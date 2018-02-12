 Военный Балабуха, задержанный за убийство на остановке в Киеве, арестован на 2 месяца

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадське", соответствующее решение принял судья Деснянского райсуда Киева Светлана Колегаева.
Таким образом, суд удовлетворил ходатайство прокуратуры в полном объеме.
Прокуратура подозревает Владимира Балабуху в умышленном убийстве 10 февраля 2018 года в Киеве Руслана Юрченко.
По словам военного прокурора Валерия Медведева, Балабухе грозит от 7 до 15 лет лишения свободы.
Напомним, что патрульные в Киеве задержали мужчину, предположительно, причастного к убийству на остановке общественного транспорта в Днепровском районе Киева.
Позже Главный военный прокурор Анатолий Матиос сообщил, что убийцей оказался "младший лейтенант Б. (1990 г.р., контрактник в/ч с местом постоянной дислокации - Белая Церковь), который совсем недавно с частью вернулся из зоны АТО.
http://germes-club.com.ua/news/112-pervoe-mesto-na-chempionate-mira
Чи він не був на передку, чи так вже його образив повар, що навіть повернувшись до зупинки він не передумав.
І робити висновки...
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http://germes-club.com.ua/news/112-pervoe-mesto-na-chempionate-mira