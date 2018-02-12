 МИД Украины выразил соболезнования родственникам погибших пассажиров Ан-148

"Выражаю соболезнования родным и близким погибших в авиакатастрофе около Москвы", - цитирует Цензор.НЕТ микроблог Twitter Павла Климкина.
Напомним, самолет Ан-148 "Саратовских авиалиний" потерпел крушение после вылета из Домодедово в Орск 11 февраля. На борту был 71 человек (65 пассажиров и шестеро членов экипажа), все погибли. Граждан Украины среди них нет.
http://gordonua.com/news/mh17crash/putin-vyrazil-soboleznovaniya-premeru-malayzii-v-svyazi-s-katastrofoy-reysa-mh-17-32120.html
Так что не гони фигни...
"Музыка выше политики, спорт выше политики, падающие самолеты выше политики" и только смерти украинцев - это политика, но украинцы должны быть выше политики и прощать. Куда бы послать всех кто так считает? правильно - нах**й.
А знаете почему они удивляются каждый раз "бесчеловечности украинцев"? Они сидят тихонько и думают, ну вот скоро снова будем дружить, в Украину за абрикосами ездить будем, Крым же уже все равно наш, они нам забыли. А потом падает самолет и они видят, что никто ничего не забыл.
Поважаю.
После Климкинских соблезнований РФ по самолету, на фоне 10000 погибших Украинцев 1,5млн бездомных десятков тысяч раненых и инвалидов, оккупированых Крыму и Донбассу, мне интересно лишь одно- принес ли МИД Израиля соболезнования тем, кто сбил их самолет?
А тепер пошукаємо хоча б один твіт у Клімкіна, де б він поспівчував по загиблим українцям у війні, яку його шеф називає 4 роки АТО.
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В ответ @PavloKlimkin
Мда. З такими дипломатами і їх хворою дипломатичністю не дивно, що нас навіть якась угорщина нагинає як хоче.
В ответ @PavloKlimkin
Знаєш, неповажний Павло, коли гинуть знайомі на фронті від руки російського найманця, коли ти бачиш зламані війною долі людей, коли ти бачиш очі дітей, які проводжають батька в останню путь, то ніколи б не виступив би із цією заявою. Бо, до біса толерантність, тактовність.
▪ ▫ ▪Gulf Stream ▪ ▫ ▪ @1_own_1 3 ч.3 часа назад
До біса, всі виправдовування ( ми ж не вони), до біса, там невинні люди. Мабуть, неповажний Павло, ти не в курсі, що у нас війна. Мабуть, не в курсі, що гинуть наші хлопці. Не в курсі, що скільки болю і розпачу принесли російські мародери, багатьом українським родинам.
▪ ▫ ▪Gulf Stream ▪ ▫ ▪ @1_own_1 3 ч.3 часа назад
То я тобі проясню. Кожного другого, війна зачепила. А ти тут вирішив погратися в дипломатію. Лакей, не забудь квіточки занести.