 Жительница Закарпатья убила своего ребенка и пыталась покончить с собой, - Нацполиция. ФОТО

"10 февраля около 18:30 на линию "102" поступило сообщение от врача приемного отделения детской областной больницы о том, что в заведение доставили 2-летнюю девочку без признаков жизни. На теле ребенка были явные следы насильственной смерти", - цитирует Цензор.НЕТ сообщение Отдела коммуникации полиции Закарпатской области.

По вызову выехала группа реагирования патрульной полиции Мукачевского района. Правоохранители опросили свидетелей.

"Следствием установлено, что в селе Березинка Мукачевского района 28-летняя местная жительница, пока ее муж находился на работе, нанесла ножевые ранения своей дочери 2016 рождения. В то время в комнату вошел отец женщины, которого она предварительно просила приехать. 50-летний мужчина оттолкнул дочь от внучки. В ходе конфликта женщина нанесла несколько ударов ножом и ему. Мужчина отвез ребенка в детскую больницу и в дороге девочка умерла. Кроме того, отец вызвал "скорую" и по месту жительства дочери. Врачи сообщили об инциденте в полицию", - говорится в сообщении полиции.

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Следственно-оперативная группа и сотрудники отдела по расследованию преступлений против жизни и здоровья человека следственного управления ГУНП в Закарпатской области, прибывшие по вызову, установили, что 28-летняя женщина, после нанесения ножевых ранений ребенку и отцу, пыталась покончить с жизнью. Подозреваемую врачи спасли. Медики оказали ей первоочередную медицинскую помощь. Она находится в реанимации.

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Заместитель начальника следственного отдела Мукачевского отделения полиции по данному факту открыл уголовное производство по пункту 2 части 2 статьи 115 Уголовного кодекса Украины, то есть умышленное убийство малолетнего ребенка. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от десяти до пятнадцати лет или пожизненное лишение свободы. Женщине уже сообщили о подозрении в совершении преступления.

По состоянию на сейчас, подозреваемая в убийстве задержана в порядке статьи 208 УПК Украины. В реанимационном отделении выставлен круглосуточный наряд правоохранителей. Дальнейшую судьбу подозреваемой решит суд. Следствие по делу продолжается.