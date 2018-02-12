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Все про:Беркут (8439) избиение (9140) майдан (3760) суд (20454)

 Раздели догола, избили, облили перцовым газом и "в отместку за своих" воткнули нож в бедро, - "майдановец" Нискогуз об издевательствах "Беркута" в 2014-м

Михаил Нискогуз - второй пострадавший под колоннадой на Майдане 20 января 2014 года - дал показания в суде.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на facebook-страницу журналистки "Гордона" Наталии Двали, 20 января 2014 года над Михаилом Нискогузом "склонились несколько сотрудников "Беркута" и со всей дури, наотмашь, лупили дубинками".

"Активисты под колоннадой орали, бросали все, что попадалось под руку, слепили зеленым лазерным лучом беркутовцев, чтобы отогнать их от Михаила. Не помогло. Его, обездвиженного, сначала скинули через люк в хозпомещение внутри колоннады, после сбросили с карниза на землю. Спустя четыре года Михаил дал показания в суде", - пишет журналистка.

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"На колоннаде снимал на телефон все происходившее. Ни брусчатки, ни коктейлей Молотова, ни других запрещенных предметов в руках не было. Появились 3-4 сотрудника "Беркута", сразу повалили, начали бить дубинками и ногами по голове, спине, руке. Сколько точно ударов было? Не могу сказать, много, десятки", - показал Нискогуз.

Двали подчеркивает два важных момента в эпизоде с Нискогузом. Во-первых, Михаил на момент избиения был несовершеннолетним - ему было 17 лет. "Еще не было первых убитых на Майдане, противостояния на Грушевского только начинались, во всю мощь работал силовой аппарат. Лишь потому, что Михаил был несовершеннолетним, включился и бюрократический аппарат. Формально, но включился. Через пару дней после избиения Михаила две тети-следователя из Соломенского райуправления милиции приехали в лагерь силовиков в правительственном квартале, чтобы взять показания у сотрудников "Беркута", избивших несовершеннолетнего. Более того, командир харьковского подразделения "Беркута" сам привел в бусик к тетям-следователям своих подчиненных. Те дали показания. Формально. Тети-следователи записали. Формально", - сообщает она.

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По словам журналистки, полученные тогда следовательницами документы стали одним из важных доказательств против трех экс-беркутовцев, подозреваемых в избиениях и пытках Михаила Нискогуза и Владислава Цилицкого. Против включения этих документов в материалы дела протестовал адвокат "беркутовцев" Валентин Рыбин. Но на его подзащитного - экс-беркутовца Андрея Хандрыкина - "указали следовательницы непосредственно во время показаний в суде".

Во-вторых, после избиения Нискогузу воткнули в бедро нож. "Как и Влада, 17-летнего Михаила избили сначала внутри колоннады, после – снаружи. Точно также по дороге в автозак провели через коридор силовиков, каждый из которых наносил удары. Влад потерял сознание и, в каком-то смысле, это его спасло. Спасло от того, что случилось дальше с Михаилом. А Михаила раздели догола, избили, облили перцовым газом и… воткнули нож в бедро. "Это тебе за наших, которые сейчас в больнице", - крикнул кто-то из беркутовцев. Дальше была классика жанра: силовики не только "забыли" вернуть Михаилу кошелек, телефон, деньги, но и одежду. Уже перед автозаком кинули чужую, грязную и пропахшую бензином, одежду на несколько размеров больше", - отмечает журналистка.

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"Потянули по крыше, скинули в небольшой люк вниз, в помещение, из него – на карниз и выбросили на землю головой вниз. Уже на земле начали бить и раздевать. Раздели, стоял голый [на улице минус 10], рядом на земле без сознания лежал Влад. Почему догола раздели? Не знаю. Я еще понимаю, раздеть, осмотреть, нет ли запрещенных предметов, и дать одеться. А так... как скоту кинули грязную одежду на 10 размеров больше, без белья, без носков и обуви", - так, по информации Двали, описал ситуацию сам потерпевший.

Он сообщил и подробности того, что происходило в автозаке, когда Владислав Цилицкий потерял сознание: "В автозаке держали несколько часов, было дико холодно. Когда Влад потерял сознание прямо в автозаке, другие потерпевшие кричали "вызовите скорую!". Никто не вызывал очень долго, пока "Беркут" не испугался, что Влад может умереть".

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Рассказал Нискогуз и о полученных травмах: "Забросили руки за спину аж до шеи. Потом вели вверх по парку до автозака через коридор силовиков. Удар щитом в голову. Особенно запомнился удар дубинкой по локтю. Локоть на части треснул". Позже его осмотрели в киевской больнице осмотрели, зафиксировали колотую рану, сотрясение мозга, ушибы, сломанную руку. Перелом был сложный, локоть пришлось собирать уже во Львове, куда Михаила отпустили под домашний арест, обвинив по ст. 294, ч.1 – организация массовых беспорядков. "Михаил Нискогуз в 2014-м окончил колледж, поступил университет, прошел АТО, осенью 2015-го от своего родного Червонограда избран депутатом Львовской облрады", - дает резюме Двали.

Раздели догола, избили, облили перцовым газом и в отместку за своих воткнули нож в бедро, - майдановец Нискогуз об издевательствах Беркута в 2014-м 01
Раздели догола, избили, облили перцовым газом и в отместку за своих воткнули нож в бедро, - майдановец Нискогуз об издевательствах Беркута в 2014-м 02

Источник: https://censor.net.ua/n3049830
 
 
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И кто нибудь сидит из этих опущенных питухов беркутовцев ?
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нет конечно, сейчас эта беркутня защищает шыкаладный глаз лолиты и она вся в новой полиции - очьень важьно с новыми рюкзачками.
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Что характерно: только через ЧЕТЫРЕ года он что то "рассказывает".
Не, я за то, что бы всю беркутню под суд. Без разбора. Всех до единого.
Но этот кадр явно исполняет.
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зачем ему это? все же можно доказать. нельзя так говорить на человека не зная точно суть. тебе же не нравится когда тебя наряжают в матрешку не имея на то оснований.
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Среди беркута много и наших инфоматоров было. Советую послушать на досуге этого Героя. Количество информации на единицу времени впечатляет.
https://www.youtube.com/watch?v=jibax_vMf58&t=1292s
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ну,ваших - да... А потом стали наши люди в вашей же белоруссии пропадать.
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Недавно на ЦЕНЗОРЕ была статья про погибшего беркутовца. Человек погиб в АТО защищая Украину от русни. Разные люди- одни всей толпой избивают несовершеннолетнего, а другой погибат в АТО. И те и другие служиои в "БЕРКУТЕ". Как их разделишь?
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Были, конечно, исключения, но в основном эти шли в АТО для получения индульгенции за совершенные преступления, предварительно получив гарантии от нового начальства.
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Это все хорошо, но помните основное. Не касается темы вообще и 100%. Враги пытаются представить наше сопротивление им как просто субкультуру. Отсюда и выходят их глупые вопросы.
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Как против этого противостоять? А никак, только действием.
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Раздели догола, избили, облили перцовым газом и "в отместку за своих" воткнули нож в бедро, - "майдановец" Нискогуз об издевательствах "Беркута" в 2014-м - Цензор.НЕТ 8723 ты юморной. никак это никак. а действие и есть наивысшее проявление твоей гражданской позиции. противостоять действием всегда актуально и главное правильным действием, хладно - кровно просчитанным, с трезвой головой и горячим сердцем. то есть - не все пропало, не вешаем нос и держим голову гордо, - кто блядь в доме хозяин?и со всего маху кулаком об стол. серогорбые сразу подтянутся и рожа топором вдруг превратится в толстую жопу с услужливой гримасой то ли улыбки перед царем, то ли оскала затравленного зверя попавшего в охотничий капкан.
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Украинский политик, бывший депутат Верховной Рады, лидер партии «Альтернатива» Егор Фирсов в интервью «Апострофу» рассказал об отношении США к Украине, о стратегии по реинтеграции Донбасса, борьбе с коррупцией и реформе избирательной системы.

«У власти сегодня нет плана реинтеграции Донбасса. Если завтра мы вернем Донбасс, то завтра будет очень остро стоять масса вопросов. Например, кого наказывать? Откуда привлекать учителей, бизнес для восстановления экономики Донбасса и т.д.», - говорит Фирсов.

Полная беседа с ним ниже
http://hvylya.net/news/exclusive/esli-myi-zavtra-vozvrashhaem-donetsk-u-nas-problem-stanovitsya-v-sotni-raz-bolshe-firsov.html
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этот фирсов гнида и мразь конченная. Не напрасно его из верхнего шапито выгнали. Даже среди тех подонков он был самым конченым.
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Лолита с Луциком цирковыми представлениями пытаются отвлекать...
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беркут давно уже стал альфой. Только петушиная натура так и не поменялась
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який сорм"язливий....
4 роки в собі тримав таку убивчу інформацію про злочини "Беркуту" а тут розговорився.
та ще й як: "... заліз на колонаду і знімав на телефон..."
тупий папараці .... а де був інстинкт самозбереження
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныРаздели догола, избили, облили перцовым газом и "в отместку за своих" воткнули нож в бедро, - "майдановец" Нискогуз об издевательствах "Беркута" в 2014-м
 
 
 
 
 
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