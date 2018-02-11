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Все про:деньги (720) подделка (190) Нацполиция (6889)

 Чаще всего в Украине выявляют подделки купюр 200 и 500 гривен, 100 долларов и 100 евро, - замначальника управления Нацполиции Стрембицкий

Обнаруживают подделки при больших перечислениях денег, при обмене валют, при изъятии денег из банкоматов и покупке денег у так называемых “менял” или незаконных обменниках.

Об этом, как пишет Цензор.НЕТ, заявил заместитель начальника управления - начальник отдела противодействия преступлениям в финансовой, банковской сфере и внешнеэкономической деятельности Департамента защиты экономики Национальной полиции Украины Руслан Стрембицкий в комментарии УНН.

"Чаще всего в Украине обнаруживают подделки таких купюр: 200 и 500 гривен, 100 долларов и 100 евро. Большая часть изымается при инкассации в банкоматах и ​​терминалах", — отметил он.

При этом, по словам правоохранителя, чаще всего подделки обнаруживают в таких регионах как Одесская область, приморский регион в целом и на западной Украине (Львов, Закарпатье, Волынь).

Стрембицкий обратил внимание на то, что около 80% всех поддельных купюр, приходят в Украину из Европы и стран Ближнего Востока.

"На таких купюрах обычно отсутствует часть водяных знаков, в зависимости от качества. При этом на ощупь и внешний вид фальшивую купюру отличить трудно. Бывают случаи, когда высококачественные подделки могут пропускать аппараты по проверке денег", - пояснил он.

Источник: https://censor.net.ua/n3049820
 
 
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"...при изъятии денег из банкоматов..." в банкомати закладають купюри банківські працівники. Тобто банки приймають участь у круговороті фальшивих купюр?
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Да уж - целое расследование наверное провели. Это ж бля и так понятно. Чё им 1-ну гривну подделывать что ли...
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Статистика того, что мусорам напаривают?
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Нещодавно бачив підроблені 50 грн, але якість низька.
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Цензор.НЕТНовостиЭкономикаЧаще всего в Украине выявляют подделки купюр 200 и 500 гривен, 100 долларов и 100 евро, - замначальника управления Нацполиции Стрембицкий
 
 
 
 
 
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