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 Политика Украины
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 Верховный Суд своим решением защитил право гражданки на надлежащую помощь при родах

Новый Верховный Суд защитил право гражданки Украины на надлежащую помощь в связи с беременностью и родами.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы Верховного Суда.

Как отмечается, Верховный Суд в составе коллегии судей Кассационного админсуда пришел к правовому заключению, что в случае ликвидации или реорганизации государственного учреждения, при которой работник переведен в другое госучреждение (правопреемник), необходимо учитывать, что расчетный период, за который исчисляется средняя зарплата для начисления помощи в связи с беременностью и родами, определяется за 12 календарных месяцев по последнему основному месту работы, которым является не только организация, в которую переведена сотрудница, но и то учреждение, в котором она работала до ликвидации (реорганизации).

Так, 31 января 2018 года Верховный Суд рассмотрел дело по иску украинки к Киевскому областному отделению Фонда соцстрахования по временной потере трудоспособности, Броварской объединенной государственной налоговой инспекция ГУ ГФС в Киевской области об обязательстве совершить определенные действия.

Из решения следует, что истица 11 августа 2016 года была уволена из Переяслав-Хмельницкого ОГНИ ГУ ГФС в Киевской области в порядке перевода в Броварскую.

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Сообщается, что 15 августа 2016-го истица обратилась к начальнику Броварской налоговой инспекции в Киевской области с заявлением о предоставлении отпуска в связи с беременностью и родами.

Истице предоставили отпуск, но при этом насчитали помощь в связи с беременностью и родами всего за три отработанных дня на последнем месте работы, куда ее перевели.

Истица обратилась в Министерство труда и социальной политики Украины с жалобой, на которую получила ответ исполнительной дирекции Киевского областного отделения Фонда соцстраха, в котором указано, что период работы истицы до перевода не включается при расчете пособия по временной нетрудоспособности.

Считая указанные действия ответчиков противоправными, истица обратилась в суд.

Судом первой инстанции отказано в удовлетворении исковых требований. Судом апелляционной инстанции решение суда первой инстанции отменено, иск удовлетворен.

Судами предыдущих инстанций установлено, что в соответствии с Приказом ГФС Украины от 18 февраля 2016 года №143 Переяслав-Хмельницкое ОГНИ ГУ ГФС в Киевской области реорганизовано путем присоединения к Броварской налоговой.

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Суд обращает внимание, что хотя истицу и уволили в порядке перевода, реорганизация работодателя, которая стала предпосылкой перевода, не зависела от ее воли. Также истица не изъявляла желания увольняться в порядке перевода, не была инициатором такого перевода. Ее перевод произошел в результате реализации гарантий права на труд, определенных трудовым законодательством.

Реорганизация налоговых органов в 2016 году проведена с целью упорядочения их работы и оптимизации структуры. Безусловно, реорганизация затрагивает интересы всех работников. Однако суд считает, что сужение социальных гарантий работников налоговых органов, которые в результате указанной реформы были переведены на другие должности не по собственной инициативе, не согласуются ни с целями реформы, ни тем более с обязанностью государства обеспечить гарантии трудовых прав работников.

"Фактически истица продолжила работать в том же государственном учреждении, которое, в свою очередь, было присоединено к другому. Следовательно, в контексте реализации социальных прав и гарантий работников, в частности исчисления средней заработной платы для начисления пособия по беременности и родам, Броварской ОГНИ ГУ ГФС не может считаться "другим" местом работы", - говорится в решении.

Итак, по мнению коллегии судей, верным является вывод суда апелляционной инстанции, что в рамках данного спора перевода истицы в "другую" организацию не произошло.

С решением суда по делу №382/603/17 можно ознакомиться по ссылке.

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Источник: https://censor.net.ua/n3049965
 
 
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ПЭРЭМОГА! ПЭРЭМОГА! ПЭРЭМОГА!
Ось нарешті рехворми починають діяти!!!
Парашенко - наш призидент!
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