 Раздели догола, избили, облили перцовым газом и "в отместку за своих" воткнули нож в бедро, - "майдановец" Нискогуз об издевательствах "Беркута" в 2014-м

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на facebook-страницу журналистки "Гордона" Наталии Двали, 20 января 2014 года над Михаилом Нискогузом "склонились несколько сотрудников "Беркута" и со всей дури, наотмашь, лупили дубинками".

"Активисты под колоннадой орали, бросали все, что попадалось под руку, слепили зеленым лазерным лучом беркутовцев, чтобы отогнать их от Михаила. Не помогло. Его, обездвиженного, сначала скинули через люк в хозпомещение внутри колоннады, после сбросили с карниза на землю. Спустя четыре года Михаил дал показания в суде", - пишет журналистка.

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"На колоннаде снимал на телефон все происходившее. Ни брусчатки, ни коктейлей Молотова, ни других запрещенных предметов в руках не было. Появились 3-4 сотрудника "Беркута", сразу повалили, начали бить дубинками и ногами по голове, спине, руке. Сколько точно ударов было? Не могу сказать, много, десятки", - показал Нискогуз.

Двали подчеркивает два важных момента в эпизоде с Нискогузом. Во-первых, Михаил на момент избиения был несовершеннолетним - ему было 17 лет. "Еще не было первых убитых на Майдане, противостояния на Грушевского только начинались, во всю мощь работал силовой аппарат. Лишь потому, что Михаил был несовершеннолетним, включился и бюрократический аппарат. Формально, но включился. Через пару дней после избиения Михаила две тети-следователя из Соломенского райуправления милиции приехали в лагерь силовиков в правительственном квартале, чтобы взять показания у сотрудников "Беркута", избивших несовершеннолетнего. Более того, командир харьковского подразделения "Беркута" сам привел в бусик к тетям-следователям своих подчиненных. Те дали показания. Формально. Тети-следователи записали. Формально", - сообщает она.

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По словам журналистки, полученные тогда следовательницами документы стали одним из важных доказательств против трех экс-беркутовцев, подозреваемых в избиениях и пытках Михаила Нискогуза и Владислава Цилицкого. Против включения этих документов в материалы дела протестовал адвокат "беркутовцев" Валентин Рыбин. Но на его подзащитного - экс-беркутовца Андрея Хандрыкина - "указали следовательницы непосредственно во время показаний в суде".

Во-вторых, после избиения Нискогузу воткнули в бедро нож. "Как и Влада, 17-летнего Михаила избили сначала внутри колоннады, после – снаружи. Точно также по дороге в автозак провели через коридор силовиков, каждый из которых наносил удары. Влад потерял сознание и, в каком-то смысле, это его спасло. Спасло от того, что случилось дальше с Михаилом. А Михаила раздели догола, избили, облили перцовым газом и… воткнули нож в бедро. "Это тебе за наших, которые сейчас в больнице", - крикнул кто-то из беркутовцев. Дальше была классика жанра: силовики не только "забыли" вернуть Михаилу кошелек, телефон, деньги, но и одежду. Уже перед автозаком кинули чужую, грязную и пропахшую бензином, одежду на несколько размеров больше", - отмечает журналистка.

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"Потянули по крыше, скинули в небольшой люк вниз, в помещение, из него – на карниз и выбросили на землю головой вниз. Уже на земле начали бить и раздевать. Раздели, стоял голый [на улице минус 10], рядом на земле без сознания лежал Влад. Почему догола раздели? Не знаю. Я еще понимаю, раздеть, осмотреть, нет ли запрещенных предметов, и дать одеться. А так... как скоту кинули грязную одежду на 10 размеров больше, без белья, без носков и обуви", - так, по информации Двали, описал ситуацию сам потерпевший.

Он сообщил и подробности того, что происходило в автозаке, когда Владислав Цилицкий потерял сознание: "В автозаке держали несколько часов, было дико холодно. Когда Влад потерял сознание прямо в автозаке, другие потерпевшие кричали "вызовите скорую!". Никто не вызывал очень долго, пока "Беркут" не испугался, что Влад может умереть".

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Рассказал Нискогуз и о полученных травмах: "Забросили руки за спину аж до шеи. Потом вели вверх по парку до автозака через коридор силовиков. Удар щитом в голову. Особенно запомнился удар дубинкой по локтю. Локоть на части треснул". Позже его осмотрели в киевской больнице осмотрели, зафиксировали колотую рану, сотрясение мозга, ушибы, сломанную руку. Перелом был сложный, локоть пришлось собирать уже во Львове, куда Михаила отпустили под домашний арест, обвинив по ст. 294, ч.1 – организация массовых беспорядков. "Михаил Нискогуз в 2014-м окончил колледж, поступил университет, прошел АТО, осенью 2015-го от своего родного Червонограда избран депутатом Львовской облрады", - дает резюме Двали.



