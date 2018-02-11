 "Настоящее наследие коммунизма в головах, а не вокруг. И здесь работа только начинается", - Климкин о декоммунизации

Об этом он написал в Twitter, сообщает Цензор.НЕТ.

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"Вятрович говорит, что декоммунизация почти завершена. Я искренне благодарен ему и команде Института национальной памяти за их работу. Но настоящее наследие коммунизма в головах, а не вокруг. И здесь работа только начинается. Не следите за ней, а присоединяйтесь", - призвал Климкин.

Ранее Вятрович заявил, что по его данным, в Украине демонтировали почти все памятники Ленину.

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"Памятников около 2,5 тысячи. Не только Ильичу, но и другим коммунистическим вождям. Но мы не можем сказать, что это точно все, потому что значительная часть этих памятников просто не находится ни на каких учетах. Это может быть памятник на территории какого-то завода, о котором уже никто не помнит, на территории какого-то села, о котором никто не помнит. Соответственно мы можем реагировать только по факту выявления этих памятников. Из тех памятников, что мы знали, коммунистических, в частности, Ленину уже нет", – рассказал Вятрович.