 Неизвестные повредили бронзовый памятник Тарасу Шевченко во Львовской области. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на местный ресурс Варта1.
Как сообщила УНИАН пресс-секретарь Главного управления Национальной полиции во Львовской области Светлана Добровольская, информация об инциденте поступила к местным правоохранителям 11 февраля в 13:40. "Злоумышленники отбили и похитили голову бронзового памятника. Время совершения правонарушения и причастные к этому лица устанавливаются", - отметила Добровольская.
По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленникам грозит наказание в виде лишения свободы сроком до трех лет.
Отметим, что в городе Стрый Львовской области в 1958 году на территории парка был открыт бронзовый памятник Тарасу Шевченко на бетонном постаменте. Памятник представляет собой фигуру Шевченко в полный рост, одетого в длинный, ниже колен, плащ и с книгой в левой руке. Считается, что этот памятник - один из первых памятников Тарасу Шевченко во Львовской области, открытых после Второй мировой войны.
Когда введут паспорта "неграждан"?
Як умру, то поховайте
Мене на могилі
Серед степу широкого
На Вкраїні милій,
Щоб лани широкополі,
І Дніпро, і кручі
Було видно, було чути,
Як реве ревучий.
Як понесе з України
У синєє море
Кров ворожу... отойді я
І лани і гори -
Все покину, і полину
До самого Бога
Молитися... а до того
Я не знаю Бога.
Поховайте та вставайте,
Кайдани порвіте
І вражою злою кров'ю
Волю окропіте.
І мене в сем'ї великій,
В сем'ї вольній, новій,
Не забудьте пом'янути
Незлим тихим словом
за что эти черти с памятниками борются ??? за кайданки
Об этом заявил глава Министерства иностранных дел Российской Федерации Лавров.«Знаете, пишет конь, мы, в отличие от некоторых наших международных коллег, все-таки люди ржания, и данное ржание, особенно когда это стало предметом переговоров и когда это одобрено Советом Безопасности, мы всегда держим и выполняем», - сказал министр. По словам Лаврова, отступление от подписанных в Минске соглашений будет «колоссальной ошибкой».... Ошибка была в том ,что Московия зашла в Крым, в котором вообще ничего не делала и не создавала,просто присвоила себе всё ,что украинским народом было вложено в украинский Крым.А потом своим грязным рылом влезло на Донбасс,чтобы укрепить своё присутствие в Крыму
До боролась Україна, до самого краю... (с)