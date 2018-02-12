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Все про:Львовщина (1384) осквернение (31) памятник (1726) Нацполиция (6889)

 Неизвестные повредили бронзовый памятник Тарасу Шевченко во Львовской области. ФОТО

В городе Стрый Львовской области 11 февраля неизвестные отбили голову памятнику Тарасу Шевченко, который находится в городском парке.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на местный ресурс Варта1.

Неизвестные повредили бронзовый памятник Тарасу Шевченко во Львовской области 01
Неизвестные повредили бронзовый памятник Тарасу Шевченко во Львовской области 02

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Как сообщила УНИАН пресс-секретарь Главного управления Национальной полиции во Львовской области Светлана Добровольская, информация об инциденте поступила к местным правоохранителям 11 февраля в 13:40. "Злоумышленники отбили и похитили голову бронзового памятника. Время совершения правонарушения и причастные к этому лица устанавливаются", - отметила Добровольская.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленникам грозит наказание в виде лишения свободы сроком до трех лет.

Отметим, что в городе Стрый Львовской области в 1958 году на территории парка был открыт бронзовый памятник Тарасу Шевченко на бетонном постаменте. Памятник представляет собой фигуру Шевченко в полный рост, одетого в длинный, ниже колен, плащ и с книгой в левой руке. Считается, что этот памятник - один из первых памятников Тарасу Шевченко во Львовской области, открытых после Второй мировой войны.

Источник: https://censor.net.ua/n3049828
 
 
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Когда введут визовый режим для кацапов.?
Когда введут паспорта "неграждан"?
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Неизвестные ? Только путинообразные приматы способны на такое .Это очевидно !
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"Бронзовый" и "покрытый бронзовой краской" - разные вещи... Судя по фото - бронза там "и рядом не стояла"... Бетонный он... Не тратили бронзу на подобные вещи в разрушенной войной стране, где автомобили лет двадцать после неё с фанерными кабинами ходили - ещё застал "КрАЗы" - топливозаправщики, с подобными кабинами) (пишут же, что это "один из первых установленных после войны памятников).
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Бував я в цьому містечку, але особливість місцевих людей це повага до Т.Шевченка. Тобто злочин зробили не місцеві жителі.
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Ідіотів (та просто дурнів), вдосталь кругом... І в Західній Україні теж... Колись їхав у поїзді з двома хлопцями з Полтавщини. Відслужили три роки на Тихому океані, і вирішили грошей заробить. Найнялися на риболовний флот. Їх і послали освоювать закуплені в Японії рибопереробні лінії, що ставили на наші рибоморозильні траулери та плавучі рибоконсервні заводи. Стажування проходили в Японії, на модулях, які встановлювались стаціонарно, на березі. Так кляли ту Японію на всі заставки: "Все добре - магазини повні, чого тільки немає, але після зміни насилу ноги притягуєш до койки. Так я краще буду у "кирзяках" і "кухвайці" ходить і сало з цибулею їсти, ніж так горбатиться.... Японці вже звикли - хвать-хвать, і все підстрибом, а ми насилу ноги тягаємо... А вони з нас сміються...".
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Когда начал читать , может уже от усталости но прочел следующее , неизвестные победили бронзовый памятник , и вспомнил
Як умру, то поховайте
Мене на могилі
Серед степу широкого
На Вкраїні милій,
Щоб лани широкополі,
І Дніпро, і кручі
Було видно, було чути,
Як реве ревучий.
Як понесе з України
У синєє море
Кров ворожу... отойді я
І лани і гори -
Все покину, і полину
До самого Бога
Молитися... а до того
Я не знаю Бога.
Поховайте та вставайте,
Кайдани порвіте
І вражою злою кров'ю
Волю окропіте.
І мене в сем'ї великій,
В сем'ї вольній, новій,
Не забудьте пом'янути
Незлим тихим словом

за что эти черти с памятниками борются ??? за кайданки
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ЭТО СЕПАРЫ С ПРИДНЕСТРОВЬЯ !!! С ГОЛОДУХИ ОПУХЛИ И ЛЕЗУТ !!!
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скорее сепары с лугандона, утекли от "прелестей русскага мира" и срывают злобу
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Ага, кацапская ДРГ за головой пришла. Какие-то уроды на цветмет украли.
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только скоты могут так поступить. мы А.С. Пушкину голову не сносим, ну стоит истукан и пусть стоит.
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Интересное кино получается. Две недели назад- в Виннице демонтировали бюст Шевченко. При этом- в лучших совковых традициях- под покровом ночи... Сейчас- в Стрые, тоже ночью. И меня умиляют комментарии о каких-то происках Фуйла. А если третий памятник пострадает, то это уже будут не совпадения! Особенно, если как в Виннице, в официозе демонтаж... А потому, я бы не топился с выводами. Подождем...
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можешь не топиться, но бояру больше не пей!
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Свободен, детка. Твой тупейший высер- я тебе прощаю. Ты ж иначе- просто не можешь. Понимаю...
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Россия сохраняет приверженность Минским соглашениям и не намерена признавать самопровозглашенные республики «ЛНР» и «ДНР».
Об этом заявил глава Министерства иностранных дел Российской Федерации Лавров.«Знаете, пишет конь, мы, в отличие от некоторых наших международных коллег, все-таки люди ржания, и данное ржание, особенно когда это стало предметом переговоров и когда это одобрено Советом Безопасности, мы всегда держим и выполняем», - сказал министр. По словам Лаврова, отступление от подписанных в Минске соглашений будет «колоссальной ошибкой».... Ошибка была в том ,что Московия зашла в Крым, в котором вообще ничего не делала и не создавала,просто присвоила себе всё ,что украинским народом было вложено в украинский Крым.А потом своим грязным рылом влезло на Донбасс,чтобы укрепить своё присутствие в Крыму
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Лише кінчені ублюдки та моральні виродки здатні руйнувати пам'ятники!
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в темноте с лениным спутали. думали, что борода раньше сама отвалилась, а усы и лысина сбили с толку. табличку не прочли т.к. не умеют читать.
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Насколько я помню сам Бандера родом из Стрыйщны и учился в Стрые...
До боролась Україна, до самого краю... (с)
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияНеизвестные повредили бронзовый памятник Тарасу Шевченко во Львовской области. ФОТО
 
 
 
 
 
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