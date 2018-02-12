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Все про:авиакатастрофа (969) Подмосковье (30) соболезнование (60) Климкин (1555)

 МИД Украины выразил соболезнования родственникам погибших пассажиров Ан-148

Министр иностранных дел Павел Климкин выразил соболезнования близким тех, кто был на борту разбившегося самолета "Саратовских авиалиний".

"Выражаю соболезнования родным и близким погибших в авиакатастрофе около Москвы", - цитирует Цензор.НЕТ микроблог Twitter Павла Климкина.

МИД Украины выразил соболезнования родственникам погибших пассажиров Ан-148 01

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Момент крушения самолета Ан-148 в Подмосковье. ВИДЕО

Напомним, самолет Ан-148 "Саратовских авиалиний" потерпел крушение после вылета из Домодедово в Орск 11 февраля. На борту был 71 человек (65 пассажиров и шестеро членов экипажа), все погибли. Граждан Украины среди них нет.

Источник: https://censor.net.ua/n3049827
 
 
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А когда эти твари сбили МН-17 малазийского боинга с 300 пассажирами на борту , они сильно выражали соболезнование семьям погибших ???
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Ты не поверишь:
http://gordonua.com/news/mh17crash/putin-vyrazil-soboleznovaniya-premeru-malayzii-v-svyazi-s-katastrofoy-reysa-mh-17-32120.html
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Сбил и посочувствовал? Какой чувствительный парень.
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Чему тут удивляться, говнорошен и все все все его окружение,- это твари прокацапленные дорвавшиеся до власти. чугункин не исключение..
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кацапские гены дают себя знать-врагам сочуствует, гад
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Мабуть так і є. Скрепи на місті здорового глузду.
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Спасибо. Людей жалко.
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А вы воров и насильников тоже жалеете и людьми считаете?
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Таки чего мы должны считать людьми вас, которые украли у нас Крым и насилуют наш Донбасс?
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Это его личный твитер, высказался от себя а не от оф. позиции Украины. Так что как то пофиг.
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Он на должности и представляет Украину.
Так что не гони фигни...
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Надеюсь, зать "хероя Крысма" за себя "выражал"? А вообще, учитывая 10 тысяч убитых русней украинцев, это писец, товарисчи.......
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Вы уж как то определитесь, кто нам Россия. Если агрессоры и оккупанты, то какие могут быть соболезнования пусть и гражданскому борту. Если торговые партнеры. то тогда почему же каждый день кричите об агрессоре и оккупантах ????? Я понимаю, те кто летели на этом борту вряд ли имеют какое то отношение и к Донбассу и Крыму. Но нужно уважать свое государство и своих граждан, сложивших голову от рук оккупантов.
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Уважение к своим не означает неуважения к чужим. Ты пока вкуривай, а у меня отбой.
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Уважение к собственным гражданам, основа ЛЮБОГО НОРМАЛЬНОГО государства. Я понимаю, что у таких как Лолита нет Родины, но и у Клизмина хоть немного ума должно быть. Не может страна, подвергшаяся агрессии выражать соболезнования стране - агрессору В принципе не может. У вас тоже видимо нет Родины. ваша Родина на банкнотах зеленого цвета напечатана.
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Пхаха ... Климкин - кремлевский миньетчик . Спалился , курва
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МИД Украины выразил соболезнования родственникам погибших пассажиров Ан-148 - Цензор.НЕТ 5087Олена Гарная‏ @OGarnaya 5 ч.5 часов назад
"Музыка выше политики, спорт выше политики, падающие самолеты выше политики" и только смерти украинцев - это политика, но украинцы должны быть выше политики и прощать. Куда бы послать всех кто так считает? правильно - нах**й.

А знаете почему они удивляются каждый раз "бесчеловечности украинцев"? Они сидят тихонько и думают, ну вот скоро снова будем дружить, в Украину за абрикосами ездить будем, Крым же уже все равно наш, они нам забыли. А потом падает самолет и они видят, что никто ничего не забыл.
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Порядна людина.
Поважаю.
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МИД Украины выразил соболезнования родственникам погибших пассажиров Ан-148 - Цензор.НЕТ 7611Leothecat‏ @leva10102002 46 мин.46 минут назад
После Климкинских соблезнований РФ по самолету, на фоне 10000 погибших Украинцев 1,5млн бездомных десятков тысяч раненых и инвалидов, оккупированых Крыму и Донбассу, мне интересно лишь одно- принес ли МИД Израиля соболезнования тем, кто сбил их самолет?
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Wevelsburg - певец, который своим ртом приносит удовольствие публике.... Обычно вместе с климкиным синхронно выражает сочувствие оккупантам....
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видно хорошо он в паре с климкой чугункиным ртом работает.
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Паша,а что же ты соболезнования семье ромы филиппова забыл передать?Соболезновать,так соболезновать.
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ага и зажмуренным бандитам шайки вагинера ( уткина)
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Видимо на борту было много прокацапленных яценюков...
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Климкин. Ты что на должности зама министра мид совмем засиделся что ли. Кому соболезнования то. Они за ил сбитый соболезнования присылали. Или за боинг. Я уже молчу за тысячи убитых украинцев. Пипец.
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Прогнулись..., кланяйся ниже Климкин,что тебе до 10 тысяч убитых украинцев, разве болит чужое горе? Мудак.
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После высказанного соболезнования гражданам страны, наемники которой убивают украинцев, Климкин должен быть уволен с поста главы МИДа. И не может служить оправданием никакой дипломатический этикет. Кто-то хоть одно соболезнование слышал от старой клячи Лаврова по поводу гибели граждан Украины?
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По рпоссийским СМИ уже завыли что скорее всего были проблемы с двигателем украинского производства (как же без Украины?). Правда все таки написали, что Украина сейчас не обслуживает эти двигатели, обслуживание взяла на себя какя то российская фирма. Если это не теракт, то скорее всего криворукие русские рабочие просто не обслуживали двигатели самолета.
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не мне вас судить ,но как можно так злорадствовать ,на борту были дети ,это во первых , простые люди во вторых , войны развязывают политики ,а нам нужно быть выше этого и соболезнование это нормально -по христиански ...
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У нас светское государство. Политиков выбирают люди. Климкин официальное лицо которое кукаракает что рашка - оккупант, агресор. Одновременно соболезнует гражданам страны - агресора из-за бездействия которых почти каждый день гибнут наши солдаты и гражданские. Как это в его тупой голове сочитаеться?
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В ответ @PavloKlimkin
А тепер пошукаємо хоча б один твіт у Клімкіна, де б він поспівчував по загиблим українцям у війні, яку його шеф називає 4 роки АТО.
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Климкин! На днях обстреляли наших пограничников из российской территории. Кто- то извинился или высказал сожаление? А министр обороны США МЕТТИС сказал : "Раз вы заявляете "НАС ТАМ НЕТ", значит "ВАС ТАМ НЕ БУДЕТ".
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Taras‏ @apachx 6 ч.6 часов назад

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В ответ @PavloKlimkin
Мда. З такими дипломатами і їх хворою дипломатичністю не дивно, що нас навіть якась угорщина нагинає як хоче.
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Так он там с трапа самолета на коленях наверно выползал. Он такой, самый безхребетный из всех слуг соевого.
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▪ ▫ ▪Gulf Stream ▪ ▫ ▪‏ @1_own_1 3 ч.3 часа назад
В ответ @PavloKlimkin

Знаєш, неповажний Павло, коли гинуть знайомі на фронті від руки російського найманця, коли ти бачиш зламані війною долі людей, коли ти бачиш очі дітей, які проводжають батька в останню путь, то ніколи б не виступив би із цією заявою. Бо, до біса толерантність, тактовність.
▪ ▫ ▪Gulf Stream ▪ ▫ ▪‏ @1_own_1 3 ч.3 часа назад

До біса, всі виправдовування ( ми ж не вони), до біса, там невинні люди. Мабуть, неповажний Павло, ти не в курсі, що у нас війна. Мабуть, не в курсі, що гинуть наші хлопці. Не в курсі, що скільки болю і розпачу принесли російські мародери, багатьом українським родинам.
МИД Украины выразил соболезнования родственникам погибших пассажиров Ан-148 - Цензор.НЕТ 7025 ▪ ▫ ▪Gulf Stream ▪ ▫ ▪‏ @1_own_1 3 ч.3 часа назад

То я тобі проясню. Кожного другого, війна зачепила. А ти тут вирішив погратися в дипломатію. Лакей, не забудь квіточки занести.
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Наднях "гл.командувач" челобитную своему господину ху*лу сочинял перед журналистами. Теперь этот тряпка подпевает. Явно не спроста...
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Не керівництво країни ,а якесь прокацапське гівно! Крім огиди-нічого більше не відчуваю!
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чем больше кацапью ляжет при любых условиях вода,огонь,воздух тем меньше их будет ехать к нам и убивать украинцев.
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А як цэ Климкин ще не выразил свои спивчуття потухшим вагнеровским орлам в Сирии???
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Трамп знал раньше всех, кто такой климкин....

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главное на липяцкую хвабрику не йопнувся...
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надеюсь - соболезнования только двум пассажирам - гражданам Швейцарии и Азербайджана
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цікаво, чи хтось приніс квіточку до їхнього посольства?
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Вот поэтому выигрывает сильнейший, а не лохи и терпилы. Ть-фу....
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Кацапам соболезнования слышать в такой ситуации от мида Украины слышать - страшная боль. Правильно все климкин делает. А сыграть в обиженных промолчать - самое тупое поведение
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