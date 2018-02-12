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Все про:Киев (15342) убийство (4752) военнослужащие (3458)

 Военный Балабуха, задержанный за убийство на остановке в Киеве, арестован на 2 месяца

Подозреваемому в убийстве военному 72-й бригады Вооруженных сил Украины Владимиру Балабухе избрали меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадське", соответствующее решение принял судья Деснянского райсуда Киева Светлана Колегаева.

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Таким образом, суд удовлетворил ходатайство прокуратуры в полном объеме.

Прокуратура подозревает Владимира Балабуху в умышленном убийстве 10 февраля 2018 года в Киеве Руслана Юрченко.

По словам военного прокурора Валерия Медведева, Балабухе грозит от 7 до 15 лет лишения свободы.

Напомним, что патрульные в Киеве задержали мужчину, предположительно, причастного к убийству на остановке общественного транспорта в Днепровском районе Киева.

Позже Главный военный прокурор Анатолий Матиос сообщил, что убийцей оказался "младший лейтенант Б. (1990 г.р., контрактник в/ч с местом постоянной дислокации - Белая Церковь), который совсем недавно с частью вернулся из зоны АТО.

Источник: https://censor.net.ua/n3049956
 
 
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Отпустить и наградить! Скорее всего убитый был потенциальным сепаратистом и агентом кремля. А патриота теперь посадят в тюрьму за то что жизнью рисковал защищая Украину! Свободу политическим заключенным!
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В новостях мелькало, что офицер хотел зайти в маршрутку без очереди, а погибший сделал ему замечание. Если все так и есть, то поступок не делает честь офицеру (имею в виду не убийство, а пролезание без очереди). Хотя осуждать не берусь, ибо у него могли быть проблемы с психикой - война есть война.
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" ... погибший сделал ему ... " - титушка бойцовского клуба Гермес, регулярно ездящих на "соревнования" на паРашу... и т.п.
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Вы прежде чем хаять офицера зайдите на страницу клуба Гермес бойцом которого был убиенный. Это сепарская контора медведчуковская, самбитсы блин. Вот фото посмотрите на флаг Украинского выбора - мне все яснос Гермесом ! Очень может быть что покойный нарывался и нарвался, ветеран просто почувствовал эту энергетику от которой он пошел защищать Украину
http://germes-club.com.ua/news/112-pervoe-mesto-na-chempionate-mira
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а чтобы в дальнейшем избежать такого, надо разрешить ветеранам АТО убивать на гражданке, но не больше одного в месяц, если убил больше, то судить по полной!
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Кто-то что-то знает об этом офицере? Само по себе звание "младший лейтенант" в войсках достаточно редкое - учебки, в т.ч. и военные кафедры в ВУЗах выпускают лейтенантов. В советское время младшие лейтенанты были либо в милиции,либо как пониженные лейтенанты.
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младших лейтенантов выпускают кафедры
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Что-то поменялось? Я сам получил офицерское звание на кафедре (КПИ) - лейтенант.
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Кто-то говорил что он с 2014 года воюет по контракту. Очевидно что наград и продвижения по службе у него не случилось в связи с повышенным чсв.
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ну не вірю я що отак, безпідставно хлопець таке вчинив. Він, поки ходив купляти ніж, міг заспокоїтись, подумати, охолонути, але ж повернувся, та зробив непоправне. Так не буває без жодної вагомої причини.. Почути б той діалог, який відбувся на зупинці. Може хоч щось би стало зрозумілішим. Люди, які бачили смерть на власні очі - знають ціну життю..
Чи він не був на передку, чи так вже його образив повар, що навіть повернувшись до зупинки він не передумав.
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дуже смішно. Сталася трагедія, вбивство, та понівечене життя молодого хлопці. Чи вам з цього приводу смішно? То який же ти "сябр"?
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А он мог убить любого.в том числе и тебя. Нужен лишь повод.
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Судя по тому что сябро тут пишет, ему не долго осталось, благо ветеранов много
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Так не буває - це за нормальних умов. Але чувак 3 роки провів на війні, з психікою могло статись все, що завгодно.
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ну чомусь же ж він не кинувся різати всіх хто поруч, наліво/направо!!? Коли проблема з психікою, то в розпалі байдуже було б вже куди штрикати. Думаю, питання саме в цьому хлопцеві, з яким виникла суперечка. Не кажу що так має бути, але розібратися все ж таки не завадило б.
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Потрібно розбиратися в цій трагедії..
І робити висновки...
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сьогодні ви вже вдруге міняєте прапор, що сталося?
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85% тих , хто повернувся з АТо потребують психологічної реабілітації - офіційні цифри ...
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У нас как минимум 52% "потребують психологічної реабілітації", и это только с тех кто ходили на выборы.
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А о том, что дети сиротами остались, кто-нибудь подумал? Проблемы у него... Себе пусть засадил бы тот нож, что купил. Те, кто воевали, говорят, что война обостряет то, что в человеке есть: у хорошего - хорошее, а у плохого -плохое.
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Убитый, как мы знаем был повар, одессит, и боец клуба Гермес. Пока не изучил глубоко материалы по этому клубу. Но с первого просмотра кожей чувствуется сепарский дух. На двух сайтах клуба ни слова по украински, ни одной символики связанной с Украиной, не одного упонминания АТО или помощи кому либо и т.д, и лица руководителей с такими узнаваемыми выражениями лиц. И это киевское отделение Гермеса. Представляю что в одессе. Вот ссылка:
http://germes.kiev.ua/
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Т. е. есть ничего нет, кроме того. что погибший говорил на русском языке? И как это оправдывает убийство в спину?
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Читай ниже, любитель Рашки! Пост будет для таких как ты
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Да, Гермесь таки сепарская контора. Косвеных доказательств много. Но есть и палево. Медвечука контора:
http://germes-club.com.ua/news/112-pervoe-mesto-na-chempionate-mira
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВоенный Балабуха, задержанный за убийство на остановке в Киеве, арестован на 2 месяца
 
 
 
 
 
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