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Все про:Вятрович (146) Климкин (1555) декоммунизация (379)

 "Настоящее наследие коммунизма в головах, а не вокруг. И здесь работа только начинается", - Климкин о декоммунизации

Глава МИД Павел Климкин прокомментировал недавнее заявление руководителя Украинского Института национальной памяти Владимира Вятровича, который объявил о фактическом завершении декоммунизации в Украине.

Об этом он написал в Twitter, сообщает Цензор.НЕТ.

Читайте: Декоммунизация фактически завершена, снесено около 2,5 тыс. памятников, - Вятрович

"Вятрович говорит, что декоммунизация почти завершена. Я искренне благодарен ему и команде Института национальной памяти за их работу. Но настоящее наследие коммунизма в головах, а не вокруг. И здесь работа только начинается. Не следите за ней, а присоединяйтесь", - призвал Климкин.

Ранее Вятрович заявил, что по его данным, в Украине демонтировали почти все памятники Ленину.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Киевсовет переименовал станцию ​​метро "Петровка" в "Почайна"

"Памятников около 2,5 тысячи. Не только Ильичу, но и другим коммунистическим вождям. Но мы не можем сказать, что это точно все, потому что значительная часть этих памятников просто не находится ни на каких учетах. Это может быть памятник на территории какого-то завода, о котором уже никто не помнит, на территории какого-то села, о котором никто не помнит. Соответственно мы можем реагировать только по факту выявления этих памятников. Из тех памятников, что мы знали, коммунистических, в частности, Ленину уже нет", – рассказал Вятрович.

Настоящее наследие коммунизма в головах, а не вокруг. И здесь работа только начинается, - Климкин о декоммунизации 01

Источник: https://censor.net.ua/n3049821
 
 
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Краснопузые чЛЕНИНОСОСКИ не успокоятся и через 200 лет Карма такая шакальская
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проблема Клімкіна в тому, що він людина здібна і розумна, адже не кожен росіянин може вивчити українську - Але він (Клімкін) так і не зрозумів суті українського народу, в головах якого комуністичного нахилу ніколи не було. Сталін це зрозумів на початку 1930-х, тому і став український народ нищити.
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Замиловують здібні "українці?"?Вол.Клічько,Ламачьєнка,Шівьчьєнка та сотні інших здібних.Англійську ,італійську тощо воно вивчить,а от українську--ну ніяк.Чи може щелепа у таких "русккия"?
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Клімкін правий на 99.9999999%. Комуняк повно. Антикоммуністичні-коммуністи наше ноу-хау. Всі ніби як ненавидять комуняк, але всі вимоги до влади чисто коммуняцькі. Коммунізму в головах море, і чим неосвідченніше, тим більш коммуняка.
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Ода к радости (Часть 2)
11th Февраль 2018 anti-colorados

В общем, тот День Независимости, который мы отмечаем сейчас имеет довольно виртуальное основание. Скорее, этот день должен отмечаться в конце мая, когда наши спецы впервые покрошили оккупанта в ДАП или день, когда последняя нога оккупанта покинет нашу землю или останется в ней. Этот день уже можно считать фактическим обретением независимости. Все же, первый вариант - более подходит к нашей ситуации потому, что в этот момент было обрезано сразу несколько ключевых веревок, связывающих нас с метрополией, в частности, мы перестали молча смотреть на то, как они нас убивают, мы начали уничтожать их в ответ. То есть, согласно определениям классиков, независимость завоевывается только через кровь и трупы оккупанта или колонизатора. Именно это устраняет зависимость, а не декларации и лозунги.

Исходя из этого, следует считать реальный возраст нашей независимости. Ей нет еще и четырех лет. Даже по меркам человека, а не страны, это - малый срок для глобальных результатов и пожинания плодов. Ведь никому не придет в голову выговаривать своему четырехлетнему ребенку за то, что он не может себя обеспечить, что он совсем мало знает и допускает массу ошибок, в самых простых вещах. Мудрые и главное - любящие родители, радуются успехам и спокойно смотрят на неудачи, ибо понимают, что ребенок мал, но с каждым прожитым годом, он будет умнее и сильнее и сможет решать все более сложные задачи. Дело родителей, не забить малыша, постоянно толкая его в неудачи и ошибки. В конце концов, ускорить процесс взросления не получится, а отношения будут испорчены на всю оставшуюся жизнь.

Но можно понять и родителей, которые оглядываются на чужих детей и замечают, что у кого-то ребенок уже играет на скрипке, чей-то читает, а еще - говорит на нескольких языках. Мало того, чей-то ребенок уже делает серьезные успехи в спорте или чем-то еще, но если хорошенько задуматься, то вряд ли можно требовать от своего четырехлетнего чада того, что делают шестнадцатилетние. Наверное, последний пример может показаться притянутым за уши, но это не мешает сравнивать Украину с Германией, Францией или Польшей. Это - глупое занятие потому, что никто из этих «сравнителей», даже приблизительно не знает о том, как выглядела Германия в 1949 году, через 4 года, после начала строительства страны, которую мы знаем сейчас, или то, что было в Польше в 1993. Если бы такие деятели потрудились посмотреть на успехи этих стран через четыре года после их становления, да прибавили то, сколько в них, за эти годы, было влито средств, да с учетом того, что в эти четыре года страны не воевали, а потом - сравнить с достижениями Украины, то получили бы взрыв мозга. Украина, в этом плане, показывает просто невиданную динамику и несется вперед с такой скоростью, что ей бы позавидовали послевоенные Япония и Германия. Тем не менее, мы имеем жирную прослойку «экспертов» это экономики и политологии, которые выливают на страну мегатонны помоев и фекалий. Причем, сами эти деятели, палец о палец не ударили для придания ускорения этим процессам. Грубо говоря, самые громкие критики Украины, из ее граждан - рафинированные бездельники, лентяи и тупицы. Ибо вся их «критика» идет прахом только по одной причине, они не имеют понятия о том, как быстро были построены нынешние успешные страны, сколько им потребовалось времени, чтобы выйти на нынешние кондиции и что они собой представляли в начале этого пути.

Но эти «специалисты» не вылазят с телеэкранов и все льют и льют помои, с самым умным видом. Как было давно замечено, самые большие глупости, вещаются с умным выражением лица. Кроме всего прочего, связанного с деньгами, эти люди имеют общий квалифицирующий признак «набрасывателя на вентилятор». Эти люди банально не умеют радоваться. Вспомним, какую радость вызывают первые шаги ребенка, его первые слова, первые написанные буквы. Если шире, то многие умеют радоваться удаче, победам и достижениям родных и близких, а иногда и незнакомых людей. Отсюда берет свое начало сострадание, соучастие и масса других явлений, которые формируют сеть нормальных отношений в обществе.

Представим, что навстречу друг другу идут два человека, вернее - две пары человек. Первая пара - в Амстердаме, вторая - в Киеве. Они идут, уткнувшись взглядом в свои смартфоны и сталкиваются так, что один из них падает. И далее, следуют две фразы. Первая: «Ты в порядке?», вторая «Ты охренел?». А теперь пускай каждый решит, где эти фразы, скорее всего были произнесены.

Нам надо учиться радоваться достижениям Украины и украинцев, не зависимо от того, знаем мы их или нет. Больше того, если ты вдруг понимаешь, что не можешь радоваться очередному достижению Украины, пусть и маленькому, то с тобой уже что-то не так. Ты либо не в той стране, либо у тебя начались деградационные процессы личности. Это все равно, что лупить своего ребенка за хорошую отметку в школе или грамоту из спортивной секции.

В общем, приведенная выше конструкция, может служить маркером для определения тех, кому нужна Украина, а кому - нет, кто двигает ее вперед, а кто никогда этого делать не станет, но будет плевать в спины тем, кто впрягся в лямку и тянет ее вверх. Наверное это - слишком простой вывод, но сейчас такое время, что мысли должны быть простыми.
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Горбатого могила исправит. Тоже касается и этого идиота. Верный слуга режима, все как в СССР.
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"Но настоящее наследие коммунизма в головах, а не вокруг. И здесь работа только начинается. Не следите за ней, а присоединяйтесь" -що далі, концтабори і крематорії? Але закінчиться це новим Нюрнбергом!
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Та ти що. ой як страшно. Вата все ще мріє про "новий нюрнбєрг для фашістав-бандєравцав"? Ну мрій-мрій.
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Колись одна людина дуже влучно висловилася з цього приводу: "Каждый судит в меру своей испорченности...". Такі, як Фаріон та Тягнибок - дай їм волю, і до концтаборів доведуть, і до гільйотини.... Однак, будуть сильно здивовані, коли потім до гільйотини потягнуть їх... Наприклад, як "вірні ленінці" дивувалися, коли їх "до стінки" ставили... Минуть потрібно буде десяткам років, допоки з нас "совок" вивітриться... Деяким можна хоч зараз у цивілізоване суспільство, а інші і через двадцять років будуть такими ж "дикунами"... Не треба думать, що і в ЄС все гладко... Там теж "свої таргани в голові". (з їх боротьбою з "сексизмом" та іншими "измами"). Це все - "хвороби росту". Людське суспільство, як і організм кожної людини, живе і розвивається все життя. І весь період свого існування вони борються з хворобами. Від деяких допомагають прививки... Однак, від інших прививок нема... Тому кожен рік люди хворіють ОРВІ, ОРЗ, при відсутності належної гігієни "підхоплюють" коросту, вошей... (один мій знайомий, по молодості, два-три рази на рік лікувався у шкірвендиспансері, бо полюбляв випадкові статеві зв"язки без дотримання заходів безпеки... Тепер розповідає всім, як це погано... Після того, як став імпотентом). Точно так само і людське суспільство... Воно змушене все життя боротися з "тарганами в голові"... Коли молодим розповідаєш про те, як жили люди при "совку" - вони не вірять... Я привів одному приклад - коли приїхали у село, на рибалку, забрав у нього "мобільник", комп"ютер, виключив телевізор, холодильник, газову плиту, давши навзамін "примус", поклав на полицю тільки ті продукти, що могли буть при "совку", так він через добу "завив"...
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КацаПсинское отребье хочет доказать всему Миру,что Мировая Краснопузая чЛЕНИНСКАЯ революция началась не в Петрограде, а в Киеве.... "Справжня спадщина комунізму в головах, а не навколо. І тут робота тільки починається", - Клімкін про декомунізацію - Цензор.НЕТ 9207
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У кацапни винегрет головного мозга , у них красная звезда расположена между двумя головами мордовской курицы.
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"Настоящее наследие коммунизма в головах и вокруг на юго востоке Украины, и это беда для Украины. "Справжня спадщина комунізму в головах, а не навколо. І тут робота тільки починається", - Клімкін про декомунізацію - Цензор.НЕТ 7420
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Александр Солженицын сдал дохлый СССР,написав гениальную вещь : "Один день Ивана Денисовича"... Перечитайте ВНИМАТЕЛЬНО,может чего и поймёте..... "Справжня спадщина комунізму в головах, а не навколо. І тут робота тільки починається", - Клімкін про декомунізацію - Цензор.НЕТ 9968
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"Сенатор", я это ещё при Брежневе читал... А Вы почитайте, ЧТО Солженицын об украинско-российских отношениях писал... Он там ничем от Дугина не отличается... Так что, не исключено, что,если бы не помер, то стал-бы "ярым украинофобом"...
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Нам знову, як і 1917 національне питання підмінюють соціальним.
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Просто на юго востоке Украины обжилось много при плода с параши и они свою головку всё время держат повёрнутую на восток. Они не понимают что такое государственность,общий дом,общий подъезд, эти ватники могут спокойно насрать в лифту или высыпать свой мусор в общем подъезде,ну что может это быдло изменить? "Справжня спадщина комунізму в головах, а не навколо. І тут робота тільки починається", - Клімкін про декомунізацію - Цензор.НЕТ 2972
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Культура. А культуру у значному ступені визначає мова. Російська мова - російська "культура"...українська мова - українська культура...
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Я на русском больше общаюсь, но я родился возле Киева и люблю свою страну Украину, и мне нравится американская культура на ровне с украинской "Справжня спадщина комунізму в головах, а не навколо. І тут робота тільки починається", - Клімкін про декомунізацію - Цензор.НЕТ 7808
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Згоден,совка з себе виганяти потрібно коли....вернуться ті обьеми будівництва житла(безкоштовного), безкоштовна медицина, безкоштовне навчання+стипендії, відпочинок за рахунок профспілок,якісні продукти і адекватні ціни на них,прийдуть до влади чесні і справедливі керівники.....То і буде початком !!!!!
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От вам чистий приклад комуняки. Хату йому "безкоштовно", медицину безкоштовну. Безкоштовне навчання йому будь ласка. І стипендії безкоштовні. Тобто, на нього безкоштовно повинні попрацювати (все життя наприклад) Будівники, Лікарі, Вчителі, обслуговуючий персонал на відпочинку, фермери. Всі повинні працювати на нього безкоштовно, бо ВІН! Вінець творіння людства, - Українець! А Українцеві в Україні все повинно бути БЕЗКОШТОВНО!!!! А де то все взять? Звичайно що забрати в когось, і дати йому... безкоштовно.

п.с. І ще такий же йому лайк поставив, і мене зараз заспамлять такі самі коммуняки. Коммунізм він в головах.
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А что ещё нужно декомунизировать чтоб в холодильнике еда появилась? Квартплату я так понимаю уже декомунизировали .
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Якщо ти не хочеш називати свою національність, то для тебе це має значення.
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Если мне всё равно кто ты по национальности , то я тебя и не спрашивала об этом . а вот для тебя видать это имеет значение .
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Я по національності українець. А чого ти не хочеш назвати свою національність? Це називається гра в темну, між іншим...
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Ты не ответил на вопрос - какое это имеет значение ?
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Раз пише на укр.сайті собачою мовою--отже,--
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"Виктор Фёдорович", а Вы, что не поняли? Если "шифруется", "тыкает", хамит незнакомым людям - значит, "узкоязычная", "скрепоносная", "внутриМКАДовская"...
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Просто нужно много работать,если на другое мозгов не хвата, если государство не заинтерисовано,чтобы вы имели дешовый транспорт и смогли поехать в соседний город на заработки,то езжайте работать в Финляндию или Прибалтику
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Ну судя по депутатам , которые во время работы ездят по Венским балам . по америкам на завтраки и по их Е- декларациям , то что то не вяжется много работать с зароботками .
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Кто на что учился,я считаю что они успешные,потому что уже сидят высоко и какают на всех и и самое интересное что это не сильно раздражает украинский народ и народ(сброд) Украины "Справжня спадщина комунізму в головах, а не навколо. І тут робота тільки починається", - Клімкін про декомунізацію - Цензор.НЕТ 4456
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Отому й "сброд",що замість виморених голодами і репресіями українців-навезли кацапів.
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Вату в голове!
Некоторые считают, что деньги берутся из тумбочки, а еда самозарождается в холодильнике
Вот инструкция, с ней не пропадешь:

Але Юля
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Мозок тобі треба декоммунізувати, щоб ти зрозуміла, що треба піти й заробити на їжу, а не хтось має тобі принести й покласти в холодильник. От коли мозок твій декомунізується, ти не будеш задавати питання, типу "яке заклинання прочитати, щоб їжа з неба впала". Нема такого заклинання, не існує. Піди й зароби. Нема роботи скажеш ти? А я спитаю - А що ти вмієш робити? А нічого? Ну то хто тобі винний???
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Якщо треба робити позбавитися від комунізму в головах-значить треб просто відтинати ті голови
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Приємно познайомитись,ви русо-дегенерато,а я Олександр.
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Результат декомунізації в головах ми побачимо на виборах, коли знову повибирають замаскованих під популістів комуністів, які пообіцяють лохторату швидко все забрати і поділити.
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Зрозуміло!Пропонуєте знову цих.Холуй є холуй..
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ДекомМунизация начнется когда объявят имена и фамилии всех стукачей, палачей и причастных к уничтожению миллионов невиновных. Возврату всего что экспропреировала советская власть у людей с 1918 по 1991 гг.
Снов памятников и переименования это типичная совковая показуха. Кому эти памятники мешают? только тем кто хочет чтоб люди забыли о трудовом подвиге предыдущих поколений, стройках пятилеток, на результатах которых сложились новые нувориши. А ведь это снова по комуняцки, приватизировано за копейки, а потом разграблено народное достояние.
ДОЛОЙ ПОКАЗУХУ!!!!! ДА ЗДРАВСТВУЕТ ИСТИННАЯ ДЕКОММУНИЗАЦИЯ!!!
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Ті чьлєньєни-косіори плюють в душу кожному УКРАЇНЦЮ.Десятки мільйонів невинних катюги криваві знищили.Гітлерові пам"ятники теж не на спинах стояли і жерти не просили.
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100% .В Польше и Прибалтике декомунизация это открыли списки и опубликовали всех стукачей и агентов , бывшим комунистам и комсомольцам полный запрет во власть. а в Украине все президенты и министры и депутаты бывшие комунисты и комсомольцы . = лапша на уши а не декомунизация .
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Наверное внуки стукачей у власти если нет таких списков? Вот что интересно ,многие знали что у Януковича дед был полицаем,прислуживал как коммунистам так и немецким оккупантам,а всё же выбрали эту гниду ,которая потом продал всю Украину.
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Так никакой декомунизации нету и не было .= всё это лапша на уши , пропаганда и одурачивание глупого народа .
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Клімкін знову зганьбився. Ну не може В"ятрович знати, що робиться в голові педро, який в умовах війни, призначив пердунів-комуністів + підхуйловників "захищати" Україну (не лише в Мінську).
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Ті косіори ходили в латаних штанях,в чоботях і пішки.Вони вже своє одержали.Уважніше придивіться до нинішніх косіорів.....і порахуйте на скільки мільйонів зменшилося населення України за 26 років і все остальне.
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слышь неверучий, что те, что эти это одна шайка и косиоры сейчас попрятали парт билеты и начали обдирать нас как обдирали и раньше. казначейские билеты их вторая суть. это все бывшие парт номенклатурщики и я удивлен как это там порошенко нет? не успел видимо, но гнилую мораль успел выхватить от своего папани вора. яблоко от яблони не далеко падает и если из этого исходить скоро посадят его, его же дружки, а если не они, так мы уж точно и не посмотрим на его красные штаны.
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Декоммунизация это по сути та же Дефеодолизация. И наступит оно, когда общество потеряет всякое подобострастие к любым должностям, которые на некоторых частях пост советского пространстве остаются продолжением титулов из средневековья.
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Завершение декомунизации???? Вон Ильичевск живет и процветает на ОЛХ(((( Сервис объявлений Ильичевск: частные объявления на OLX.ua Ильичевск Хотя по декоммунизации он ОБЯЗАН был быть ЧЕРНОМОРСКОМ !!! "Справжня спадщина комунізму в головах, а не навколо. І тут робота тільки починається", - Клімкін про декомунізацію - Цензор.НЕТ 9449
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похоже, он меня цитирует без ссылки на первоисточник, кажется позавчера в комм то же писал и ссылку давал http://www.bible-for-you.org/desk/polit/lenin.php
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это уже безнадежно когда он в голове. это окончательный диагноз, так что продолжаем сносить.
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наследие коммунизма это наши власть имущие и про это клямкинд не говорит. коммунизм в головах комсоргов, парторгов, красных директоров и ихних вылупков. Имея контроль над органами власти вся эта шобла не сидела на месте в начале 90х, а быстро поделила между собой сми и крупнейшие предприятия. Контроль над сми дал возможность оболванивать население и искажать картину реальности.
А реальность такова - Украиной управляют коммунисты которые понимают капитализм исходя из марксистско-ленинской идеологии. Учитывая тот факт, что в Украине отсутствует сколь нибудь крупный источник массовой информации не связанный с крупным капиталом можно сказать что тотально сми управляются капиталом. Свою информационную политику они ведут в интересах собственника, не допуская инакомыслия.
Исходя из всего вышесказанного, можно утверждать что в Украине не идет никакой декомунизации, но идет деградация общественных институтов, экономики и населения.
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Справжня спадщина комунізму, це - Україна в кордонах до 2014 року, розвинена колись промисловість, гідний рівень життя простих людей та інш. Нажаль нині більшість всього цього вже зруйновано та втрачено, а щось інше не збудовано................. Одне лише нікчемне "бла-бла-бла".........
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Настоящее наследие коммунизма в головах, а не вокруг. И здесь работа только начинается", - Климкин о декоммунизации
 
 
 
 
 
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