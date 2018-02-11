 "Настоящее наследие коммунизма в головах, а не вокруг. И здесь работа только начинается", - Климкин о декоммунизации

Об этом он написал в Twitter, сообщает Цензор.НЕТ.
"Вятрович говорит, что декоммунизация почти завершена. Я искренне благодарен ему и команде Института национальной памяти за их работу. Но настоящее наследие коммунизма в головах, а не вокруг. И здесь работа только начинается. Не следите за ней, а присоединяйтесь", - призвал Климкин.
Ранее Вятрович заявил, что по его данным, в Украине демонтировали почти все памятники Ленину.
"Памятников около 2,5 тысячи. Не только Ильичу, но и другим коммунистическим вождям. Но мы не можем сказать, что это точно все, потому что значительная часть этих памятников просто не находится ни на каких учетах. Это может быть памятник на территории какого-то завода, о котором уже никто не помнит, на территории какого-то села, о котором никто не помнит. Соответственно мы можем реагировать только по факту выявления этих памятников. Из тех памятников, что мы знали, коммунистических, в частности, Ленину уже нет", – рассказал Вятрович.
11th Февраль 2018 anti-colorados
В общем, тот День Независимости, который мы отмечаем сейчас имеет довольно виртуальное основание. Скорее, этот день должен отмечаться в конце мая, когда наши спецы впервые покрошили оккупанта в ДАП или день, когда последняя нога оккупанта покинет нашу землю или останется в ней. Этот день уже можно считать фактическим обретением независимости. Все же, первый вариант - более подходит к нашей ситуации потому, что в этот момент было обрезано сразу несколько ключевых веревок, связывающих нас с метрополией, в частности, мы перестали молча смотреть на то, как они нас убивают, мы начали уничтожать их в ответ. То есть, согласно определениям классиков, независимость завоевывается только через кровь и трупы оккупанта или колонизатора. Именно это устраняет зависимость, а не декларации и лозунги.
Исходя из этого, следует считать реальный возраст нашей независимости. Ей нет еще и четырех лет. Даже по меркам человека, а не страны, это - малый срок для глобальных результатов и пожинания плодов. Ведь никому не придет в голову выговаривать своему четырехлетнему ребенку за то, что он не может себя обеспечить, что он совсем мало знает и допускает массу ошибок, в самых простых вещах. Мудрые и главное - любящие родители, радуются успехам и спокойно смотрят на неудачи, ибо понимают, что ребенок мал, но с каждым прожитым годом, он будет умнее и сильнее и сможет решать все более сложные задачи. Дело родителей, не забить малыша, постоянно толкая его в неудачи и ошибки. В конце концов, ускорить процесс взросления не получится, а отношения будут испорчены на всю оставшуюся жизнь.
Но можно понять и родителей, которые оглядываются на чужих детей и замечают, что у кого-то ребенок уже играет на скрипке, чей-то читает, а еще - говорит на нескольких языках. Мало того, чей-то ребенок уже делает серьезные успехи в спорте или чем-то еще, но если хорошенько задуматься, то вряд ли можно требовать от своего четырехлетнего чада того, что делают шестнадцатилетние. Наверное, последний пример может показаться притянутым за уши, но это не мешает сравнивать Украину с Германией, Францией или Польшей. Это - глупое занятие потому, что никто из этих «сравнителей», даже приблизительно не знает о том, как выглядела Германия в 1949 году, через 4 года, после начала строительства страны, которую мы знаем сейчас, или то, что было в Польше в 1993. Если бы такие деятели потрудились посмотреть на успехи этих стран через четыре года после их становления, да прибавили то, сколько в них, за эти годы, было влито средств, да с учетом того, что в эти четыре года страны не воевали, а потом - сравнить с достижениями Украины, то получили бы взрыв мозга. Украина, в этом плане, показывает просто невиданную динамику и несется вперед с такой скоростью, что ей бы позавидовали послевоенные Япония и Германия. Тем не менее, мы имеем жирную прослойку «экспертов» это экономики и политологии, которые выливают на страну мегатонны помоев и фекалий. Причем, сами эти деятели, палец о палец не ударили для придания ускорения этим процессам. Грубо говоря, самые громкие критики Украины, из ее граждан - рафинированные бездельники, лентяи и тупицы. Ибо вся их «критика» идет прахом только по одной причине, они не имеют понятия о том, как быстро были построены нынешние успешные страны, сколько им потребовалось времени, чтобы выйти на нынешние кондиции и что они собой представляли в начале этого пути.
Но эти «специалисты» не вылазят с телеэкранов и все льют и льют помои, с самым умным видом. Как было давно замечено, самые большие глупости, вещаются с умным выражением лица. Кроме всего прочего, связанного с деньгами, эти люди имеют общий квалифицирующий признак «набрасывателя на вентилятор». Эти люди банально не умеют радоваться. Вспомним, какую радость вызывают первые шаги ребенка, его первые слова, первые написанные буквы. Если шире, то многие умеют радоваться удаче, победам и достижениям родных и близких, а иногда и незнакомых людей. Отсюда берет свое начало сострадание, соучастие и масса других явлений, которые формируют сеть нормальных отношений в обществе.
Представим, что навстречу друг другу идут два человека, вернее - две пары человек. Первая пара - в Амстердаме, вторая - в Киеве. Они идут, уткнувшись взглядом в свои смартфоны и сталкиваются так, что один из них падает. И далее, следуют две фразы. Первая: «Ты в порядке?», вторая «Ты охренел?». А теперь пускай каждый решит, где эти фразы, скорее всего были произнесены.
Нам надо учиться радоваться достижениям Украины и украинцев, не зависимо от того, знаем мы их или нет. Больше того, если ты вдруг понимаешь, что не можешь радоваться очередному достижению Украины, пусть и маленькому, то с тобой уже что-то не так. Ты либо не в той стране, либо у тебя начались деградационные процессы личности. Это все равно, что лупить своего ребенка за хорошую отметку в школе или грамоту из спортивной секции.
В общем, приведенная выше конструкция, может служить маркером для определения тех, кому нужна Украина, а кому - нет, кто двигает ее вперед, а кто никогда этого делать не станет, но будет плевать в спины тем, кто впрягся в лямку и тянет ее вверх. Наверное это - слишком простой вывод, но сейчас такое время, что мысли должны быть простыми.
п.с. І ще такий же йому лайк поставив, і мене зараз заспамлять такі самі коммуняки. Коммунізм він в головах.
Некоторые считают, что деньги берутся из тумбочки, а еда самозарождается в холодильнике
Вот инструкция, с ней не пропадешь:
Але Юля
Снов памятников и переименования это типичная совковая показуха. Кому эти памятники мешают? только тем кто хочет чтоб люди забыли о трудовом подвиге предыдущих поколений, стройках пятилеток, на результатах которых сложились новые нувориши. А ведь это снова по комуняцки, приватизировано за копейки, а потом разграблено народное достояние.
ДОЛОЙ ПОКАЗУХУ!!!!! ДА ЗДРАВСТВУЕТ ИСТИННАЯ ДЕКОММУНИЗАЦИЯ!!!
А реальность такова - Украиной управляют коммунисты которые понимают капитализм исходя из марксистско-ленинской идеологии. Учитывая тот факт, что в Украине отсутствует сколь нибудь крупный источник массовой информации не связанный с крупным капиталом можно сказать что тотально сми управляются капиталом. Свою информационную политику они ведут в интересах собственника, не допуская инакомыслия.
Исходя из всего вышесказанного, можно утверждать что в Украине не идет никакой декомунизации, но идет деградация общественных институтов, экономики и населения.