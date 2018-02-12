 Украинские пчелы помогут спасти находящихся на грани исчезновения канадских, - посол Ващук

Об этом на своей странице в Twitter заявил посол Канады в Украине Роман Ващук, пишет Цензор.НЕТ.
Как сообщил посол, информирует Голос Украины, знания и умения украинских пасечников из "Всеукраинского братства пчеловодов Украины" и собственно пчелы из Украины помогут канадским пчеловодам ответить на вызовы, стоящие перед канадской популяцией полезных насекомых.
Партнером украинских пчеловодов станет канадский проект Niagara Beeway, который ставит целью восстановление и сохранение оригинальной окружающей среды в Канаде. Исследователи сообщают о сокращении популяции пчел в Северной Америке в целом.
Тут є українські пасічники, мед купуємо у них. Холодного пресування - смачний.
Місцеві сирий мед не дуже вживають, тут його пастеризують.
Останнім часом, як приїжджаю додому, їм білий. Липовий, звичайно, класний. І квітковий.
Тут беру світлий, темний (гречаний) не люблю.
Так отож, але вони пастеризують.
Мед навіть у чай не треба класти, а зразу - в рот і запивати гарячим.
ОК, запитаю.
Не чула.
Які ж ми справді багаті на мед.
Мій покійний свекор був пасічником, то це я від нього знаю.
девушка по вызорву - challenge girl
Логично? I challenge you to deny it!
BS.
Канада весь бензин покупает в US. Гонит туда нефть назад бензин.
Обе наши породы выдерживают относительно долгую зиму, но конечно им не сравнится в этом с Уральской. Степная кроме этого ещё и большие морозы выдерживает, чем Карпатская.