" говорю домой иди, февраль уже, а у тебя еще петух из голвна недолепленый стоит!
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стараяпесня соевых петухов про "агенты кремля" и "все кацапы". Креативней давай соска шоколядная. За шо тебя конхветками кормят худобу. Больше креатива убогое. Надо шо то новое придумывать..
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поехал на Польшу еще один заробитчанин Мишико. По 10 злотых в час на птицефабрику
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ну похоже из попы пети уже не шоколад. это - обосрался =)))
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Проблема в том, что это все схавают..построение аналога параши в Украине продолжается..слава офшорам и кагалу..
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Не товчем шмарклі, меньше скиглим, чипляємо на груди емблему Саакашвілі про негайну відставку шпигуну і так пересуваємся по своїх справах.
___________________________
Сам так роблю з Третього Грудня. Ще жодного не зустрів, хто був би за Порошенка. Хоч кожен бачить власного президента на дострокових цієї весни. Сходимось на тому, що нехай вирішують вибори, на тому і розходимось.
____________________________

Коли такий прояв громадянської свідомості стане популярним, Лоліта подасть у відставку і будуть призначені дострокові президентські на цю весну і оберем нормального патріота.
А Саакашвілі отримає почесне українське громадянство.
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Собака грузинская....
В клетку его, и возить по городам, что бы в него камни бросали...
Саакашвили, Савченко, Наема, и всю пиздобратию....
Можно ещё и Тимошенко мондавошку, посадить рядом с ним...
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Вся соевая шобла пасётся на теме Саакашвили . Сегодня что двойной тариф? А почему же Саакашвили в Грузию не отправили как угрожали? Потому как грузинской банде он нужен ровно столько же как и соевой.
Теперь по схеме - полная тишина по теме Саакашвили . Чтоб 'все забыли' преступления банды.
Уже этих ´чтобзабыли' три тома. Переговоры порошенко с фирташем в вене, сдача донецкого аэропорта, котлы, панамско офшорный скандал, мальдивская пьянка под пальмой за 500 тысяч долларов во вр5мя войны, Роттердам плюс, тарифы- сейчас вот ещё и экстрадиция Саакашвили. Чем крыть будем?
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Таня, иди отдыхай, твой кумир улетел.
Давай не будем вспоминать про его проплаченную деятельность клоунскую? Надоел.
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А ваш кумір, безідейне ви стадо - ригоанал, медвечуківець, диякон мацковськава сатанату, барига-мародер, колаборант і моральна потвора!

10.09.17Объем
торговли между Украиной и РФ вырос, - "Зеркало недели"

https://censor.net.ua/news/454701/obem_torgovli_mejdu_ukrainoyi_i_rf_vyros_zerkalo_nedeli#commentform

США в шоке от
уровня коррупции в Украине при Порошенко - Американская торговая палата

https://www.economics-prorok.com/2018/02/сша-в-шоке-от-уровня-коррупции-в-украин.html

https://censor.net.ua/news/449917/obschestvennyyi_sovet_dobrochestnosti_prosit_poroshenko_o_vstreche_po_obnovlennomu_verhovnomu_sudu_prezident

01.12.17 Борьба с
коррупцией в Украине находится на грани коллапса, - The Washington
Times

https://censor.net.ua/news/464764/borba_s_korruptsieyi_v_ukraine_nahoditsya_na_grani_kollapsa_the_washington_times

04.01.18 Корупція
стала найбільшою загрозою суверенітету України та її євроатлантичних прагнень,
- екс-чиновник Пентагону Карпентер
https://ua.censor.net.ua/news/3042866/koruptsiya_stala_nayibilshoyu_zagrozoyu_suverenitetu_ukrayiny_ta_yiyi_yevroatlantychnyh_pragnen_ekschynovnyk

Україна не має європейського майбутнього з такою
владою - експерт центру ECFR

08 Січень, 2018

https://ukrainian.voanews.com/a/poroshenko-ukraina-evropa-ecfr/4198206.html

15.06.09 Порошенко стал диаконом Московского Патриархата и принял участие в
крестном ходе. ФОТОрепортаж. https://censor.net.ua/photo_news/93228/poroshenko_stal_diakonom_moskovskogo_patriarhata_i_prinyal_uchastie_v_krestnom_hode_fotoreportaj01.08.17 Банк Порошенко увеличил
чистую прибыль в 2,6 раза

https://biz.censor.net.ua/events/3030431/bank_poroshenko_uvelichil_chistuyu_pribyl_v_26_raza

01.12.17 77% населення не може
назвати жодної успішної реформи, - Бекешкіна

https://reforms.censor.net.ua/news/3036945/77_naselennya_ne_moje_nazvaty_jodnoyi_uspishnoyi_reformy_bekeshkina
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Я заметил шо соевые подстилки толпами визжат только в темах про Саакашвили, а вот в темах про ВОну воровку путинскую соевых сосок что то совсем нет. А почему нет? да потому шо там набегает такое огромное количество сектантов и любителей путинской воровки, газовой профурсетки что соевые там просто члена сосут беспомощно. У воровки путинской тролей и ботов даже больше чем у Барыги Офшорного.
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Танюша, накрой свою голову чем-то холодным.....
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з дружнім візитом ))
Да свидання наш ласковий Мішка )))
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Теперь на улицах Варшавы начнётся борьба с барыгой Дудой?
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Летит...летит наш орел..(с) Саакашвілі вже полетів до Польщі, - ТСН - Цензор.НЕТ 5853
Саакашвілі вже полетів до Польщі, - ТСН - Цензор.НЕТ 100
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у этих вечно то @iвно, то #раки. Понаюирали смрад из плебов.
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Фух. все. тепер зарплатня у народа України різко стане не меньше 2500 евро кожному на місяць з цього березня. тільки ж Міхо і заважав. Саакашвілі вже полетів до Польщі, - ТСН - Цензор.НЕТ 958
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следом всю лжеоппозицию и колонну #5
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мразь пАрАшенко будет висеть на столбе как Чаушеску.
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Тільки не забувай, якщо не буде висіти Порох то будеш висіти ти..Вчив історію? Ну ти в курсі..
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все тільки починається.. буде весело =)))
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В стране, где живет 80% украинцев
Власть находится в руках 0.2% неукраинцев,
Для которых Закон не писан.
Похоже, это уже не наша страна...
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сорвался очередной кремлевский план
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давно пора!пока бабуин!весь Киев уже засрал
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Хорошо что я в запое, так толком и не понимаю толи бред и алкогольные сновидения толи новости читаю,в Рашке Ярош на вертолете из джавелина самарский ан сбил, Сталина воскрешают чтоб жидобендеровца Антонова лично расстрелял,ну думаю щас цензор заценим трешак на последок, и не подвели ведь, пограничники Михо поймали в центре Киева, что удивительно это не территория их ответственности небось мобильную погранзаставу в ружье три красные ракеты, а по зелёнке ходить некому,ну ладно спасибо за внимание, с нетерпением жду завтра надеюсь не разочарует трешачковыми новостями
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всю команду цензоровских миховодил - с пляжа! и за што тока бабки получали?
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ДАВНО ПОРА!ЗАСРАЛ УЖЕ ВЕСЬ КИЕВ ЭТОТ БАБУИН ГАСТРАЛЕР! Саакашвілі вже полетів до Польщі, - ТСН - Цензор.НЕТ 5435
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Прихватил бы с собой Порошенко и всю Верховную Раду вместе с Кабмином и было бы замечательно.
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порошенко ще не все сп3,14здив.. він не поїде поки що =))
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Через два дня о нем никто и не вспомнит!
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Богуцкую нужно на принудительное лечение ещё отправить или обратно в намКрыш.
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Петя перейшов червону лінію, яку накреслили західні партнери.
Зараз почнеться відкрита брудна боротьба за другий термін бариги. Зараз почнуться кроки на зустріч Путіну і з побудовою "Новоросії". "Бабло все . Україна ніщо".
Де снайпер?
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нехай собі рухує разом зі своїми "новими силами" як надалі від нашої землі!!! бо разом (якось "непомітно") з цим неадекватом до України поназлазилася купа кримінальних авторитетів та бандюків тієї ж національності...А справжні грузини на передовій разом з нашими воїнами боронять землю від кривавого рюзькєміра, поки представники михиних "нових сил" кошмарять наш бізнес, збираються на сходняки, грабують та розводять на гроші українців .. На одного конченого "кандидата в президенти" менше стало, слава Богу!!!
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Хорошие новости в последнии дни. русню в Сирии покрошили, Саака отправили!
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Попробуй одеть на голову и хорошо сжать, может извилины дополнительные появятся. Иди, зарабатывай на ватниках
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Из столовки для бомжей в одних трусиках забрали Мишеньку фошизды - бандеровцы
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ваш кумір, безідейне ви стадо,ригоанал, медвечуківець, диякон мацковськава сатанату, барига-мародер, колаборант і моральна потвора!

10.09.17Объем
торговли между Украиной и РФ вырос, - "Зеркало недели"

https://censor.net.ua/news/454701/obem_torgovli_mejdu_ukrainoyi_i_rf_vyros_zerkalo_nedeli#commentform

США в шоке от
уровня коррупции в Украине при Порошенко - Американская торговая палата

https://www.economics-prorok.com/2018/02/сша-в-шоке-от-уровня-коррупции-в-украин.html

https://censor.net.ua/news/449917/obschestvennyyi_sovet_dobrochestnosti_prosit_poroshenko_o_vstreche_po_obnovlennomu_verhovnomu_sudu_prezident

01.12.17 Борьба с
коррупцией в Украине находится на грани коллапса, - The Washington
Times

https://censor.net.ua/news/464764/borba_s_korruptsieyi_v_ukraine_nahoditsya_na_grani_kollapsa_the_washington_times

04.01.18 Корупція
стала найбільшою загрозою суверенітету України та її євроатлантичних прагнень,
- екс-чиновник Пентагону Карпентер
https://ua.censor.net.ua/news/3042866/koruptsiya_stala_nayibilshoyu_zagrozoyu_suverenitetu_ukrayiny_ta_yiyi_yevroatlantychnyh_pragnen_ekschynovnyk

Україна не має європейського майбутнього з такою
владою - експерт центру ECFR

08 Січень, 2018

https://ukrainian.voanews.com/a/poroshenko-ukraina-evropa-ecfr/4198206.html

15.06.09 Порошенко стал диаконом Московского Патриархата и принял участие в
крестном ходе. ФОТОрепортаж. https://censor.net.ua/photo_news/93228/poroshenko_stal_diakonom_moskovskogo_patriarhata_i_prinyal_uchastie_v_krestnom_hode_fotoreportaj01.08.17 Банк Порошенко увеличил
чистую прибыль в 2,6 раза

https://biz.censor.net.ua/events/3030431/bank_poroshenko_uvelichil_chistuyu_pribyl_v_26_raza

01.12.17 77% населення не може
назвати жодної успішної реформи, - Бекешкіна

https://reforms.censor.net.ua/news/3036945/77_naselennya_ne_moje_nazvaty_jodnoyi_uspishnoyi_reformy_bekeshkina
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у патриотов Украины на первом месте война с мацковией , на втором - война с мацковией , на третьем - война с мацковией. остальное - после войны . Не будет другой Украины , как её не стало в 1918 - 20 годах, когда украинцы чубились друг с другом , а касапы победили . Не дадим повторить , как ни старайтесь.
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По суті оприлюднених фактів нема що сказати, рошеномізке? А хіба цей окупаційний режим, що раглядає Україну не як свою Батьківщину, а як територію яку можна безкарно і по-хижацькі грабувати для власного збагачення, є українською владою? Хіба це українська влада, якщо вона торгує з окупантом, звільнила від відповідальності всю сепарську і ригоанальну наволоч, знищує своїми геноцидними "реформами" і грабує українців, змушує їх тікати за кордон у пошуках кращого життя, а сама при цьому жирує по мальдівах і сейшелах?

Порошенка все більше перетворює нову Україну на дзеркальну копію старої.
...Ґрессель закликає ЄС вдатись до точкових арештів рахунків корумпованих
членів української влади та тих, хто чинить спротив реформам."Це надіслало
б дуже чіткий сигнал напередодні президентських та парламентських виборів 2019
року - самозвані "проєвропейські" українські еліти не мають підтримки
Європи. Більш того, загроза переобранню та збереженню влади Порошенком, може
бути єдиною мовою, як він розуміє"

Весь цивілізований світ каже, що з такою
владою, яка прикривається статусом "проєвропейськості", знову Україна
скочується до рівня аторитаризму і компрометує цю саму європу- свавілля
правохоронної, судової системи, нехтування виконавчою владою, самим президентом
всіма нормами міжнародного права і загальнолюдської моралі...Ценізм, брехня,
лицемріство,нечувана корупція на кожному кроці...

США в шоке от уровня коррупции в Украине
при Порошенко - Американская торговая палата

https://www.economics-prorok.com/2018/02/сша-в-шоке-от-уровня-коррупции-в-украин.html
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а вилы то в гараже стоят.....помните , барыги !!!!
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Я так и дума,соевые нищеброды )Что же вы в спам предложение на коньяк поспорить что Саакашвили вернется , или вы уже самому пете не верите ))
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Как бы тролли не проявляли свою активность их всех уволят без содержания, глупыши вас кормил Саакашвили, а сейчас вы ненужны. Скорее всего Грузия отказалась от грязной политики барыг Украины и не согласилась принять Саакашвили с вопиющими нарушениями национального и международного права. Посмотрим, как Польша поступить, возможно не даст добро на посадку самолета с похищенным человеком, чтобы не быть соучастниками преступления, а в лучшем случае произвести арест всех кто находится в самолете как соучастников преступления передав их в международный суд. Потому, что у каждого члена экипажа было право отказаться перевозить похищенных людей, ссылка на то , что им приказали не работает. Да панове Украинцы , Вашу гидность кинул лицом в грязь перед всем миром ваш президент.
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Какой-то сложный словесный конструктор. Прямо в воздухе собьют поляки самолет, а тех кто с парашютом выпрыгнет поймают и закуют в кандалы.
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не "политик улетел", а "политика улетели"
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Є підтвердження."радіо Свобода".
Саакашвілі в Польщі.
Але це ще не цирк.

Цирк справжній почнеться,коли Саакашвілі Тимошенко вдруге буде зустрічати на кордоні з Польщею..
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Действительно 2-3 тысячи человек в Шегинях через неделю опять проводят Мишу в Украину, хуже этого для Лолы только публичное вождение концом по губам Саакашвілі вже полетів до Польщі, - ТСН - Цензор.НЕТ 5386
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То Пепа ще по доброті душевній вислав опонента, а міг і замочити, як путєн Нємцова.
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надо путешествовать, успеть увидеть мир... пока бабушка жива и работоспособна))
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Бабка уже умерла, работают мама с женой.
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Я заметил шо соевые подстилки толпами визжат только в темах про Саакашвили, а вот в темах про ВОну воровку путинскую соевых сосок что то совсем нет. А почему нет? да потому шо там набегает такое огромное количество сектантов и любителей путинской воровки, газовой профурсетки что соевые там просто члена сосут беспомощно. У воровки путинской тролей и ботов даже больше чем у Барыги Офшорного.
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Ага вот теперыча заживем по новому во всю мощь Без Михо наступит в Украине мощная пэрэмога Без него и слепые Да и зрячие трасты будут веселее пополнятся И ротэрдамить лохов будет как то веселее Да шо там говорить Даже лохи будут ходить с радостными хрюпалами А когда богоданые маланци повысят цену на електричество до 2.60 вместо 1.70 и газ до 12 вместо 7 Так вообще начнутся народные гуляния Я уже не говорю о том что очень упитаные хари Гроси и Розенка Превратятся в ниприлично упитаные хари Ждем с нетерпением
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А-а-аааа-пус-тела без тибя Зимля!
Ка-а-ааак мне несколько минут пражыть?
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чесно говорячи,підза ї..ла "НАДІЯ НА ЛІДЕРІВ"...

Хто заважає створити партію(рух) з чіткою програмою ,без "вчорашніх" (включаючи мутні праві сектори ,тягнибоків і ляшків) з чіткими пунктами програми і з нею йти на вибори ?

і їх виграти..

ЩЕ РАЗ ..Тимошенко теж не пропонувати !!
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Ну вот зачем такой пессимизм? Смотрите, ведь все складывается так как вы и желали. Сейчас дядюшка Трамп и ЕС строго накажут Петю и быстренько отберут у него липецкуюфабрику, панамский офшор, испанские виллы и раздадут их простым украинцам. Возмущенные беспределом в отношении Михо громадяне уже завтра выносят Пороха, вешают его и расстреливают. Не нужно никаких досрочных выборов, потому что с 18 февраля энергетики сами будут платить гражданам за потребляемое ими тепло и электрику. Некому будет заводить ВСУ в котлы и Донбасс и Крым автоматически становятся нашими. Вам бы не лить за Михо слезы, а радоваться по примеру кацапов, которым санкции только на пользу. А тут не санкции, всего одна маленькая депортация и сколько уже пользы для ливорюции.
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Ну, этим толстопузым Польшей не отделаться, это слишком легко и просто было бы.
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Не стоит забывать , что развал СССР , по сути , тоже начался с Польши . А Украина , как мудро заметил Чучма , не Россия .
Этих толстобрюхих дерьмократов-инкогнито жизнь , похоже , ничему не учит .
Они думают , что они дредноуты , и у них по семь башен .
И всех их сносит от вседозволенности ...
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Саакашвілі вже полетів до Польщі, - ТСН - Цензор.НЕТ 8816сцуко... до слез........
и откуда ви такие лезете усе???
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Так же пусто было на Земле,
И когда летал Экзюпери,
Так же падала листва в садах,
И придумать не могла Земля,
Как прожить ей без него, пока
Он летал, летал,
И все звезды ему
Отдавали
Свою нежность...
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Семенченко и Парасюк , на выход. Попрятались за спиной грузина. Пора деньги хряка отрабатывать.
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Нефть упала в цене , ватников покрошили в Сирии пиндосы , а тут ещё глашатая фуйла депортировали . Вот неделька задалась.
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"Карлсон улетел, но обещал вернуться!" (с).
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[QUOTE author="Тузик_Киевлянски" date="12.02.2018 16:19:41"]ПЗДЦ, а почему не в Грузию, которая потребовала его выдачи? Что это за льготы для грузинского пиздабола?[/QUOTE]

1) репатріація у країну ,звідки він нелегально перетнув кордон.
2) далі Грузія звертається у Польщу про його депортацію у Грузію для відсидки..
такий порядок...
"у будя-яку країну Європи" він може виїхати з Польщі,але тоді Польща порушить угоди з Інтерполом(Суд у Грузії закінчився,є Рішення" ,100-відсотково і подання на розшук В Інтерпол.
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Смешно читать, как украинцы, из-за грузина -авантюриста, обзывают друг-друга "кацапами", "соевыми", "шоколадными" Саакашвілі вже полетів до Польщі, - ТСН - Цензор.НЕТ 647
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСаакашвили уже улетел в Польшу, - ТСН
 
 
 
 
 
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