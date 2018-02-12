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 Политика Украины
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 Задержание Саакашвили вряд ли связано с его экстрадицией в Грузию, - вице-спикер парламента Вольский

Задержание в понедельник экс-президента Грузии Михеила Саакашвили в Киеве вряд ли связано с его экстрадицией в Тбилиси, считает один из лидеров правящей партии "Грузинская мечта", вице-спикер парламента Гиоргий Вольский.

"Думаю, что задержание в Киеве Саакашвили не должно быть связано с предъявленными ему грузинской стороной обвинениями. У Украины к нему свои претензии", - заявил в понедельник журналистам Г.Вольский, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

При этом он отметил, что возможная экстрадиция М.Саакашвили в Грузию не создаст в Тбилиси никаких проблем. "Главное, что в отношении Саакашвили закон должен быть исполнен", - сказал Г.Вольский.

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Ранее соратник М.Саакашвили Давид Сакварелидзе сообщил, что политик был задержан людьми в камуфляжной форме в одном из заведений Киева.

Напомним, 26 июля президент Украины Петр Порошенко своим указом лишил гражданства Украины экс-президента Грузии, экс-председателя Одесской областной государственной администрации Михеила Саакашвили. Позже нардеп и внештатный советник министра внутренних дел Антон Геращенко сообщил о том, что Генеральная прокуратура Грузии передала Украине факты, которые не были известны ей во время предоставления Михеилу Саакашвили украинского гражданства.

Сам политик в это время находился в США, позже он прибыл в Польшу по украинскому паспорту, затем Саакашвили посетил Литву, Венгрию, Данию и Бельгию.

16 августа М.Саакашвили анонсировал, что вернется на Украину 10 сентября через пункт пропуска "Краковец" (Львовская область).

Накануне главная прокуратура Грузии официально подтвердила информацию о том, что грузинская сторона вновь обратилась к Украине по вопросу задержания и экстрадиции М.Саакашвили.

Как сообщалось ранее, 10 сентября Михеил Саакашвили решил въехать в Украину на поезде, чтобы избежать беспорядков на пропускном пункте "Краковец". Поезд "Интерсити" сообщением "Перемышль - Киев" должен был отправиться в 13:07 по украинскому времени, но его отправление было задержано на несколько часов. По некоторым сообщениям отправление задерживали правоохранители. Но вскоре полиция эту информацию опровергла. "Укрзализныця", в свою очередь, объяснила задержку поезда "Перемышль - Киев" пребыванием в нем человека, который не имеет оснований для въезда в Украину. Позше Саакашвили прибыл на пункт пропуска "Шегини", где его сторонники прорвались через украинский кордон и вывели политика и его делегацию на территорию Украины.

Источник: https://censor.net.ua/n3049959
 
 
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Пока только слухи и домыслы , а достоверной инфы нет!
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а че вольский за вю Украину расписался..претензии к михо у лолиты..
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Ну и ну ,у Пети то ума меньше,чем у попередника,похоже,что это АГОНИЯ режима ....
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Задержание Саакашвили вряд ли связано с его экстрадицией в Грузию, - вице-спикер парламента Вольский - Цензор.НЕТ 4259 Польша - Грузия -Голландия подготовила «запасной аэродром» для Саакашвили
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"о задержании Саакашвили сообщил бывший заместитель генпрокурора Украины Давид Сакварелидзе. По его словам, политика вывезли на трех бусах Volkswagen."(с)
Ай-яй-яй! Неужто расчлененка??? Теперь его в разные места Мира отправят. Шоп следы замести...
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Если "сильная" власть так серьезно борется с шутом -Саакашвили, то такая власть обречена, или обречена страна, в которой такая власть правит.
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Пэтя неправильно все делает. Надо как его господин с Навальным разобрался. И тогда Пэце будет счастье, и отдых на островах.
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не я так не играю - начали - заканчивайте - а то это как то издевательство какое то))))))
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Обезумевшая лолита срывала с себя платье и обнажала старческие обрюзгшие сиськи..Но окружающая ее публика лишь блевала в ответ и требовала гнать ее прочь.Швыряя вслед ошметья ее грязных лохмотьев....
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Это день значительно приблизил Украину к верховенству права, просто что бы не делала Лолита это приближает их конец!
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порошенко всем показал кто на самом деле в Украине настоящая оппозиция и кого единственного он боится! Ни Тимошенко, ни телепузики Мураев с Рабиновичем, ни ручные опоблоковцы, ни пи@ры радикалы...
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Лоліта сам собі підписав вирок.
Не товчем шмарклі, меньше скиглим, чипляємо на груди емблему Саакашвілі про негайну відставку шпигуну і так пересуваємся по своїх справах. Сам так роблю з Третього Грудня. Ще жодного не зустрів, хто був би за Порошенка. Хоч кожен бачить власного президента. Сходимось на тому, що нехай вирішують вибори, на тому і розходимось.
Коли такий прояв громадянської свідомості стане популярним, Лоліта подасть у відставку і будуть призначені дострокові президентські на цю весну і оберем нормального патріота.
А Саакашвілі отримає почесне українське громадянство.
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Как-то Пэтро надоело... день его куда-нибудь... Затримання Саакашвілі навряд чи пов'язане з його екстрадицією до Грузії, - віце-спікер парламенту Вольський - Цензор.НЕТ 6145
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Лола, Лолита
- рюмки налиты,
Выпьем сегодня за вас,
Ваше здоровье,
милая Лола,
раз два три, раз два три, раз...

В рюмках мартини,
Кофе остынет,
Тает во рту шоколад,
Лола-Лолита,
Золота слиток,
вы совершеннейший клад!

Спойте мне соло,
Милая Лола,
я ваш поклонник и фан,
С вашим сопрано,
сладко и пряно
пусть моя дружит
строфа!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЗадержание Саакашвили вряд ли связано с его экстрадицией в Грузию, - вице-спикер парламента Вольский
 
 
 
 
 
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