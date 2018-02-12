 За выходные в Зоне отчуждения задержали четверых сталкеров, - Нацполиция

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Нацполиции.

В информации отмечается: "29-летнего мужчину с Днепропетровщины обнаружили на пункте захоронения радиоактивных отходов. Обычно это место не посещают сталкеры из-за ужасного загрязнения.

Также на КПП "Зеленый Мыс" полицейские обнаружили троицу молодых людей из Киева и столичного региона, которые вне контрольно-пропускных пунктов незаконно проникли на территорию зоны.

Относительно незаконных посетителей составлены административные протоколы по ст. 46-1 (Нарушение требований режима радиационной безопасности в местностях, подвергшихся радиоактивному загрязнению) Кодекса Украины об административных правонарушениях. Нарушителям грозит наказание в виде штрафа до 30 необлагаемых минимумов доходов граждан.



Материалы направлены в Ивановской районный суд Киевской области для принятия решения".

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