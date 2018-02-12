 МИД Украины выразил соболезнования родственникам погибших пассажиров Ан-148

"Выражаю соболезнования родным и близким погибших в авиакатастрофе около Москвы", - цитирует Цензор.НЕТ микроблог Twitter Павла Климкина.





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Напомним, самолет Ан-148 "Саратовских авиалиний" потерпел крушение после вылета из Домодедово в Орск 11 февраля. На борту был 71 человек (65 пассажиров и шестеро членов экипажа), все погибли. Граждан Украины среди них нет.