 Чаще всего в Украине выявляют подделки купюр 200 и 500 гривен, 100 долларов и 100 евро, - замначальника управления Нацполиции Стрембицкий

Об этом, как пишет Цензор.НЕТ, заявил заместитель начальника управления - начальник отдела противодействия преступлениям в финансовой, банковской сфере и внешнеэкономической деятельности Департамента защиты экономики Национальной полиции Украины Руслан Стрембицкий в комментарии УНН.

"Чаще всего в Украине обнаруживают подделки таких купюр: 200 и 500 гривен, 100 долларов и 100 евро. Большая часть изымается при инкассации в банкоматах и ​​терминалах", — отметил он.

При этом, по словам правоохранителя, чаще всего подделки обнаруживают в таких регионах как Одесская область, приморский регион в целом и на западной Украине (Львов, Закарпатье, Волынь).

Стрембицкий обратил внимание на то, что около 80% всех поддельных купюр, приходят в Украину из Европы и стран Ближнего Востока.

"На таких купюрах обычно отсутствует часть водяных знаков, в зависимости от качества. При этом на ощупь и внешний вид фальшивую купюру отличить трудно. Бывают случаи, когда высококачественные подделки могут пропускать аппараты по проверке денег", - пояснил он.