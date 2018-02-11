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 Политика Украины
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Все про:Газ (8680) энергосбережение (138) экономия (93) Госэнергоэффективности (4)

 Украина сможет экономить до 1 млрд кубометров газа в год, если начнет производить энергию из мусора, - Савчук

У Украины есть дополнительные возможности для замещения голубого топлива - использовать такой ресурс, как мусор, который для многих городов стал проблемой.

Об этом сообщил глава Госэнергоэффективности Сергей Савчук, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.

"Уже в конце февраля Украина станет полноправным членом IRENA. Это означает выход на глобальный рынок "чистой" энергетики, доступ к новейшим технологиям, лучших финансовых механизмов и дешевых кредитов на "зеленые" проекты", - сообщил Сергей Савчук.

Вместе с более 150 странами-членами IRENA Украины следует мировой тенденции энергетической децентрализации.

При этом, во всех регионах Украины уже децентрализовано развиваются проекты по возобновляемой энергетике, которые вместе дают значительный эффект. В 2017 году население, бюджетная сфера и ТКЭ потребили газа на 6 млрд м3 меньше по сравнению с 2014 годом. Фактически это сэкономленные в экономике страны 1,2 млрд евро в год.

Как рассказал глава Госэнергоэффективности, такому результату способствовали и введенные за последние три года 2 ГВт мощностей, вырабатывающих тепло из возобновляемых источников. Это около 460 млн евро привлеченных инвестиций, новые твердотопливные котельные, дополнительные рабочие места и поступления в бюджет.

Украина имеет дополнительные возможности для замещения голубого топлива. Для этого есть такой значительный неиспользованный ресурс, как мусор, что для многих городов стало проблемой. Само производство энергии из мусора - решение экологических, энергетических и экономических вопросов городов.

Из 10 млн тонн мусора можно производить 3,5 млн Гкал тепла и 1,2 млрд кВт*ч электроэнергии в год. Это позволит замещать к 1 млрд м3 газа ежегодно.

"Сейчас совместно с международными партнерами готовим законодательную основу для стимулирования установки заводов, которые будут производить энергию из отходов. Также в планах - реализовать несколько пилотных проектов в этой сфере", - подчеркнул Сергей Савчук и подытожил, что в 2022-2025 гг. благодаря использованию энергетического потенциала мусора можно потенциально сократить потребление еще около 5 млрд м3 газа.

Источник: https://censor.net.ua/n3049824
 
 
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А раз такое дело, то газ уже не нужен и цену на него можно еще повысить.
Ну и само-собой - налог на мусор.
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да ты перестань мусор под дверь соседям подкидывать
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а лучше производить энергию из энергии! и всем хорошо!)))
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в Швеции производят энергию из мусора
и тебя бы просто идиотом назвали за твой коммент
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а если построит заводы по переработке мусора и изготовления из него изделий,.то польза удвоится,а сами заводы окупятся в течение года.В Китае давно эти заводики используются.Но закупить их,это значит лишить монополии на зарабатывании мусорным полигонам в лице мафии,оставшейся со времён Кучмы.
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а ты лично мусор сортируешь ?

вот не Кучма, а лично ты ?
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для начала...перестаньте греть батареи в домах "до красна" при + 12 на улице!
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на месте правительства таки бы пошёл на полуразорение страны, но поставил бы в каждую квартиру счётчики на воду разную, на тепло, на газ, канализацию и свет
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да вы что? а как же доходы ахметова, коломойского, порошенки, фирташа????
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а пингвины как ?
а теория струн как ?

я о счётчиках писал.
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Украинцы смогут экономить на всяких там Ротердамах +++,когда начнут покупать газ добываемый в Украине по реальной собестоимости! Украина сможет экономить до 1 млрд кубометров газа в год, если начнет производить энергию из мусора, - Савчук - Цензор.НЕТ 5934Кстате по приказу МВФ,бариженки опять будут поднимать цену не помню уже насколько там процентов
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а самому добыть свой бесплатный газ шо мешает ?
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А тебе что мешает мне по факту написать в чем я не прав?
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це як ти? пердиш, обігріваєшся і нюхаєш водночас?
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Гаплик Авакову, з цього мусора стільки газу отримаємо....
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нормальная реакция ТП.
её кто-то врзьмёт замуж и даст ей денег
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Україна почне економити по-справжньому, коли припинить "жити по-новому",коли прийме антиоффшорний закон, коли позбавиться залежності від олігархів-кровопивців парашенка, ахметова, коломойського та інш упирів
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А когда это Тимошенко предлагала еще в 2008 году, все смеялись. ((
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Україна зможе економити газу в рази більше , якщо дозволить мешканцям багатоквартирних будинків відмовитись від центрального опалення . Перестаньте грабувати людей .
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а я про шо?? с 2008 продвигаю ноу-хау утилизации пласт бутылок в домашних условиях, сделайте плиз рекламу!!! http://www.bible-for-you.org/desk/kraeved/plastik.php
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Мусора у нас много,что на банковой,что на грушевского.
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Лучшая энергия - из наших славных мусорОв - там джоУЛЬЕВ с КАЛ-ориями хоть отбавляй.
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Истину глаголит! Только никто этим заниматься не будет!!! У них бизнес поприбыльнее - стричь с поставок газа населению без всяких заморочек и глобальных вложений.
Пы. Сы. Газ, кстати, также можно добывать на мусорных свалках.
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если они не будут воровать то вообще будет хорошо
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Сагласен! Толька сначала мусора нада выбрать потолще, поКАЛорийнистей, патом догнать, и падлюка исчо сапративлятца будет!
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Необхідно терміново думати не тільки про "Мусор",але і про зелену енергетику ,скажімо розпочати виробництвол сонячних панелей,вітряків ,для цього державі багато не треба просто стимулювати виробників - скажімо пять років не брати податкит з тих виробників ,які почнуть випуск обладнання такого необхідного для бідної країни А по другому відкинути амбіції олігархів ,які так привязались до енергоносіїв , як пявка ??????
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныУкраина сможет экономить до 1 млрд кубометров газа в год, если начнет производить энергию из мусора, - Савчук
 
 
 
 
 
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