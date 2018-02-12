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 Политика Украины
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 "100% пограничники. Мы уже выяснили", - адвокат Чернолуцкий о задержании Саакашвили

Адвокат лидера партии "Рух новых сил", экс-президента Грузии Михеила Саакашвили Руслан Чернолуцкий утверждает, что М.Саакашвили задержали пограничники.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

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"Это 100% пограничники. Мы уже выяснили", - сказал Р.Чернолуцкий.

Вместе с тем, агентству пока не удалось получить какую-либо информацию о ситуации с М.Саакашвили от Госпогранслужбы.

Ранее соратник М.Саакашвили Давид Сакварелидзе сообщил, что политик был задержан людьми в камуфляжной форме в одном из заведений Киева.

Напомним, 26 июля президент Украины Петр Порошенко своим указом лишил гражданства Украины экс-президента Грузии, экс-председателя Одесской областной государственной администрации Михеила Саакашвили. Позже нардеп и внештатный советник министра внутренних дел Антон Геращенко сообщил о том, что Генеральная прокуратура Грузии передала Украине факты, которые не были известны ей во время предоставления Михеилу Саакашвили украинского гражданства.

Сам политик в это время находился в США, позже он прибыл в Польшу по украинскому паспорту, затем Саакашвили посетил Литву, Венгрию, Данию и Бельгию.

16 августа М.Саакашвили анонсировал, что вернется на Украину 10 сентября через пункт пропуска "Краковец" (Львовская область).

Накануне главная прокуратура Грузии официально подтвердила информацию о том, что грузинская сторона вновь обратилась к Украине по вопросу задержания и экстрадиции М.Саакашвили.

Как сообщалось ранее, 10 сентября Михеил Саакашвили решил въехать в Украину на поезде, чтобы избежать беспорядков на пропускном пункте "Краковец". Поезд "Интерсити" сообщением "Перемышль - Киев" должен был отправиться в 13:07 по украинскому времени, но его отправление было задержано на несколько часов. По некоторым сообщениям отправление задерживали правоохранители. Но вскоре полиция эту информацию опровергла. "Укрзализныця", в свою очередь, объяснила задержку поезда "Перемышль - Киев" пребыванием в нем человека, который не имеет оснований для въезда в Украину. Позже Саакшвили прибыл на пункт пропуска "Шегини", где его сторонники прорвались через украинский кордон и вывели политика и его делегацию на территорию Украины.

Источник: https://censor.net.ua/n3049962
 
 
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Я думаю, петрик хворий на голову. Саакашвілі в Європі більш небезпечний ніж був в Україні!
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не повезло Европе...)
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С каких это пор пограничники получили право на задержание и конвоирование не на границе? Что за правовой беспредел?
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Отже - Україна , в чергове на весь Світ , підтвердила всьому світу статус країни тотального правового бєспрєдєла - Міхо , згідно рішення суду , знаходився під нічним домашнім арештом , а отже - Держприкордонслужба тупо порушила припис суду ?! "100% прикордонники. Ми вже з'ясували", - адвокат Чорнолуцький про затримання Саакашвілі - Цензор.НЕТ 7537
100% "західні партнери" гідно оцінять цей вчинок ...
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[url=https://www.youtube.com/watch?v=eYo-ZrkMGNg&feature=related] "100% прикордонники. Ми вже з'ясували", - адвокат Чорнолуцький про затримання Саакашвілі - Цензор.НЕТ 9394http://picua.org/img/2018-02/12/ga4o65j1evyvelexvx3kzi7tu.jpg[/img][/url]
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[url=https://www.youtube.com/watch?v=eYo-ZrkMGNg&feature=related]"100% прикордонники. Ми вже з'ясували", - адвокат Чорнолуцький про затримання Саакашвілі - Цензор.НЕТ 6089http://picua.org/img/2018-02/12/ga4o65j1evyvelexvx3kzi7tu.jpg[/img][/url]
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[url=https://www.youtube.com/watch?v=eYo-ZrkMGNg&feature=related]http://picua.org/img/2018-02/12/ga4o65j1evyvelexvx3kzi7tu.jpg[/img][/url]
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Ищем гнид,фио,адреса,звания.Но думаю не местные были.Скорее всего данецкие.Не исключаю что ваще кацапов втихаря из мокши привозили.Как на Майдан! От лолиты ожидать можно.
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Успіхів у будівництві демократичної Польщі)
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"100% пограничники. Мы уже выяснили", - адвокат Чернолуцкий о задержании Саакашвили
 
 
 
 
 
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