 Украина сможет экономить до 1 млрд кубометров газа в год, если начнет производить энергию из мусора, - Савчук

Об этом сообщил глава Госэнергоэффективности Сергей Савчук, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.

"Уже в конце февраля Украина станет полноправным членом IRENA. Это означает выход на глобальный рынок "чистой" энергетики, доступ к новейшим технологиям, лучших финансовых механизмов и дешевых кредитов на "зеленые" проекты", - сообщил Сергей Савчук.

Вместе с более 150 странами-членами IRENA Украины следует мировой тенденции энергетической децентрализации.

При этом, во всех регионах Украины уже децентрализовано развиваются проекты по возобновляемой энергетике, которые вместе дают значительный эффект. В 2017 году население, бюджетная сфера и ТКЭ потребили газа на 6 млрд м3 меньше по сравнению с 2014 годом. Фактически это сэкономленные в экономике страны 1,2 млрд евро в год.

Как рассказал глава Госэнергоэффективности, такому результату способствовали и введенные за последние три года 2 ГВт мощностей, вырабатывающих тепло из возобновляемых источников. Это около 460 млн евро привлеченных инвестиций, новые твердотопливные котельные, дополнительные рабочие места и поступления в бюджет.

Украина имеет дополнительные возможности для замещения голубого топлива. Для этого есть такой значительный неиспользованный ресурс, как мусор, что для многих городов стало проблемой. Само производство энергии из мусора - решение экологических, энергетических и экономических вопросов городов.

Из 10 млн тонн мусора можно производить 3,5 млн Гкал тепла и 1,2 млрд кВт*ч электроэнергии в год. Это позволит замещать к 1 млрд м3 газа ежегодно.

"Сейчас совместно с международными партнерами готовим законодательную основу для стимулирования установки заводов, которые будут производить энергию из отходов. Также в планах - реализовать несколько пилотных проектов в этой сфере", - подчеркнул Сергей Савчук и подытожил, что в 2022-2025 гг. благодаря использованию энергетического потенциала мусора можно потенциально сократить потребление еще около 5 млрд м3 газа.