 Украинские пчелы помогут спасти находящихся на грани исчезновения канадских, - посол Ващук

Об этом на своей странице в Twitter заявил посол Канады в Украине Роман Ващук, пишет Цензор.НЕТ.





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Как сообщил посол, информирует Голос Украины, знания и умения украинских пасечников из "Всеукраинского братства пчеловодов Украины" и собственно пчелы из Украины помогут канадским пчеловодам ответить на вызовы, стоящие перед канадской популяцией полезных насекомых.

Партнером украинских пчеловодов станет канадский проект Niagara Beeway, который ставит целью восстановление и сохранение оригинальной окружающей среды в Канаде. Исследователи сообщают о сокращении популяции пчел в Северной Америке в целом.