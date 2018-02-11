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Все про:Израиль (826) история (1357) Польша (4121) Холокост (93) Моравецкий Матеуш (15)

 Борьба за историческую правду - в общем интересе Польши и Израиля, - Моравецкий

Польско-израильские отношения стали темой встречи премьера Польши Матеуша Моравецкого с жителями Хелма. Глава польского правительства выразил свое отношение к длящемуся уже несколько недель спору вокруг внесения поправок в закон об Институте национальной памяти (ИНП).

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Польша.

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Напомним, что нововведения, в числе прочего, предусматривают уголовную ответственность за публично высказываемую формулировку "польские лагеря смерти". В Израиле этот закон подвергся критике Израильская сторона считает, что поправки к закону об ИНП ограничивают свободу слова.

"Эта тема намного более важная, чем кажется на первый взгляд. Это борьба за правду, за то, как мы будем организовывать жизнь вокруг не только исторической правды, но и справедливости, принципов сосуществования", - сказал Матеуш Моравецкий.

Польский премьер подчеркнул, что борьба за историческую правду находится в общем интересе Польши и современного Израиля. Матеуш Моравецкий подчеркнул, что Польша как народ заслужила звание "Праведник мира", потому что на оккупированной польской земле немцы во время Второй мировой войны подвергали евреев самым жестоким преследованиям, при этом евреям в Польше помогало наибольшее количество человек".

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Перед встречей в жителями Хелма, где до войны проживало много евреев, премьер Моравецкий возложил венок у мемориальной доски, посвященной Шмулю Зигельбойму – связанному с Хелмом политику еврейской партии Бунд и члену Национального совета Республики Польша в Лондоне.

Напомним, 26 января польский Сейм поддержал поправку в закон об Институте национальной памяти. На ее основе вводится наказание за приписывание польскому народу преступлений, совершенных Третьим Рейхом и других преступлений против человечества, мира и военных преступлений, а также за пропаганду так называемой "бандеровской идеологии". Наказание предусматривает штраф или лишение свободы на срок до трех лет. Критически о законе высказывались в МИД Украины.

Сенат Польши в ночь на 1 февраля принял без поправок закон об Институте национальной памяти, который предусматривает, в частности, наказание за "преступления украинских националистов".

В Израиле документ вызвал бурю негодования. Против него высказались премьер-министр, президент, министры и депутаты кнессета от коалиции и оппозиции.

Президент Польши Анджей Дуда пообещал тщательно проанализировать данный закон.

Указанный закон предусматривает наказание до трех лет лишения свободы за обвинение поляков или польского государства в причастности к преступлениям нацистов во времена Второй мировой войны, а также за использования выражения "польские лагеря смерти". Наказание предусматривается и за отрицание "преступлений украинских националистов".

6 февраля Анжей Дуда подписал скандальный закон и отправил его в Конституционный суд.

Источник: https://censor.net.ua/n3049825
 
 
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Красивая мина при плохой игре... Чет как то вяло...
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карты на руках неважные, потому и вяло. а блефовать нельзя - карты открыты. Борьба за историческую правду - в общем интересе Польши и Израиля, - Моравецкий - Цензор.НЕТ 7575
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Ты бы в этой борьбе за историческую правду Польшу путлеру не профукал, "борец".
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"Боротьба за історичну правду" - що за чухня? Чому за історичну правду потрібно боротися, чи воювати? Чи не правильніше буде займатися ПОШУКОМ ІСТОРИЧНОЇ ПРАВДИ, а боротися панові Моравецькому потрібно буде за відновлення репутації своєї країни, як вільної і демократичної.
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На найвищому офіційному рівні,Україна не один рік просила вибачення та порозуміння у не простих спільних історичних подіях...І так і є ми хочемо порозумісь,а ось вони боряться!
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З однієї сторони ви праві і в те,що усе буде добре,не тільки хочеться вірити,але і бути впевненим у цьому.А ось з іншої у цих початкових кроках поляків,я помічаю деяку аналогію із кацапами
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А у них теж фантомні болі за втраченою ніби-то їхньою Галичиною.
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Просто "шляхте сеймовой" захотелось покричать "Гонору слово!" и "понты поколотить", а Моравецкому нужно торгово-экономические отношения налаживать... А "понты" и торговля - совершенно разные вещи... Как у моей знакомой в магазине - "достали" "пенсы"... Один за "Юлю", другой - "за Порошенко", третий вообще "за СССР"... И все в арбитры Наташу привлекают... Так я ей напечатал плакатик: "Все политические предпочтения оставлять на улице. Здесь выбирают колбасу, а не политические взгляды...".
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Ну, давайте, чубтеся з Ізраїлем. А ми подивимося.
"Праведники світу" ... t*****c (квебекське лайливе слово)
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Эх знали бы евреи что поляки так себя поведут не выделяли бы польше 100 миллиардов евро на развитие , не брали бы их в ЕС и НАТО .
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евреи Хелма пытались моравецкому моск имплантировать?
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у израильтян медицина на высоком уровне, а деньги на имплант легко соберут за один вечер в местной хелмской синагоге.
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Вам евреи свое "фе" так преподнесут что аукнится,это вам не импотентная украинская власть
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поляки борются за историческую правду на украинской территории, там же устанавливая правила, кого из украинцев не считать героями, игнорируя право других наций на свою историческую правду, которую сами поляки признавать не хотят.
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Такр Я Вам и скажу- пробуйтє в Україні еврея жидом назвать?
На Польше ента нормально и госязік, і Ізраіль- жидовство...
Че знаю, бил однім с старших офіцеров с німі..
Такі горшок Мнє оні милі і наші , коли їх змінили..
Борьба за историческую правду - в общем интересе Польши и Израиля, - Моравецкий - Цензор.НЕТ 1100
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Моравецкий, вообще-то, к авторству данного закона отношения не имеет. А отдуваться придётся ему и МИДу, хотя новый министр ино.дел тоже не при деле.
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Матеуш Моравецкий подчеркнул, что Польша как народ заслужила звание "Праведник мира"Источник: https://censor.net.ua/n3049825

Сам себя назначил праведником? Клоун очевидный. Антисемитизм в Польше - это общепризнанный факт. Хотя бы по цифрам евреев сейчас в Польше.
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"Матеуш Моравецкий подчеркнул, что Польша как народ заслужила звание "Праведник мира", потому что на оккупированной польской земле немцы во время Второй мировой войны подвергали евреев самым жестоким преследованиям, при этом евреям в Польше помогало наибольшее количество человек". Источник: https://censor.net.ua/n3049825

Нет, заслужила Болгария!
В Болгарии евреев во время 2-й мировой не убивали.
Но болгары себя, всю нацию, "праведниками мира" не называют.
Вот так то.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомБорьба за историческую правду - в общем интересе Польши и Израиля, - Моравецкий
 
 
 
 
 
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