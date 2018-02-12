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 Политика Украины
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 В "Жулянах" замечено скопление полицейских автомобилей и самолет, на котором депортировали в Грузию соратников Саакашвили, - "Рух новых сил"

Пресс-служба партии "Рух новых сил" сообщает о скоплении возле международного аэропорта "Киев" (Жуляны) полицейских автомобилей, а также о нахождении на территории аэропорта самолет, на котором осенью 2017 года были вывезены в Грузию соратники Михеила Саакашвили.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба партии в Facebook.

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"Последняя информация из Жулян: около 10 машин полиции, стоит борт 02 Нацгвардии, на котором были незаконно вывезены соратники Михаила Саакашвили в Грузию", - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что пока неизвестно, привезут ли М.Саакашвили именно в этот аэропорт. Активисты политсилы находятся как в Жулянах, так и в аэропорту "Борисполь".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Саакашвили могут депортировать в Европу, - СМИ

"Информация из аэропорта "Борисполь": в 17:55 будет рейс на Варшаву, вероятно, Михаила могут направить в Польшу этим рейсом. Также наши источники нам сообщили, что в самой Варшаве уже перекрывают дороги от аэропорта для проезда авто с Михаилом", - информируют в "Рухе новых сил".

Ранее соратник М.Саакашвили Давид Сакварелидзе сообщил, что политик был задержан людьми в камуфляжной форме в одном из заведений Киева.

Напомним, 26 июля президент Украины Петр Порошенко своим указом лишил гражданства Украины экс-президента Грузии, экс-председателя Одесской областной государственной администрации Михеила Саакашвили. Позже нардеп и внештатный советник министра внутренних дел Антон Геращенко сообщил о том, что Генеральная прокуратура Грузии передала Украине факты, которые не были известны ей во время предоставления Михеилу Саакашвили украинского гражданства.

Сам политик в это время находился в США, позже он прибыл в Польшу по украинскому паспорту, затем Саакашвили посетил Литву, Венгрию, Данию и Бельгию.

16 августа М.Саакашвили анонсировал, что вернется на Украину 10 сентября через пункт пропуска "Краковец" (Львовская область).

Накануне главная прокуратура Грузии официально подтвердила информацию о том, что грузинская сторона вновь обратилась к Украине по вопросу задержания и экстрадиции М.Саакашвили.

Как сообщалось ранее, 10 сентября Михеил Саакашвили решил въехать в Украину на поезде, чтобы избежать беспорядков на пропускном пункте "Краковец". Поезд "Интерсити" сообщением "Перемышль - Киев" должен был отправиться в 13:07 по украинскому времени, но его отправление было задержано на несколько часов. По некоторым сообщениям отправление задерживали правоохранители. Но вскоре полиция эту информацию опровергла. "Укрзализныця", в свою очередь, объяснила задержку поезда "Перемышль - Киев" пребыванием в нем человека, который не имеет оснований для въезда в Украину. Позше Сааашвили прибыл на пункт пропуска "Шегини", где его сторонники прорвались через украинский кордон и вывели политика и его делегацию на территорию Украины.

В Жулянах замечено скопление полицейских автомобилей и самолет, на котором депортировали в Грузию соратников Саакашвили, - Рух новых сил 01

Источник: https://censor.net.ua/n3049958
 
 
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Жириновский прав,Мишико надо защитить.
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Хитрожопый Барыга ворует на солдатской крови
И расправляется с политическими противниками.
Мне не нравится Михи, но то, что делает ГлавМаланец - беспредел.
Хуже, чем при Яныке...
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сопливый президент, сопливые дела))))
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Джугашвили продал СССР нацистам в сентябре 1939 года.
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и шо? порошенко красть перестанет от этого? У "Жулянах зараз скупчення поліцейських авто і літак, на якому депортували до Грузії соратників Саакашвілі, - "Рух нових сил" - Цензор.НЕТ 2973
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Саакашвили вылетел в Польшу чартерным рейсом около 16:00 по киевскому времени

Источник отмечает, что политик покинул Украину по договору реадмиссии с Польшей
В понедельник, 12 февраля, задержанный людьми в масках и куртках с надписью «Государственная пограничная служба Украины» лидер партии «Рух новых сил» Михаил Саакашвили вылетел в Польшу. Об этом сообщает ТСН со ссылкой на источники.
По их словам, политик вылетел в Польшу чартерным рейсом около 16:00 по киевскому времени.
Уточняется, что это была не депортация, а реадмиссия - возвращение нелегала в страну, откуда он нелегально прибыл. Так, политик незаконно проник в Украину с территории Польши и по договору по реадмиссии его могут вернуть обратно.
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следом надо еще всю лжеоппозию и пятую колонну... процесс пошел!
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пете тоже маршрут известен..киев - ростов =)))
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Голландская жена Мишико вот вот родит нового Мишико.
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Президент Польши встретит Мишико с духовым Оркестром,и вальсом Фредерика Шопена Вальс дождя.
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Сука шоколадная давно вскрылась! Пора Пете присоединиться к Януковичу! Иначе будем жить ещё долгие годы хуже чем при Януковиче.
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Це ще не цирк.

Цирк справжній почнеться,коли Саакашвілі Тимошенко вдруге буде зустрічати на кордоні з Польщею..У "Жулянах зараз скупчення поліцейських авто і літак, на якому депортували до Грузії соратників Саакашвілі, - "Рух нових сил" - Цензор.НЕТ 4897
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Є підтвердження."радіо Свобода".
Саакашвілі в Польщі.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВ "Жулянах" замечено скопление полицейских автомобилей и самолет, на котором депортировали в Грузию соратников Саакашвили, - "Рух новых сил"
 
 
 
 
 
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