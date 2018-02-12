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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:Канада (1024) пчелы (17) Ващук Роман (39)

 Украинские пчелы помогут спасти находящихся на грани исчезновения канадских, - посол Ващук

Знания и умения украинских пасечников, а также пчелы из Украины помогут канадским пчеловодам.

Об этом на своей странице в Twitter заявил посол Канады в Украине Роман Ващук, пишет Цензор.НЕТ.

Украинские пчелы помогут спасти находящихся на грани исчезновения канадских, - посол Ващук 01

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Как сообщил посол, информирует Голос Украины, знания и умения украинских пасечников из "Всеукраинского братства пчеловодов Украины" и собственно пчелы из Украины помогут канадским пчеловодам ответить на вызовы, стоящие перед канадской популяцией полезных насекомых.

Партнером украинских пчеловодов станет канадский проект Niagara Beeway, который ставит целью восстановление и сохранение оригинальной окружающей среды в Канаде. Исследователи сообщают о сокращении популяции пчел в Северной Америке в целом.

Источник: https://censor.net.ua/n3049829
 
 
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Підключати головного бджоловода, хай ему грець.
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С нашим пчеловодом дела не будет, пожалейте пчел.
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Спочатку треба вивчити причини загибелі канадійським бжіл, а лише потім привозити наших.
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Паразити (varroa mite, Nosema) та вірус (Israeli Acute Paralysis.) Євразійські бджоли є стійкими до цих хвороб. Проблема не тільки в Канаді, але на всьому Північно-Американському континенті.
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Добре. Привозьте бджілок.
Тут є українські пасічники, мед купуємо у них. Холодного пресування - смачний.
Місцеві сирий мед не дуже вживають, тут його пастеризують.
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Я не знаю. Це вперше побачила таку інформацію тут. При нагоді спробую запитати у знайомих, які займаються бджолами. Якраз ще меду попрошу, бо вже використала.
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А як Вам український мед золотарника з Карпат? Пастеризований мед, що гріли вже не має цілющих властивостей.
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Я його не куштувала.
Останнім часом, як приїжджаю додому, їм білий. Липовий, звичайно, класний. І квітковий.
Тут беру світлий, темний (гречаний) не люблю.
Так отож, але вони пастеризують.
Мед навіть у чай не треба класти, а зразу - в рот і запивати гарячим.
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Запитайте, бо це найкращий мед України. А ще є акацієвий, де справжній пасічник вміє отримати його майже без домішок.
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Точно !!! Про акацієвий забула ! Ду-у-же добрий.
ОК, запитаю.
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Навіть так ?!
Не чула.
Які ж ми справді багаті на мед.
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А вони в центр його привозять ? Чи тільки там можна купити ?
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В Київ привозять на свято меду. Можна в Прикарпатті замовити.
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Це як мама з друзями буде їхати в ту сторону, треба буде попросити, щоб купила мені трошки попробувати. Дякую.
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Півлітрову банка в середньому коштує близько 150 грн.
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"Алі", це що, "стьоб" такий? З яких це пір у смереки - голонасінної вітрозапильної рослини, нектар з"явився? Мед, це похідне "нектару", продукт його переробки в шлунку бджіл. А нектар виробляється лише рослинами, що запиляються комахами та мають квіти... Те, що "медом" (смерековим, сосновим, ялиновим) називається - це своєрідне "варення" з молодесеньких пагінців хвойних дерев. Якщо потрібно, можу і рецепт прислати. На смак (якщо не довго жувати) - наче суничне варення, а як довго в роті потримать, то хвоєю відганять починає...
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Так "падевий" мед - і не мед у дійсному значенні цього слова... Це все одно, що годувать бджіл цукровим сиропом і ждать від них доброго меду... Однак, сироп цей у шлунках бджіл відповідним чином не ферментизується, тому не має потрібних цілющих властивостей... Мурашки он, тлю "доять" - та теж солодкий сироп виділяє. Однак ми ж не говоримо про те, що тля медоносна комаха... Через півгодини зателефоную товаришеві - він ентомолог (правда, осами займається), так запитаю, чи збирають бджоли хоч "щось" з смереки та інших хвойних дерев... Може, пилок? Так з пилку не мед бджоли роблять, а "пергу". А це зовсім інша річ...
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интересно узнать мнение энтомолога. Сильные у меня сомнения по поводу смерекового меда. Это прямо, как "помидорный мед" )
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При нагріванні мед втрачає свої властивості. Бояться ботулізму чи що?
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Мед сам є консервантом, з медом в Карпатах консервують малину, смородину...А якщо мед гріти, то це вже не мед.
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кстати, искал исследования, что мед нельзя колотить с чаем - не нашел. Все только на уровне домыслов из женских журналов.
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Ну, чай же гарячий ... А мед не радять класти в гарячу рідину, бо втрачає поживні якості. (Правда, на медовий масаж розігрівають, але то на шкіру, а не всередину).
Мій покійний свекор був пасічником, то це я від нього знаю.
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Всі пасічники з власного досвіду це знають.
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О, мені дуже добре знайомий один пасечник. Ющенко його звати...
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Речь идёт о каких-то диких пчелах или известных породах домашних пчел (Украинской степной, Карпатской)?
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А толку з тієї допомоги, якщо вони надалі будуть бризкати інсектицидами?
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Ющера-бджоляра терміново відрядити?!! Ні, бджілок шкода... бо ж воно- слимак, і тут все зіпсує адже геть не здатне ні на що
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Уже выяснил, речь шла про Карпатских пчел. Они сгодятся только для самых южных земель Канады, там, где зима не такая суровая и длинная. Для более холодных земель будет лучше Украинская степная, а для совсем северных провинций наши пчелы не годятся, там выживут разве что Уральские, с северного Урала.
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Прикарпаття теж має довгу зиму. Тому частково бджола підійдуть, головне це відсутність різної хімії на квітах.
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Ви про "поліську волохату" забули... Тим більше, що вона дуже далека від африканської, яка вже США заполонила і витісняє звичайну. Правда, вона чомусь не любить вуликів - на Житомирщині для них до цих пір "борті" вивішують. Мій знайомий, директор Поліського заповідника, Сергій Жила, з цього приводу і книжку написав. А мед цих бджіл я їв... Там великі зарості вересу, так там бджоли у вересні добряче трудяться...Так що мені "вересовий мед" знайомий...
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Я бачила =борті= в Олевському лісі. Так, є в нас вересовий мед.
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А Канада може поділитися з Україною своїми наглючими сірими білками. Украинские пчелы помогут спасти находящихся на грани исчезновения канадских, - посол Ващук - Цензор.НЕТ 7527
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о чорных не знаю ,,, а вот серые белки вытеснили рыжих в Канаде
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Мабуть Ви не були у Прикарпатті, бо там є чорні білки.
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буду, занотував собі , знайти чорну білку у Прикорпатті, дякую ))) взагалі то дуже багато освітніх передач про африку , а наші тваринки та їх життя, якось обходить стороною наше тв
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В Трускавці до рук ідуть, якщо будете мати горіхи.
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Чорні - то від нас на захід, в Оттаві бачила, на Ніагарі. А в Квебеку гасають сірі. Чорних тільки минулого літа помітила зовсім кілька. Як вони тут опинилися ?
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а кому вомбата отдать? Может какая страна возьмет? Какает палатками.
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а плясун вульгарис толстомордый - вообще никому не нужен. Хоть и какает шоколадками.. И это не смотря на высокую степень размножения. )))))
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аа , я думал, он поехал с Ван дер Белленом встретиться, а оно вон что.... типа как ваш, щук половить...
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из за скрещивания пчелы обычной с африканской и есть проблема ,,, африканские более агрессивны но не имели иммунитет против обычных болячек пчел одамашненых ... но бизнес пчеловодства там яро упал это точно ... наши тоже били кажись тревоги не помню когда но было дело ... вымирали пчелки целыми селениями пасек
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Как эти "вызовы" задолбали... Да не вызовы это. Задачи, трудности, в конце концов проблемы, но не вызовы. Вызовы по телефону. Когда-то на дуэль. Учите русский язык, что ли.
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Краткий русско-английский словарь для журналистов:

девушка по вызорву - challenge girl

Логично? I challenge you to deny it!
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Я, наприклад, =виклик часу= сприймаю нормально.
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Неудивительно. Вы же каждый день слышите этот challenge в новостях, а из вариантов перевода всегда всплывает в голове один по умолчанию. Но когда переводит профессионал, он-то может подобрать более правильный вариант.
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Понимаю что не совсем в тему но водителям думаю будет интересно. Международный центр по диагностике качества бензина в разных странах мира ежегодно публикует рейтинг. Украина вместе с россией находятся посреди ЖО@ы

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Выше старый рейтинг, а сегодня Украина на 48 месте и бензин с таким качеством должен стоить не более 10 грн
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Он так и стоит, остальное налоги и дорожный сбор
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только на 2 места хуже, чем США? Я думал намного хуже - где то 5 с конца, как обычно в рейтингах.
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Canada #2 , US #67 ?

BS.

Канада весь бензин покупает в US. Гонит туда нефть назад бензин.
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Прикарпаття теж має довгу зиму. Тому частково бджола підійдуть, головне це відсутність різної хімії на квітах.
Обе наши породы выдерживают относительно долгую зиму, но конечно им не сравнится в этом с Уральской. Степная кроме этого ещё и большие морозы выдерживает, чем Карпатская.
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Удмуртські бджоли вже хворі, бо там нафтою майже все вбили.
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Интересно, а для канадцев тоже есть квоты на поставки мёда в ЕС!? Украинские пчелы помогут спасти находящихся на грани исчезновения канадских, - посол Ващук - Цензор.НЕТ 9801
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Вот и для Ющенко подработку придумали.... Тяжело в Украине пенсионерам прожить на одну пенсию.... Украинские пчелы помогут спасти находящихся на грани исчезновения канадских, - посол Ващук - Цензор.НЕТ 9485
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Це не є добре,коли починають зникати бджоли,поганий сигнал для нашого життя.
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ну, хоть какая то польза от Виктора Андреевича.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныУкраинские пчелы помогут спасти находящихся на грани исчезновения канадских, - посол Ващук
 
 
 
 
 
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