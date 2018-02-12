 За прошедшие сутки ни один украинский воин не пострадал, враг осуществил 9 прицельных обстрелов позиций ВСУ, - штаб АТО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра АТО в Facebook.

По данным штаба, на луганском направлении днем ​​и в темное время суток враг вел огонь из вооружения БМП, гранатометов различных видов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия неподалеку от Зайцево.

На донецком направлении противник сосредоточил свою огневую активность на приморском участке нашей обороны. В частности, минометы калиброи 120 и 82 мм враг применил вблизи Талаковки. При этом захватчики сопровождали обстрелы огнем с вооружения БМП. Вблизи Водяного и Широкино был зафиксирован вражеский огонь из минометов различных калибров. Кроме того, из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия незаконные вооруженные формирования нарушали перемирие в пригороде Авдеевки.

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"В общем, за минувшие сутки, по всей линии соприкосновения противник провел 9 прицельных обстрелов позиций Вооруженных Сил Украины. В результате вражеского огня ни один военнослужащий сил АТО не пострадал", - сказано в сообщении.

Напомним, 10 февраля российские наемники 8 раз открывали огонь по позициям ВСУ.