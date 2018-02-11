 Борьба за историческую правду - в общем интересе Польши и Израиля, - Моравецкий

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Польша.

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Напомним, что нововведения, в числе прочего, предусматривают уголовную ответственность за публично высказываемую формулировку "польские лагеря смерти". В Израиле этот закон подвергся критике Израильская сторона считает, что поправки к закону об ИНП ограничивают свободу слова.

"Эта тема намного более важная, чем кажется на первый взгляд. Это борьба за правду, за то, как мы будем организовывать жизнь вокруг не только исторической правды, но и справедливости, принципов сосуществования", - сказал Матеуш Моравецкий.

Польский премьер подчеркнул, что борьба за историческую правду находится в общем интересе Польши и современного Израиля. Матеуш Моравецкий подчеркнул, что Польша как народ заслужила звание "Праведник мира", потому что на оккупированной польской земле немцы во время Второй мировой войны подвергали евреев самым жестоким преследованиям, при этом евреям в Польше помогало наибольшее количество человек".

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Перед встречей в жителями Хелма, где до войны проживало много евреев, премьер Моравецкий возложил венок у мемориальной доски, посвященной Шмулю Зигельбойму – связанному с Хелмом политику еврейской партии Бунд и члену Национального совета Республики Польша в Лондоне.

Напомним, 26 января польский Сейм поддержал поправку в закон об Институте национальной памяти. На ее основе вводится наказание за приписывание польскому народу преступлений, совершенных Третьим Рейхом и других преступлений против человечества, мира и военных преступлений, а также за пропаганду так называемой "бандеровской идеологии". Наказание предусматривает штраф или лишение свободы на срок до трех лет. Критически о законе высказывались в МИД Украины.

Сенат Польши в ночь на 1 февраля принял без поправок закон об Институте национальной памяти, который предусматривает, в частности, наказание за "преступления украинских националистов".

В Израиле документ вызвал бурю негодования. Против него высказались премьер-министр, президент, министры и депутаты кнессета от коалиции и оппозиции.

Президент Польши Анджей Дуда пообещал тщательно проанализировать данный закон.

Указанный закон предусматривает наказание до трех лет лишения свободы за обвинение поляков или польского государства в причастности к преступлениям нацистов во времена Второй мировой войны, а также за использования выражения "польские лагеря смерти". Наказание предусматривается и за отрицание "преступлений украинских националистов".

6 февраля Анжей Дуда подписал скандальный закон и отправил его в Конституционный суд.